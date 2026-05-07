Изправи се.БГ: „Софийска вода“ иска 60% по-скъпа вода за столичани и 123 млн. печалби за акционерите

Гражданската платформа Изправи се.БГ внесе официално становище срещу проекта на бизнес план на „Софийска вода" АД за периода 2027-2031 г., с което настоява ВиК операторът да изтегли проекта.

От гражданската платформа посочват, че според представените разчети цената на ВиК услугите се предвижда да нарасне от 1,90 евро с ДДС на кубичен метър през 2025 г. до 3,02 евро с ДДС през 2031 г. – увеличение с 1,12 евро или с близо 60%. Припомняме, че през 2021 г. цената на ВиК услугите беше 1,50 евро, т.е. за 10 години цената на практика се удвоява.

„С какво се удвоява качеството на услугата? С какво се удвоява сигурността на водоснабдяването? С какво се удвоява защитата на потребителите? Къде е насрещната полза за хората?“ – питат от Изправи се.БГ в становището.

Разходите растат с над 82%, а разходите за заплати – със 136%

Планираните разходи нарастват от 112,8 млн. евро през 2025 г. до 206,1 млн. евро през 2031 г. – ръст от 82,78%. Особено тревожно според Изправи се.БГ е увеличението на разходите за възнаграждения – от около 20 млн. евро до над 47 млн. евро, или ръст от 136%, без тази сума да е обяснена с конкретни ползи за потребителите. Освен това т.нар. непризнати разходи скачат от 580 хил. евро на 31,1 млн. евро – 54-кратен скок, за който липсва каквото и да е обяснение.

123 млн. евро печалба за акционерите на „Веолия"

От гражданската платформа посочват, че за петгодишния период в плана са заложени 160 млн. евро нетна печалба, от която 123 млн. евро ще се насочат към акционерите на мажоритарния собственик „Веолия“.

„Защо гражданите на София трябва да платят 123 млн. евро на акционерите на „Веолия“? Каква е ползата за града? Каква е ползата за потребителите? Каква е ползата за качеството на ВиК услугите? Ще намалее ли чувствително цената на водата? Ще се реши ли проблемът с общото потребление в етажната собственост? Ще се прекратят ли споровете около водомерите? Ще се гарантира ли, че хората ще плащат само това, което реално са потребили? Ще има ли истински контрол върху инвестициите и разходите?“ – пита гражданската организация на бившия омбудсман Мая Манолова.

В становището си от Изправи се.БГ настояват:

Столичният общински съвет да не подкрепя бизнес плана в сегашния му вид;

КЕВР да не утвърждава цени, несвързани с ясни и доказуеми подобрения на услугата;

„Софийска вода" да представи публична, разбираема и детайлна обосновка за всяко предвидено увеличение;

Столична община да стартира пълен анализ на концесионния договор и да изгради собствен общински капацитет за управление на ВиК услугите.