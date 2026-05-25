Полицията издирва изчезнала жена от Шуменско

Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен издирва по молба на близките ѝ Анка Иванова Илиева на 64 години, която живее в село Избул, общ. Нови пазар, съобщи говорителят на ОД на МВР - Шумен Ася Йорданова, цитирана от dariknews.bg.
Илиева е в неизвестност от ранните часове (около 02:00 часа) на 24 май. За последно е била видяна от сестра си. По данни на близките ѝ, Илиева е била облечена със сини дънки, зелен елек и синя забрадка на главата. Ниска на ръст е, има слабо телосложение и кафяви очи. Преди около десетина дни също е напуснала дома им, като е установена в село Златна нива.
От полицията молят всички, които имат данни за местонахождение ѝ да съобщят на телефон 112 или на 054-800588.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
07:32 25.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Въй
07:52 25.05.2026
5 ЕДГАР КЕЙСИ
08:00 25.05.2026
6 в кратце
08:06 25.05.2026
7 Исторически парк
08:09 25.05.2026
8 Тома
08:14 25.05.2026
9 Здрасти
08:15 25.05.2026