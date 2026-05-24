10 500 ученици и културни дейци ще се включат в шествието за 24 май в Бургас

24 Май, 2026 08:15 707 12

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в празничното шествие по случай 24-ти май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад „Тройката“ по улиците „Александровска“ и „Богориди“ до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметници от Алеята на възрожденците, пише БНР.

В празничния ден 3-метров мраморен паметник на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит от Сливенския митрополит Арсений в центъра на Поморие.

В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академични филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на Св. Кирил и Методий и голям транспарант с надписа „Върви народе, възродени“. Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града.

В Поморие, до храм „Свето Рождество Богородично“ ще бъде открит триметров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скултурата е доц.Георги Минчев, а финансирането е осигурено от общината.

Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще пеят новата Чунга-чанга

    3 4 Отговор
    Банга-ранга!

    08:19 24.05.2026

  • 2 1488

    5 5 Отговор
    Мунчо Крадев плати
    ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
    иначе 24ти щяхте да празнувате на турски

    08:19 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 и какво празнуваме

    8 1 Отговор
    На дъното на световните класации сме по грамотност, критично мислене, четене с разбиране...
    Учениците преписват нон стоп и никой не ги спира. Директорките толерират практиките, отчитат "резултати", атакуват всеки който реши да наложи нормалност.
    И само това да беше....
    А сме били в топ 10 на света! Нищо де сега, сме в топ 300. Ще да е поради липсата на повече от 300 държави.

    Ама нали трябва полюцайските шерки и схани да стават доцентки, а на мутриопитеците слугинажа да точи "делегирани бюджети" от 10 000 образователни институции в рамките на милиарди всяка година.

    Всичко е миже да те лажем и работи само и единствено за мафията в системата. Обществото няма грам полза от нея. Родителите плащат за безсмислени уроци, колкото да си платят за потупване по рамото и често за фалшивата обратна връзка за великия напредък на синковеца, инак не можещ да чете с разбиране....

    Обществото си няма представа от механиката на деградацията, но я усеща и отговаря с презрение към всеки - и кору.мпета и читави хора го отнасят амблок...

    Точно на 24 май оядените директорки и зам директорки, кадровици по вузове и ченгесарски учЕни трябва да си посипят главите с пепел и да не се вясват публично никъде, а не да дефилират с децата, сякаш кой знае какво са направили.

    Коментиран от #9, #12

    08:36 24.05.2026

  • 8 Русенец

    2 5 Отговор
    Честит празник на всички славянописменици!

    08:38 24.05.2026

  • 9 Русенец

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "и какво празнуваме":

    Празнуваме многовековната си писменост, ВЪПРЕКИ всичко това.

    Коментиран от #10

    08:39 24.05.2026

  • 10 честито им

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русенец":

    на всички ползващи Кирилица, които са запазили смисъла и същината на просветата.
    Ние не сме от тях.

    08:43 24.05.2026

  • 11 Имд

    2 4 Отговор
    Комунистите създадоха и наложиха тази измислена “народна” култура

    09:01 24.05.2026

  • 12 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "и какво празнуваме":

    ,но не писмеността е причината.И все пак има образовани и будни хора ,които противостят на тези ,които ти вече спомена. Има първокласници, има хора ,които ОБИЧАТ тази писменост! А тя е с богата и красива история!Горе главата приятел,има какво да честваме! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

    09:24 24.05.2026

