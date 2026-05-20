Вицепремиерът Иво Христов ще организира Евровизия в България

Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за организацията на Евровизия у нас през 2027 г. Това стана ясно в началото на правителственото заседание в сряда.

„Успехът на Евровизия надхвърля измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас няма време за емоции, защото подготовката е огромна. Изисква не само финансови ресурси, а и организация“, заяви премиерът Румен Радев.

Създава се междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще бъдат поканени Дара и БНТ за координация.