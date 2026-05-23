Кметът Даниел Панов отмени празничната програма във Велико Търново за 24 май.

Това съобщи самият той в официалната си фейсбук страница, като обясни, че наводнението и справянето с последиците от него са първостепенна и приоритетна задача.

Панов подчерта, че хората, чиито домове са наводнени - и във Велико Търново, и във всяко едно от населените места, заслужават бързо да възстановят нормалния си живот, уточни БТА. Затова кметът и общинската управа ще направят всичко по силите си. Панов допълва, че поводи за празници ще има достатъчно занапред и благодари на учителите, учениците и родителите за разбирането.

За 24 май във Велико Търново бяха организирани различни тържествени прояви, но обилните и интензивни валежи усложниха обстановката и се стигна до обявяване на бедствено положение в града и общината.