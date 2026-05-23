Спалети остава в Ювентус: Ръководството му дава пълна власт

Въпреки хаоса около битката за Шампионската лига и тежкото поражение от Фиорентина, ръководството на Ювентус е взело окончателно решение за бъдещето на Лучано Спалети. Според информация на „La Gazzetta dello Sport“ треньорът остава начело на „бианконерите“ и ще получи сериозна власт при изграждането на отбора за следващия сезон.

След освиркванията на „Алианц Стейдиъм“ и напрежението около класирането за Европа се появиха слухове за евентуална раздяла, но президентът Джон Елкан е решил да застане твърдо зад наставника. Вместо смяна на треньора, в Торино се готви мащабна вътрешна реорганизация.

Според информациите отношенията между Спалети и спортния директор Дамиен Комоли никога не са били особено добри, а раздяла с французина вече изглежда все по-вероятна. Така Спалети може да получи почти пълен контрол върху спортния проект на клуба.

Наставникът вече е представил и конкретните си изисквания за селекцията. Той настоява за вратар от най-високо ниво, като сред основните варианти е Алисон. За защитата Спалети иска бранител, способен да изнася топката, а името на Ким Мин-джае отново е свързано с него след успешния им период в Наполи.

Сред приоритетите са още плеймейкър с характеристики, подобни на Станислав Лоботка, както и офанзивен халф, който може да преодолява противници в централните зони. Специално внимание се отделя и на Душан Влахович – Спалети категорично е настоял сърбинът да остане, а подновяването на договора му се счита за ключова задача.