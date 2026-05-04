Румен Овчаров: Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг растат

Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг, и някои други неща вървят по начин, по който, ако не сменим траекторията, ни чака завъртане в онази спирала, която някога наричахме дългова и от която успяхме да излезем с много усилия. Това каза бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в интервю за предаването "Лице в лице" по bTV.
Според него, има и хубава новина. И тя е, че се очертава правителството на Румен Радев да изкара пълния си четиригодишен управленски мандат.
"Това означава, че мисленето няма да е само от днес за утре, а ще е и за вдругиден, и за догодина, и за по-догодина", обясни философията на гледната си точка той.
Надеждите на Овчаров са по-дългият времеви хоризонт да освести управляващите и да ги принуди да излязат от зоната на популизма.
"Булгартрансгаз" рестартира дейностите по газовото хранилище "Чирен" с търг за 55.9 млн. евро. Това е прословутата поръчка за 3+3 сондажа на хранилището, която бе блокирана от съда близо година. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 29 май, което означава, че компаниите ще имат малко повече от месец, за да подготвят документите си за участие.
"За съжаление, министър Трайчо Трайко не направи аболютно нищо, поради не знам каква причина. Не опита да бръкне никъде тези гнезда на оси, като имам предвид развъдници на корупция: и в АЕЦ "Козлодуй", и "Булгартрансгаз", и в "Лукойл". Той никъде нищо не направи, а навсякъде всичко е пропито от корупция", коментира темата Овчаров.
"В момента ние не произвеждаме авиационно гориво, за което плаче цяла Европа. Произвеждаме едва 15 000 тона, колкото е минималното. Можем да произвеждаме 45 000 тона. Авиационното гориво е със 130 долара по-скъпо от дизела. Въпреки това, произвеждаме дизел", коментира той ситуацията в "Лукойл", като добави, че според него Румен Спецов е бил назначен с цел да гарантира приходите на определени фирми.
1 Нехис
Защо, другарю, нали уж БКП и Мунчо сте скарани?
Последно - скарани ли сте или всичко е театър - кавгите между Подмяна, Дай България, Мунчо и БКП???
18:32 04.05.2026
3 Дориана
Коментиран от #6
18:33 04.05.2026
4 Пламен
Тоя ли ривеше , че без рузка газ умираме ? :)
18:35 04.05.2026
6 Нехис
До коментар #3 от "Дориана":Всъщност, троле, за едно нещо не си прав.
Да подкрепят ГЕРБ беше единственото правилно нещо за държавата, което направиха.
Жизнено важно беше да има стабилно правителство, за да намалее инфлацията.
Когато няма стабилно мнозинство или когато са само комунисти, инфлацията се вихри.
Така пълнят хазната - по-голямо ДДС.
Коментиран от #13
18:38 04.05.2026
13 Дориана
До коментар #6 от "Нехис":Точно обратното коалиция Магнитски не само че не спря инфлацията, но и я напомпи ежедневно с приемането на Еврото, за което България не беше готова. Да не говорим , че от некомпетентност се превърнаха само в регистратори къде с колко са се увеличили цените. И накрая като капак забиха нож в гърба на целия български народ като го завлякоха в дългова спирала, защото изтеглиха огромни кредити и прикриха истинското финансово състояние на България. Така, че си получеха заслуженото.
18:44 04.05.2026
24 да бъде
До коментар #14 от "Цвете":честен докрай и да си каже той колко е открал от народа а не да обвинява само другите мошеници и крадци!
19:03 04.05.2026
25 Защо?
Това българинът не знае какво иска.
19:03 04.05.2026
