Изправи се.БГ: „Софийска вода“ иска 60% по-скъпа вода за столичани и 123 млн. печалби за акционерите

7 Май, 2026 15:33 750 18

От гражданската платформа настояват ВиК операторът да изтегли проекта си на бизнес план

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гражданската платформа Изправи се.БГ внесе официално становище срещу проекта на бизнес план на „Софийска вода" АД за периода 2027-2031 г., с което настоява ВиК операторът да изтегли проекта.

От гражданската платформа посочват, че според представените разчети цената на ВиК услугите се предвижда да нарасне от 1,90 евро с ДДС на кубичен метър през 2025 г. до 3,02 евро с ДДС през 2031 г. – увеличение с 1,12 евро или с близо 60%. Припомняме, че през 2021 г. цената на ВиК услугите беше 1,50 евро, т.е. за 10 години цената на практика се удвоява.

„С какво се удвоява качеството на услугата? С какво се удвоява сигурността на водоснабдяването? С какво се удвоява защитата на потребителите? Къде е насрещната полза за хората?“ – питат от Изправи се.БГ в становището.

Разходите растат с над 82%, а разходите за заплати – със 136%

Планираните разходи нарастват от 112,8 млн. евро през 2025 г. до 206,1 млн. евро през 2031 г. – ръст от 82,78%. Особено тревожно според Изправи се.БГ е увеличението на разходите за възнаграждения – от около 20 млн. евро до над 47 млн. евро, или ръст от 136%, без тази сума да е обяснена с конкретни ползи за потребителите. Освен това т.нар. непризнати разходи скачат от 580 хил. евро на 31,1 млн. евро – 54-кратен скок, за който липсва каквото и да е обяснение.

123 млн. евро печалба за акционерите на „Веолия"

От гражданската платформа посочват, че за петгодишния период в плана са заложени 160 млн. евро нетна печалба, от която 123 млн. евро ще се насочат към акционерите на мажоритарния собственик „Веолия“.

„Защо гражданите на София трябва да платят 123 млн. евро на акционерите на „Веолия“? Каква е ползата за града? Каква е ползата за потребителите? Каква е ползата за качеството на ВиК услугите? Ще намалее ли чувствително цената на водата? Ще се реши ли проблемът с общото потребление в етажната собственост? Ще се прекратят ли споровете около водомерите? Ще се гарантира ли, че хората ще плащат само това, което реално са потребили? Ще има ли истински контрол върху инвестициите и разходите?“ – пита гражданската организация на бившия омбудсман Мая Манолова.

В становището си от Изправи се.БГ настояват:

Столичният общински съвет да не подкрепя бизнес плана в сегашния му вид;

КЕВР да не утвърждава цени, несвързани с ясни и доказуеми подобрения на услугата;

„Софийска вода" да представи публична, разбираема и детайлна обосновка за всяко предвидено увеличение;

Столична община да стартира пълен анализ на концесионния договор и да изгради собствен общински капацитет за управление на ВиК услугите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изгонете франсетата

    10 0 Отговор
    Французите защо не ги натирят обратно във Франция, общината кога ще се сети, че фирмата е общинска? Кой " делка" със софийска вода?

    Коментиран от #4

    15:37 07.05.2026

  • 2 честен ционист

    11 1 Отговор
    Ганчо какво очаква да поевтинее? Много ясно, че акционерите на чужди компании концесионери ще искат максимизиране на печалбите и по-високи дивиденти. Всяка чужда компания в България го прави и предстои да източва още по-бързо печалбите от колонията.

    15:37 07.05.2026

  • 3 Софийска вода

    12 0 Отговор
    не беше ли френска?
    Кой я продаде?

    Коментиран от #5, #6, #7

    15:38 07.05.2026

  • 4 честен ционист

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Изгонете франсетата":

    Имаш ли си на идея, колко е неустойката при прекратяване на концесия едностранно? Арбитражите се водят в Страсбург на тяхна територия. В клуба на богатите или плащаш, или заминаваш при Молдова.

    15:39 07.05.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Софийска вода":

    Ганя не може да връзва дори тръби и затова я продадоха на франсетата!

    15:39 07.05.2026

  • 6 Сигурно

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софийска вода":

    Фандъкова.

    15:40 07.05.2026

  • 7 Баце ликвидатора

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Софийска вода":

    Язе. Нали ти па си мноо убав.

    15:40 07.05.2026

  • 8 Заложили

    6 3 Отговор
    са 10% инфлация на година, което е досегашната (истинската) а не тази дето НСИ обявява. Е и? Кое точно не се качва с по 10% на година?

    15:40 07.05.2026

  • 9 Васил Терзиев

    9 3 Отговор
    Хахахах пепейките гласуваха за мен и им го сложих мощно 😉😘

    15:41 07.05.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Честит ви шиткойн и добре дошли в "клубът на богатите"!

    🤣🤣🤣

    15:42 07.05.2026

  • 11 ПРИПОМНЯНЕ

    7 0 Отговор
    Безумие е, при наличието на катедра "ВиК" към "Хидротехническия факултет" в УАСГ, да не може да си управляваме водата в София, а да разчитаме на чуждестранна фирма!

    Коментиран от #14

    15:48 07.05.2026

  • 12 Тая

    5 0 Отговор
    държава за едни майка за други мащеха при село с резервоар дали го чистят кой да знае и една помпа за качване на водата и оттам на самотек около 3 евро кубика,а там пречиствателни,доставка отвеждане 1.90 евро

    15:49 07.05.2026

  • 13 Родина

    4 1 Отговор
    Фандъкова в затвора. Тя удължи концесията.

    15:54 07.05.2026

  • 14 В това УАСГ има само секретарки

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    и други подобни калинки.

    15:55 07.05.2026

  • 15 Феникс

    4 0 Отговор
    Ще им ядете краката на Веолия скоро, жълтопаветни убавци!

    16:03 07.05.2026

  • 16 имитиращ продукт

    3 1 Отговор
    Само с 60 процента ли? Вдигнете с 300 процента, та когато излезем на улицата с дебелите тояги да сме достатъчно ядосани. Явно е, че държавата и прокуратурата не се интересуват от тези дребнотемия, те са по великите дела, затова само тоягата ще оправи нещата.

    16:03 07.05.2026

  • 17 ВРЕМЕ Е

    5 0 Отговор
    За прекратяване на порочните концесии.

    16:04 07.05.2026

  • 18 Фандъкова на изпроводяк 2023

    0 0 Отговор
    преподписа изтеклата концесия на Веолия до 2034 г.. ГЕРБ, СДС на изпроводяк увеличиха ток с 12% и вода с 15%. Предвид, че водата в София идва под наклон, купуват я за стотинки. Водата по договори с Турция и Гърция беше 1.80 лв. кубик, и двете държави си изградиха водно напоителните системи в районите с нашата вода, преди около година. Мисля че Боташ включва износ на българска вода. Питейната вода е под всякаква критика в София, като деца пиехме от чешмите, една от най-хубавите води в страната. А сега всички чешми в София са затапени, не дай Боже да ти прилошее. Да лишиш собственият си народ от вода. В някои общини във Франция и Германия студената вода е безлатна. В други държави, ако ползваш по-малко вода, плащаш по-ниска цена.

    16:27 07.05.2026

