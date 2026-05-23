"Би Би Си: Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България."

Великобритания ще изпрати в помощ на България още три митнически кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки, с каквито каналджии прекарват мигранти през Ламанша, информира Би Би Си, като се позова на британските власти.
На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел, припомни БТА. В четвъртък то участва в демонстрация на митническа проверка с техническо оборудване, предоставено от британската страна на Агенция „Митници“.
На демонстрацията присъстваха директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и Стивън Доути - държавен министър в британското Министерство на външните работи, Общността на нациите и развитието, според прессъобщение на агенцията.
Адел е порода курцхаар (немски късокосмест пойнтер) и освен наркотици е обучено да надушва както укрита валута, така и гумата на така наречените „малки лодки“, които се използват за нелегален превоз на мигранти през Ламанша.
Новите кучета за България, които в момента се обучават във Великобритания, са лабрадор на име Луна, спрингер шпаньол Кали и кръстоска между спрингер и кокер шпаньол на име Спрокит.
Предвижда се трите кучета да бъдат включени в митническите проверки на ГКПП „Капитан Андреево" през септември тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 тлъста комуняга
До коментар #5 от "Питане":пак ще ви ограбим!!!
15:36 23.05.2026
8 само питам
И защо точно в България, а не примерно в Гърция или Туреция? Може би защото 12 юни наближава, а академичето Денков преди време резервира България като резерват за бежански туризъм? Някой може ли да обясни, че вече се загубих.
15:40 23.05.2026
14 да си пратят и свои служители барабар
и да си плащат като искат нещо
не са в ес
ползата от тях са само евтините англичани за сънито пъбовете
пиещи бира за 3.50е
16:02 23.05.2026
