Коцев: В началото на 2025 г. незаконните постройки бяха 15, големият бум е след март

29 Май, 2026 10:45 1 075 30

Строителството продължава, а постройките са вече 104

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Продължава търсенето на отговор на въпросът чия е отговорността за построения комплекс в местността "Баба Алино" край "Златни пясъци" и законни ли са постройките. Днес се очакваше фирмата строител да даде брифинг пред медиите.

Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността "Баба Алино", обеща кметът на Варна Благомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции, съобщи бТВ.

Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.

От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.

“Проверката в момента тече. Тя трябва да приключи днес и резултатите да ми бъдат представени. Междувременно данните, които излизат от нея, сочат към редица действия, извършени назад във времето. Както вчера беше споменато на сесията на Общинския съвет, където бяха представени събитията от 2023 година, още тогава е имало сериозни данни за строителство в тази територия. Всъщност снимките и видеата с метаданни от октомври 2023 година показват вече налични постройки — готови къщи и други сгради в процес на строителство с основи, арматура и бетонни плочи”, обясни Благомир Коцев.

„Към този момент, за който говоря — 2023 година, когато вече е текло строителство — са били издадени удостоверения за търпимост от район „Приморски“ по време на предишната администрация. Те на практика са довели до „узаконяването“ на 21 сгради. Става дума за три удостоверения за търпимост, които удостоверяват, че тези 21 сгради са били налични на територията преди 2001 година. Очевидно това не е така, тъй като сградите, които виждаме и по снимките, и в момента, са нови и построени през последните няколко години“, допълни той.

"Има допълнителни удостоверения, които касаят територии извън „Баба Алино“, но самите те са издадени по начин, по който да се отнасят за постройки в „Баба Алино“. Тоест има и фалшификация на документи, което със сигурност е обект на проверка от прокуратурата. Знам, че и в миналото е имало такива проверки, но те са приключили без резултат", посочи Коцев.

Грандиозното строителство обаче започва през 2024 година. Видяхме го и на Google Maps още през октомври.

"Първата проверка, която прави район „Приморски“, е през юни 2024 година. Ние влизаме в тази администрация в края на 2023 година, шест месеца по-късно вече има сигнали и районът реагира, като установява незаконно строителство. Следват още три проверки — общо четири. През март 2025 година е направена още една проверка, вече заедно с голяма община, когато и аз съм наясно, че там върви строителство. Към онзи момент са установени 15 незаконни постройки. Веднага са започнати процедури по съставяне на документация и протоколи за установяване на незаконно строителство", обясни Благомир Коцев.

Първите актове за незаконно строителство са издадени през септември 2025 година.

"Следват още две проверки — през март и май тази година, когато вече лично проследявам процеса. Стига се до още осем акта за незаконно строителство. В момента текат последващите стъпки, които ще доведат и до заповеди за събаряне", посочи кметът на Варна.

"Всички тези актове подлежат на обжалване. Те трябва да бъдат връчени на собствениците, а междувременно собствеността е сменяна. Първоначално е бил инвеститорът, а след продажбите новите собственици също трябва да бъдат уведомени", допълни той.

Строителството продължава, има 104 постройки.

"Документално строителството е спирано, но физическото спиране изисква достъп и присъствие на полиция. През изминалата година са предприети редица действия за спиране на строителството, но съдействието от държавните институции не беше особено голямо. Знаете, че шест месеца не бях във физическа възможност да изпълнявам задълженията си и да проследя в детайли какво се случва. От тази година обаче стъпките са много активни", заяви Благомир Коцев.

"Твърде късно разбрах, че строителният контрол на общината не е допускан до цялата територия. Тук говорим за терен от 100 декара, който трудно се обхваща. Всеки обект трябва да бъде описан поотделно и за всеки трябва да бъде издаден съответният акт. Това изисква конкретна логистика и организация", посочи кметът на Варна.

"В началото на 2025 година са установени 15 незаконни постройки. Големият бум на строителството става след март 2025 година. Знаете какви бяха обстоятелствата тогава. След завръщането си проследих лично процеса, за да може през март да стартираме много по-ускорени действия. Именно те доведоха до сегашната акция, защото никоя държавна институция досега не беше излязла публично с тази информация", заяви още той.

На въпрос какво знае за компанията инвеститор „Куп Корпорейшън“ и за името на украинеца Олег Невзоров, Коцев отговори:

„Това са въпроси към компетентните органи — ДАНС, МВР и прокуратурата. Аз съм убеден, че тези хора са били обект на проверки. Знаете, че е имало прокурорски преписки, които са били откривани и прекратявани“.

А на въпрос дали познава Олег Невзоров, особено след като беше посочен в разследване на BIRD като таен свидетел срещу него, кметът на Варна посочи, че никога не го е виждал освен на снимка.

„Знам за него толкова, колкото знаят и варненци — от бизнеса и действията му в града“, посочи Коцев.

По думите му лично срещу него натиск не е оказван.

„Но през март имаше различни послания, свързани с политическите ми позиции и с това „къде трябва да се ориентирам“, за да мога да функционирам спокойно като кмет. Това съвпада и с по-активните проверки по случая „Баба Алино“, заяви кметът на Варна.

Той определи като своя грешка това, че не е реформирал достатъчно бързо администрацията, която е наследил.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    10 14 Отговор
    Г-н Коцев се е опитвал да предупреди, но го арестуват.

    Коментиран от #10, #25

    10:48 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    13 3 Отговор
    аре сега срещу една скромна сума в евро всеки строителен контрол ще си затвори очите па ако има и за кмета пей сърце.

    Коментиран от #6, #7

    10:51 29.05.2026

  • 5 Конспиратор

    18 4 Отговор
    Както и да увърта, Блажко се е сладко оБлажил и ДАНС му е виновен, че не е изгонил украинския шеф на КУБ.

    10:55 29.05.2026

  • 6 Коста

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Особено на Община Варна....те са най-некорумпираните, питайте Драгнев

    Коментиран от #16

    10:55 29.05.2026

  • 7 Има

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    За кмета се калкулира най-напред, а за останалите, ако остане.

    10:56 29.05.2026

  • 8 Сталин

    10 5 Отговор
    Само си представете мащабите на криминалната хунта на Тиквата,Гроб трябва да бъдат забранени със закон и всички активисти на Гроб трябва да имат забрана да упражняват държавна работа по примера на закона за Защита на Държавата от 1933

    10:58 29.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    За ЕДНА ГОДИНА изпълнител вдигнаха СТО имота без общината да разбере ❗
    За сравнение -
    за ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ общината НЕ МОЖЕ да накара изпълнител да довърши реконструкцията на един стадион❗

    10:59 29.05.2026

  • 10 златото заслепява

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Нито един журналист не е информиран за опита за предупреждение , а оплакването от арестанта беше, че има новороден наследник, а той е в ареста (за корупция)..

    11:00 29.05.2026

  • 11 Сталин

    12 2 Отговор
    Значи и тоя негодник Коцев знае че там се строи незаконно,ама си трае и прибира парите от кошерната мафия ,този негодник трябва да бъде уволнен и подведен под наказателна отговорност

    11:01 29.05.2026

  • 12 военен неможач

    4 1 Отговор
    Оправдания и обяснения винаги се намират в изобилие за всичко. Няма само истински работещи институции, а не лапачи на държавна и общинска работа. И почти винаги е било така. Дори и при тоталитарно управление, макар и в по-малък размер, винаги в България е било така (Стамболов, Стамболийски, Цанков, Борис, Тодор Живков) и така ще бъде за съжаление винаги

    11:01 29.05.2026

  • 13 Оправдания

    9 1 Отговор
    Този има цял сектор Общинска полиция 100 полицая които лично той командва, като им възлага задачи. От кои институции не е срещнал съдействие е интересно,? Не е искал да го направи. Сега как го прави без да иска съдействие.

    11:02 29.05.2026

  • 14 💲💲💲

    3 0 Отговор
    А на въпрос дали познава Олег Невзоров, особено след като беше посочен в разследване на BIRD като таен свидетел срещу него, кметът на Варна посочи, че никога не го е виждал освен на снимка.😂😂😂

    11:02 29.05.2026

  • 15 само да попитам

    9 0 Отговор
    и ти какво направи по въпроса с тези 15 незаконни постройки?

    11:03 29.05.2026

  • 16 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    Ами то Варна е пълно с арменци и евреи,където има еврей има корупция,където има корупция има еврей

    11:03 29.05.2026

  • 17 Пич

    9 2 Отговор
    Този устойчив глупак и корумпе не схваща, че това си е чисто самопризнание !!! Законите са еднакви за една, петнадесет, или сто и петдесет незаконни постройки !!! Той е зажмал за пари!!!

    11:04 29.05.2026

  • 18 Зеления

    10 2 Отговор
    Лама Благо Коцев:
    -ама аз не знаех за това строителство
    -не, знаех от 2024 ама тогава имаше само 15 сгради
    -обърках се, от 2025 г. знаех за сградите, ама тогава бях в ареста...е да, да от 2023 съм кмет, но не можах да видя 2 год. този незаконен град в моя град - еми той е скрит в гората как да го видя
    -от това че не съм видял незаконния град днес Иван Костов излезе и каза че Гюров трябва да е кандидат за президент, а уж щяха мен да кандидатират, много жалко
    -еми малко се о@к@х, но не признавам нищо, в никакъв случай
    -имахме 8 месеца наше правителство с Лама Гюров начело, ама какво да направим, как да съборим сградите на украинците, нали Гюров подписа с тях 10г. споразумение, виж ако бяха руснаци, още 2023 щях да им съборя сградите.

    11:08 29.05.2026

  • 19 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Отговорността е на всички по веригата,включително и на нотариусите,които имат интерес да узаконяват тези сделки с нередовни документи. Тези Нот. Актове са нищожни и не могат да бъдат вписани.

    11:11 29.05.2026

  • 20 двамата са врагове

    4 1 Отговор
    единия топи и строи незаконно според документите за укрински бежанци мигранти . другия с мнозинство избран отрича вина и мълчалив чадър към строитела . за Варна и Бургас това е нормално . инвеститор украинец . отива и строи . всичко е построено . има някаква измама . пари от банка . строителство и подръжка на 104 къщи . та те само от ток и вода носят на златни пясъци хиляди евро месечно . интересно . но кмета изглежда искрено изненадан . време е за справедливост .

    11:22 29.05.2026

  • 21 89 за една година

    1 1 Отговор
    по колко ли спечелва . продал ги е изгодно . още не е избягал другаде да строи . доста заплетена история . нямал документи . ама стопаните имали . преувеличава се . а строителя дали го има в миротворец . герой на укрина ли е . може да пере пари . преди правеха кооперации и в софето . събира фирмата пари от желаещи и строи . но си става бавно . зависи от организацията . с инфлацията 25 г . колко ли струва такава къща . а 89 още . спечелил е около 14 милиона евро . добре е .

    11:33 29.05.2026

  • 22 Астролог

    3 0 Отговор
    Този "ален баба"("баба" на турски е "баща") неприятно се "разсмърдя" !

    11:34 29.05.2026

  • 23 гаргата:

    7 0 Отговор
    ясно, човекът е знаел, но ......

    11:48 29.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кого?

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Себе си ли се е опитвал да предупреди, нали кмета може да спре строителството?

    11:58 29.05.2026

  • 26 ЧИБА

    1 1 Отговор
    Коцев е руzzки агент! Всички такива в ПП трябва да бъдат изобличени и Подмяната вън от парламента.

    12:00 29.05.2026

  • 27 име

    2 1 Отговор
    Който е гледал кадрите от мястото и е видял за какви блокове огромни къщи става въпрос, му е ясно че няма как 90 блока и къщи да се постоят за една година

    12:02 29.05.2026

  • 28 Така ли бе Боклук

    6 1 Отговор
    Тоя цървул,защо не каже колко рзрешителни за строеж за тази година даде във Варна! Защо не каже за незаконното изсичане на липи по Княз Борис 1 ! А за заграбването от семейството му на Морската градина?! ТОЯ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛИЗА ОТ ЗАТВОРА!!!! Всичко е занел за украинския строеж! Сега при новото правителство се прави на невинна жертва! Пълен Боклук

    12:08 29.05.2026

  • 29 Р Г В

    1 0 Отговор
    През 2007г. гл.архитект на район Приморски .В.К. бе освободен от длъжност за нарушения разпоредбите на ЗУТ а началника на контролни дейност бе преназначен за геодезист в техническата служба. Той беше бивш оперативен от криминална ,усети схемите и напусна кметството като предупреди архитекта да не завежда дело за връщане на поста защото след време ще изпързалят но последния не се вслуша и ето се случи с тия удостоверения за узаконяване по търпимост от 2001г. В кметството още има служители от времето на кметовете Сала.... , Стам.....,Гради..... и един дребничък който бяха пердашили и вързали на дърво в кс" Чайка". Там корените на злоупотребите са с дълбоки корени.

    12:12 29.05.2026

  • 30 Юрий

    0 0 Отговор
    Как се вдигат 100 къщи за 6 месеца?????
    Тези майстори трябва да ги позлатите .
    А ток вода ????? Канализация????

    12:23 29.05.2026

