Радев: В Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България нека си спомним за смелостта на предците ни

В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев по повод 2 юни.

"Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си", добавя той.

Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете!, завършва премиерът Радев.