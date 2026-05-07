Задържаха пешеходец, потрошил кола във Велико Търново

7 Май, 2026 10:40

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пешеходец е потрошил автомобил след конфликт с млад шофьор във Велико Търново. Започнато е досъдебно производство за хулиганство в Районното управление, след скандал възникнал между двама мъже в областния град.

По информация на полицията, вчера около 01,30 ч. е получен сигнал, че същата вечер 35-годишен местен жител, пресичайки пътното платно, е щял да бъде блъснат от лек автомобил, управляван от 19-годишен местен жител.

След възникналия инцидент между двамата е последвал скандал, която е прераснала в саморазправа. В хода на конфликта по-възрастният мъж е взел тротоарна плочка и е нанесъл щети по автомобила на младия шофьор. 35-годишният е бил задържан за срок до 24 часа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мечо

    5 1 Отговор
    браво така се парви ас сас една брадва една ми припречи патя вав пазаржик и испочупих всички стакла

    10:42 07.05.2026

  • 2 УАУ

    7 0 Отговор
    Значи задържате ПОТЪРПЕВШИЯ, който замалко да загуби живота си, заради счупено стъкло !???


    НЕНОРМАЛНА ДЪРЖАВА!

    10:45 07.05.2026

  • 3 Пак добре

    9 0 Отговор
    е направил, че е потрошил колата, а не главата на лумпена дето е щял да го прегази.

    10:46 07.05.2026

  • 4 Тиква

    3 3 Отговор
    Браво,19 годишен, нагли и глупави като окрабандерите бой и бой.

    10:51 07.05.2026

  • 5 Бреика

    5 0 Отговор
    Освободете синът ми , Аз съм известен сводник и пирамидаджия .

    10:52 07.05.2026

  • 6 Разбрахте ли сега защо се разделиха

    3 1 Отговор
    От сутрин до вечер само тях да слушаме. Реклама си правят на ППДБ.

    Коментиран от #8

    10:55 07.05.2026

  • 7 то в 1 и 30 какви обикалят . бандити .

    1 0 Отговор
    същото е с градския транспорт . мятат камъни по рейсовете . или ще сгазят пешеходците или ги набибитват . все пак някой разсърден и преомурен не може да вземе решение и греши . а причините се скриват . и делата се влачат и се стъпкват . винаги по големите учат по малките . ако го беше бутнал нямаше да вземе плочка . но велико търново е градът на болярите . и нощно време е курортно време .

    10:55 07.05.2026

  • 8 За другата статия с Денков се отнася

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Разбрахте ли сега защо се разделиха":

    Този коментар. Станало е объркване.

    10:57 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кат случката в русе карал бързо

    0 0 Отговор
    метнал се пред колата и тя спряла . но там арестуваха малките спортисти . и щетите бяха не материални а здравословни . ще го глобят . виновен е търновеца .

    11:04 07.05.2026

  • 11 Младите са потресаващо не умни

    2 0 Отговор
    Трябвало е да го набие но не е трябвало да му чупи колата. Въпреки това не е виновен. Бил е афектиран защото по младия е щял да го рани. Конфликта не е млади стари проблема е че има много нахални хора и други реагираме защото нахалните и дебелите са непоносими.

    11:05 07.05.2026

  • 12 Конфликта в обществото е че има

    0 0 Отговор
    Много голямо нахалство в част от хората и най много сред хората с наднормено тегло. Те се имат за нещо повече от другите.

    11:10 07.05.2026

