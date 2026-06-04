Андрей Райчев: Противниците на Радев са обречени

Беше предрешено, че Радев ще спечели изборите. Говореше се, че той ще ни изведе от Европа и ще ни насочи към Русия – това твърдение обаче рухна. Другото беше, че се е договорил с Пеевски, но и това не се оказа вярно. За какво му е да се договаря? Това заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
По думите му Радев държи здравословна доза евроскептицизъм, но посоката му е проамериканска. „Той продължава с критиката си към войната в Украйна и продължава да настоява да се постигне мир. Тази посока е близка до говоренето на Тръмп“, отбеляза социологът.
„Вътрешнополитически хората около Румен Радев тръгнаха да правят това, което бяха заявили, натъкнаха се на цените. Аз не знам дали има някой в света, който може да обясни защо цените на стоките в България растат. Тече някакъв подмолен процес, който те не разбират. В Гърция и Румъния се наблюдава същия процес, който не е свързан с еврото“, посочи той. Фундаменталният въпрос е заровен някъде много дълбоко в Европа, смята Райчев.
Ако Борисов имаше нещо много полезно за страната бе това, че той даваше на заден. Радев два пъти го направи и се вслуша в опозицията, изтъкна той.
„Управляващите заявяват само, че бюджетните паразити смятат да ги унищожават. Истории за корупция ще слушаме тепърва. То се отива на власт, за да се пускат „нашите фирми“. Радев няма защо да го прави, няма смисъл. Неговите противници ми се струват обречени“, коментира Андрей Райчев.
Притеснително е, че няма диалог по съдебната реформа. Защо не са подписали още документ заедно по сектори? Напротив – понеже ГЕРБ и ДПС много умно мълчат, в ролята на опозиция бива изтласкано синьото, а това е глупост. Те имат нужда да се съюзят с Радев по въпросите, по които се разбират, и да ги прокарат. Към това се наслагва една неопитност. Онези неща, които са реален проблем на Радев още дори не са на хоризонта, но спокойно, ще дойдат, коментира още социологът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:43 04.06.2026
2 Име
18:46 04.06.2026
3 Дебил,
18:48 04.06.2026
4 Без име
18:48 04.06.2026
5 Ганя Путинофила
Коментиран от #11, #18
18:49 04.06.2026
6 Красимир Петров
18:49 04.06.2026
7 Този
18:50 04.06.2026
8 Фундаменталният въпрос
На Европа !
18:51 04.06.2026
9 Още му дрънчат червени петолъчки
18:51 04.06.2026
10 Хайде вече
18:51 04.06.2026
11 Василев
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":каза..... ще пият, ама на капки.
18:51 04.06.2026
12 Сатана Z
18:52 04.06.2026
13 София
18:52 04.06.2026
14 доктор коко
19:00 04.06.2026
15 коко
Коментиран от #21
19:02 04.06.2026
16 Сатанас Единотнас
19:03 04.06.2026
17 ЧОЧО
19:03 04.06.2026
18 Температурен Темерут
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Факт. Скоро ще усетят жан виденовата зима. Утайки, измамници и некадърници 8коло чорапа се гласат да крадат милиардния заем и да фалират държавата . Сценария и повторението на жан виденов започна
19:06 04.06.2026
19 На тоя жена му
Зад коня!
19:06 04.06.2026
20 хмммм
19:06 04.06.2026
21 Гуру Гарабед
До коментар #15 от "коко":Много точно казано. Бравос и самата истина.
19:06 04.06.2026
22 оня с коня
19:07 04.06.2026
23 доктор коко
19:09 04.06.2026
24 !!!?
19:14 04.06.2026
25 Фори
19:14 04.06.2026
26 Боруна Лом
19:20 04.06.2026
27 Социологията не с
19:21 04.06.2026