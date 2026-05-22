Пламен Абровски: ДФ „Земеделие“ е единствената структура у нас, която действа по европейски правила

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви в ефира на БНТ, че не може да разбере цялата „истерия“ около освобождаването на Ангел Мавровски от БАБХ, цитиран от novini.bg.

„Всеки министър във времето назад е правил кадрови промени. Всяко управление има свой екип. Има приемственост, никой не е отрекъл казаното от него. Новият шеф проф. Янчева е с безупречна репутация, убеден съм, че тя ще надгради направеното от Мавровски“, категоричен е той.

Той ръководи тази агенция три месеца, защо сега започва да говори за „Капитан Андреево”? Ние трябва да пазим ЕС, външна граница сме. Просто имаше крещящ пиар – „вижте какво прави Агенцията по храните“. И преди е имало контрол, но сега този контрол беше тикан в очите на хората. Тази държава я е имало преди Мавровски, ще я има и след него“, на мнение е министърът.

Категорично заяви, че на „Капитан Андреево” действа само държавата.

На въпрос има ли олигархия в земеделието, той каза, че няма представа и поиска пример за олигархия: „От 2007 г., откакто сме в ЕС, политиката в земеделието беше разбирана като усвояване на европейски средства. Това е най-голямата грешка в политиката. Трябва да обърнем модела, да говорим, че парите са средство, а не самоцел. Субсиевъдите са кърлеж, който ще отстраня от тялото на българското земеделие, гаранция ви давам.“

По думите му Държавен фонд „Земеделие“ е единствената структура у нас, която действа по европейски правила: „Тя раздава повече пари, отколкото най-голямата банка у нас.”