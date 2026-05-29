Още един мъж почина след пожара в Слънчев бряг

29 Май, 2026 08:20 712 2

Той издъхнал в болница

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още един мъж почина след пожара в хотел „Зенит“ в Слънчев бряг в четвъртък, съобщи Областната дирекция на МВР - Бургас. Огънят е избухнал около 17,30 ч. в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият - 51-годишен мъж - не успял и загинал. Пламъците са потушени от три противопожарни екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване.

Около 21,56 ч. на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало. Мъжът е откаран с екип на Спешна помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.


