Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Жители на самоковско село над 15 г. се къпят с канче от бидони

Жители на самоковско село над 15 г. се къпят с канче от бидони

21 Май, 2026 08:40 839 13

  • алино-
  • вода-
  • бидони

Ако няма вода в чешмата, то тя тече по улиците след поредната авария

Жители на самоковско село над 15 г. се къпят с канче от бидони - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жителите на самоковското село Алино вече повече от 15 години се къпят с канче от бидони. Всяка къща в село Алино разполага с по няколко бидона. Ако няма вода в чешмата, то тя тече по улиците след поредната авария, съобщава бТВ.

Само от началото на месеца водата е спирала 2 пъти за по няколко дни. Проблемът е масов, а потърпевши са всички в селото.

На място откриваме екип на ВиК, който отстранява нов теч. Обясняват ни, че става въпрос за тръби, което са на 50 до 70 години. Местните се оплакват и от състоянието на пътищата – големи дупки или липса на асфалт..

Кметът на село Алино Борислав Брейчев признава, че проблемът с водата е от години, а авариите са почти всеки месец. По думите му водопроводът е от 1956 г.

„Водопроводите се сменят етапно, общината няма пари да смени цялостно трасето, защото е доста голямо и ние сме подменили над 80%, но това което е на довеждащия водопровод към 7 км, там има спешна нужда за подмяна. Преди 2 години общината подаде документи за европейско финансиране за подмяна на външния водопровод, трасето е заснето, но трябва време. Селските кметове не могат нищо да решат, ние сме подчинени на община Самоков“, казва Брейчев.

Търсим отговори и от общината в Самоков.

„Тази година се надяваме още на 2 улици да подменим водопроводите, което да ограничи почти да няма аварии вътре в самото село. Големият проблем при Алино, както и в още няколко наши села, е довеждащият водопровод, който аварира често. Терените му минават през дерета, през наклони и участъци, които са трудно достъпни за техника, на практика на ръка се отстраняват авариите. Водопроводът в Алино е правен през 60-те години на миналия век, в това число и довеждащите водопроводи, няма собственост върху част от терените, дори като му направим инвестиционен проект, не можем да извадим разрешение за строеж докато не се оправи въпросът със собствеността.

Направили сме заснемане и следва кандидатстване за външно финансиране, защото за община Алино това би било трудно“, обяснява Ангел Джоргов, кмет на Самоков.

Джоргов допълва, че в малките села се влагат 10 пъти повече средства отколкото са приходите от тях.

„Ние сме огромна община, а Алино е едно от най-малките села, всички граждани са ни еднакво важни. Ние през последните 2 години сме инвестирали основно в асфалт и водопроводи. Средно по 200 000 лева сме инвестирали в инфраструктура. Да, съгласен съм, че не се вижда, но трябва да инвестираме и в другите 23 села и общината. Нашата работа е, ако имаме 10 лева, първо да ги насочим там, където ще помогнем на най-голям брой хора. За съжаление решенията понякога са тежки за взимане. В селото официално живеят 100 и няколко човека, а като процент от бюджета през последните няколко години сме харчили много за това село“, допълва кметът на Самоков.

А надеждата на жителите на Алино за цивилизован начин на живот с ток и вода остава.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    18 0 Отговор
    Защо плащаме такава цена за водата:
    България – до 3,2 евро един кубик вода
    Израел – 2,44
    Дубай – 2,15
    Саудитска Арабия – 0,02
    Египет – 0,01
    Държави в пустинята. По-евтина вода от България! Защо?
    Къде отиват откраднатите пари от надвишените сметки за вода?
    С ел.тока е същото. При собствена изплатена отдавна ядрена централа, плащаме най-скъп ток за бизнеса в Европа?!

    Коментиран от #5, #11

    09:02 21.05.2026

  • 2 Сила

    7 0 Отговор
    Нямаше ли една проскубана крадла от тоя район ...Работа , работа , работа !!!

    09:03 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За 15 години чакане и мъка

    2 0 Отговор
    Се копае кладенец. Слага се хидрофор и се развеждаш с ВиК.

    09:12 21.05.2026

  • 5 Бай Шиле

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Щом може що да не се плаща?
    Парите си текат и всички са доволни.

    09:19 21.05.2026

  • 6 бою мизерника

    5 0 Отговор
    хиляди са, вода газят жадни ходят..... гарантирано от дпс-гроб

    09:20 21.05.2026

  • 7 Така ще

    2 0 Отговор
    бъде докато не им построят магистрала край селото за да я затварят като протестират. Но имайки предвид че стротеля на магистрали вече е в немилост това едва ли ще стане в обозримо бъдеще, но никой не знае.

    09:26 21.05.2026

  • 8 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Пак българска работа!

    09:27 21.05.2026

  • 9 да обобщим

    0 0 Отговор
    ВиК винаги е било последна грижа.
    35 години разруха безпаричие за работещите в сектора и грабежи от управляващите.
    Сега дори милиарди да се излеят пак нищо няма да се получи, няма кой да работи и най-вече няма инженери.

    09:29 21.05.2026

  • 10 в казармите беше така . оцапваш се

    0 0 Отговор
    около 2 пъти на ден . къпането е в петък в 11 ч . спират водата 2 пъти на ден . има но е с режим . поне за пиене има . по 4-5 кила на ден . вц само по мръсно .

    09:30 21.05.2026

  • 11 Да кажа ли 😐

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    На Софийска вода собственик е френската компания „Веолия“. Във Франция има 1% загуба на вода, там се подменят тръбопроводите и няма течове. С ЧЕЗ беше същата работа, трафопостовете в Чехия светят от чистота и подръжка, тук всичко се разпада. Има контрол от държавните, тук само изнасят Милиарди печалба и нищо не се подържа. Здрава пръчка трябва да играе.

    09:44 21.05.2026

  • 12 Голем смех

    1 0 Отговор
    - Тук няма течаща вода, къде се къпете ?
    - Ам чи у ряката
    - Ами през зимата ?
    - Е, чИ тя колко е зимата ?

    10:20 21.05.2026

  • 13 Айше

    0 0 Отговор
    Изглежда сякаш са жертва на безусловна любов като в маалата.

    10:32 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове