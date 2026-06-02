Финал на казуса с разменените бебета в "Шейново"

Финал настъпи на историята с разменените бебета в АГ болница Шейново, съобщи бТВ.
Една от майките на новородените е допринесла с поведението си за размяната на двете новородени - това реши Върховният касационен съд по гражданско дело, заведено срещу болницата от тази майка. Информацията потвърди за би ти ви адвокат Величка Костадинова, която представлява болницата.
Преди 4 години две бебета бяха разменени и от родилния дом се озоваха в чужди семейства. Малко по-късно ДНК проба доказва размяната.
Според съдебния състав, майката е знаела какво е значението на гривните на бебето и на нейната ръка, но в нито един момент в престоя си в лечебното заведение не ги е сверила. Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите. Адвокат Величка Костадинова напомня, че първоначалният иск на семейството е 300 хиляди лева. Решението е окончателно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #3, #7
23:04 02.06.2026
2 Без име
23:09 02.06.2026
3 лама Кифла
До коментар #1 от "ООрана държава":Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите.....300х.лв. делено на две е 150х.лв
23:15 02.06.2026
4 бай Соломон
23:28 02.06.2026
5 акушер
23:36 02.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ОО Радева държава
До коментар #1 от "ООрана държава":За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!
23:44 02.06.2026
8 Радой Ралин 🔥☝️
Българина всъщност е балканска циганина.
(С) Радя Ралина, трансвестит.
23:54 02.06.2026