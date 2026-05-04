Румен Овчаров: Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг растат

Вече ще трябва леко да се поограничим с левите мерки, защото и бюджетният дефицит, и външният дълг, и някои други неща вървят по начин, по който, ако не сменим траекторията, ни чака завъртане в онази спирала, която някога наричахме дългова и от която успяхме да излезем с много усилия. Това каза бившият министър на енергетиката Румен Овчаров в интервю за предаването "Лице в лице" по bTV.

Според него, има и хубава новина. И тя е, че се очертава правителството на Румен Радев да изкара пълния си четиригодишен управленски мандат.

"Това означава, че мисленето няма да е само от днес за утре, а ще е и за вдругиден, и за догодина, и за по-догодина", обясни философията на гледната си точка той.

Надеждите на Овчаров са по-дългият времеви хоризонт да освести управляващите и да ги принуди да излязат от зоната на популизма.

"Булгартрансгаз" рестартира дейностите по газовото хранилище "Чирен" с търг за 55.9 млн. евро. Това е прословутата поръчка за 3+3 сондажа на хранилището, която бе блокирана от съда близо година. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 29 май, което означава, че компаниите ще имат малко повече от месец, за да подготвят документите си за участие.

"За съжаление, министър Трайчо Трайко не направи аболютно нищо, поради не знам каква причина. Не опита да бръкне никъде тези гнезда на оси, като имам предвид развъдници на корупция: и в АЕЦ "Козлодуй", и "Булгартрансгаз", и в "Лукойл". Той никъде нищо не направи, а навсякъде всичко е пропито от корупция", коментира темата Овчаров.

"В момента ние не произвеждаме авиационно гориво, за което плаче цяла Европа. Произвеждаме едва 15 000 тона, колкото е минималното. Можем да произвеждаме 45 000 тона. Авиационното гориво е със 130 долара по-скъпо от дизела. Въпреки това, произвеждаме дизел", коментира той ситуацията в "Лукойл", като добави, че според него Румен Спецов е бил назначен с цел да гарантира приходите на определени фирми.