Апелативният съд потвърди присъдата на младежа, осъден за убийството на жена в Перник

4 Май, 2026 12:28 701 4

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тричленен състав на Апелативния съд в София, потвърди присъдата на Окръжен съд – Перник спрямо Даниел П., осъден на осем години и шест месеца затвор при първоначален строг режим, за смъртта на жена пред магазин в Перник, съобщиха от пресцентъра на съда.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

БТА припомня, че през март м.г. съдът остави в ареста младежа, обвинен за убийството на жена в Перник. Магистратите потвърдиха определението на Окръжен съд - Перник, според което не е разколебано обоснованото предположение, че младежът е извършител на деянието. Към онзи момент той е бил на 17 години.

Според доказателствата по делото в ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Даниел е нападнал и нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в град Перник. Пострадалата Р. Х. е транспортирана в болница в безсъзнание. В резултат на побоя тя е получила тежки травми по главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Въпреки продължителното лечение, на 20 септември жената е починала. Експертизата установява, че смъртта е настъпила вследствие на двустранна бронхопневмония, развила се като усложнение от получените травми и увреждане на сънната артерия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    Осем години?!
    Само толкова?!
    Да убиеш и след осем години свободен?!

    12:32 04.05.2026

  • 2 трябва да се закрие съдът

    5 0 Отговор
    това не е съд това е милостиня !!!

    12:54 04.05.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Българският съд не съди, той раздава милостиня срещу съответната сума!

    13:22 04.05.2026

  • 4 Бг граждани

    0 0 Отговор
    Закона трябва да се коригира,за убийство най малко 12 години затвор при никакви обстоятелства по- малко....

    14:13 04.05.2026

