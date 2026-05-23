Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спалети остава в Ювентус: Ръководството му дава пълна власт

Спалети остава в Ювентус: Ръководството му дава пълна власт

23 Май, 2026 16:11 627 0

  • шампионската лига-
  • фиорентина-
  • ювентус-
  • лучано спалети-
  • a gazzetta dello sport-
  • треньорът-
  • „бианконерите“-
  • европа-
  • джон елкан

Наставникът вече е представил и конкретните си изисквания за селекцията

Спалети остава в Ювентус: Ръководството му дава пълна власт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Въпреки хаоса около битката за Шампионската лига и тежкото поражение от Фиорентина, ръководството на Ювентус е взело окончателно решение за бъдещето на Лучано Спалети. Според информация на „La Gazzetta dello Sport“ треньорът остава начело на „бианконерите“ и ще получи сериозна власт при изграждането на отбора за следващия сезон.

След освиркванията на „Алианц Стейдиъм“ и напрежението около класирането за Европа се появиха слухове за евентуална раздяла, но президентът Джон Елкан е решил да застане твърдо зад наставника. Вместо смяна на треньора, в Торино се готви мащабна вътрешна реорганизация.

Според информациите отношенията между Спалети и спортния директор Дамиен Комоли никога не са били особено добри, а раздяла с французина вече изглежда все по-вероятна. Така Спалети може да получи почти пълен контрол върху спортния проект на клуба.

Наставникът вече е представил и конкретните си изисквания за селекцията. Той настоява за вратар от най-високо ниво, като сред основните варианти е Алисон. За защитата Спалети иска бранител, способен да изнася топката, а името на Ким Мин-джае отново е свързано с него след успешния им период в Наполи.

Сред приоритетите са още плеймейкър с характеристики, подобни на Станислав Лоботка, както и офанзивен халф, който може да преодолява противници в централните зони. Специално внимание се отделя и на Душан Влахович – Спалети категорично е настоял сърбинът да остане, а подновяването на договора му се счита за ключова задача.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове