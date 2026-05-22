Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран е унищожил американски дронове за близо 1 млрд. долара по време на войната

Иран е унищожил американски дронове за близо 1 млрд. долара по време на войната

22 Май, 2026 12:26, обновена 22 Май, 2026 12:30 872 24

  • иран-
  • дроновее-
  • война-
  • сащ

Според информации на Bloomberg САЩ са загубили десетки MQ-9 Reaper при ирански атаки и ракетни удари

Иран е унищожил американски дронове за близо 1 млрд. долара по време на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Войната в Иран е нанесла сериозни щети не само на военната инфраструктура на Техеран, но и на американските въоръжени сили, съобщава WION, позовавайки се на информация на Bloomberg, предава News.bg.

Според източници на агенцията от началото на конфликта Иран е унищожил американски дронове MQ-9 Reaper на стойност около 1 милиард долара.

Част от безпилотните апарати са били свалени във въздуха, а други са унищожени при ракетни удари по бази или вследствие на различни инциденти, твърдят източниците.

По информацията САЩ са загубили до 30 дрона, като в тази бройка влизат и машини, които по-късно са били отписани заради нанесени щети. Това представлява приблизително 20% от предвоенния запас на Пентагона от подобни безпилотни системи.

Доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ също посочва, че 24 дрона Reaper са били изгубени при ирански атаки. В документа се отбелязва още, че най-малко 42 американски военни самолета са били свалени или повредени по време на конфликта.

Всеки дрон MQ-9 Reaper струва приблизително 30 милиона долара.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1 милиард долара!

    13 3 Отговор
    Джобни пари за Тръмп!

    Коментиран от #5, #7

    12:32 22.05.2026

  • 2 За 1 милиард долара

    6 15 Отговор
    Иран утече у каналя!

    Коментиран от #17

    12:33 22.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    За един месец САЩ загубиха 42 самолета в Иран.Ще правят филм за това.

    Коментиран от #6

    12:34 22.05.2026

  • 4 Сталин

    17 5 Отговор
    Велики са персите,не само дронове ,но и повече от 40 самолета ,и от Пентагона още сънуват кошмари от боя който ядоха

    Коментиран от #16

    12:36 22.05.2026

  • 5 Пентагонът

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "1 милиард долара!":

    Даже няма да забележи , новите контракти са за стотици милиарди

    Коментиран от #8, #9, #11

    12:36 22.05.2026

  • 6 Сила

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И три самолетоносача , две космически совалки и една крива ракета ...тъй да знайш братчед !!!
    Ще пишат опера по темата .....

    Коментиран от #10

    12:37 22.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "1 милиард долара!":

    Особено когато имаш дълг от 4×10¹³
    💰4О ООО ООО ООО ООО $💰

    Коментиран от #20

    12:38 22.05.2026

  • 8 Сталин

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пентагонът":

    Скоро ще забележат краварите , Турция се освободи миналия месец от почти всички UST

    12:38 22.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пентагонът":

    🤠🤠🤠
    Контракти ИМА,
    ама оръжие и патрони - НЯМА
    🤠🤠🤠

    12:40 22.05.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    и им убиха президента дори-на САЩ...винаги съм бил на приципа-не се забърквай с племена от каменната епоха ///на тях им трябва цивилизация а не демокрация

    12:41 22.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пентагонът":

    "Запасите на САЩ от боеприпаси и ракети са
    ТЕЖКО ИЗЧЕРПАНИ."
    Това предупреди американският сенатор Марк Кели пред CBS News. "Мисля, че не е преувеличено да се каже, че е шокиращо колко дълбоко сме бръкнали в тези арсенали", каза сенаторът от Демократическата партия. Кели заяви, че президентът Доналд Тръмп е въвлякъл САЩ във война с Иран "без стратегическа цел, без план, без график, и заради това ние сме изразходвали големи количества боеприпаси".

    Коментиран от #13, #19

    12:44 22.05.2026

  • 12 Дроновете, ...

    1 3 Отговор
    При толкова самолетоносачи , барем един да бяхте потопили, ...

    12:47 22.05.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И после като каже някой - Украйна се бие с Русия ДА НЕ МУ ВЯРВАТЕ!

    Тези запаси затова се изчерпаха - от войната на САЩ с Русия ...

    И Русия помете НАТО ...

    12:49 22.05.2026

  • 14 Странно

    0 4 Отговор
    Копейките/путинисти се кефят ,че Иран е унищожил дронове за такава стойност и боготворят Тръмп за помоща която оказва на тяхната родна Русия!
    Ха иди ги разбери?

    12:58 22.05.2026

  • 15 Объркана копейка

    1 1 Отговор
    Колеги, сега да вярваме ли на Bloomberg ?!

    13:01 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    САЩ сринаха Иран, тия за некакви дронове са хванали.
    И още са на мушката, аятоласите де.

    13:25 22.05.2026

  • 19 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Затова ли ЩАТСКИ ракети и бомби бомбят Путин регулярно.

    13:27 22.05.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Колко е ВЪНШНИЯ дълг на САЩ, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #23, #24

    13:28 22.05.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Щатско оръжие бомби Путин.
    Иран е на мушка.
    Дали Тръмп нема оръжия.

    13:32 22.05.2026

  • 22 Оръжие на Тръмп

    0 0 Отговор
    Разбомбва Путин и днес.

    Без коментар

    13:38 22.05.2026

  • 23 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще ти го обясня кратко, да ме разбереш....Исус, от мААлата има кредити, сметки, глоби за няколко хиляди! Как Исус връща парите и как взима нови, като е затънал у борчове? Извод-Исус си живее по-добре от тебе и изкарва по-голяма надница! Бай Дончо не го мисли, няколко нови договора с арабите, няколко заловени танкера с петрол и наркотици....сметката е добре!

    13:41 22.05.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И аз съм съгласен с теб.
    Явно не си ме разбрал.
    Иначе ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА САЩ е около 9 трилиона долара.
    Нищо сума за най могъщата държава в света.

    13:49 22.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания