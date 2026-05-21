Жители на самоковско село над 15 г. се къпят с канче от бидони

Жителите на самоковското село Алино вече повече от 15 години се къпят с канче от бидони. Всяка къща в село Алино разполага с по няколко бидона. Ако няма вода в чешмата, то тя тече по улиците след поредната авария, съобщава бТВ.

Само от началото на месеца водата е спирала 2 пъти за по няколко дни. Проблемът е масов, а потърпевши са всички в селото.

На място откриваме екип на ВиК, който отстранява нов теч. Обясняват ни, че става въпрос за тръби, което са на 50 до 70 години. Местните се оплакват и от състоянието на пътищата – големи дупки или липса на асфалт..

Кметът на село Алино Борислав Брейчев признава, че проблемът с водата е от години, а авариите са почти всеки месец. По думите му водопроводът е от 1956 г.

„Водопроводите се сменят етапно, общината няма пари да смени цялостно трасето, защото е доста голямо и ние сме подменили над 80%, но това което е на довеждащия водопровод към 7 км, там има спешна нужда за подмяна. Преди 2 години общината подаде документи за европейско финансиране за подмяна на външния водопровод, трасето е заснето, но трябва време. Селските кметове не могат нищо да решат, ние сме подчинени на община Самоков“, казва Брейчев.

Търсим отговори и от общината в Самоков.

„Тази година се надяваме още на 2 улици да подменим водопроводите, което да ограничи почти да няма аварии вътре в самото село. Големият проблем при Алино, както и в още няколко наши села, е довеждащият водопровод, който аварира често. Терените му минават през дерета, през наклони и участъци, които са трудно достъпни за техника, на практика на ръка се отстраняват авариите. Водопроводът в Алино е правен през 60-те години на миналия век, в това число и довеждащите водопроводи, няма собственост върху част от терените, дори като му направим инвестиционен проект, не можем да извадим разрешение за строеж докато не се оправи въпросът със собствеността.

Направили сме заснемане и следва кандидатстване за външно финансиране, защото за община Алино това би било трудно“, обяснява Ангел Джоргов, кмет на Самоков.

Джоргов допълва, че в малките села се влагат 10 пъти повече средства отколкото са приходите от тях.

„Ние сме огромна община, а Алино е едно от най-малките села, всички граждани са ни еднакво важни. Ние през последните 2 години сме инвестирали основно в асфалт и водопроводи. Средно по 200 000 лева сме инвестирали в инфраструктура. Да, съгласен съм, че не се вижда, но трябва да инвестираме и в другите 23 села и общината. Нашата работа е, ако имаме 10 лева, първо да ги насочим там, където ще помогнем на най-голям брой хора. За съжаление решенията понякога са тежки за взимане. В селото официално живеят 100 и няколко човека, а като процент от бюджета през последните няколко години сме харчили много за това село“, допълва кметът на Самоков.

А надеждата на жителите на Алино за цивилизован начин на живот с ток и вода остава.