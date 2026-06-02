Новини
България »
Радев: В Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България нека си спомним за смелостта на предците ни

Радев: В Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България нека си спомним за смелостта на предците ни

2 Юни, 2026 10:41 760 66

  • румен радев-
  • христо ботев

Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си

Радев: В Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България нека си спомним за смелостта на предците ни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев по повод 2 юни.

"Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си", добавя той.

Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете!, завършва премиерът Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ботев е казал:

    19 2 Отговор
    " Идиоти"!

    Коментиран от #53

    10:44 02.06.2026

  • 3 Лицемерно

    24 5 Отговор
    Ти ,ли ще ми рецитираш ? Аз те виждам..с действията ти
    Поклон на българите отдали живота си за България!
    Когато се махнеш, ще имаме ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА!

    Коментиран от #36

    10:44 02.06.2026

  • 4 честен ционист

    8 11 Отговор
    Не е било смелост, а фанатизъм.

    10:45 02.06.2026

  • 5 Бай Ху (By Who)

    4 23 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    10:45 02.06.2026

  • 6 ББ от Банкя

    15 7 Отговор
    По смел от мене нема, вече 20 години крадем тъпчем чекмеджето и никой нищо не мое ми направи

    10:45 02.06.2026

  • 7 Сила

    22 0 Отговор
    Най много честват Ботев там където не са му помогнали и са го предали !!!?
    И най много злоупотребяват с неговото име тези , които и до ден днешен не смеят да го погледнат в очите !!!!

    10:45 02.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Вместо от олигарсите взимате от най безпомощните -пенсионери и майки с деца.Срам ме е от вас!

    Коментиран от #19

    10:45 02.06.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    18 4 Отговор
    "завърши премиерът Радев" и .... преряза лентата на Боташ !

    10:47 02.06.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    17 1 Отговор
    Радев постави Ултиматум на Тръмп за самолетите, а днес колони американски войски от Гърция ще преминат през България към Румъния!
    Радев, какво става?

    10:49 02.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Виж сега,

    22 3 Отговор
    Ботев ще се помни векове,но този мишок кРадев скоро ще слезе от сцената и никой няма да го помни.

    10:50 02.06.2026

  • 13 кой мy дpeмe

    19 1 Отговор
    мошеник боташарски
    бойко ще се върне на бел катьр

    10:50 02.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    За кво? Да си спомним за миналото - а настоящето?

    10:51 02.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кую

    17 0 Отговор
    Ако предците видят що за стока сте ще се обърнат във гроба.

    10:54 02.06.2026

  • 17 На Дедо

    20 1 Отговор
    А аз си спомням за Боташ! И каква саможертва?! Прави Българския народ! Да ти плаща бакийте. Всеки Божи ден.

    Коментиран от #29, #31

    10:55 02.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кротко

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    С коментарите !!!
    "Радев - моят президент"... !!!

    ТВОЙ ДУМИ,

    другарю пособие в ръцете на хлебарите !

    10:55 02.06.2026

  • 20 Анонимен

    16 2 Отговор
    Оставка на модел Радев на червените олигарси завладели цялата ни държава

    10:56 02.06.2026

  • 21 Ако днес Ботйов беше жив,

    13 2 Отговор
    на всичките управляващи национали предатели за последните 36 години щеше да ви пусне по един cвинeц между pогитe!

    10:56 02.06.2026

  • 22 дам

    13 2 Отговор
    толкова жертви, усилия и кръв, за да дойдат след тях Пеевски-Радев-Борисов и да опоскат собствения си народ до кокал ... по-леко с хвалебните слова довечера на площада

    10:58 02.06.2026

  • 23 Празни думи от глупак

    18 0 Отговор
    Едни и същи дивотий сека година на същите дати🤣🤣🤣

    10:59 02.06.2026

  • 24 Развитие

    16 0 Отговор
    Цените са безобразни Радев Кога каза че ще ги свалиш другарю Каква заблуда за малоумници другарю

    10:59 02.06.2026

  • 25 Аристотел

    17 0 Отговор
    Тоя продължава да говори празни приказки и да разтяга лукуми. До сега не видяхме никакви конкретни действия. Явно от приказки ще го докараме.

    10:59 02.06.2026

  • 26 Чадърче

    15 0 Отговор
    Mнoго ми е мъчно за Г-н Радев, за съжаление днес няма да може да се се изперчи с представителното облекло,което си е купил с парите на народа на центъра и да ни залъже колко голям патриот е .Дъждовете и градушката явно го уплашиха и се отказа да се перчи.

    11:00 02.06.2026

  • 27 Никой досега

    10 1 Отговор
    Не е отменял тържествено почитане паметта на загиналите за свободата и независимостта на България!

    Никой ! Никога!

    Направи го прогресивната партия на демократите на Радев
    ,,тържеството се отменя заради неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици "

    11:01 02.06.2026

  • 28 Грийн сок

    14 0 Отговор
    И да си спомним , че нямаш боен полет.

    11:02 02.06.2026

  • 29 Деса Премиерша

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "На Дедо":

    Ще плащате. Като сте балами и рая.

    Коментиран от #57

    11:03 02.06.2026

  • 30 Чепик Цървул

    9 0 Отговор
    Не се казва "нека си спомним", защото.. да не би да сте бил там!?

    11:05 02.06.2026

  • 31 провинциалист

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "На Дедо":

    "А аз си спомням за Боташ!" - и какво си спомни? 1. Боташ ни е на загуба, ако не се ползва. Ами, ползвайте го. 2. Боташ е колкото американските самолетчета, с които сме на загуба без значение дали ги ползваме или не. 3. Боташовия договор е за 13 години. Самолетчетата според гугъл се очаква да ни бъркат в джоба 30-40 години. 4. За това, кога ще получим всички самолетчета, дали са технически изправни, какви разходи отварят допълнително и колко щеше да ни е по-евтино, ако бяхме избрали други, да отварям ли дума?

    Коментиран от #38, #46

    11:06 02.06.2026

  • 32 Върни

    9 0 Отговор
    И увеличи пенсиите, ако обичаш

    11:08 02.06.2026

  • 33 А после

    9 0 Отговор
    шумкарите, голи като пушки , вземаха свободата и всичко на читавия български народ ! До една единствена кравичка на бедния , до банки , фабрики , пари и всичко на заможните българи ! И се настаниха в именията им и просторни апартаменти ! Де да беше жив днес Ботев !

    11:11 02.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Истината се 3-е , но това не прави лъжата достоверна❗
    Ботев НЕ Е убит от турците/османците❗

    11:15 02.06.2026

  • 36 ИСТИНАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемерно":

    Единъ Завѣтъ

    ·
    " На 2 юни 1951г., в Сливенският балкан се състои легендарния бой на 106 горяни начело с последния славен сливенски войвода Георги Търпанов,
    наречен от народа Бенковски, срещу 14-хилядна армия от милиционери и войници!
    Търпанов е легендарен горянски командир, патриот и антикомунист, борец за освобождението на България от комунистическо робство,
    въстанал с оръжие против комунистически режим и съветската окупация, ръководител на Втора Сливенска горянска чета -
    една от най-големите в историята на антикомунистическата въоръжена съпротива в България.
    Георги Маринов Стоянов е роден през 1915г. в село Михайлово (днес Желю войвода), Сливенско.
    Живял в село Тополчане.
    Той е виден горянски командир, контролирал през 1950-1951г. Сливенския балкан и селата там.
    Да въстанеш по това време с оръжие в ръка срещу въоръжената до зъби комунистическа власт за защита на своето име, чест, достойнство, имот, собственост -
    права, брутално погазени от комунистите след 9.09.1944г. е истински подвиг!
    Да водиш успешни боеве с малобройни сили означава, че си безгранично смел.
    Командирските умения на този истински Сливенски войвода са безспорни, а успехите на четата му - големи и получават широк отзвук дори в чужбина.
    В края на май 1951г. радио "Горянин" съобщава, че в Сливенския Балкан се сформира въстаническа армия и хора от цялата страна тръгват натам.
    Комунистическата власт е уплашена.
    14-хилядна армия от милиционери и войници обгражда

    Коментиран от #40

    11:17 02.06.2026

  • 37 РАДЕВ

    11 1 Отговор
    САМ СЕ ДОКАЗА , ЧЕ ЗА НИЩО НЕ СТАВА !!! МНОГО СКОРО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН ЗАВИНАГИ !!!

    11:17 02.06.2026

  • 38 Гражданин от София

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "провинциалист":

    Тук само едно нещо е вярно, че си от провинцията. И то от дълбоката провинция. Където, пътя на Копринката, не минава.

    Коментиран от #42

    11:17 02.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "ИСТИНАТА":

    Сливенския Балкан, за да попречи на въстаниците да се присъединят към четата на Георги Търпанов.
    В ядрото на силите на МВР била елитната дивизия на Вътрешни войски, наброяваща 7000 човека.
    В нея имало дори танков батальон и дори дивизион "Катюши".
    В битката, преминала под прякото наблюдение на другаря Вълко Червенков, участват и авиодивизион, артилерийски полк и мотострелкови полк.
    Операцията командва вътрешният министър другарят Георги Цанков.
    Голямата блокада на Сливенския Балкан е предприета на 1 и 2.06.1951г.
    Масираният артилерийски обстрел, съчетан с въздушни удари, не постигнал целта си срещу отряда от 106 горяни начело с Г. Търпанов.
    Някои от горяните са избити, а другите заловени, осъдени на смърт и разстреляни.
    Общо убитите горяни при блокадата са 40 души.
    Стотици са арестувани, а някои са разстреляни на място без съд и присъда.
    През следващите дни били унищожени в сражения или разстреляни на място според различни данни между 200 и 250 души.
    Горяните успяват да изнесат всички свои ранени.
    Командирът Г. Търпанов получава 12 огнестрелни рани, но въпреки това успява да изведе хората си на безопасно място.
    Спасява половината от личния си състав !
    Няколко седмици по-късно четата на Г. Търпанов е преустроена и готова да се впусне в нова битка.
    Едва в края на 1951г. Г. Търпанов е заловен, осъден на смърт и екзекутиран на 2.12.1951г.
    Остава да блести името му и подвига за България.
    Дълги години името му е забравено, а цели

    Коментиран от #41, #44

    11:18 02.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 провинция

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гражданин от София":

    Провинциите в България са няколко като страната е със 100% провинциално покритие. От тези няколко особено се откроява една с изразено котловинно мислене, която обезпокоително често не е в състояние да направи разлика между останалите. А сега може да коментираш и нещо смислено по изброените точки в коментираното от теб мнение.

    Коментиран от #50

    11:21 02.06.2026

  • 43 Мдааас

    7 0 Отговор
    Да Руменчо. И да си спомним за какво са се борили. За чиста и свята република! А не за тлъсти депутати и бедни пенсионери! Ние помним, но вие забравихте! Но някой ден ще се наложи да ви го припомним!

    11:21 02.06.2026

  • 44 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "ИСТИНАТА":

    а целият му род е репресиран.
    На 21.12. 2016 година президентът Росен Плевнелиев удостоява посмъртно Георги Търпанов с орден За гражданска заслуга“ I степен
    за защита на човешките права и свободи и за съпротива срещу тоталитарния комунистически режим. "

    Янко Гочевъ

    Сподѣляйте за да е жива паметьта на героитѣ.

    Видьо Видев и приятели

    11:21 02.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 На Дедо

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "провинциалист":

    Имам кредит за жилище. Що не ми го платиш?! Няма да го ползваш, не си на загуба.

    Коментиран от #60

    11:23 02.06.2026

  • 47 Аз съм веган

    6 0 Отговор
    Според Радев османската армия е била непобедима и за това героите ни е нямало смисъл да хващат оръжие

    11:24 02.06.2026

  • 48 РАДЕВ

    8 0 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ И ПРОДАЖНИК !!! ДА СЕ МАХА Б..КЛУК !!!

    Коментиран от #55

    11:24 02.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гражданин от София

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "провинция":

    Заблуден си ти, заблуден. А за тази болест, лек, няма.

    Коментиран от #61

    11:30 02.06.2026

  • 51 Черна станция

    0 0 Отговор
    Като ти гледам се.ми7.ската 4у.7у.ра, твойте предци са съвсем други...

    11:30 02.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ашколсун!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ботев е казал:":

    Как Радев ще се бори с демографската криза-девет майки ще износват бебе за по месец!

    11:34 02.06.2026

  • 54 Робот?

    4 0 Отговор
    Сигурни ли сме, че той е жив човек, а не робот андроид?
    От години говори накъсано и монитонно, чак е трудно да се проследи едно-единствено негово изречение. Никакви емоции, непроменено изражение и външен вид. Не ми се струва нормално.

    11:35 02.06.2026

  • 55 Деса Премиерша

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "РАДЕВ":

    Може да е продажник. Но се продава на добра цена. Вие какво спечелихте, когато гласувате. За моя Генерал.

    11:35 02.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 На Дедо

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Деса Премиерша":

    Защо си толкова нервна? Купила си нова рокля. И сега тържествата се отменят. Сърди се на Фатмака?!

    11:47 02.06.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Марче, научи ли кога е РОДЕН БОТЕВ🤔❓

    11:47 02.06.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Текст написан от МИС..КАТА
    ЗАВЪРШИЛА дЖУРНАЛИСТИКА:
    " Предвидената днес церемония по повод
    150 години от рождението на Христо Ботев..."
    😡😡😡

    11:49 02.06.2026

  • 60 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "На Дедо":

    Дедо, сложи очилата, четеш наопаки.

    Коментиран от #66

    11:51 02.06.2026

  • 61 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гражданин от София":

    Пускам си радиото да споря с него, като го надспоря, ще ти отговоря.

    Коментиран от #62

    11:52 02.06.2026

  • 62 Гражданин от София

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "провинциалист":

    Явно не си само баламурник. Но си и Луд. След като си говориш с радиото. Диагнозата се задълбочава. Колкото по - бързо, отидеш на преглед и лечение! По - добре ще е за теб и.....,. А бе ти жалост нямаш ли! За твойте близки!

    12:02 02.06.2026

  • 63 Тия речи

    2 0 Отговор
    Йотата да произнася. За това ви бива, само за това.

    12:03 02.06.2026

  • 64 Тоя жалък

    4 0 Отговор
    русофилитик нито има смелост,нито знае какво е.

    12:05 02.06.2026

  • 65 Димо Падалски

    1 0 Отговор
    Радев, освен да говориш клишета, можеш ли да измислиш нещо умно? Явно не.

    12:12 02.06.2026

  • 66 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "провинциалист":

    Може и да съм Дедо! Но очила не нося, с моите зъби съм?! И акъл. Така, че не ми внимавай....?! Твой недъзи.

    12:18 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове