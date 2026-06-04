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Андрей Райчев: Противниците на Радев са обречени

Андрей Райчев: Противниците на Радев са обречени

4 Юни, 2026 18:40 1 089 27

  • андрей райчев-
  • румен радев-
  • противници

Притеснително е, че няма диалог по съдебната реформа. Защо не са подписали още документ заедно по сектори?

Андрей Райчев: Противниците на Радев са обречени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Беше предрешено, че Радев ще спечели изборите. Говореше се, че той ще ни изведе от Европа и ще ни насочи към Русия – това твърдение обаче рухна. Другото беше, че се е договорил с Пеевски, но и това не се оказа вярно. За какво му е да се договаря? Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По думите му Радев държи здравословна доза евроскептицизъм, но посоката му е проамериканска. „Той продължава с критиката си към войната в Украйна и продължава да настоява да се постигне мир. Тази посока е близка до говоренето на Тръмп“, отбеляза социологът.

„Вътрешнополитически хората около Румен Радев тръгнаха да правят това, което бяха заявили, натъкнаха се на цените. Аз не знам дали има някой в света, който може да обясни защо цените на стоките в България растат. Тече някакъв подмолен процес, който те не разбират. В Гърция и Румъния се наблюдава същия процес, който не е свързан с еврото“, посочи той. Фундаменталният въпрос е заровен някъде много дълбоко в Европа, смята Райчев.

Ако Борисов имаше нещо много полезно за страната бе това, че той даваше на заден. Радев два пъти го направи и се вслуша в опозицията, изтъкна той.

„Управляващите заявяват само, че бюджетните паразити смятат да ги унищожават. Истории за корупция ще слушаме тепърва. То се отива на власт, за да се пускат „нашите фирми“. Радев няма защо да го прави, няма смисъл. Неговите противници ми се струват обречени“, коментира Андрей Райчев.

Притеснително е, че няма диалог по съдебната реформа. Защо не са подписали още документ заедно по сектори? Напротив – понеже ГЕРБ и ДПС много умно мълчат, в ролята на опозиция бива изтласкано синьото, а това е глупост. Те имат нужда да се съюзят с Радев по въпросите, по които се разбират, и да ги прокарат. Към това се наслагва една неопитност. Онези неща, които са реален проблем на Радев още дори не са на хоризонта, но спокойно, ще дойдат, коментира още социологът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 11 Отговор
    Наесен избори две в едно.

    18:43 04.06.2026

  • 2 Име

    25 6 Отговор
    Тоя луд капут, и генно обременената му щерка са за бесило!

    18:46 04.06.2026

  • 3 Дебил,

    23 4 Отговор
    на какво са обречени, хората не са като теб да лижат задници. Дърто мекере

    18:48 04.06.2026

  • 4 Без име

    20 6 Отговор
    Само Господ може да ни избави от тоя.

    18:48 04.06.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    23 11 Отговор
    1 400 000 русодебила, които гласуваха за Чорапа скоро ще пият пак една студена вода!

    Коментиран от #11, #18

    18:49 04.06.2026

  • 6 Красимир Петров

    8 18 Отговор
    Прав е Райчев

    18:49 04.06.2026

  • 7 Този

    11 3 Отговор
    Имаше уклон като Епщайн - пресно агнешко и групови изпълнения!

    18:50 04.06.2026

  • 8 Фундаменталният въпрос

    8 6 Отговор
    Фундаменталният въпрос е заровен някъде много дълбоко в Сметта !

    На Европа !

    18:51 04.06.2026

  • 9 Още му дрънчат червени петолъчки

    22 4 Отговор
    в кратуната на тоя!

    18:51 04.06.2026

  • 10 Хайде вече

    20 5 Отговор
    Този пък кога ли е познал,да не говорим,че се върти като ветропоказател.

    18:51 04.06.2026

  • 11 Василев

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    каза..... ще пият, ама на капки.

    18:51 04.06.2026

  • 12 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Знам те ,Райчев,цял живот си близал хюйуве през жалкото ти съществуване.

    18:52 04.06.2026

  • 13 София

    10 4 Отговор
    За тях гласувахте и това ви чака още много години

    18:52 04.06.2026

  • 14 доктор коко

    9 4 Отговор
    Този лежа при нас в стая номер 4 но не са го връзвали,тих е и сам си вярва.

    19:00 04.06.2026

  • 15 коко

    12 7 Отговор
    Досега никой не е видял зелен кон,умен комунист и русофил патриот!

    Коментиран от #21

    19:02 04.06.2026

  • 16 Сатанас Единотнас

    7 2 Отговор
    Големата глава пак бълва глупости. Доказан путлероид. Време е да последва дилов. Измислен политолог на хранилка.платен .

    19:03 04.06.2026

  • 17 ЧОЧО

    9 2 Отговор
    Докога тая милионер ще ни го натяквате с неговите глупости.По какъв начин забогатя!

    19:03 04.06.2026

  • 18 Температурен Темерут

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Факт. Скоро ще усетят жан виденовата зима. Утайки, измамници и некадърници 8коло чорапа се гласат да крадат милиардния заем и да фалират държавата . Сценария и повторението на жан виденов започна

    19:06 04.06.2026

  • 19 На тоя жена му

    6 0 Отговор
    има апартамент точно срещу НС!
    Зад коня!

    19:06 04.06.2026

  • 20 хмммм

    7 1 Отговор
    Toя беше пръв слагач на Бойкя, сега се извъртя към кРадев.

    19:06 04.06.2026

  • 21 Гуру Гарабед

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "коко":

    Много точно казано. Бравос и самата истина.

    19:06 04.06.2026

  • 22 оня с коня

    2 4 Отговор
    Райчев твърди че Противниците на Радев са обречени.Имал Радев "близко говорене като на Тръмп" относно войната в Украйна- ами нали точно по въпроса за Украйна Америка и ЕС се различават КОРЕННО?И за никакво "говорене" на радев не става дума,а за Действията му насочени към Спиране на Помоща за Украйна,т.е. си имаме нов Бълг. Орбан!Далечна Америка не знае дали радев дори е жив, но ЕС зорко няблюдават Действията му и съвсем закономерно ще последва "Замразяване на Евросубсидии" както при Унгария,което така ще удари "Дървото България",че радев ще падне от Клона като Зряла Круша!

    19:07 04.06.2026

  • 23 доктор коко

    3 1 Отговор
    Тази снимка май съм я виждал в учебника по психиатрия.

    19:09 04.06.2026

  • 24 !!!?

    2 0 Отговор
    Този за говорител на Мистър Кеш ли се е орисал...!???

    19:14 04.06.2026

  • 25 Фори

    2 1 Отговор
    Ако дъртия агент на ДС не хвали Радев веднага започва хвалбите дъщеря му. И малкия Мраз не може да се вреди!

    19:14 04.06.2026

  • 26 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    АБЕ РАПОН , НЕ ТЕ ЛИ ЗАБОЛЯХА УСТАТА ОТ СВИРКИ?

    19:20 04.06.2026

  • 27 Социологията не с

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    За всяка уста лъжица

    19:21 04.06.2026

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