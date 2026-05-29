Коцев: В началото на 2025 г. незаконните постройки бяха 15, големият бум е след март

Продължава търсенето на отговор на въпросът чия е отговорността за построения комплекс в местността "Баба Алино" край "Златни пясъци" и законни ли са постройките. Днес се очакваше фирмата строител да даде брифинг пред медиите.

Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността "Баба Алино", обеща кметът на Варна Благомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции, съобщи бТВ.

Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление.

От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса.

“Проверката в момента тече. Тя трябва да приключи днес и резултатите да ми бъдат представени. Междувременно данните, които излизат от нея, сочат към редица действия, извършени назад във времето. Както вчера беше споменато на сесията на Общинския съвет, където бяха представени събитията от 2023 година, още тогава е имало сериозни данни за строителство в тази територия. Всъщност снимките и видеата с метаданни от октомври 2023 година показват вече налични постройки — готови къщи и други сгради в процес на строителство с основи, арматура и бетонни плочи”, обясни Благомир Коцев.

„Към този момент, за който говоря — 2023 година, когато вече е текло строителство — са били издадени удостоверения за търпимост от район „Приморски“ по време на предишната администрация. Те на практика са довели до „узаконяването“ на 21 сгради. Става дума за три удостоверения за търпимост, които удостоверяват, че тези 21 сгради са били налични на територията преди 2001 година. Очевидно това не е така, тъй като сградите, които виждаме и по снимките, и в момента, са нови и построени през последните няколко години“, допълни той.

"Има допълнителни удостоверения, които касаят територии извън „Баба Алино“, но самите те са издадени по начин, по който да се отнасят за постройки в „Баба Алино“. Тоест има и фалшификация на документи, което със сигурност е обект на проверка от прокуратурата. Знам, че и в миналото е имало такива проверки, но те са приключили без резултат", посочи Коцев.

Грандиозното строителство обаче започва през 2024 година. Видяхме го и на Google Maps още през октомври.

"Първата проверка, която прави район „Приморски“, е през юни 2024 година. Ние влизаме в тази администрация в края на 2023 година, шест месеца по-късно вече има сигнали и районът реагира, като установява незаконно строителство. Следват още три проверки — общо четири. През март 2025 година е направена още една проверка, вече заедно с голяма община, когато и аз съм наясно, че там върви строителство. Към онзи момент са установени 15 незаконни постройки. Веднага са започнати процедури по съставяне на документация и протоколи за установяване на незаконно строителство", обясни Благомир Коцев.

Първите актове за незаконно строителство са издадени през септември 2025 година.

"Следват още две проверки — през март и май тази година, когато вече лично проследявам процеса. Стига се до още осем акта за незаконно строителство. В момента текат последващите стъпки, които ще доведат и до заповеди за събаряне", посочи кметът на Варна.

"Всички тези актове подлежат на обжалване. Те трябва да бъдат връчени на собствениците, а междувременно собствеността е сменяна. Първоначално е бил инвеститорът, а след продажбите новите собственици също трябва да бъдат уведомени", допълни той.

Строителството продължава, има 104 постройки.

"Документално строителството е спирано, но физическото спиране изисква достъп и присъствие на полиция. През изминалата година са предприети редица действия за спиране на строителството, но съдействието от държавните институции не беше особено голямо. Знаете, че шест месеца не бях във физическа възможност да изпълнявам задълженията си и да проследя в детайли какво се случва. От тази година обаче стъпките са много активни", заяви Благомир Коцев.

"Твърде късно разбрах, че строителният контрол на общината не е допускан до цялата територия. Тук говорим за терен от 100 декара, който трудно се обхваща. Всеки обект трябва да бъде описан поотделно и за всеки трябва да бъде издаден съответният акт. Това изисква конкретна логистика и организация", посочи кметът на Варна.

"В началото на 2025 година са установени 15 незаконни постройки. Големият бум на строителството става след март 2025 година. Знаете какви бяха обстоятелствата тогава. След завръщането си проследих лично процеса, за да може през март да стартираме много по-ускорени действия. Именно те доведоха до сегашната акция, защото никоя държавна институция досега не беше излязла публично с тази информация", заяви още той.

На въпрос какво знае за компанията инвеститор „Куп Корпорейшън“ и за името на украинеца Олег Невзоров, Коцев отговори:

„Това са въпроси към компетентните органи — ДАНС, МВР и прокуратурата. Аз съм убеден, че тези хора са били обект на проверки. Знаете, че е имало прокурорски преписки, които са били откривани и прекратявани“.

А на въпрос дали познава Олег Невзоров, особено след като беше посочен в разследване на BIRD като таен свидетел срещу него, кметът на Варна посочи, че никога не го е виждал освен на снимка.

„Знам за него толкова, колкото знаят и варненци — от бизнеса и действията му в града“, посочи Коцев.

По думите му лично срещу него натиск не е оказван.

„Но през март имаше различни послания, свързани с политическите ми позиции и с това „къде трябва да се ориентирам“, за да мога да функционирам спокойно като кмет. Това съвпада и с по-активните проверки по случая „Баба Алино“, заяви кметът на Варна.

Той определи като своя грешка това, че не е реформирал достатъчно бързо администрацията, която е наследил.