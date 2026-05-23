В Тетевен спасиха коне от придошлите води на река Бели Вит. От МВР съобщиха за БНТ, че двете животни са в добро състояние – уплашени и изтощени, но вече са предадени на собствениците, които сами организирали спасяването им.

По неизвестна причина по-рано през деня, вероятно уплашени от бурята, конете са навлезли в участък от коритото на река Бели Вит.

Когато нивото на реката започнало бързо да се покачва и да ги залива, животните останали безпомощно в по-плитък участък. Успешната акция е проведена със съдействието на полицията.