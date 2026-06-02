Пианистът Евгени Генчев вече не трябва да крие радостта си от победата в звездния отбор на "Hell's Kitchen". По време на гостуването си в "На кафе" музикантът призна, че е трябвало дълго време да пази в тайна успеха си, което било истинско изпитание.

"Наградата от "Хелс Китчън" ми носи голямо удоволствие, въпреки че трябваше да я крия", сподели той пред Гала.

Бившият участник в "Ергенът" разкри още, че до последно се е колебаел дали изобщо да приеме поканата за участие в кулинарното риалити.

"Решението го взех буквално в последната седмица", призна Евгени.

Звездният победител коментира и отношенията със съотборничката си Нора Недкова, която по думите му била истинска стихия в кухнята.

"Нора нямаше спирачки, като зайчетата с батериите в рекламите беше. Със сигурност не беше моята кръвна група, но всеки имаше своите качества", каза той с усмивка.

Генчев обясни също, че е спрял да консумира месо, след като забелязал, че му причинява дискомфорт и проблеми с храносмилането.

Музикантът се върна и към периода, в който е учил в Лондон. Там за кратко време успял да свали цели 12 килограма.

"12 килограма за три месеца отслабнах в Лондон през първия ми семестър. Тогава започнах да готвя и постоянно звънях на майка ми за рецепти", каза Евгени и спомена колко емоционално е приела майка му победата му в шоуто.

"Много се беше разчувствала, когато ѝ казах, че съм звезден победител", разкри пианистът. И допълни, че тя не е успяла да присъства на финала, тъй като по това време е била в Лондон при внуците си.