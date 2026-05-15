Омбудсманът сезира КЕВР за пернишката топлофикация

Омбудсманът Велислава Делчева e сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник, свързани с некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода.

Сигналите от различни райони на града са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май.

Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55°C, а в определени часове е хладка или почти студена. Посочват още, че авариите са били постоянни и през отоплителния сезон.

"При извършена справка в сайта на "Топлофикация – Перник“ АД установихме, че за месец март са обявени 11 аварии, за април- 14 аварии, а от началото на май- 7 аварии по топлопреносната мрежа“, пише Велислава Делчева.

Пред КЕВР тя настоява за извънредна проверка на "Топлофикация – Перник“, за справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение на проблемите с топлоснабдяването в Перник.

В позицията си Делчева подчертава още, че е необходима обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия.