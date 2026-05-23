Кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май

23 Май, 2026 15:44 1 239 21

Обилните и интензивни валежи усложниха обстановката и се стигна до обявяване на бедствено положение в града и общината

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май.

Това съобщи самият той в официалната си фейсбук страница, като обясни, че наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача.

Панов подчерта, че хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот, уточни БТА. Затова кметът и общинската управа ще направят всичко по силите си. Панов допълва, че поводи за празници ще има достатъчно занапред и благодари на учителите, учениците и родителите за разбирането.

За 24 май във Велико Търново бяха организирани различни тържествени прояви, но обилните и интензивни валежи усложниха обстановката и се стигна до обявяване на бедствено положение в града и общината.


Велико Търново / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 6 Отговор
    Но байрама не се отменя, нали?

    15:47 23.05.2026

  • 2 в кратце

    3 4 Отговор
    Значи лазери и гърмежи няма да има на крепостната стена вечерта.Ястнооо!

    15:49 23.05.2026

  • 3 Друсано болярче

    2 4 Отговор
    Що бе шефе, дай по едно кану и шнорхел и купона върви

    15:49 23.05.2026

  • 4 майстор

    7 2 Отговор
    Реката е ниско,долу от пътя и не вярвам той да може,да се наводни.Високата улица-търговската, горе в града не е наводнена.

    15:52 23.05.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    4 13 Отговор
    За какво са тези празненства?
    Путен каза, че азбуквата не е българска!

    Коментиран от #13, #15

    15:52 23.05.2026

  • 6 в кратце

    9 0 Отговор
    Хората да са живи и здрави,а концерт може винаги да се направи.

    15:58 23.05.2026

  • 7 Герберски некадърници пишете оставки

    14 3 Отговор
    Герб вие сте бедствие

    16:12 23.05.2026

  • 8 Защо Бе Кмете ?

    6 2 Отговор
    Подходи !

    Творчески !

    Не Сме !

    На Погребение !

    16:24 23.05.2026

  • 9 Софийски селянин,

    6 5 Отговор
    Браво,на фона на такова бедствие и съвсем иронично да го заместят с бангарангата..
    Какво тук значи някъкви си братя Свети Свети Кирил и Методи...

    16:29 23.05.2026

  • 10 Важно е украинците да живеят безплатно

    10 6 Отговор
    в 5 звездни хотели. А това, че хората дали всичко за България и загубили домове и покъщина, ще прекарат остатъка от живота си във фургони и мизерия, няма никакъв проблем...

    Коментиран от #12

    16:35 23.05.2026

  • 11 Късмета

    7 1 Отговор
    Не винаги работи. Много дъжд валя и по време на джирото и имаше тежко падане точно преди в.търново. Града се крепи на магия но напоследък нещо късмета изостави болярския град

    16:41 23.05.2026

  • 12 Забулени жени с фереджетата

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Важно е украинците да живеят безплатно":

    Пакистанци ли са , иранци ли са , ливанци ли са , кой да ти каже пък и смееш ли да питаш. Украинците едно на ръка. Поне сме от едно котило.

    16:44 23.05.2026

  • 13 Не е казал такова нещо

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Каза че азбуката е дошла от македонските земи. Ми нали светите братя Кирил и Методий са родом от Солун тоест от Македония. За съжаление Путин винаги е прав и затова Запада така го мразят че искат да го осъдят. Но няма да стане.

    Коментиран от #14

    16:50 23.05.2026

  • 14 Путин каза, че

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "Не е казал такова нещо":

    Кирил и Методи са гърци!

    Коментиран от #21

    16:54 23.05.2026

  • 15 Ми не е казал такова нещо напротив

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Путин каза че писмеността е дошла от македонските земи. Ми той самия княз Борис е изпратил ученици в Охрид и лично Климент наречен Охридски е разпространявал кирилицата в Охрид. Следователно има връзка с македония . А и светите братя Кирил и Методий са родом от Солун тоест пак същото.

    Коментиран от #16

    16:58 23.05.2026

  • 16 От къде е дошло

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ми не е казал такова нещо напротив":

    Като всичко е било България.

    Коментиран от #17, #18

    17:36 23.05.2026

  • 17 България също има "македонски земи"

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "От къде е дошло":

    Както се изрази Путин. Това е географско понятие. Да тогава всичко е било България. Но Путин не е виновен за нашите национални катастрофи. Той е виновен за което става в Русия. Ние българите сме си виновни за нашите грешки.

    17:43 23.05.2026

  • 18 Никога не е казвал че

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "От къде е дошло":

    Кирил и Методи са гърци.

    17:46 23.05.2026

  • 19 България няма дипломация

    1 0 Отговор
    Троловете не допринасят нищо за националната кауза защото работят за чужди антируски каузи но от това няма файда.

    17:49 23.05.2026

  • 20 Хайде сега чужденците с които

    2 0 Отговор
    Българските "работодатели" и управляващите до сега напълниха страната да отиват да помогнат ако обичат за разчистване на наводнените градове и села в страната която ги е приела на работа. Защото българските чорбаджии не желаеха да вземат българи на работните места. Сега чужденците ако обичат да помагат !

    18:04 23.05.2026

  • 21 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин каза, че":

    Но ние не пишем на тяхната азбука, а на азбуката, създадена от Климент Охридски.

    19:53 23.05.2026

