Апелативният съд потвърди присъдата на младежа, осъден за убийството на жена в Перник

Тричленен състав на Апелативния съд в София, потвърди присъдата на Окръжен съд – Перник спрямо Даниел П., осъден на осем години и шест месеца затвор при първоначален строг режим, за смъртта на жена пред магазин в Перник, съобщиха от пресцентъра на съда.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

БТА припомня, че през март м.г. съдът остави в ареста младежа, обвинен за убийството на жена в Перник. Магистратите потвърдиха определението на Окръжен съд - Перник, според което не е разколебано обоснованото предположение, че младежът е извършител на деянието. Към онзи момент той е бил на 17 години.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Даниел е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в град Перник. Пострадалата Р. Х. е транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Въпреки продължителното лечение, на 20 септември жената е починала. Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.