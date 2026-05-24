10 500 ученици и културни дейци ще се включат в шествието за 24 май в Бургас

Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в празничното шествие по случай 24-ти май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад „Тройката“ по улиците „Александровска“ и „Богориди“ до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметници от Алеята на възрожденците, пише БНР.

В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академични филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на Св. Кирил и Методий и голям транспарант с надписа „Върви народе, възродени“. Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града.

В Поморие, до храм „Свето Рождество Богородично“ ще бъде открит триметров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скултурата е доц.Георги Минчев, а финансирането е осигурено от общината.

Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие.