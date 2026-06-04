Андрей Райчев: Противниците на Радев са обречени

Беше предрешено, че Радев ще спечели изборите. Говореше се, че той ще ни изведе от Европа и ще ни насочи към Русия – това твърдение обаче рухна. Другото беше, че се е договорил с Пеевски, но и това не се оказа вярно. За какво му е да се договаря? Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му Радев държи здравословна доза евроскептицизъм, но посоката му е проамериканска. „Той продължава с критиката си към войната в Украйна и продължава да настоява да се постигне мир. Тази посока е близка до говоренето на Тръмп“, отбеляза социологът.

„Вътрешнополитически хората около Румен Радев тръгнаха да правят това, което бяха заявили, натъкнаха се на цените. Аз не знам дали има някой в света, който може да обясни защо цените на стоките в България растат. Тече някакъв подмолен процес, който те не разбират. В Гърция и Румъния се наблюдава същия процес, който не е свързан с еврото“, посочи той. Фундаменталният въпрос е заровен някъде много дълбоко в Европа, смята Райчев.

Ако Борисов имаше нещо много полезно за страната бе това, че той даваше на заден. Радев два пъти го направи и се вслуша в опозицията, изтъкна той.

„Управляващите заявяват само, че бюджетните паразити смятат да ги унищожават. Истории за корупция ще слушаме тепърва. То се отива на власт, за да се пускат „нашите фирми“. Радев няма защо да го прави, няма смисъл. Неговите противници ми се струват обречени“, коментира Андрей Райчев.

Притеснително е, че няма диалог по съдебната реформа. Защо не са подписали още документ заедно по сектори? Напротив – понеже ГЕРБ и ДПС много умно мълчат, в ролята на опозиция бива изтласкано синьото, а това е глупост. Те имат нужда да се съюзят с Радев по въпросите, по които се разбират, и да ги прокарат. Към това се наслагва една неопитност. Онези неща, които са реален проблем на Радев още дори не са на хоризонта, но спокойно, ще дойдат, коментира още социологът.