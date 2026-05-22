Слави Трифонов: В България вече се е провеждала Евровизия, няма да има съществен проблем

22 Май, 2026 13:28

Първо, защото хората, които осъществяват това начинание, не са българи, а са екипи, които всяка година създават Евровизия, каза той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Покрай цялата тази шумотевица около победата на Евровизия и огромния брой хора, които се изказват доста неподготвени, искам да припомня нещо. В България вече се е провеждала Евровизия през 2015 г. - да, детската Евровизия, но системата е същата. Собствениците на правата са същите, екипите, които работят, са същите, начинът, по който се реализира събитието, е същият. Това припомни Слави Трифонов във фейсбук и допълни:

Благодарение на прекрасното представяне през 2014 г. на Крисия и нейната песен „Детска планета“, в България се проведе следващата детска Евровизия през 2015 г. В зала „Арена Армеец“ всичко си беше както трябва и каквото трябва да бъде. Тоест, за реализирането на Евровизия 2027 не може и няма да има никакъв съществен проблем. Първо, защото хората, които осъществяват това начинание, не са българи, а са екипи, които всяка година създават Евровизия и са в състояние да я направят от всяка точка на Европа и света. И второ, защото веднъж вече сме го правили.

Видях това със собствените си очи, тъй като ние подготвихме Крисия за 2014 година, ние направихме нейната песен и участвахме и в подготовката, и в реализацията на Евровизия 2015 г. в България. Фактите са такива, така че не обръщайте внимание на огромната част от хората, които се изказват в момента. Те нито знаят, нито разбират, нито въобще са наясно с това, което говорят. Няма значение дали са политици, или представители на така наречения български шоубизнес.

Нали си спомняте онази велика поговорка: „Победата има много майки, а загубата е сираче.“


  • 1 Сър

    15 1 Отговор
    Абе, тоя кой беше?

    13:29 22.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Азербайджан даде 2 млрд за организиране на Евровизия 2012.

    13:30 22.05.2026

  • 3 ....

    13 1 Отговор
    Оф,тия вече ги забравихме,тия досаждат с присъствието си😂

    13:30 22.05.2026

  • 4 Абе

    9 0 Отговор
    Славуца не прави разлика от детска и голяма Евровизйка

    13:32 22.05.2026

  • 5 Бацо Гацов

    11 0 Отговор
    На този чирак на Пеевски все още се дава трибуна. Тези индивиди трябва да бъдат забравени.

    13:32 22.05.2026

  • 6 забравете го

    8 0 Отговор
    На се ли срамувате да давате изява на този АНТИБЪЛГАРИН !!

    13:32 22.05.2026

  • 7 Деций

    4 0 Отговор
    Да ,тук на тази територия отдавна се излива помия,представена за изкуство.

    13:33 22.05.2026

  • 8 Тоя примитив

    6 0 Отговор
    От къде пак се появи

    13:34 22.05.2026

  • 9 ченге от дс

    6 0 Отговор
    през последните 36г наша демокрация,народа бе смачкан чрез нашете мутри,а славчо е наш кадър,мамини гугутки!!!

    13:35 22.05.2026

  • 10 ма ДУРО

    6 0 Отговор
    Проблема на "прехода" си ти, чалгаджио. Опропасти стотици хиляди невинни млади хора с простотията ти.

    13:35 22.05.2026

  • 11 И аз да изкажа

    5 0 Отговор
    Вместо да поемат министри огромна отговорност пред света,този Савуца е безкрайно ясен,как да не го намразиш.

    13:35 22.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    плевенска мъ ст и я

    13:36 22.05.2026

  • 13 Оооо ,

    3 0 Отговор
    НЕ ! Пак ли засипа мозък тоя двуличник злобен ?

    13:36 22.05.2026

  • 14 Даа...

    1 0 Отговор
    А можеше цъpвyла слФчо да остарее като катедрала ....

    13:37 22.05.2026

  • 15 защо се публикуват хора , които

    1 0 Отговор
    са доказали своето зловредно влияние към обществото

    13:37 22.05.2026

  • 16 Кочо

    0 0 Отговор
    Току що Христов, Дара и БНТ решиха - следващата бангаранга в Меден рудник! Браво на кмета!

    13:39 22.05.2026

  • 17 Бачо

    1 0 Отговор
    Сигурно точи зъби, нали Милошев беше негов човек и сега се надява той да участва,а и защо да не изпляскат някой кючек с бенда за откриването на Евровизия

    13:40 22.05.2026

  • 18 Нерончо,

    2 0 Отговор
    Тебе вече, кой те бръсне за слива...

    13:40 22.05.2026

  • 19 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Като го видях зулуса и се сетих за : "Гласуваш за слави, получаваш палячовците тошко и бабанката".
    Не че сега е по различно: Гласуваш за генерал, получаваш крадливи старшинки .

    13:42 22.05.2026

  • 20 По добре недей

    0 0 Отговор
    Тоест, Годжи и Гъмзата водещи, 7/8 организира Евровизия 2027, магаденс забавляват публиката.....

    13:43 22.05.2026

  • 21 въпросителна

    0 0 Отговор
    Аз моралиста Слави съм го зачеркнал .Сега обаче искам да го питам , моралиста Тошко , чрез сина ще продава ли скъп ток на народа или пак ще пеят патриотични песни ? Голямо зло излязоха тези хора .

    13:45 22.05.2026

