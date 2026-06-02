Михаела Доцова: Знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима

Като председател на Народното събрание (НС), знам колко важно е за бизнеса държавата да бъде предвидима, каза председателят на парламента Михаела Доцова в приветствие при откриването на втория ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center. Тя допълни, че в законотворческия процес ще се положат усилия да се чуят всички заинтересовани страни и да се проведе прозрачно, предаде БТА.

По-благоприятна административна среда за малкия и средния бизнес е заложена в програмата на кабинета, каза Доцова.

Трябва да се намали административната тежест, каза още тя. Доцова обясни, че различните видове икономики и индустрии са предпоставени под различни регулации, а тежестта зависи от размера на бизнеса. За малкия и средния бизнес регулацията е административната тежест, каза председателят на НС.

Според нея, когато държавниците вземат решенията, при които предопределят правилата, при които икономиката ще действа, трябва задължително да се вслушват в необходимостите, пречките, трудностите на бизнеса. Няма силна държава без силен бизнес, посочи тя.

Днес, когато отбелязваме подвига на Ботев, на всички четници, на всички знайни и незнайни, които са дали живота си за България, трябва да си припомним, че ние трябва и вече сме равни на другите европейски народи, каза председателят на Народното събрание.

Green Transition Forum се доказа като форум, на който се провежда съдържателен разговор, при който се раждат решенията, допълни тя.

„Може би преди 30-40 години е било далеч по-лесно за обяснения на някои разлики – ляво и дясно, Изтока и Запада и други. През 21 век сме поставени пред други тънки разлики, които създават много повече задължения за обществото, бизнеса, икономиката“, каза Доцова.

По нейни думи в днешно време сме на прага на нова индустриална революция, която предопределя икономиката да върви по нови правила. Тя посочи, че развитието на изкуствения интелект ще предпостави регионите да се борят, за да създават предпоставки за трансфериране на данни и обработката в гигафабрики.

ЕС, държавите членки и България персонално, трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да успява да поема ситуации като сегашната, в която заради военни конфликти се създават предпоставки за увеличаване на цените на петрола, а това рефлектира и върху цената на електроенергията, каза още председателят на НС. Доцова обясни, че според нея е важно в регулациите ЕС и държавите членки да успяват да дадат глътка въздух на бизнеса, който да може да се приспособи към новата конкретна ситуация и това да даде по-сигурно бъдещо развитие.

„За всички тънки разделителни линии на финала се оказва, че са едно. Трябва да се обединяваме с иновативните решения, които да спомагат на тежката и енергоемка индустрия. По този начин заедно като общество ще преминем през всички тежки моменти“, каза тя.

Председателят на парламента благодари на организаторите и пожела на добър час на форума. Пожелавам ви да бъдете градивни и заедно да търсим решения, каза тя.

Шестото издание на Green Transition Forum се провежда в София между 1 и 5 юни под мотото Europe’s Next Chapter – Competitive. Innovative. Secure.

Тази година форумът e посветен на новата стратегическа програма на Европа, като ще се изследва как Европейският съюз може да превърне своите дългосрочни приоритети в реални действия - чрез засилване на конкурентоспособността, ускоряване на иновациите и гарантиране на сигурността в динамично променящия се глобален свят.