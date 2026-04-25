Президентът Илияна Йотова: Днес е време не само за равносметка, но и за нова амбиция

25 Април, 2026 15:42

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Днес е време не само за равносметка, но и за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа". Това написа президентът Илияна Йотова във фейсбук страницата си по повод 21 години от подписването на Договора за присъединяване към Европейския съюз от България.

По думите ѝ този избор ни е дал възможност да се развиваме като част от най-големия икономически и ценностен съюз в света.

"Днес нашият апел е ясен: да работим за по-силна европейска икономика — конкурентоспособна, иновативна и устойчива. Само така можем да гарантираме благоденствието на нашите граждани и стабилността на Съюза", посочва държавният глава, цитирана от бТВ.

Според Йотова сигурността на Европа трябва да се гради не само чрез укрепване на силите, но и чрез диалог и дипломация. В свят на нарастващи предизвикателства разумът, сътрудничеството и уважението към международното право са пътят към траен мир и сигурност, допълва тя.

На 25 април 2005 г. на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договора за присъединяване към ЕС. От българска страна Договорът за присъединяване е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министъра на външните работи Соломон Паси и министъра по европейските въпроси Меглена Кунева. На 1 януари 2007 г. България официално става част от Европейския съюз.


  • 1 Хмм

    9 2 Отговор
    пишман президентката има ли намерение да свика Народното събрание или чака нареждане от любимия си Гюров

    15:47 25.04.2026

  • 2 Днес

    12 1 Отговор
    дошло било време за равносметки според другарката , до сега не било дошло времето...... Логиката кърти ! И дежурните клишета от соца !

    15:48 25.04.2026

  • 3 бушприт

    3 1 Отговор
    Президентката Илияна Йотова.

    15:50 25.04.2026

  • 4 И ти по пътя на БСП

    9 1 Отговор
    В историята!

    15:53 25.04.2026

  • 5 Днес е време не само да лапате

    8 0 Отговор
    и плямпате кьорфишеци храна за писарите
    а да се махнете от манежа

    15:54 25.04.2026

  • 6 ефрейтор

    1 10 Отговор
    Най–добрият президент!

    15:56 25.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    След кат влязооме в клуба на богатите сега каква е новата амбиция да ни оберете?
    Почвам да се притеснявам, че не ви останаха много схеми ще почне да прозира робството и после става страшно !

    16:02 25.04.2026

  • 8 000

    3 1 Отговор
    Като цяло е време да се помисли за изхранването на раята, защото идва глад.

    16:08 25.04.2026

  • 9 Толкова умни жени в България

    4 1 Отговор
    А какъв президент получихме?! Като България в ЕС на дъното!Жалко, на следващите избори ще се по-правим

    Коментиран от #10

    16:09 25.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Толкова умни жени в България":

    Гуру го спрягат за Президент - айде мерси ама НЕ!
    Гюру си е обикновен престъпник от престъпната шайка на ППедофилите, трябва да си много зле да гласуваш за такъв

    Коментиран от #13

    16:11 25.04.2026

  • 11 си дзън

    2 1 Отговор
    Дали Радев ще бъде по-голям защитник на руските интереси от Орбан е въпросът.

    16:12 25.04.2026

  • 12 Мнооо грозно тва бе

    4 0 Отговор
    идиЙотова прилича на диво прасе след бой с бежанци.

    16:14 25.04.2026

  • 13 Гюро още не станал Гюровица за да е жена

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Дори и да обпитва!

    16:15 25.04.2026

  • 14 Тя президент,

    4 0 Отговор
    той премиер, извратеняци

    16:23 25.04.2026

  • 15 Йотова

    2 1 Отговор
    върви при Путин и води диалог и дипломация. Призови го да изтегли войските си и така ще настъпи мир, а не само с лозунги и снимки с Путин и руски знамена. С тази снимка Радев опетни българското знаме.

    16:28 25.04.2026

  • 16 Лош пророк

    3 0 Отговор
    Абе истината да си я кажем !
    Не ставате госпожо за Президент ! Като вице бяхте перфектна, спор няма !
    Трябва Радев от сега да мисли за друга кандидатура !
    Срам не срам, това е !

    16:30 25.04.2026

  • 17 Горски

    2 0 Отговор
    Европа да ставала все по-силна и единна в тая си голяма сила. Тази призовава като обработена европейка, не и българка, уви. С широко затворени очи за упадъка, който ни сполетя, срива именно на българската икономика и развитие под европейски диктат, мизерията, загубата на националната ни валута. Договор превърнал България в една умираща икономика обслужваща Германия,Франция и Холандия с квоти за явсичко което би ни дало печалба, с 20 годишно управление на мутро- олигарси- слуги на ционизма? Онзи договор намалил населението на Нългария от 9 милиона на 5 или с 50%. Договрът който ни остави с най-ниския стандарт в Европа и с най-ниските доходи на глава от населението? Не съм гласувал за такъв договр, не съм го чел и не смятам,че това е договар, а по скоро окупация на една свободна нация от банда ционистки мошеници и техните слуги мутрите. Без здравеопазване и нормални болници, доболнична помощ и без спешна помощ, без пътища, без енергетика, без национална валута , с откраднат до стотинка държавен валутен и златен резерв( дори докупуваха тонове злато, за да го пратят на ционистките колониалисти и екзекутори на България във Франкфурт, нарекли се ЕЦБ), с унищожена образователна система и младежи превърнати в престъпници, наркомани, безработни и болни същества, без правосъдна система, без армия и полиция, без селско стопанство, без производство, предприятия и заводи.

    16:31 25.04.2026

