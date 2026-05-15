Омбудсманът сезира КЕВР за пернишката топлофикация

15 Май, 2026 14:41

Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55°C, а в определени часове е хладка или почти студена

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева e сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник, свързани с некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода.

Сигналите от различни райони на града са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май.

Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55°C, а в определени часове е хладка или почти студена. Посочват още, че авариите са били постоянни и през отоплителния сезон.

"При извършена справка в сайта на "Топлофикация – Перник“ АД установихме, че за месец март са обявени 11 аварии, за април- 14 аварии, а от началото на май- 7 аварии по топлопреносната мрежа“, пише Велислава Делчева.

Пред КЕВР тя настоява за извънредна проверка на "Топлофикация – Перник“, за справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение на проблемите с топлоснабдяването в Перник.

В позицията си Делчева подчертава още, че е необходима обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия.


  • 1 глоги

    0 1 Отговор
    ОмбудсманКАТА Велислава Делчева

    14:45 15.05.2026

  • 2 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Пернишката топла фикация вече не е топла. Двайсет градуса няма как да са достатъчно топли за човешкото тяло.А пък за прането на дрехи и дума да не става.

    14:47 15.05.2026

  • 3 оценка

    3 0 Отговор
    Перник си има ТЕЦ,а няма топла вода. Това е връх на топлия, сладък лед.

    14:56 15.05.2026

  • 4 Браво!

    1 0 Отговор
    Действия в правилната посока към съвременна европейска държава а не руски мафиотски средновековен гьол!

    20:52 15.05.2026

