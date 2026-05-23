Би Би Си: Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

23 Май, 2026 15:21 1 105 24

Предвижда се трите кучета да бъдат включени в митническите проверки на ГКПП „Капитан Андреево" през септември тази година

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Великобритания ще изпрати в помощ на България още три митнически кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки, с каквито каналджии прекарват мигранти през Ламанша, информира Би Би Си, като се позова на британските власти.

На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел, припомни БТА. В четвъртък то участва в демонстрация на митническа проверка с техническо оборудване, предоставено от британската страна на Агенция „Митници“.

На демонстрацията присъстваха директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков и Стивън Доути - държавен министър в британското Министерство на външните работи, Общността на нациите и развитието, според прессъобщение на агенцията.

Адел е порода курцхаар (немски късокосмест пойнтер) и освен наркотици е обучено да надушва както укрита валута, така и гумата на така наречените „малки лодки“, които се използват за нелегален превоз на мигранти през Ламанша.

Новите кучета за България, които в момента се обучават във Великобритания, са лабрадор на име Луна, спрингер шпаньол Кали и кръстоска между спрингер и кокер шпаньол на име Спрокит.

Предвижда се трите кучета да бъдат включени в митническите проверки на ГКПП „Капитан Андреево" през септември тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Ще се корумпират бързо.

    15:21 23.05.2026

  • 2 секуро

    4 2 Отговор
    ...през септември тази година каналджиите ще се откажат ,да прекарват мигранти през Ла Манша.Вече туристическият сезон ще е свършил и за Черно море.

    15:25 23.05.2026

  • 3 кабел

    9 5 Отговор
    А САЩиянците ще изпратят още три самолета от ония,сивите на летището ни.Ей,така,за кеф.

    15:27 23.05.2026

  • 4 гръндж

    5 4 Отговор
    Митническите кучета могат ли да плуват? Че в България обстановката се оводнява значително.

    15:29 23.05.2026

  • 5 Питане

    8 4 Отговор
    Че малко ли комуняги имаме ?

    Коментиран от #6

    15:33 23.05.2026

  • 6 тлъста комуняга

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    пак ще ви ограбим!!!

    15:36 23.05.2026

  • 7 Гост

    4 2 Отговор
    А във взривеният колеж в Луганск, кога?

    15:38 23.05.2026

  • 8 само питам

    5 2 Отговор
    "Би Би Си: Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България."
    И защо точно в България, а не примерно в Гърция или Туреция? Може би защото 12 юни наближава, а академичето Денков преди време резервира България като резерват за бежански туризъм? Някой може ли да обясни, че вече се загубих.

    15:40 23.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    13 0 Отговор
    Трябват ни кучета, които да надушват корумпирани митничари!

    15:46 23.05.2026

  • 10 мъхльо

    11 0 Отговор
    А ние ще им изпратим цигани

    15:47 23.05.2026

  • 11 Така, така

    3 1 Отговор
    И още няма новини за Дара и бунгабанга.

    15:49 23.05.2026

  • 12 стих

    4 1 Отговор
    Защо са ти новини за Дара? Нали видяхме,че г-н Радев я награди?! Да е добре момичето,желаем й още много творчески успехи!

    15:56 23.05.2026

  • 13 Дзак

    1 1 Отговор
    Ето че ББС се събуди!

    16:01 23.05.2026

  • 14 да си пратят и свои служители барабар

    2 1 Отговор
    кучета, обучени да надушват гума за надуваеми лодки

    и да си плащат като искат нещо
    не са в ес
    ползата от тях са само евтините англичани за сънито пъбовете
    пиещи бира за 3.50е

    16:02 23.05.2026

  • 15 Чърчил

    5 1 Отговор
    Много дарения от запада-3 кучета от Англия ; 3 гумени лодки от САЩ и друго няма !

    16:05 23.05.2026

  • 16 дядото

    2 1 Отговор
    задължително почетен караул,пилотираща кола и химна.пфу.какво ли ще е ако пратят кукуто на камила

    16:12 23.05.2026

  • 17 Имаме си

    5 0 Отговор
    кучета ,а пък овце........още повече!

    16:19 23.05.2026

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    ОСВЕН ДА БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩТА. 👏👏👏НЯМА ДА НИ НАВРЕДИ, АКО ИЗПРАТЯТ И АНГЛИЙСКИ ГРАНИЧАРИ ,А ТЕ ГО МОГАТ ДА ХВАЩАТ ПРЕСТЪПНИЦИ.👍👏👍

    16:23 23.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 оня с коня

    2 0 Отговор
    Редно е да им върнем жеста и да им изпратим митнически Котки

    16:48 23.05.2026

  • 22 Каква

    2 0 Отговор
    гума, какви лодки на Капитан Андреево ще душат!?

    16:55 23.05.2026

  • 23 Дано не мине камион със стоки на Джъмбо

    1 0 Отговор
    Че пумиярите направо ще откачат

    17:28 23.05.2026

  • 24 .....

    0 0 Отговор
    Бе наште л.айновци две кучета ли не могат да обучат😂🤣

    20:06 23.05.2026

