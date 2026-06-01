Всички микрорайони на „Люлин“ без топла вода за една седмица

1 Юни, 2026 09:55

  • люлин-
  • топла вода

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони на ж.к. „Люлин“, съобщи „Топлофикация София“ на интернет страницата си.

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителна централа „Люлин“ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод, за 4 и 5 микрорайон периодът на спиране на топлоподаването ще е по-дълъг - от 15 до 28 юни.

Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон, посочват от „Топлофикация София“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Столичани и столичанки

    5 0 Отговор
    леко ше понамрисват!

    09:57 01.06.2026

  • 3 Еми страхотно...

    4 0 Отговор
    ...ще си смърдим дружно в метрото -> да му мислят останалите квартали, където имат топла вода ;) !

    10:10 01.06.2026

  • 4 Абе да бе

    3 0 Отговор
    Нищо, нали редовно им извозват боклука.

    10:21 01.06.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    шопа га види бойлер и му гьрми мозько

    Коментиран от #7

    10:23 01.06.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    шопа га види бойлер и му гьрми мозько

    10:23 01.06.2026

  • 7 успокой се

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой мy дpeмe":

    шопа нема мозък и нищо подобно няма как да му гръмне

    10:24 01.06.2026

  • 8 Много

    1 0 Отговор
    ми е забавно да чета "Извършваните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето". Живея в Сингапур от 18 години и нито веднъж не ми е спирала нито водата нито тока нито газта -- нито планово нито безпланово. Интересно как в Сингапур "гарантират постоянна и сигурна услуга" без да се налагат планови ремонти, а в София постоянно се редуват планови и безпланови 😆

    11:24 01.06.2026

