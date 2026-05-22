Иран е унищожил американски дронове за близо 1 млрд. долара по време на войната

Войната в Иран е нанесла сериозни щети не само на военната инфраструктура на Техеран, но и на американските въоръжени сили, съобщава WION, позовавайки се на информация на Bloomberg, предава News.bg.
Според източници на агенцията от началото на конфликта Иран е унищожил американски дронове MQ-9 Reaper на стойност около 1 милиард долара.
Част от безпилотните апарати са били свалени във въздуха, а други са унищожени при ракетни удари по бази или вследствие на различни инциденти, твърдят източниците.
По информацията САЩ са загубили до 30 дрона, като в тази бройка влизат и машини, които по-късно са били отписани заради нанесени щети. Това представлява приблизително 20% от предвоенния запас на Пентагона от подобни безпилотни системи.
Доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ също посочва, че 24 дрона Reaper са били изгубени при ирански атаки. В документа се отбелязва още, че най-малко 42 американски военни самолета са били свалени или повредени по време на конфликта.
Всеки дрон MQ-9 Reaper струва приблизително 30 милиона долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1 милиард долара!
Коментиран от #5, #7
12:32 22.05.2026
2 За 1 милиард долара
Коментиран от #17
12:33 22.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
12:34 22.05.2026
4 Сталин
Коментиран от #16
12:36 22.05.2026
5 Пентагонът
До коментар #1 от "1 милиард долара!":Даже няма да забележи , новите контракти са за стотици милиарди
Коментиран от #8, #9, #11
12:36 22.05.2026
6 Сила
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И три самолетоносача , две космически совалки и една крива ракета ...тъй да знайш братчед !!!
Ще пишат опера по темата .....
Коментиран от #10
12:37 22.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "1 милиард долара!":Особено когато имаш дълг от 4×10¹³
💰4О ООО ООО ООО ООО $💰
Коментиран от #20
12:38 22.05.2026
8 Сталин
До коментар #5 от "Пентагонът":Скоро ще забележат краварите , Турция се освободи миналия месец от почти всички UST
12:38 22.05.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Пентагонът":🤠🤠🤠
Контракти ИМА,
ама оръжие и патрони - НЯМА
🤠🤠🤠
12:40 22.05.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Сила":и им убиха президента дори-на САЩ...винаги съм бил на приципа-не се забърквай с племена от каменната епоха ///на тях им трябва цивилизация а не демокрация
12:41 22.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Пентагонът":"Запасите на САЩ от боеприпаси и ракети са
ТЕЖКО ИЗЧЕРПАНИ."
Това предупреди американският сенатор Марк Кели пред CBS News. "Мисля, че не е преувеличено да се каже, че е шокиращо колко дълбоко сме бръкнали в тези арсенали", каза сенаторът от Демократическата партия. Кели заяви, че президентът Доналд Тръмп е въвлякъл САЩ във война с Иран "без стратегическа цел, без план, без график, и заради това ние сме изразходвали големи количества боеприпаси".
Коментиран от #13, #19
12:44 22.05.2026
12 Дроновете, ...
12:47 22.05.2026
13 ХА ХА ХА
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И после като каже някой - Украйна се бие с Русия ДА НЕ МУ ВЯРВАТЕ!
Тези запаси затова се изчерпаха - от войната на САЩ с Русия ...
И Русия помете НАТО ...
12:49 22.05.2026
14 Странно
Ха иди ги разбери?
12:58 22.05.2026
15 Объркана копейка
13:01 22.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГОЛЕМ СМЕХ
И още са на мушката, аятоласите де.
13:25 22.05.2026
19 Я пъ тоа
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затова ли ЩАТСКИ ракети и бомби бомбят Путин регулярно.
13:27 22.05.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Колко е ВЪНШНИЯ дълг на САЩ, че нещо не са разбра.
Коментиран от #23, #24
13:28 22.05.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
Иран е на мушка.
Дали Тръмп нема оръжия.
13:32 22.05.2026
22 Оръжие на Тръмп
Без коментар
13:38 22.05.2026
23 Някой
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще ти го обясня кратко, да ме разбереш....Исус, от мААлата има кредити, сметки, глоби за няколко хиляди! Как Исус връща парите и как взима нови, като е затънал у борчове? Извод-Исус си живее по-добре от тебе и изкарва по-голяма надница! Бай Дончо не го мисли, няколко нови договора с арабите, няколко заловени танкера с петрол и наркотици....сметката е добре!
13:41 22.05.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И аз съм съгласен с теб.
Явно не си ме разбрал.
Иначе ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА САЩ е около 9 трилиона долара.
Нищо сума за най могъщата държава в света.
13:49 22.05.2026