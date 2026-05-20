Новини
България »
София »
Вицепремиерът Иво Христов ще организира Евровизия в България

Вицепремиерът Иво Христов ще организира Евровизия в България

20 Май, 2026 13:05 1 055 61

  • иво христов-
  • евровизия-
  • домакинство-
  • българия-
  • дара-
  • бнт-
  • dara

Създава се междуведомствен организационен комитет

Вицепремиерът Иво Христов ще организира Евровизия в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за организацията на Евровизия у нас през 2027 г. Това стана ясно в началото на правителственото заседание в сряда.

„Успехът на Евровизия надхвърля измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас няма време за емоции, защото подготовката е огромна. Изисква не само финансови ресурси, а и организация“, заяви премиерът Румен Радев.

Създава се междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще бъдат поканени Дара и БНТ за координация.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерси сме

    35 4 Отговор
    айде нема нужда

    13:07 20.05.2026

  • 2 честен ционист

    30 7 Отговор
    Значи ще покани Русия и Беларус.

    Коментиран от #20

    13:07 20.05.2026

  • 3 меломан

    11 17 Отговор
    Браво за организацията .Дано да използват опита на министъра на културата , все пак той успешно се занимава с организацията на много продукции .

    13:07 20.05.2026

  • 4 студент

    17 48 Отговор
    Иво Христов е един от малкото умни хора в държавата ни !!

    Коментиран от #19, #53

    13:08 20.05.2026

  • 5 Бангарария

    15 18 Отговор
    За покрайна пари, за евровизия пари, а за детска болница, от трите пръста най-дългия

    Коментиран от #13, #55

    13:08 20.05.2026

  • 6 Хаха

    14 5 Отговор
    Радев много тънко тролва Иво Христов с тази задача!!!

    13:10 20.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 18 Отговор
    Азербайджан през 2012 г даде два милиарда за организиране на Евровизия.

    Коментиран от #23

    13:11 20.05.2026

  • 8 Върл русофил

    17 18 Отговор
    Ще докарат всички жендъри в Софето!

    Коментиран от #10

    13:11 20.05.2026

  • 9 Мале

    23 13 Отговор
    Оставете хора като Милошев ,който разбира от музикална култура и шоу широко скроен да го направи по оригинален,съвременен начин да го направи.Христов може само болшевишки маскарад Ален Мак може да направи.Не очаквам никакъв успех.

    13:11 20.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Върл русофил":

    Пазете си децата!

    13:12 20.05.2026

  • 11 Платен провокатор

    14 13 Отговор
    Белгия, която е една от основателките на този конкурс, се отказва от участие другата година.
    Честито!

    Коментиран от #29

    13:13 20.05.2026

  • 12 Софийска панелна постсъветска кочина

    12 8 Отговор
    ще посрещне своите гости!

    13:13 20.05.2026

  • 13 Стенли

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Бангарария":

    Макар че аз съм последният човек който тръгне да защитава така наречената Евровизия , по добре там да се дадат пари отколкото за така наречената държава Украйна, защото както са казали няма лоша реклама

    13:13 20.05.2026

  • 14 За един приятел питам

    3 1 Отговор
    Понижение ли е от "стратегическото развитие" да те назначат за "куратор" ?

    13:14 20.05.2026

  • 15 !!!?

    18 7 Отговор
    Евровизия е самостоятелна институция и е организирана преди 70 години...!
    За какво е този съветски комсомолец...да пришие някакви заслуги на "ПАРТИЯТА-ръководител" ???!

    13:14 20.05.2026

  • 16 Може

    21 6 Отговор
    Идеално. Вицепремиерът по съветска пропаганда ще организира конкурс за сатанисти по думите на Лавров.

    13:14 20.05.2026

  • 17 Старчо Сарача

    11 5 Отговор
    Това някаква шега ли е?

    13:17 20.05.2026

  • 18 Иво комуниста с плетеното пуловерче

    16 6 Отговор
    ще организира интервизия. А льотчика ще го питат чия е Евровизия и той гордо ще отговаря: руска е каква да е

    13:18 20.05.2026

  • 19 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "студент":

    Кой от двамата?

    13:19 20.05.2026

  • 20 ужас

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ти искаш да покани твоята баба ли

    Коментиран от #22

    13:20 20.05.2026

  • 21 Супер

    5 11 Отговор
    Дано я направи на някоя поляна без интернет. Ще съм му благодарен до гроб.

    13:22 20.05.2026

  • 22 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "ужас":

    Може и да покани и САЩ и Канада вместо получилото 1 точка ЮК.

    13:24 20.05.2026

  • 23 Може

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Два милиарда какво? Пак прекаляваш с фантазиите.

    Евровизия 2012 г. е сочена като най-скъпата в историята на конкурса. Азербайджан инвестира над 800 милиона щатски долара, като само директните разходи възлизат на около 450 милиона долара, от които над 200 милиона долара за строеж на залата.

    Официални спонсори на събитието са Schwarzkopf, азербайджанския мобилен оператор Azercell, местният филиал на руската пивоварна „Балтика“, германската компания „Brainpool“, и също така Държавната петролна компания на Република Азербайджан.

    Коментиран от #27

    13:24 20.05.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    2 8 Отговор
    Демек иска да каже, че Иво Христов ще подписва чековете, с които плащаме на чужденци за организацията... еми добре!

    Значи ние зала за такова събитие нямаме значи предлагам 2 неща
    А) Отиваме да се помолим на другаря Дзинпин да прати няколко китаеца да построят - след 6 месеца е готова
    Б) Молим се на другаря Владимир Владимирович да наемем една подходяща зала в Москва, за провеждането.
    Вариянт В не виждам... евентуално на Ердоган, ама ай да не е той резервата...

    13:26 20.05.2026

  • 25 Радев бил шегаджия

    16 5 Отговор
    Е трябваше направо Карбовски и Нешка да организират събитието.....

    Коментиран от #28

    13:27 20.05.2026

  • 26 Точно този?

    11 4 Отговор
    Той ще покани Русия,другите държави ще бойкотират.Така ще провали Евровизия у нас.

    13:28 20.05.2026

  • 27 Последния Софиянец

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Може":

    800 млн долара са 1 600 000 000 лв.По сегашни цени 2 млрд лв.

    Коментиран от #32

    13:30 20.05.2026

  • 28 Може

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Радев бил шегаджия":

    Задължително да включат и Георги Христов.

    Коментиран от #37

    13:30 20.05.2026

  • 29 Белгия ОЩЕ не се

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Платен провокатор":

    Е отказала.Само изрази предупреждение.

    13:31 20.05.2026

  • 30 ШЕФА

    2 7 Отговор
    Иво Христов ще организира ЕвроСоросоидия в България че са ни малко ПП-ДБ педоф.... и пед..... та и още да дойдат.Ще повърна.Иво,Иво и ти си плю на лицето,жалко човече излезе !

    13:32 20.05.2026

  • 31 Айгедотор

    5 11 Отговор
    Идеален избор!! Министър- Христов ще се справи идеално! Честен, прям открит!! Успех!! А злобарите се пръскат, от яд..

    Коментиран от #34

    13:33 20.05.2026

  • 32 Може

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    Да бъде по-добре, ако си отдаваш времето на другите дейности, а не за писане в "Коментари".

    13:34 20.05.2026

  • 33 Тошко

    6 10 Отговор
    Тия вече се излагат с тази Евровизия, като че ли ще организират Олимпиада

    13:36 20.05.2026

  • 34 Малееееее,

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Айгедотор":

    Намериха работа на празнодумеца Христов.

    13:37 20.05.2026

  • 35 Разбира се

    9 3 Отговор
    Кой друг ако не министърът на руската салата да организира Евровизия..

    13:37 20.05.2026

  • 36 Браво Дара

    11 3 Отговор
    Така убавичко им го сложи в канала на нашето русофилско правителство, че догодина ще лижат евровизийския и плахо плахо ще поглеждат към Мацква

    13:38 20.05.2026

  • 37 Никси

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Може":

    Според мен най добър организатор е г-н Димитър Ковачев-Фънки той има опит и не малко концерти е организирал тук в България на известни световни личности като например Мадона ,Елтън Джон и Моторхеъд и т.н. , за това ако го поканят за организатор мисля че няма да сгрешат с него колкото и да е противен на някои хора !!!.

    Коментиран от #46

    13:39 20.05.2026

  • 38 Дика

    9 2 Отговор
    Тоя най много конкурса Ален мак да организира.

    13:49 20.05.2026

  • 39 Бате Георги

    4 1 Отговор
    Нали е много отворен и е против, да си подава оставката щом трябва той да се занимава, ама как се изтърва тая заплата като вицепремиер по водопадите.

    13:51 20.05.2026

  • 40 реминисценции

    2 1 Отговор
    Не знам защо си спомних за опорчената Олимпиада във Франция с хибридни извращения като травестити, полегнали в подноси по масите и гилотинирани кралици, които си носят главата под мишница.

    14:01 20.05.2026

  • 41 Копейкин

    3 1 Отговор
    Този тип,Иво Комуниста,с удоволствие ще изплющи едни 80-90 милиона от държавния бюджет за простотии...

    14:03 20.05.2026

  • 42 Офф

    1 0 Отговор
    Някой знае ли кои от нашите големи соцестрадни величия поздравиха Дара?

    14:05 20.05.2026

  • 43 И там

    5 2 Отговор
    Ще се вее руското знаме.

    Коментиран от #56

    14:07 20.05.2026

  • 44 минувач

    4 0 Отговор
    Не се палете, че Христов няма опит. Избран е, защото е "човек от семейството", а при тази бъдеща лапачка е важно да няма други играчи. Радев се прави, че скача срещу цените, ама фактурите за събитието сигурно ще са надписани на 200-300 процента спрямо пазарните цени (ако въобще позволят на някой да ги одитира).

    14:07 20.05.2026

  • 45 Полицейски служител

    4 0 Отговор
    На тая Евровизия, организирана от Пуловера, не очаквам да чуя нещо друго освен Калинка и руския химн

    14:14 20.05.2026

  • 46 Всъщност Евровизия си

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Никси":

    Има екип по организацията.Този екип работи във всяка страна,спечелила домакинството.Във Виена работиха някъде около 6-7 седмици.Не оставят нищо на случайността.

    14:15 20.05.2026

  • 47 те това е

    2 2 Отговор
    Лом е най подходящ за тази измислена тртополова сбирка

    14:18 20.05.2026

  • 48 Избори

    5 0 Отговор
    Намериха работа за Човека!

    14:25 20.05.2026

  • 49 Противно

    6 0 Отговор
    същество докопал се до софрата. Той и за това не става. Но нали трябва да се намери на човека работа.

    14:26 20.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Това е положението

    3 0 Отговор
    Назначават кърлежа да смуче пари от ЕС ! Също като Волгин!!!

    14:36 20.05.2026

  • 52 Това

    2 0 Отговор
    е виц някакъв....не е смешен. Ретранслатора на ТАСС на две магарета сламата не може да раздели.

    14:37 20.05.2026

  • 53 Е това

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "студент":

    е супер виц!!! Ха ха ха!!!

    14:38 20.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бангарария":

    Ей, голям зор беше да не се довърши строежът на Националната детска болница до Александровска...и екскурзия из Европа „за обмяна на опит“ имаше за чиновниците от МЗ като бонус.

    14:43 20.05.2026

  • 56 с парцалите

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "И там":

    обикновено лъскат пода.

    14:44 20.05.2026

  • 57 Стига!

    2 0 Отговор
    Стига сте трили истината! Лъжа ли е, че е повече от позор точно кремълският лакей, червеният и в червата комунист Иво да организира "Евръвизия" в София? Лажа ли е ,че този фанатизиран комунист съвсем по сталрински и много свирепо изрече скверното "отпаднала необходимост" за една политическа партия от опозицията, с което директно обяви, че опозицията днес е излишна, при мнозинството на "прогресивните" деца и внуци на ДС - функционери, активни борци и членове на ЦК на престъпната и кървава БКП? Лъжа ли е, че Ива Христов изля кофи помия по "Евровизия" и много просташки обиди Дара, благодарение на която днес цял свят гледа към старната ни и се възхищава на талантливата певица? Нямате право да триете истината! Да, последните предложения на "прогресивното" мнозинство за промяна на правилника на НС, е чиста проба червен фашизъм и свиреп сталинизъм! Ами, да вземат да отварят и лагерите на смъртта в Белене, Ловеч, Скравено и другаде, че да се свършва! Да се свършва с "демократична" Бългаиря!

    14:48 20.05.2026

  • 58 С този бастон

    1 0 Отговор
    С този бастон ще имаме Евровизия точно друг път.

    14:51 20.05.2026

  • 59 Господи!

    1 0 Отговор
    Каква противна и гадна комунистическа мутра! "Премиерът" много се е объркал! Този фанатизират сталинист Иво Христов, няма място в Евровизия! Радев да го назначи за надзирател на лагера на смъртта в Ловеч и да заминава да поема задълженията си там! А те са да избива затворници от опозицията, която наскоро обяви за "отпаднала необходимост" и да хвърля труповете им в лагерния свинарник за храна на сивнете! На тази длъжност ще се спарви блестящо, не се съмнявате, нали?

    14:55 20.05.2026

  • 60 Никой

    0 0 Отговор
    Берия ще организира конкурс .

    14:57 20.05.2026

  • 61 Горски

    1 0 Отговор
    И какво общо има с шоубизнеса тоя комунистически пън? Това НЕ е победа на България, не, не е. Това е победа на ДАРА и НЕЙНИЯ ЕКИП. Песента е на Английски език. Подготовката на Дара последните два месеца (когато готви песента за Евровизия) премина в Атина, Гърция. Танцьорите около Дара бяха от Швеция (шведски момчета и момичета). Хореографията на танца също е от Швеция (от шведски експерт). Музиката е съчинена от гръцки композитор.

    15:03 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове