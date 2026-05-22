Иран е унищожил американски дронове за близо 1 млрд. долара по време на войната

Войната в Иран е нанесла сериозни щети не само на военната инфраструктура на Техеран, но и на американските въоръжени сили, съобщава WION, позовавайки се на информация на Bloomberg, предава News.bg.

Според източници на агенцията от началото на конфликта Иран е унищожил американски дронове MQ-9 Reaper на стойност около 1 милиард долара.

Част от безпилотните апарати са били свалени във въздуха, а други са унищожени при ракетни удари по бази или вследствие на различни инциденти, твърдят източниците.

По информацията САЩ са загубили до 30 дрона, като в тази бройка влизат и машини, които по-късно са били отписани заради нанесени щети. Това представлява приблизително 20% от предвоенния запас на Пентагона от подобни безпилотни системи.

Доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ също посочва, че 24 дрона Reaper са били изгубени при ирански атаки. В документа се отбелязва още, че най-малко 42 американски военни самолета са били свалени или повредени по време на конфликта.

Всеки дрон MQ-9 Reaper струва приблизително 30 милиона долара.