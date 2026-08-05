Официално: Кабинетът "Радев" започва работа по Бюджет 2027

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, съобщиха от правителствената пресслужба. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г. и на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г., представляваща мотиви към него.
Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по Закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвянето и изпращането до Европейската комисия и Еврогрупата на проект на бюджетен план на Република България за 2027 година.
Обхванати са всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор "Държавно управление".
Програмен формат на бюджет за 2027 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт, за които това е уредено в закон.
Програмното бюджетиране е инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи, отбеляза news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слави Т. Трифонов лидер ИТН
Хванаха Българско Бугати в Монако!
23-годишният син на Румен Радев с приятелката си!
След като преди 4 дни медиите информираха че синът на Румен Радев е получил подарък мезонет за 1.6 млн.евро от мастит бизнесмен в затворен комплекс ,сега се установи и нов подарък за него - спортно поръчково Бугати за 1.3 млн.евро!
Уважаеми зрители - спите ли?
Коментиран от #7, #8, #12, #26
16:02 05.08.2026
2 Тошко
16:03 05.08.2026
3 Стенли
(Видеото е в първия коментар)
Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".
Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.
Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.
А първо затваряне на въздушното и сухопътно пространство на България за да не избягат с крадените милиарди.
Коментиран от #27, #28
16:04 05.08.2026
4 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #9
16:05 05.08.2026
5 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
16:05 05.08.2026
6 Чакай Бе Приятел !
Кошницата ?
16:11 05.08.2026
7 ТЕЗИ
До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Да не би да са "пиленцата от Монако"?
16:13 05.08.2026
8 Слави се оказа прав
До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Ако бюджета на Желязков е бил лош,то този на мунчо е зловещ и кошмарен. Ако Радев каза че е неоправдано увеличение на заплатите на администрация ,военни и полицаи с 50-70% ,като взе властта удари обикновените хора толкова тежко с 30% увеличение на винетки ,цигари скоро влизат новите цени, ток ,топлоенергия,вода и газ от 1 юли ,вдигане на осигуровки и замразяване мс минималната работна заплата. В същото време заплатите на администрация ,полицаи и военни се увеличиха плюс бонусите им. Радев дойде с обещание за битка с олигархията, спиране на инфлацията и вдигане на доходите на трудещите се! Кое от всичко това изпълни за 3 месеца и половина?
Коментиран от #18
16:13 05.08.2026
9 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Това "правителство" са едни некадърници и лаладжии, нищо друго... Само се саботира от некадърност, слагачество пред фърчилото и АЛЧНОСТ!!!
Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????
16:13 05.08.2026
10 Капана
16:14 05.08.2026
11 Изобщо
16:15 05.08.2026
12 ??????
До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":КАК ТОЧНО ГО ХВАНАХА ТОВА БУГАТИ.....
ЗА АУСПУХА ЛИ????
Коментиран от #15, #17
16:15 05.08.2026
13 дам
Да даваме магистралите и енергетиката на Турция и останолото на Гърция и Сърбия и да се свършва
16:16 05.08.2026
14 ?????
Коментиран от #23
16:17 05.08.2026
15 Улав
До коментар #12 от "??????":Не те слуша главата
Коментиран от #24
16:18 05.08.2026
16 Весело
Два пъти по-голям заем от 2026.
Три пъти по-голям дефицит.
Минимална пенсия 300 евро, минимална заплата 200 евро, а от 2028 г. минилна пенсия 30 000 рубли, минимална заплата 20 000 рубли.
Който разбрал да бега на Запад, който не разбрал, ще разбере, когато започне да реве.
16:25 05.08.2026
17 Еми със снимки и видеа
До коментар #12 от "??????":И видеа...цяло видео е и са установени кои са Българите в Монако. Дори богаташите там са останали поразени и втрещени Синът на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев получи уникален апартамент на първа линия в ултралуксозния комплекс Marina Port в Созопол. Това разкриха за „Филтър“ два независими един от друг източника. Зад проекта са собственикът на марината Атанас Бостанджиев и неговата дясна ръка Нено Михалев. Все още не се знае дали двамата бизнесмени заедно, само един от тях или трети човек е взел решението за бъдещето на морското бижу. Важно е, че 23-годишният Георги Радев притежава имот, с какъвто ще се сдобият само някои от най-богатите българи. Цената на квадратен метър жилищна площ в Marina Port Sozopol засега на проект варира между 6000 и 8000 евро в зависимост от етажа, панорамата и разположението. За Жоро Радев са предвидени 200 квадратни метра от най-добрата гледка към морето.
16:26 05.08.2026
18 Един олигарх
До коментар #8 от "Слави се оказа прав":На мен сега ми е много по-добре. Вярно, инвестирах едни пари н политиката, но за 3 месеца си ги върнах с лихвите. Още 3 години и 9 месеца - сигурна печалба.
16:26 05.08.2026
19 Факти
Правете си сметката!
16:35 05.08.2026
20 Това
16:36 05.08.2026
21 Фатмака
16:39 05.08.2026
22 Промяна
16:39 05.08.2026
23 Ха ха
До коментар #14 от "?????":Да бе. Това е главния Муфтия
16:40 05.08.2026
24 Прав си
До коментар #15 от "Улав":Много ми говорят звездите.
16:40 05.08.2026
25 Гост
16:40 05.08.2026
26 Гост
До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Подписаната сделка със султана за търсене на газ в Български води, няма нищо общо, нали?
16:42 05.08.2026
27 Реалист
До коментар #3 от "Стенли":Явно Путин и Ердоган са се договорили как да делят територията. Румен е изпълнител.
16:42 05.08.2026
28 Гост
До коментар #3 от "Стенли":Помнете ми думата!
Чорап-ефенди ще надмине Баце по далавери.
16:43 05.08.2026
29 първо
16:48 05.08.2026
30 Чакам
16:58 05.08.2026
31 Ще е
16:59 05.08.2026
32 ДЪРЖАВА ОТ КРЕТЕНИ
17:00 05.08.2026
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