В Тетевен спасиха коне от придошлите води на река Бели Вит

23 Май, 2026 16:21 1 631 25

Успешната акция е проведена със съдействието на полицията

Снимка: Николай Витанов
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В Тетевен спасиха коне от придошлите води на река Бели Вит. От МВР съобщиха за БНТ, че двете животни са в добро състояние – уплашени и изтощени, но вече са предадени на собствениците, които сами организирали спасяването им.

По неизвестна причина по-рано през деня, вероятно уплашени от бурята, конете са навлезли в участък от коритото на река Бели Вит.

Когато нивото на реката започнало бързо да се покачва и да ги залива, животните останали безпомощно в по-плитък участък. Успешната акция е проведена със съдействието на полицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 15 Отговор
    Фащат ги за маркуча ,и ги издърпват?
    🐴🐴🐴🥳🤣👍

    Коментиран от #20

    16:25 23.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    11 11 Отговор
    И ето така се създава простотията!
    Историята всъщност мълчи тия животни що са се скитали и кой е собственика, че да бъде глобен и да плати за "спасяването"

    А самото спасяване е смешна работа, щото тия коне са глъмави кат магарета и стоят в една локва - дълбокото е откъм стената отсреща, където гледам има и път а от близката страна на снимката става все по-плитко, спасителите сигурно и до колене не са нагазили.

    Но остава въпросът който никой не задава - кой е пуснал животните да си скитосват

    Коментиран от #5, #9, #11, #14, #18, #21

    16:35 23.05.2026

  • 3 евроатлантик

    8 6 Отговор
    А кучетата и котките спасихте ли?

    16:38 23.05.2026

  • 4 Какви коне?

    6 4 Отговор
    коньове бе, коньове.

    16:38 23.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    6 12 Отговор
    Някой знае ли, къде е Радев?

    Коментиран от #8, #12, #19

    16:41 23.05.2026

  • 7 1234

    5 3 Отговор
    хубава новина

    16:42 23.05.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    СПАСЯВА...ГЪЛЪБ...

    16:45 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бай яшар каруцаря от махааалата

    6 0 Отговор
    изпуснахме коня в реката

    Коментиран от #13

    16:47 23.05.2026

  • 11 пак го изтрийте

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Повече от ясно е, чеГиЕпусналМанго!

    16:47 23.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 8 Отговор
    Тоя кон у лево,бай Амет чобанина гое/ба на нивата.🐴🥳🤣👍

    Коментиран от #16

    16:50 23.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нека да пиша

    2 5 Отговор
    Лавров спасиха 🐎🐴

    16:56 23.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Що не ми

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    покажеш, как става?

    17:00 23.05.2026

  • 21 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Нещастник ....егати несретника !!!!

    17:03 23.05.2026

  • 22 кон

    2 2 Отговор
    аз мога да плувам,но щом искат да ме спасят,моля!

    17:09 23.05.2026

  • 23 665

    2 1 Отговор
    И там напъплиха си га ните.

    17:33 23.05.2026

  • 24 Фори

    3 1 Отговор
    Добре е че поне конете са трезвени.

    17:50 23.05.2026

  • 25 Пълен дебилизъм

    0 0 Отговор
    Само някой малоумен циганин може да върже конете да пасат в коритото на реката и да ги зареже там при положение, че има поройни дъждове. Да ги конфискува държавата сега и да ги даде на някой отговорен човек да се грижи за тях.

    19:21 23.05.2026

