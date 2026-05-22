Слави Трифонов: В България вече се е провеждала Евровизия, няма да има съществен проблем

Покрай цялата тази шумотевица около победата на Евровизия и огромния брой хора, които се изказват доста неподготвени, искам да припомня нещо. В България вече се е провеждала Евровизия през 2015 г. - да, детската Евровизия, но системата е същата. Собствениците на правата са същите, екипите, които работят, са същите, начинът, по който се реализира събитието, е същият. Това припомни Слави Трифонов във фейсбук и допълни:
Благодарение на прекрасното представяне през 2014 г. на Крисия и нейната песен „Детска планета“, в България се проведе следващата детска Евровизия през 2015 г. В зала „Арена Армеец“ всичко си беше както трябва и каквото трябва да бъде. Тоест, за реализирането на Евровизия 2027 не може и няма да има никакъв съществен проблем. Първо, защото хората, които осъществяват това начинание, не са българи, а са екипи, които всяка година създават Евровизия и са в състояние да я направят от всяка точка на Европа и света. И второ, защото веднъж вече сме го правили.
Видях това със собствените си очи, тъй като ние подготвихме Крисия за 2014 година, ние направихме нейната песен и участвахме и в подготовката, и в реализацията на Евровизия 2015 г. в България. Фактите са такива, така че не обръщайте внимание на огромната част от хората, които се изказват в момента. Те нито знаят, нито разбират, нито въобще са наясно с това, което говорят. Няма значение дали са политици, или представители на така наречения български шоубизнес.
Нали си спомняте онази велика поговорка: „Победата има много майки, а загубата е сираче.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19 Възpожденец 🇧🇬
Не че сега е по различно: Гласуваш за генерал, получаваш крадливи старшинки .
13:42 22.05.2026
