Румен Овчаров: Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг растат

4 Май, 2026 18:26 829 35

  • румен овчаров-
  • леви мерки-
  • трайчо трайков-
  • енергетика-
  • корупция-
  • чирен-
  • боташ-
  • газови доставки-
  • аец козлодуй-
  • булгартрансгаз-
  • румен спецов

Има и хубава новина. И тя е, че се очертава правителството на Румен Радев да изкара пълния си четиригодишен управленски мандат, заяви социалистът

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг, и някои други неща вървят по начин, по който, ако не сменим траекторията, ни чака завъртане в онази спирала, която някога наричахме дългова и от която успяхме да излезем с много усилия. Това каза бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в интервю за предаването "Лице в лице" по bTV.

Според него, има и хубава новина. И тя е, че се очертава правителството на Румен Радев да изкара пълния си четиригодишен управленски мандат.

"Това означава, че мисленето няма да е само от днес за утре, а ще е и за вдругиден, и за догодина, и за по-догодина", обясни философията на гледната си точка той.

Надеждите на Овчаров са по-дългият времеви хоризонт да освести управляващите и да ги принуди да излязат от зоната на популизма.

"Булгартрансгаз" рестартира дейностите по газовото хранилище "Чирен" с търг за 55.9 млн. евро. Това е прословутата поръчка за 3+3 сондажа на хранилището, която бе блокирана от съда близо година. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 29 май, което означава, че компаниите ще имат малко повече от месец, за да подготвят документите си за участие.

"За съжаление, министър Трайчо Трайко не направи аболютно нищо, поради не знам каква причина. Не опита да бръкне никъде тези гнезда на оси, като имам предвид развъдници на корупция: и в АЕЦ "Козлодуй", и "Булгартрансгаз", и в "Лукойл". Той никъде нищо не направи, а навсякъде всичко е пропито от корупция", коментира темата Овчаров.

"В момента ние не произвеждаме авиационно гориво, за което плаче цяла Европа. Произвеждаме едва 15 000 тона, колкото е минималното. Можем да произвеждаме 45 000 тона. Авиационното гориво е със 130 долара по-скъпо от дизела. Въпреки това, произвеждаме дизел", коментира той ситуацията в "Лукойл", като добави, че според него Румен Спецов е бил назначен с цел да гарантира приходите на определени фирми.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    15 5 Отговор
    Я, и социално слабият милионер изпълзя от нафталина и се натиска за мунчовата софра.
    Защо, другарю, нали уж БКП и Мунчо сте скарани?
    Последно - скарани ли сте или всичко е театър - кавгите между Подмяна, Дай България, Мунчо и БКП???

    18:32 04.05.2026

  • 2 БИЕЕ,,,СЕЕЕЕ, ПЕЕЕЕ

    17 3 Отговор
    Другаре дайте да дадеме на Р.Овч. че е вечно гладен.

    18:32 04.05.2026

  • 3 Дориана

    14 5 Отговор
    Румен Овчаров е провален политик на още по- провалената партия БСП. ОЛ. Няма никакво право да коментира финансовото състояние на България, защото точно БСП ОЛ в името на властта, която много им се услади подкрепяха и защитаваха с всички сили корумпирания модел Борисов - Пеевски. Сега вече са на дъното извън Парламента с наказателен вот от Народа срещу който те работеха в съюз с Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #6

    18:33 04.05.2026

  • 4 Пламен

    14 6 Отговор
    Сменихме един ,,Магниски" с друг. :)
    Тоя ли ривеше , че без рузка газ умираме ? :)

    18:35 04.05.2026

  • 5 Абсурдистан

    7 4 Отговор
    И това нещо изпълзя!

    18:38 04.05.2026

  • 6 Нехис

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Всъщност, троле, за едно нещо не си прав.
    Да подкрепят ГЕРБ беше единственото правилно нещо за държавата, което направиха.
    Жизнено важно беше да има стабилно правителство, за да намалее инфлацията.
    Когато няма стабилно мнозинство или когато са само комунисти, инфлацията се вихри.
    Така пълнят хазната - по-голямо ДДС.

    Коментиран от #13

    18:38 04.05.2026

  • 7 Започнете с Университетите!

    7 1 Отговор
    Там е пълно с калинки и секретарки!

    18:39 04.05.2026

  • 8 ту-туу

    8 4 Отговор
    Външният дълг расте защото сикаджииската герберска метра теглеше и раздаваше от джипката и крадеше с чували

    18:39 04.05.2026

  • 9 тоя

    6 3 Отговор
    не се ли накраде бе?

    18:41 04.05.2026

  • 10 Жоро

    6 3 Отговор
    Хайде и ти вече скривай се бе.Малко ли поразии и ти направи?😡

    18:41 04.05.2026

  • 11 Връщай

    6 3 Отговор
    Парите бе!

    18:43 04.05.2026

  • 12 Трактор

    7 3 Отговор
    Този господин защо не е в затвора?

    18:43 04.05.2026

  • 13 Дориана

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Нехис":

    Точно обратното коалиция Магнитски не само че не спря инфлацията, но и я напомпи ежедневно с приемането на Еврото, за което България не беше готова. Да не говорим , че от некомпетентност се превърнаха само в регистратори къде с колко са се увеличили цените. И накрая като капак забиха нож в гърба на целия български народ като го завлякоха в дългова спирала, защото изтеглиха огромни кредити и прикриха истинското финансово състояние на България. Така, че си получеха заслуженото.

    18:44 04.05.2026

  • 14 Цвете

    5 0 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО С УДОВОЛСТВИЕ И ЩЕ КАЖА ЗАЩО. БЕШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧЕСТЕН ЗА БСП И ОЛИГАРХИЯТА Й. ЗА ДРАГОМИР ДРАГАНОВ, КОЙТО ВИДИТЕ ЛИ ГЛОБЯВАЛИ В ГРУПАТА ИМ ,КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЗА ПЕЕВСКИ.ЗА ТАКОВ И ОЩЕ КАТО ТАКОВЦИ. ОСТАНА ВЕРЕН НА СЕБЕ СИ И НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА ДА КРИТИКУВА ДИРЕКТНО. НЕКА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ И ТОЙ Е В СПИСЪКА " МАГНИТСКИ ".НО ИМА ГОТОВ ОТГОВОР, КОЙ ГО ТИКНА И КАКВО КОСТВА НА НЕГО И СЕМЕЙСТВОТО МУ. 🇧🇬👍🇧🇬

    Коментиран от #24

    18:45 04.05.2026

  • 15 Цвете

    3 0 Отговор
    ГЛЕДАХ ГО С УДОВОЛСТВИЕ И ЩЕ КАЖА ЗАЩО. БЕШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧЕСТЕН ЗА БСП И ОЛИГАРХИЯТА Й. ЗА ДРАГОМИР ДРАГАНОВ, КОЙТО ВИДИТЕ ЛИ ГЛОБЯВАЛИ В ГРУПАТА ИМ ,КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЗА ПЕЕВСКИ.ЗА ТАКОВ И ОЩЕ КАТО ТАКОВЦИ. ОСТАНА ВЕРЕН НА СЕБЕ СИ И НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА ДА КРИТИКУВА ДИРЕКТНО. НЕКА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ И ТОЙ Е В СПИСЪКА " МАГНИТСКИ ".НО ИМА ГОТОВ ОТГОВОР, КОЙ ГО ТИКНА И КАКВО КОСТВА НА НЕГО И СЕМЕЙСТВОТО МУ. 🇧🇬👍🇧🇬

    18:47 04.05.2026

  • 16 Име

    3 2 Отговор
    Тоя ръ пак няма ли кой да го пребие пред студиото.

    18:51 04.05.2026

  • 17 щета

    1 1 Отговор
    за 28 милиона

    18:51 04.05.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    Само Леля Асенка иска да харчи

    18:57 04.05.2026

  • 19 ЧИЧО

    3 0 Отговор
    БГ няма да се оправи докато комунягите са на власт.

    18:57 04.05.2026

  • 20 Ла.пачи

    3 0 Отговор
    Ограничавайте се вие .Всеки Божи ден президент министри политици дипломати заедно със антуражите си от послушни по.дметки обикаляте света .Азия .тихоокеания ,Америка ,Европа ..замъци корсиажи ,скъпи луксозни хотели ,скъпи ястия лимузини охрани ресторанти кетаринги ...И ВСИЧКО ТОВА ХО ПЛАЩАМЕ НИЕ РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ ДЕТО В МАГАЗИНА СИ БРОИМ ЦЕНТОВЕТЕ ЧЕ ВЕЧЕ 1 ЛЕВ Е 1 ЕВРО ...АЗ ВИ ГИ ПЛАЩАМ ТОЗИ ЛУКСОЗЕН ЖИВОТ ДЕТО ДНЕС ЦЯЛ ДЕН СЪМ В КРЪВ И ПОТ И ВЗИМАМ 850 ЕВРО ЗАПЛАТА А ВИЕ СТЕ НОН СТОП ПО САМОЛЕТИТЕ В БИЗНЕС И В ПЪРВА КЛАСА ДОЛНИ БО.КЛУЦИ ДЕТО КУПИВАТЕ М..А..НГА.ЛИТЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ВАС И ПОСЛЕ ДА ПИЕТЕ МОЯТА КРЪВ НА БЕЛИЯ ОТРУДЕН БАЧКАТОР...ВИЕ СИ СТЯГАЙТЕ КОЛАНИТЕ И СИ МАХНЕТЕ ЛЕВИТЕ МЕРКИ ВИЕ ПРЕМАХНЕТЕ ЛУКСА СИ...САМО ЦВЕТЯТА В ПРЕЗИДЕНСТВОТО И В ПАРЛАМЕНТА НОН СТОП ДЕТО СЕ ПОДМЕНЯТ СТРУВАТ ПО 200-300 ХИЛЯДИ ЕВРО НА МЕСЕЦ ....В ПРЕЗИДЕНСТВОТО МЕСЕЧНО ДА СЕ ПОДМЕНЯТ ЦВЕТЯТА С НОВИ ПРЕЗ ТРИ ДНИ ТОВА СТРУВА НС НАРОДА 150 000 ЕВРА..ВИЕ СТЯГАЙТЕ КОЛАНА С ВАШАТА 700 ХИЛЯДНА АРМИЯ ОТ ДЪРЖАВНИ ЛА.ПАЧИ

    18:58 04.05.2026

  • 21 Абе

    2 1 Отговор
    Тая мумия отде изпълзя?

    18:59 04.05.2026

  • 22 Алекс

    1 2 Отговор
    Ако ПБ се провалят народа много бързо ще ги свали и идва Възраждане.

    18:59 04.05.2026

  • 23 МДАМ

    1 1 Отговор
    Тоя ДРУГАР е с апартамент към 700 квадрата, другари...

    19:02 04.05.2026

  • 24 да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    честен докрай и да си каже той колко е открал от народа а не да обвинява само другите мошеници и крадци!

    19:03 04.05.2026

  • 25 Защо?

    1 0 Отговор
    Защо се реве срещу Румен Овчаров, като той ни обзаведе с най-полезния данък? На него дължим плоския данък, лично! Вместо да му благодарите, го ругаете!
    Това българинът не знае какво иска.

    19:03 04.05.2026

  • 26 Какво

    2 1 Отговор
    ти дреме ? Имаш запазено място във врящия казан !

    19:03 04.05.2026

  • 27 Горски

    2 1 Отговор
    Преди еврото , доматите бяха по 2.40 лева ,сега дори не са 2,40 евро , а са направо 6 евро .Имам стари брошури от търговсите вериги и виждам цените от преди няколко месеца , преди еврото . Разликите в цените са колосални , на места направо 4-5 пъти е повишена цената. Държавата първа започна с цената на личните документи , после Кмета на София каза -синя зона 2 евро .Всички се паникьосаха и едно подстригване стана 10-15 евро , от 10 лева . Ресторанта е лукс , тока също . Как ще направят така ,че всички да пазят курса 1,95583 ? Доматите са по 4 - 5 евро , никога не съм виждал подобна цена .Изобщо не вярвам , че ще се справят с цените .Как в Германия 50 евро са си 50 евро и имат покупателна способност , а в България същите 50 евро все едно са 50 лева. Цените 1 към 1, парите 50% надолу. Добре е в клуба на богатите, ама нас май ни взеха да чистим масите след банкета.

    19:03 04.05.2026

