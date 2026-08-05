Официално: Кабинетът "Радев" започва работа по Бюджет 2027

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, съобщиха от правителствената пресслужба. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г. и на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г., представляваща мотиви към него.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по Закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвянето и изпращането до Европейската комисия и Еврогрупата на проект на бюджетен план на Република България за 2027 година.

Обхванати са всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор "Държавно управление".

Програмен формат на бюджет за 2027 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт, за които това е уредено в закон.

Програмното бюджетиране е инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи, отбеляза news.bg.