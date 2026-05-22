Пламен Абровски: ДФ „Земеделие“ е единствената структура у нас, която действа по европейски правила

22 Май, 2026 08:40 905 22

  • пламен абровски-
  • държавен фонд земеделие-
  • европейски правила-
  • работа

„От 2007 г., откакто сме в ЕС, политиката в земеделието беше разбирана като усвояване на европейски средства. Това е най-голямата грешка в политиката.", коментира министърът на земеделието 

Пламен Абровски: ДФ „Земеделие“ е единствената структура у нас, която действа по европейски правила - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви в ефира на БНТ, че не може да разбере цялата „истерия“ около освобождаването на Ангел Мавровски от БАБХ, цитиран от novini.bg.

„Всеки министър във времето назад е правил кадрови промени. Всяко управление има свой екип. Има приемственост, никой не е отрекъл казаното от него. Новият шеф проф. Янчева е с безупречна репутация, убеден съм, че тя ще надгради направеното от Мавровски“, категоричен е той.
Той ръководи тази агенция три месеца, защо сега започва да говори за „Капитан Андреево”? Ние трябва да пазим ЕС, външна граница сме. Просто имаше крещящ пиар – „вижте какво прави Агенцията по храните“. И преди е имало контрол, но сега този контрол беше тикан в очите на хората. Тази държава я е имало преди Мавровски, ще я има и след него“, на мнение е министърът.

Категорично заяви, че на „Капитан Андреево” действа само държавата.

На въпрос има ли олигархия в земеделието, той каза, че няма представа и поиска пример за олигархия: „От 2007 г., откакто сме в ЕС, политиката в земеделието беше разбирана като усвояване на европейски средства. Това е най-голямата грешка в политиката. Трябва да обърнем модела, да говорим, че парите са средство, а не самоцел. Субсиевъдите са кърлеж, който ще отстраня от тялото на българското земеделие, гаранция ви давам.“

По думите му Държавен фонд „Земеделие“ е единствената структура у нас, която действа по европейски правила: „Тя раздава повече пари, отколкото най-голямата банка у нас.”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зрнар с Майбах

    17 0 Отговор
    Потвърждавам, схемата с парите е точна, рестото е 30%-50% не 80% както при магистралите

    08:46 22.05.2026

  • 2 Боташа или ботуша на терора

    11 4 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #14

    08:46 22.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Спазваме ограниченията на комунистите в Брюксел и затова земеделието и животновъдството умряха.

    08:49 22.05.2026

  • 4 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Трябва чистка, чистка! Рев, сълзи и хърле ще има много.
    Но така иска народът

    08:51 22.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Абровски не знаел за олигарсите в земеделието.Прави се на луд.

    08:51 22.05.2026

  • 6 Избор като

    19 0 Отговор
    това човече за "министър" ме кара да се съмнявам в добрия резултат от намеренията на Радев !
    Като го гледах по ТВ имах чувството, че от екрана всеки момент ще потече мазнина !

    08:52 22.05.2026

  • 7 Оракула от Делфи

    17 0 Отговор
    Как да отстраните "кърлежа от земеделието" ,като ако това стане ,
    то нама да има земеделие в България,
    защото тази група "печелбари" са навсякъде в държавата тя се състои от полицаи, прокурори ,съдии
    всички са кърлежи със субсидий кой с със щерката кой с жена му усвояват , клетите...???!!!!!
    Те си измислиха закони с които българския народ загуби собственността си
    на милиони декари земя!!!
    Не са "кърлежи" а метастазата на обществото!!!

    08:52 22.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Това планово комунистическо стопанство ни го налагат от Брюксел а той ще го маха.Ще ни вади от ЕС ли?

    08:53 22.05.2026

  • 9 ДФ „Земеделие“ е единствената структура

    19 0 Отговор
    у нас, която КРАДЕ по европейски правила !

    Коментиран от #12

    08:54 22.05.2026

  • 10 Гост

    9 0 Отговор
    Итънеец (депесар) и европейски правила???? Къде се пресичат тия две понятия бе, чичак?

    08:55 22.05.2026

  • 11 И тоя ще се окаже

    13 0 Отговор
    Г. Т. Л -голям тлъст лъжец! А ,,фонда " докога ще раздава пари ,, за площ" а не за Продукция!

    08:57 22.05.2026

  • 12 И то

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДФ „Земеделие“ е единствената структура":

    се краде яко ! Много повече отколкото в структурите на МРРБ !

    09:00 22.05.2026

  • 13 Голем смех

    7 0 Отговор
    Мега мошеник. Щом Чорапа е опрял до такива айдуци, провалът му е неизбежен. А друго, друго чакаха хората.

    09:09 22.05.2026

  • 14 Хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Боташа или ботуша на терора":

    Какви секти те мъчат бе, неумний? Доста са ти промити мозъчните клетки.

    09:11 22.05.2026

  • 15 Пламене не им се обясняват толкова

    1 2 Отговор
    те това чакат. Ще ти губят времето до безкрай. Давай по план.

    09:37 22.05.2026

  • 16 Лъжеш, "прогресивен"наглецо!

    4 0 Отговор
    Откакто комарджията от Мадрид, Сиемо Горския, когото ДС и КГБ докараха в злочестата ни родина беден като църковна мишка, а престъпната и кървава БКП като награда, че я вкара във властта му хариза държавни имоти за 200 милиона, та оттогава и министерството на земеделието, и по-специално фонд "Земеделие" са частна собственост на незаконната, антибългарска и етническа ДСП, чийто главен ДС- функционер се разпореждаше в селското ни стопанство като в бащиния, докато не го унищожи тотално! И не само в селското стопанство, а в цяла България! Раздавеше порции, строеше си незаконни дворци, палати, сараи, купуваше си яхти за миилони, гласеше се да си купи и летяща чииня! Чудовището агент сава пороби за втори път нещастната ни Блъгаиря, със съгласието на позитанските и банкянските комунисти! Да, агент Сава най-успешният проект на ДС и КГБ, тотално унищожи родното ни земеделие и животновъдство! Пазарите ни бяха заляти изцяло с турск плодове и зеленчуци, и с 25- годишно канцерогенно месо от Латинска Америка, внасяно от Миро Мършата, когото мутрата от СИК Боко Тиквата по-късно напарви "министър"! И ти, другарю Абровски си същата стока! Затова си затвори устата и кажи ще спасиш ли стадото на бай Рибан, или да се вдигаме и да те изметем!!

    09:48 22.05.2026

  • 17 9689

    4 0 Отговор
    Министре,много бързаш.Ако знаеш колко се краде ще се гръмнеш.

    09:53 22.05.2026

  • 18 Маринов

    3 0 Отговор
    Не зная в кои европейски правила земята тихомълком се приема, че е на зърнарите и последните си пълнят бездънните офшорни сметки. Това си е жива кражба. Защото няма една истинска асоциация на собствениците на земя, която да е страна в отношенията с държавата, а зърнарите да са просто изпълнители, чираци.

    09:58 22.05.2026

  • 19 а как инъче

    2 0 Отговор
    евросъюза държи да ни трови на всяка цена и за това земеделието ни се контролира изцяло от тях…! забраниха всичко което е полезно и задъжиха всичко вредно

    09:59 22.05.2026

  • 20 Махнаха новият шеф на БАБХ

    2 0 Отговор
    защото взе да съобщава огромните далавери и корупция!

    10:00 22.05.2026

  • 21 Перо

    3 0 Отговор
    Тоя флегматик е пълно недоразумение като министър на земеделието! Не знам, дали има и саксия в къщи! Радев направи грешка с него! Имаше възможност за по-добър избор!

    10:09 22.05.2026

  • 22 Ново от старото

    1 0 Отговор
    С това назначение, Радев тотално се изложи и показа, че ще се продължи с нищоправенето и словоблудството с цел прикриване на старите схеми.

    10:23 22.05.2026

