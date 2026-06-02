Михаела Доцова: Знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима

Като председател на Народното събрание (НС), знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима, каза председателят на парламента Михаела Доцова в приветствие при откриването на втория ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center. Тя допълни, че в законотворческия процес ще се положат усилия да се чуят всички заинтересовани страни и да се проведе прозрачно, предаде БТА.
По-благоприятна административна среда за малкия и средния бизнес е заложена в програмата на кабинета, каза Доцова.
Трябва да се намали административната тежест, каза още тя. Доцова обясни, че различните видове икономики и индустрии са предпоставени под различни регулации, а тежестта зависи от размера на бизнеса. За малкия и средния бизнес регулацията е административната тежест, каза председателят на НС.
Според нея, когато държавниците вземат решенията, при които предопределят правилата, при които икономиката ще действа, трябва задължително да се вслушват в необходимостите, пречките, трудностите на бизнеса. Няма силна държава без силен бизнес, посочи тя.
Днес, когато отбелязваме подвига на Ботев, на всички четници, на всички знайни и незнайни, които са дали живота си за България, трябва да си припомним, че ние трябва и вече сме равни на другите европейски народи, каза председателят на Народното събрание.
Green Transition Forum се доказа като форум, на който се провежда съдържателен разговор, при който се раждат решенията, допълни тя.
„Може би преди 30-40 години е било далеч по-лесно за обяснения на някои разлики – ляво и дясно, Изтока и Запада и други. През 21 век сме поставени пред други тънки разлики, които създават много повече задължения за обществото, бизнеса, икономиката“, каза Доцова.
По нейни думи в днешно време сме на прага на нова индустриална революция, която предопределя икономиката да върви по нови правила. Тя посочи, че развитието на изкуствения интелект ще предпостави регионите да се борят, за да създават предпоставки за трансфериране на данни и обработката в гигафабрики.
ЕС, държавите членки и България персонално, трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да успява да поема ситуации като сегашната, в която заради военни конфликти се създават предпоставки за увеличаване на цените на петрола, а това рефлектира и върху цената на електроенергията, каза още председателят на НС. Доцова обясни, че според нея е важно в регулациите ЕС и държавите членки да успяват да дадат глътка въздух на бизнеса, който да може да се приспособи към новата конкретна ситуация и това да даде по-сигурно бъдещо развитие.
„За всички тънки разделителни линии на финала се оказва, че са едно. Трябва да се обединяваме с иновативните решения, които да спомагат на тежката и енергоемка индустрия. По този начин заедно като общество ще преминем през всички тежки моменти“, каза тя.
Председателят на парламента благодари на организаторите и пожела на добър час на форума. Пожелавам ви да бъдете градивни и заедно да търсим решения, каза тя.
Шестото издание на Green Transition Forum се провежда в София между 1 и 5 юни под мотото Europe’s Next Chapter – Competitive. Innovative. Secure.
Тази година форумът e посветен на новата стратегическа програма на Европа, като ще се изследва как Европейският съюз може да превърне своите дългосрочни приоритети в реални действия - чрез засилване на конкурентоспособността, ускоряване на иновациите и гарантиране на сигурността в динамично променящия се глобален свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази
Мома
Удобна папагалка- продукт на лондонсити
Срам , че е Председател на Народното събрание..
Доведена от Радев!
12:06 02.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
12:09 02.06.2026
3 Берковски
Коментиран от #16
12:11 02.06.2026
4 Земеделска мутра
12:11 02.06.2026
5 Ура,,Ура
12:11 02.06.2026
6 Много
12:11 02.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Всъщност със подкрепата на Радев
Няма как да стане, иначе
" Твоят" президент, ха..
12:14 02.06.2026
9 Зеления
Доцова, четниците на Ботев са носели на шапките си емблеми на лъвове, не напразно валутата след Освобождението се казва ЛЕВ /от старата форма на ЛЪВ/ и ти ми говориш за Ботев и тези четници, а предаде и то с най-нагло изказване в интервюто си именно символа на тази чета.
Абсолютно посмешице и срам си за цялата нация.
12:23 02.06.2026
10 Питам
Втори закон на Паркинсън: АДМИНИСТРАЦИЯТА САМА СИ СЪЗДАВА РАБОТА С БЕЗБРОЙ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ, БЕЛЕЖКИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ДА ОПРАВДАЕ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ!
12:27 02.06.2026
11 ЗА ВАС
КОЛКО ПЪТИ СЕ ПРЕНАСТРОЙВАХА КАСОВИТЕ АПАРАТИ
ЗА СМЕТКА НА ФИРМИТЕ!?
ТО ДА БЕШЕ САМО ТОВА....
12:27 02.06.2026
12 Буля Доца или Рая на Делян -
12:29 02.06.2026
13 Стягай
12:30 02.06.2026
14 Фейк - либераст
12:30 02.06.2026
15 Предвидимата държава
12:34 02.06.2026
16 хмммм
До коментар #3 от "Берковски":си ти, защото тя със сигурност не е!
13:12 02.06.2026
17 Анти
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
13:13 02.06.2026
18 ИМАМ ВЪПРОС
БРОЙКАТА НА ДЕПУТАТИТЕ Е ПОСТОЯННА??
13:21 02.06.2026
19 Подарете малко ум на тази берковскакифла
14:04 02.06.2026