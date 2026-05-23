Министерството на земеделието съобщи, че оказва пълно съдействие на пострадали от наводненията стопани

23 Май, 2026 15:07 755 7

Документите се подават в Общинските служби по земеделие

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), чрез Областните дирекции "Земеделие“ (ОДЗ), оказва пълно съдействие на засегнатите от наводненията стопани в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово, съобщават от ведомството във връзка с обилните валежи през последното денонощие.

Екипите на „Напоителни системи“ ЕАД също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблеми с техни съоръжения, пише БТА.

Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са регистрирани наводнения на много площи със земеделски култури, както и на стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата към настоящия момент физическият оглед и точното остойностяване на щетите са възпрепятствани, като екипите на ОДЗ - Велико Търново имат готовност да започнат обследванията веднага след оттичане на водите.

В област Ловеч е налице рязко покачване на речните нива, като най-критична е ситуацията в община Априлци, където е обявено бедствено положение. Критично е положението и в района на град Троян и селата Черни Oсъм, Орешак и Шипково. До момента в Ловешко няма регистрирани данни за засегнати земеделски земи, но ситуацията се следи денонощно в сътрудничество с местните власти и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В ОДЗ - Габрово също се следи оперативната обстановка в постоянна координация с общинските структури за своевременно идентифициране на щети, които е възможно да възникнат върху земеделски площи, се посочва в съобщението.

МЗХ напомня на всички земеделски производители, претърпели щети вследствие на придошлите води в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието. За задействане на процедурата по компенсиране, засегнатите стопани трябва в най-кратък срок да подадат заявление за сформиране на комисия за оглед.

Документите се подават в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на съответните имоти или стопански обекти. След подаване на заявлението, експертни комисии ще извършат проверка на място за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ.

Общините Велико Търново, Габрово и Априлци обявиха бедствено положение заради наводнения в резултат на проливните дъждове през последното денонощие, припомня БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Министерството

    4 0 Отговор
    Раздаваме пари!
    Вдигаме инфлацията!

    15:11 23.05.2026

  • 2 Домати 10 евро!

    4 0 Отговор
    Идват!

    Коментиран от #4

    15:12 23.05.2026

  • 3 🤦🤦🤦

    3 0 Отговор
    То сега от дъжда ще им дръпнат доматите защо пари ще им раздавате от нашия джоб пак.

    15:13 23.05.2026

  • 4 бг схема

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Домати 10 евро!":

    изсичане на горите застрояване на дерета и реки субсидии за наши хора земеделци наводнения лоши реколти високи цени на продукцията на наши хора и още и още грабежи измами и престъпления

    15:29 23.05.2026

  • 5 Мехмеддикметата ще сеят ли,

    4 1 Отговор
    ще жънат ли?

    15:32 23.05.2026

  • 6 Гледам

    4 0 Отговор
    някакъв официален , с костюм и с голям чадър ! Няма гумени ботуши , няма шуба за дъжд......

    16:06 23.05.2026

  • 7 Да се

    1 0 Отговор
    задействат кметовете с горските да видят колко гора изсякоха,а залесяване няма

    17:42 23.05.2026

