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Финал на казуса с разменените бебета в "Шейново"

Финал на казуса с разменените бебета в "Шейново"

2 Юни, 2026 22:50 1 139 8

  • аг шейново-
  • разменени бебета-
  • днк проба

Съдът реши, че една от майките на новородените е допринесла за размяната

Финал на казуса с разменените бебета в "Шейново" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финал настъпи на историята с разменените бебета в АГ болница Шейново, съобщи бТВ.

Една от майките на новородените е допринесла с поведението си за размяната на двете новородени - това реши Върховният касационен съд по гражданско дело, заведено срещу болницата от тази майка. Информацията потвърди за би ти ви адвокат Величка Костадинова, която представлява болницата.

Преди 4 години две бебета бяха разменени и от родилния дом се озоваха в чужди семейства. Малко по-късно ДНК проба доказва размяната.
Според съдебния състав, майката е знаела какво е значението на гривните на бебето и на нейната ръка, но в нито един момент в престоя си в лечебното заведение не ги е сверила. Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите. Адвокат Величка Костадинова напомня, че първоначалният иск на семейството е 300 хиляди лева. Решението е окончателно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Голямо извъртане извъртяхте само и само да не платите обезщетение за некадърност

    Коментиран от #3, #7

    23:04 02.06.2026

  • 2 Без име

    1 1 Отговор
    Биологичната майка на детето, което живееше при майката със скромнотожилище(разбирате), не се показа нито веднъж. Което е странно за майка, разбрака,бче детето й не е при нея. Нормална майка щеше да спи оред скримното жилище, докати не си вземе детети и целият свят би я видял. От самото начало има нещо много стмнително в тази история.

    23:09 02.06.2026

  • 3 лама Кифла

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Съдът намалява обезщетението на майката на половина, защото е допринесла за настъпването на вредите.....300х.лв. делено на две е 150х.лв

    23:15 02.06.2026

  • 4 бай Соломон

    1 0 Отговор
    Отговорността е поделена. Смятам го за справедливо.

    23:28 02.06.2026

  • 5 акушер

    1 1 Отговор
    бебето е виновно,не е разпознало правилната майка

    23:36 02.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ОО Радева държава

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
    От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!

    23:44 02.06.2026

  • 8 Радой Ралин 🔥☝️

    2 1 Отговор
    Цигански съд в циганската държава!


    Българина всъщност е балканска циганина.
    (С) Радя Ралина, трансвестит.

    23:54 02.06.2026

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