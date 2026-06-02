БАН очаква забавяне на икономическия растеж

2 Юни, 2026 11:41 481 12

Икономистите предупреждават за наличие на ограничена стагфлационна конфигурация

Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската икономика ще продължи да расте през следващите години, но при по-висока външна несигурност, по-слаб външен сектор и постепенно забавяне на инфлацията. Това показва Годишният доклад "Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания" на Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.

Докладът представя три сценария за развитието на икономиката до 2028 г. Според базовия сценарий реалният брутен вътрешен продукт ще нарасне с 1,6% през 2026 г., с 2,5% през 2027 г. и с 3,5% през 2028 г. Инфлацията се очаква постепенно да се понижи до 3,7% тази година, 2,9% през 2027 г. и 2,4% през 2028 г.

Учените от БАН отчитат ускоряване на инфлацията през миналата година. В края на 2025 г. индексът на потребителските цени е нараснал с 5%, а средногодишната инфлация е достигнала 4,6%. Според тях основните фактори за поскъпването са вътрешни, като значително влияние оказват храните, енергийните разходи, жилищата, ресторантьорството и хотелиерството.

Докладът предупреждава и за нарастващи рискове пред публичните финанси. Дефицитът на сектор "Държавно управление" достига 3,5% от БВП, а държавният дълг се е увеличил с 6,1 процентни пункта за една година. Според икономистите не е устойчиво постоянни социални и административни разходи да се финансират чрез нов дълг.

Като един от основните източници на риск е посочен външният сектор. През 2025 г. търговският дефицит се е задълбочил до около 8,2% от БВП вследствие на спад на стоковия износ и силно вътрешно търсене, което поддържа висок внос.

Тазгодишният доклад поставя специален акцент върху факторите, които определят цените в българската икономика. Анализът на БАН показва, че над 80% от промените в производствените цени се обуславят от четири основни фактора - електроенергията, природния газ, пшеницата и работните заплати.

Икономистите предупреждават за наличие на ограничена стагфлационна конфигурация, характеризираща се с по-нисък растеж, по-висока инфлация и отслабени фискални и външни позиции. Според тях дори при по-благоприятно развитие няма автоматично стабилизиране на държавния дълг, което налага предпазлива фискална политика и поддържане на буфери срещу външни шокове.

В доклада се подчертава, че членството на България в еврозоната носи институционални и финансови предимства, но само по себе си не гарантира ускоряване на икономическия растеж без повече инвестиции, технологично обновяване и повишаване на производителността на труда.

Според анализа през 2025 г. българската икономика е нараснала с 3,1%, което е над средните темпове за Европейския съюз и еврозоната. Растежът обаче остава силно зависим от вътрешното потребление, докато приносът на нетния износ е отрицателен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНските старчета

    4 1 Отговор
    както винаги не са в час!
    Няма повече да шием седалки за германските коли!

    11:45 02.06.2026

  • 2 Въпрос

    2 0 Отговор
    Защо под публикациите за шайката на бсп/бкп коментарите редовно са забранени?

    Коментиран от #5

    11:52 02.06.2026

  • 3 Кой открадна парите?

    3 0 Отговор
    На българските граждани. Къде са сглобкаджиите и Тиквата? Защо не се съкращава администрацията на хранилка?

    11:53 02.06.2026

  • 4 А кога

    3 0 Отговор
    в така наречения "преход" сме били в растеж? Кражби,кражби, и пак кражби. Виновни разбира се няма.

    11:53 02.06.2026

  • 5 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    защото не е политкоректно.

    11:54 02.06.2026

  • 6 провинциалист

    2 0 Отговор
    На фалита вече забавен икономически растеж ли му се вика? Втора година живеем на 100% секвестирани печалби на държавни предприятия, заеми на корем и авансово плащане на данъци година напред. Това последното повторихме и го тази година?

    11:58 02.06.2026

  • 7 Клиент

    1 0 Отговор
    Свалете цените!Стига с тези увеличения!Вдигате цените както си поискате!

    12:00 02.06.2026

  • 8 Номенклатура

    2 0 Отговор
    1988г България 8 500000 души-350000 души държавни служители, 2026г България 5 500000 души - 600000 държавни кибици/пааразити

    12:04 02.06.2026

  • 9 народа

    0 0 Отговор
    Има конкретни виновници за въвеждането на еврото с фалшиви данни и от там вече , са всички последствия които търпим .Държавта забърка тази каша и тя трябва да я оправи , дори това да осначава да се върне лева и борда . Брюксел също са виновни и съдействаха , като си затвориха очите . Цялата държава в момента е затънала в инфлация и на хората им е трудно .Виновните трябва да понесат отговорност .Това е съботаж срещу финансовата система .

    12:07 02.06.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Е, как???

    Нали уж "клубът на богатите"???
    Нали реки от мед и масло???
    Нали щяха да дойдат големите инвестиции???

    12:13 02.06.2026

  • 11 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    При тази инфлация няма как да достигнете до стагфлация.......Боже къде ги учите тези икономики....тук е пуно с академици и друга....па...плач...Би трябвало в края на годината/финансова/ това дет му казвате държава да има БВП доста по голям от изминалата 2025г!Но това не означава ,че/маймунките/ ще се живее по добре!

    12:22 02.06.2026

  • 12 Мен ме интересува как ще стоят нещата

    0 0 Отговор
    с икономическия грабеж, че върху мен само това се е стоварвало до момента?

    12:24 02.06.2026

