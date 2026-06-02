Новини
България »
Михаела Доцова: Знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима

Михаела Доцова: Знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима

2 Юни, 2026 12:04 629 19

  • михаела доцова-
  • бизнес-
  • реформи-
  • законодателство

Трябва да се намали административната тежест, посочи председателят на Народното събрание

Михаела Доцова: Знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Като председател на Народното събрание (НС), знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима, каза председателят на парламента Михаела Доцова в приветствие при откриването на втория ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center. Тя допълни, че в законотворческия процес ще се положат усилия да се чуят всички заинтересовани страни и да се проведе прозрачно, предаде БТА.

По-благоприятна административна среда за малкия и средния бизнес е заложена в програмата на кабинета, каза Доцова.

Трябва да се намали административната тежест, каза още тя. Доцова обясни, че различните видове икономики и индустрии са предпоставени под различни регулации, а тежестта зависи от размера на бизнеса. За малкия и средния бизнес регулацията е административната тежест, каза председателят на НС.

Според нея, когато държавниците вземат решенията, при които предопределят правилата, при които икономиката ще действа, трябва задължително да се вслушват в необходимостите, пречките, трудностите на бизнеса. Няма силна държава без силен бизнес, посочи тя.

Днес, когато отбелязваме подвига на Ботев, на всички четници, на всички знайни и незнайни, които са дали живота си за България, трябва да си припомним, че ние трябва и вече сме равни на другите европейски народи, каза председателят на Народното събрание.

Green Transition Forum се доказа като форум, на който се провежда съдържателен разговор, при който се раждат решенията, допълни тя.

„Може би преди 30-40 години е било далеч по-лесно за обяснения на някои разлики – ляво и дясно, Изтока и Запада и други. През 21 век сме поставени пред други тънки разлики, които създават много повече задължения за обществото, бизнеса, икономиката“, каза Доцова.

По нейни думи в днешно време сме на прага на нова индустриална революция, която предопределя икономиката да върви по нови правила. Тя посочи, че развитието на изкуствения интелект ще предпостави регионите да се борят, за да създават предпоставки за трансфериране на данни и обработката в гигафабрики.

ЕС, държавите членки и България персонално, трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да успява да поема ситуации като сегашната, в която заради военни конфликти се създават предпоставки за увеличаване на цените на петрола, а това рефлектира и върху цената на електроенергията, каза още председателят на НС. Доцова обясни, че според нея е важно в регулациите ЕС и държавите членки да успяват да дадат глътка въздух на бизнеса, който да може да се приспособи към новата конкретна ситуация и това да даде по-сигурно бъдещо развитие.

„За всички тънки разделителни линии на финала се оказва, че са едно. Трябва да се обединяваме с иновативните решения, които да спомагат на тежката и енергоемка индустрия. По този начин заедно като общество ще преминем през всички тежки моменти“, каза тя.

Председателят на парламента благодари на организаторите и пожела на добър час на форума. Пожелавам ви да бъдете градивни и заедно да търсим решения, каза тя.

Шестото издание на Green Transition Forum се провежда в София между 1 и 5 юни под мотото Europe’s Next Chapter – Competitive. Innovative. Secure.

Тази година форумът e посветен на новата стратегическа програма на Европа, като ще се изследва как Европейският съюз може да превърне своите дългосрочни приоритети в реални действия - чрез засилване на конкурентоспособността, ускоряване на иновациите и гарантиране на сигурността в динамично променящия се глобален свят.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    10 2 Отговор
    Е селската амбициозност на удобността
    Мома
    Удобна папагалка- продукт на лондонсити
    Срам , че е Председател на Народното събрание..

    Доведена от Радев!

    12:06 02.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Петроханеца Терзиев отмени честването на Ботев в София а раята мълчи.

    Коментиран от #8

    12:09 02.06.2026

  • 3 Берковски

    5 2 Отговор
    сиган

    Коментиран от #16

    12:11 02.06.2026

  • 4 Земеделска мутра

    6 0 Отговор
    Мани го то бизнеса, то за парлама, важно е да има евросубсидии и европачки че съм си харесал нов жип па и чалгарката у къщи се иска нещо не можи и смогнем

    12:11 02.06.2026

  • 5 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Трябва да се извади и огласи скрития от Киселова доклад от ДАНС за незаконния град край Варна. И ние гражданите искаме да разберем какво пише в него, а не само депутатите. А това може да го направи само новия председател на НС.

    12:11 02.06.2026

  • 6 Много

    5 1 Отговор
    голяма предвидимост се очертава , няма що ! От първия ден още ! Обещания , обещания и само обещания , стръв за балъците да кълват ! И след изборите всичко се движи контра обещанията , опашати лъжи !

    12:11 02.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да....

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Всъщност със подкрепата на Радев
    Няма как да стане, иначе

    " Твоят" президент, ха..

    12:14 02.06.2026

  • 9 Зеления

    8 1 Отговор
    Точно на деня на Ботев да ми се изказва тоя папагал, който преди да стане председател на НС на въпроса: "Ще върнете ли лева?" отговори, че валутата не може да се сменя на 6 месеца е срам за всичките ни възрожденци и за цяла България.

    Доцова, четниците на Ботев са носели на шапките си емблеми на лъвове, не напразно валутата след Освобождението се казва ЛЕВ /от старата форма на ЛЪВ/ и ти ми говориш за Ботев и тези четници, а предаде и то с най-нагло изказване в интервюто си именно символа на тази чета.

    Абсолютно посмешице и срам си за цялата нация.

    12:23 02.06.2026

  • 10 Питам

    6 1 Отговор
    Доцова, ами администрацията какво ще яде ако се намали административната тежест?
    Втори закон на Паркинсън: АДМИНИСТРАЦИЯТА САМА СИ СЪЗДАВА РАБОТА С БЕЗБРОЙ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ, БЕЛЕЖКИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ДА ОПРАВДАЕ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ!

    12:27 02.06.2026

  • 11 ЗА ВАС

    4 0 Отговор
    НАЙ -ВАЖНО Е ДА ДОИТЕ БИЗНЕСА С БЕЗУМНИТЕ СИ РЕШЕНИЯ.
    КОЛКО ПЪТИ СЕ ПРЕНАСТРОЙВАХА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
    ЗА СМЕТКА НА ФИРМИТЕ!?
    ТО ДА БЕШЕ САМО ТОВА....

    12:27 02.06.2026

  • 12 Буля Доца или Рая на Делян -

    3 1 Отговор
    все тая. Нищо не се промени, боташите сте напълно предвидими - същите като предишните шайки от ГЕРБСДС, ППДБ, ДПС и т.н.

    12:29 02.06.2026

  • 13 Стягай

    5 0 Отговор
    дупе за служебна министърка, че твоите неможачи отлагат бюджета за август

    12:30 02.06.2026

  • 14 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    Поздравяваме цялата "Прогресивна" България, заедно с депутатите и правителството с песента на Тони Димитрова "ОБЕЩАНИЯ САМО"!

    12:30 02.06.2026

  • 15 Предвидимата държава

    2 0 Отговор
    Смех голем! В тази демократична, правова и предвидима държава държавните органи не могат да се ориентират в законите по случая Баба Алино?! Представяте ли си в какво положение е обикновения гражданин купувач??? Той да определи дали сделката му е законна, да плати на адвокати, архитекти и общинари, да плати на строителя и накрая да разбере, че нищо не е законно, но никой не знае кое е законното? А иначе между рекламите кипи голема демократска шумотевица - джурналисти, архитекти, юристи, политици, сциолози, носорози и др. Това се казва правова държава с "върховенство" на закона както ни убеждават от Юридическия факултет на СУ. Така може ли да се живее предвидимо господа законотворци?

    12:34 02.06.2026

  • 16 хмммм

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Берковски":

    си ти, защото тя със сигурност не е!

    13:12 02.06.2026

  • 17 Анти

    1 0 Отговор
    Какъв бизнес с настресеното ни евро?Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
    Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    13:13 02.06.2026

  • 18 ИМАМ ВЪПРОС

    2 0 Отговор
    ЗАЩО ПРИ НАМАЛЯВАЩО НАСЕЛЕНИЕ
    БРОЙКАТА НА ДЕПУТАТИТЕ Е ПОСТОЯННА??

    13:21 02.06.2026

  • 19 Подарете малко ум на тази берковскакифла

    1 0 Отговор
    Некадърна и не нормална берковченка

    14:04 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове