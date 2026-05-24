Новини
България »
Благоевград »
Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод кончината на непълнолетно момиче

Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод кончината на непълнолетно момиче

24 Май, 2026 19:33 1 245 25

  • кмет-
  • благоевград-
  • 25 май-
  • ден на траур

Концертът на площад „Македония“ тази вечер от 20:00 часа също ще започне с минута мълчание

Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод кончината на непълнолетно момиче - 1
Снимка:БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Благоевград обяви утрешния ден – 25 май, за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко при падане от блок в квартал „Струмско“.

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание.

Концертът на площад „Македония“ тази вечер от 20:00 часа също ще започне с минута мълчание.

Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Траур за наркоман.

    Коментиран от #10, #14

    19:36 24.05.2026

  • 3 Иван

    20 3 Отговор
    Как може да обявиш траур,за дете зсгинало от наркотици?

    19:37 24.05.2026

  • 4 Сталин

    29 0 Отговор
    Ей негодник хванете наркодилърите и ги обесете в центъра на Благоевград,или и тези бандити са от вашето племе с малките шапки

    19:40 24.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кой мy дpeмe

    12 2 Отговор
    деа наркомана по малко

    а що триeш мен, а номер 2 не ??
    КАЖИ БЕ МИСИРЕ

    Коментиран от #8, #19

    19:48 24.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "кой мy дpeмe":

    Да си знаеш гьола

    19:49 24.05.2026

  • 9 Обаче

    19 2 Отговор
    Защо се обявява траур след като (както вие сте написали) - са употребили наркотично вещество?!?

    19:52 24.05.2026

  • 10 Перо

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нема нужда ,Слава Украина и президент Зеленски

    19:52 24.05.2026

  • 11 Питам

    17 0 Отговор
    Защо "елитните" родители на малолетните - 15 годишно момче и 16 годишно момиче са оставили децата си без надзор след полунощ? Родителите като не са санкционирани приживе за неполагане грижи за децата си сега са обречени до живот! ЖАЛКО ЗА ДЕЦАТА!

    20:02 24.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спрете се, бе, ей,

    20 0 Отговор
    Аман от популизъм и сиромахомилство! Моето уважение към нелепо починалите, но не всеки умрял е герой, който заслужава стотици хиляди не само да го жалят, но и да зачеркнат празниците си! Днес и утре са едни от най-светлите дни за всеки българин! Как ще се почувстват стотиците абитуриенти като им стъжните празника - за тях този миг е единствен в живота и никога няма да се повтори!
    На всичкото отгоре, това трагедия ли е или отново нечие идиотско безумие?

    20:13 24.05.2026

  • 14 Софийски селянин,

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Християнските и морални ценности у нас отдавна са изчезнали,всичко е наопаки..
    Аз ако бях кмет публично щях да порицая родителите им,защото за тази трагедия лично те са виновни.

    20:14 24.05.2026

  • 15 Боже, боже!

    10 2 Отговор
    Съболезнования на близките и приятелите. Много жалко за погубения млад живот на едно българско момиче и тежкото увреждане на момчето. Дано да има възмездие за тези, за този, който ги е подмамил и им е дал наркотици. Прочетох, че наркотиците били купени и дадени на децата, които се събрали на купон по повод, от някакъв студент, който бил намерен полугол и неадекватен. Освен че децата са били подлъгани и дрогирани, може би са били подложени на още други гаври и насилия, дали не изнасилване, за да се стигне до това? А е възможно да са били насилствено изхвърлени навън, защото са били приятелска двойка, но са намерени на различни страни отвън?

    20:15 24.05.2026

  • 16 меке

    8 0 Отговор
    Трагедия с малолетни при употреба на силен наркотик.Предозиране поради незнание.Пробвали са и ето го резултата.Жалко за младия живот.Жалко и за оцелелите защото те едва ли ще спрат с употребата.Мозъка вече е увреден трайно.

    20:23 24.05.2026

  • 17 Малко е,

    10 1 Отговор
    Да накара тоя кмет всички да се надрусат! Това е съпричастност , а то некакъв си траур.. Жалка сиромахомилска престорена скръб!

    20:25 24.05.2026

  • 18 България !

    3 0 Отговор
    Страната !

    На Мистериите !

    Никога !

    Не се Знае !

    Кое Откъде !

    Идва !

    20:31 24.05.2026

  • 19 Хвърля !

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "кой мy дpeмe":

    Чоп !

    20:32 24.05.2026

  • 20 чичо Спас

    13 0 Отговор
    Абе кой знае каква наркотична оргия е имало за да се стигне до смърт.Може и да са хвърлени.Оня,оживелия,дървото му е спасител.Голия студент инженер ли ще става,или учител?Може и депутат след време.Навремето Титяна Титянова беше намерена до един жилищен блок.Е,тогава официално нямаше наркотици,а единствено алкохол.Марков.Но о беше едно време.Днес времената са други.

    20:37 24.05.2026

  • 21 Октопод

    13 0 Отговор
    Всички наркотрафиканти и и наркодилъри трябва да бъдат заловени и избити до крак !!!

    20:51 24.05.2026

  • 22 Кой е виновен че сами

    2 0 Отговор
    Не могат да си стоят на краката и само падат от балконите , ако им намалите или спрете наркотиците няма да е така но дали искат да им ги спрат

    21:06 24.05.2026

  • 23 Кмета да вземе да регулира малко повече

    6 0 Отговор
    Пазара на дрога в града

    21:08 24.05.2026

  • 24 Да попитам:

    6 1 Отговор
    В Благоевград само това момиче ли е починало,че точно за него се обявява траур??? С какво е по-различно от другите??? Защо развалят празника на много други деца,които са абитуриенти и имат планувани балове? И кое е толкова трагичното,събрали се съвсем умишлено,поръчали си наркотика,взели са го съвсем съзнателно,с ясното съзнание за възможните последствия!!! Излезе информация,че е пълнолетна и би трябвало да знае какво прави,не са пет годишни деца! Написаха,че били от "елитни фамилии"!!!???

    21:16 24.05.2026

  • 25 ООрана държава

    2 0 Отговор
    От кога правим ден на траур за наркомани, а родителите им къдеса сега? А къде са били преди това?

    21:56 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове