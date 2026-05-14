Бившият директор на „Гробищни паркове“: Уволнението ми е незаконно, предварително подготвено и политическо

14 Май, 2026 12:35

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В позиция до медиите бившият директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров нарече дисциплинарното си уволнение „незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения“, информират от dariknews.bg

Преди дни от Столичната община съобщиха, че в резултат от проверка на "Инспекторат за противодействие на корупцията" към Общината, директорът на общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров е дисциплинарно уволнен поради незаконосъобразни практики. При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на хора без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.
В позицията на Димитров пише, че процедурата по Кодекса на труда е „грубо нарушена“. Работодателят е длъжен реално да изслуша служителя и да обсъди дадените обяснения преди налагане на наказание. В моя случай заповедта за уволнение е била фактически изготвена предварително, докато аз все още пишех своите обяснения, допълни Димитров.

По неговите думи веднага след предоставянето на обясненията заповедта е била връчена, без възможност за разглеждане на изложените аргументи. Бившият директор посочи още, че значителна част от твърдените нарушения са извън преклузивните срокове по чл. 194 от Кодекса на труда.

„Законът е категоричен – дисциплинарно наказание може да бъде наложено най-късно до два месеца от узнаване на нарушението от работодателя. Столичната община е знаела за всички действия, договори, назначения и разходи в момента на тяхното извършване, защото ОП „Гробищни паркове“ не е самостоятелно юридическо лице, а специализирано звено на Столична община, което действа от името и за сметка на общината“, пише в позицията.

Правилникът на предприятието изрично предвижда, че всички приходи постъпват в бюджета на Столичната община, всички разходи се извършват по правилата на общинския бюджет, а договорите се сключват от кмета на Столичната община или по негово пълномощие. Следователно не може през 2026 г. да се твърди „ново узнаване“ за действия, които са били известни и контролирани от самата община още през 2024 г. и 2025 г., пише Димитров в позицията.

„Налице е опит чрез дисциплинарна процедура да бъдат прехвърлени институционални и административни проблеми върху едно лице, затова ще защитя правата си по съдебен ред и съм убеден, че съдът ще установи незаконосъобразността на това уволнение“, каза още Румен Димитров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 0 Отговор
    Банди охранени роми са завзели всички гробища в София.

    Коментиран от #14

    12:36 14.05.2026

  • 2 хмммм

    18 10 Отговор
    Ми нали Васко Кръпката трябва да обвини някой в своята некадърност?

    12:37 14.05.2026

  • 3 хумор

    35 0 Отговор
    Господин бивш директор, бъди сигурен, че никой от умрелите не се е оплакал от теб.

    12:37 14.05.2026

  • 4 Я не се прави на жертва

    30 0 Отговор
    И на умрелите им е ясно как ни грабихте гробове и ни извивахте ръцете
    Твоето място е урна и да те няма!

    12:40 14.05.2026

  • 5 Бг дракон 🐉

    33 0 Отговор
    То е ясно като слънце, че човекът е "невинен"! На някои келипираджии, си им личи от километри! Ся келипира свърши! Няма нищо по-гнусно от това, да крадеш от покойниците!

    Коментиран от #20

    12:40 14.05.2026

  • 6 Всичко виждаме

    32 0 Отговор
    В какво западнало и лошо състояние, са всички гробища, в София. Съвсем си е състоятелно уволнението. Корупция, завишаване на цените. 3500 лева , излезна погребението на мой роднина, края на миналата година. Беше в гроб на вече починал роднина, а да купиш нов гроб , искаха 10 хиляди лева. Гробищата са превърнати в търговски център, както нашия Бог е казал за църквата.

    12:45 14.05.2026

  • 7 Само да питам

    20 0 Отговор
    На корупцията вече институционални и административни проблеми ли и казват?

    12:47 14.05.2026

  • 8 2205

    19 0 Отговор
    " и съм убеден, че съдът ще установи незаконосъобразността на това уволнение"
    Ами ако в съда излязат някои неудобни неща ще се съгласиш ли с решението му? Ами ако се наложи да носиш раиран костюм за определено време?
    Те така без доказателства няма да те уволнят.

    12:47 14.05.2026

  • 9 Реалист

    33 1 Отговор
    Как риве гербераста като му вземеш кокала:)

    Коментиран от #13

    12:48 14.05.2026

  • 10 На кой му пука?

    18 1 Отговор
    Никой не е незаменим!

    12:48 14.05.2026

  • 11 Лост

    9 0 Отговор
    "Сега ще съдя държавата.Получавам пристъпи-ту се смея ,ти плача.как страх да изляза извън къщи, семейството ми се притесняват да не взема да си посегна и по цял ден да планирам.Имам слабо сърце и простата ми алармира.Моля за обезщетение от 100000 евро.".

    12:53 14.05.2026

  • 12 Не пусскат кокала

    19 0 Отговор
    Всички на бюджетна заплата са много нали, живота си дават само и само да останат на работа!!

    12:53 14.05.2026

  • 13 Бг дракон 🐉

    20 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Правилният термин, колега е ръмжи или гърди, като куче 🐕 на което са му взели кокала!
    По този сочен кокал е имало и мръвка, за туй, ся вие към луната, ГЕРБЕРСКО то псе!

    12:53 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тиквата +Шиши =💩

    13 0 Отговор
    Този боклук е пълен мошеник и мародер 🤛👊

    13:04 14.05.2026

  • 16 Бат Венце Сикаджията

    11 0 Отговор
    То само вида му като видиш ти става ясно какъв олигофрен е тоя. Това на директор на гробище ли мяза или на някакъв мазен банкер/чиновник?

    13:18 14.05.2026

  • 17 Айде стига

    7 0 Отговор
    Га яди кифтета не рива...

    13:24 14.05.2026

  • 18 Шперца

    10 0 Отговор
    Замълчи от срам поне, че не става за нищо, бе. Бою

    13:26 14.05.2026

  • 19 Директора на гробищата

    10 0 Отговор
    Отнеха ми кльопачката

    13:37 14.05.2026

  • 20 А...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бг дракон 🐉":

    Какво значи Бг дракон 🐉?

    13:40 14.05.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Разбира се!В България всички са невинни,а всички уволнения на айдуци са политическа поръчка!
    😎🦍🐖🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:50 14.05.2026

  • 22 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Румбата хич да не се прави на света вода! Странно е че неговите го хвърлят на кучетата!

    13:52 14.05.2026

  • 23 ШЕФА

    9 0 Отговор
    И този е невинен като Панджерова.Само в България заподозрените за корупция не са в Следственият арест,а по всички телевизии.

    14:01 14.05.2026

  • 24 Варна

    5 1 Отговор
    На този само като му види съдията мазната физиономия и трябва да му даде 10г.

    14:04 14.05.2026

  • 25 Гошо

    7 0 Отговор
    Този играе КОМАР ВСЯКА ВЕЧЕР С ОГРОМНИ ПАРИ !!!! Играе по 50 -100 хиляди лева ! Казино МОНТЕ НА ОПАШКАТА НА КОНЯ ! Казиното в Милениум хотел и в Маринела ! Застанете една вечер и го снимайте ! Всички тези пари са от инотната маФия и от продажбата на гробове по 10 хиляди лева

    14:16 14.05.2026

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ДОСТА КЪСНО УВОЛНЕНИЕТО ,НО ПО ДОБРЕ КЪСНО ОТ КОЛКОТО НИКОГА.

    17:00 14.05.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
