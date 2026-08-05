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Официално: Кабинетът "Радев" започва работа по Бюджет 2027

Официално: Кабинетът "Радев" започва работа по Бюджет 2027

5 Август, 2026 15:49 910 35

  • румен радев-
  • бюджет 2027-
  • работа

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по Закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба

Официално: Кабинетът "Радев" започва работа по Бюджет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, съобщиха от правителствената пресслужба. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните институции в процеса на бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г. и на актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г., представляваща мотиви към него.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по Закона за публичните финанси и със свързаната нормативна уредба, както и със срока във връзка с изготвянето и изпращането до Европейската комисия и Еврогрупата на проект на бюджетен план на Република България за 2027 година.

Обхванати са всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор "Държавно управление".

Програмен формат на бюджет за 2027 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт, за които това е уредено в закон.

Програмното бюджетиране е инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи, отбеляза news.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слави Т. Трифонов лидер ИТН

    14 3 Отговор
    Уважаеми зрители - спите ли?
    Хванаха Българско Бугати в Монако!
    23-годишният син на Румен Радев с приятелката си!
    След като преди 4 дни медиите информираха че синът на Румен Радев е получил подарък мезонет за 1.6 млн.евро от мастит бизнесмен в затворен комплекс ,сега се установи и нов подарък за него - спортно поръчково Бугати за 1.3 млн.евро!
    Уважаеми зрители - спите ли?

    Коментиран от #7, #8, #12, #26

    16:02 05.08.2026

  • 2 Тошко

    7 0 Отговор
    ула...ула.. улаааа...

    16:03 05.08.2026

  • 3 Стенли

    13 3 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА В ЧЕРНО МОРЕ НА ТУРЦИЯ
    (Видеото е в първия коментар)

    Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".

    Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.

    Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.
    А първо затваряне на въздушното и сухопътно пространство на България за да не избягат с крадените милиарди.

    Коментиран от #27, #28

    16:04 05.08.2026

  • 4 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    14 3 Отговор
    Нещacтни пaааaaццyуyyлли, бедни гooлтaци и неcретни изтърccaaци гласували за Myнчо кayнoов Крaадев ботaaшов да ви зарадвам с прекрaсните за ваc новини! От 1 август влязоха в сила новите цени на винетните стикери с 30% увеличение ,нови цени на цигарите ( все още се продават на старите цени с бандероли ) ,от 1 юли увеличение на тoк,топлoенергия и гaз. В същото време депутатите си гласуваха 83 млн.и 700 хил.евро за допълнителни лакoмcтва като шоколадoви издeлия и хранителни добaвки а миналия ден от ПБ гласуваха "против"да се отпуснат 101 млн. за хеликоптери за гаceне на пожари и подпомагане на насeлението. Днес за директор на РДВР -Стара Загора беше назначен комисар Димитър Мaшoв който 11 години беше директор на РДВР -Велико Търнoво и уволнен от служебното правителство на Гюров защото 11 години разпъваше чадър над купyвачите на гласове на Пеевски и чaдър над криминaлния контингент. Днес беше реaбилитиран от Радев и кликaта му и назначен в по голям град. Друг факт - преди години общинcки съветник от ГЕРБ Ивaйло Здрaвков е назначен за шеф на НАП - Велико Търново. При правителството на Кирил Петков е увoлнен и отказа да напусне,бaрикадира се в кабинета си. След свалянето на правителството на Петков, е възстановен на поста от служебното на Радев а по време на кабинета "Желязков" назначен за областен управител. Сега при Радев пратен в бoрд на директорите на голяма държавна фирма със заплата 50 хиляди. Същия Здрaвков е кръстник на мyтри от Търново. Ето това е би

    Коментиран от #9

    16:05 05.08.2026

  • 5 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    12 3 Отговор
    Ето това е битката с олигарxията на мунчo и кликaта му хаxxа. Пaааaццyyyулии нeсретниии гласували за Myнчо - cтанeетеe и се задушeетeе в изпражнeнията си!

    16:05 05.08.2026

  • 6 Чакай Бе Приятел !

    10 1 Отговор
    Къде ти Е ?

    Кошницата ?

    16:11 05.08.2026

  • 7 ТЕЗИ

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Да не би да са "пиленцата от Монако"?

    16:13 05.08.2026

  • 8 Слави се оказа прав

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Ако бюджета на Желязков е бил лош,то този на мунчо е зловещ и кошмарен. Ако Радев каза че е неоправдано увеличение на заплатите на администрация ,военни и полицаи с 50-70% ,като взе властта удари обикновените хора толкова тежко с 30% увеличение на винетки ,цигари скоро влизат новите цени, ток ,топлоенергия,вода и газ от 1 юли ,вдигане на осигуровки и замразяване мс минималната работна заплата. В същото време заплатите на администрация ,полицаи и военни се увеличиха плюс бонусите им. Радев дойде с обещание за битка с олигархията, спиране на инфлацията и вдигане на доходите на трудещите се! Кое от всичко това изпълни за 3 месеца и половина?

    Коментиран от #18

    16:13 05.08.2026

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Това "правителство" са едни некадърници и лаладжии, нищо друго... Само се саботира от некадърност, слагачество пред фърчилото и АЛЧНОСТ!!!
    Братушките няма току-тъй да изпуснат от ръцете си КУРИЦАТА.......В българската политика през последните години, без Бойко, доста други значими фигури са руски резиденти или агенти,.... нека не се заблуждаваме за размера на тази шпионска мрежа, изграждана тук в продължение на 2 (два) ВЕКА, НАРОДЕ????

    16:13 05.08.2026

  • 10 Капана

    6 0 Отговор
    Нашата компания също прави бюджета за следващата година в август месец!

    16:14 05.08.2026

  • 11 Изобщо

    12 0 Отговор
    не се захващайте , катастрофата е програмирана ! Включително лъжите и далаверите !

    16:15 05.08.2026

  • 12 ??????

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    КАК ТОЧНО ГО ХВАНАХА ТОВА БУГАТИ.....
    ЗА АУСПУХА ЛИ????

    Коментиран от #15, #17

    16:15 05.08.2026

  • 13 дам

    12 0 Отговор
    чакаме новите 20 млрд евро заем догодина и да гасим лампите вече на клетата ни територия
    Да даваме магистралите и енергетиката на Турция и останолото на Гърция и Сърбия и да се свършва

    16:16 05.08.2026

  • 14 ?????

    10 0 Отговор
    Тоя на снимката защо се е снимал без чалма? Едва го познах.

    Коментиран от #23

    16:17 05.08.2026

  • 15 Улав

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "??????":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #24

    16:18 05.08.2026

  • 16 Весело

    11 0 Отговор
    Бюджет 2027

    Два пъти по-голям заем от 2026.
    Три пъти по-голям дефицит.
    Минимална пенсия 300 евро, минимална заплата 200 евро, а от 2028 г. минилна пенсия 30 000 рубли, минимална заплата 20 000 рубли.

    Който разбрал да бега на Запад, който не разбрал, ще разбере, когато започне да реве.

    16:25 05.08.2026

  • 17 Еми със снимки и видеа

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "??????":

    И видеа...цяло видео е и са установени кои са Българите в Монако. Дори богаташите там са останали поразени и втрещени Синът на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев получи уникален апартамент на първа линия в ултралуксозния комплекс Marina Port в Созопол. Това разкриха за „Филтър“ два независими един от друг източника. Зад проекта са собственикът на марината Атанас Бостанджиев и неговата дясна ръка Нено Михалев. Все още не се знае дали двамата бизнесмени заедно, само един от тях или трети човек е взел решението за бъдещето на морското бижу. Важно е, че 23-годишният Георги Радев притежава имот, с какъвто ще се сдобият само някои от най-богатите българи. Цената на квадратен метър жилищна площ в Marina Port Sozopol засега на проект варира между 6000 и 8000 евро в зависимост от етажа, панорамата и разположението. За Жоро Радев са предвидени 200 квадратни метра от най-добрата гледка към морето.

    16:26 05.08.2026

  • 18 Един олигарх

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Слави се оказа прав":

    На мен сега ми е много по-добре. Вярно, инвестирах едни пари н политиката, но за 3 месеца си ги върнах с лихвите. Още 3 години и 9 месеца - сигурна печалба.

    16:26 05.08.2026

  • 19 Факти

    8 1 Отговор
    За има няма два месеца Мадяр разгради корупционната система на Орбан, за това време Радев и с малък пръст не е докоснал Пеевски и Борисов.

    Правете си сметката!

    16:35 05.08.2026

  • 20 Това

    10 0 Отговор
    значи че тъпия фатмак и бандата му ще крадат като за последно, защото на този боклук ще му е за последно.

    16:36 05.08.2026

  • 21 Фатмака

    13 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    16:39 05.08.2026

  • 22 Промяна

    8 0 Отговор
    ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА

    16:39 05.08.2026

  • 23 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "?????":

    Да бе. Това е главния Муфтия

    16:40 05.08.2026

  • 24 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Улав":

    Много ми говорят звездите.

    16:40 05.08.2026

  • 25 Гост

    6 0 Отговор
    Работата е опечена: Чорап-ефенди вече е подписал с турция - България е харизана на султана. Турците ще копаят морето ни за газ. Ние ще им точим баклава и ще им варим кайве.

    16:40 05.08.2026

  • 26 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Подписаната сделка със султана за търсене на газ в Български води, няма нищо общо, нали?

    16:42 05.08.2026

  • 27 Реалист

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Явно Путин и Ердоган са се договорили как да делят територията. Румен е изпълнител.

    16:42 05.08.2026

  • 28 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Помнете ми думата!
    Чорап-ефенди ще надмине Баце по далавери.

    16:43 05.08.2026

  • 29 първо

    2 1 Отговор
    Кабинетът Радев първо трябва да намери начин да се справи с наглите прокурори и съдии, защото те ще блокират всичко, ще пречат, ще протакат и всячески ще го провалят. Крайно време е да им посочи без заобиколки правия път - или с него в защита на България и народа, или ако са с мафията, един ден МВР да арестува всички тези хрантутници на мафиотите и народният съд да ги почва.....

    16:48 05.08.2026

  • 30 Чакам

    2 0 Отговор
    Този некадърен финансов министър да направи нещо ,за да спаси най-бедните слоеве ,които уби с предишния бюджет.Иначе казано на есен ще си тръгне безславно с шут ,какъвто заслужава.Кога ще съкрати незаетите длъжности в администрацията.Ако имаше адекватни кадри досега трябваше да е готов.А той направи най-големия погром над най-уязвимите слоеве на обществото.Този позор и със замразяването на минималната работна заплата,майчински и д-р. дълго ще ни държи с празни джобове.Даже в Сърбия и Македония МРЗ е по-висока.Такова отношение към народа и избирателите си могат да имат само празни кратуни и ненаядени още копринки.Срам голям сте фашист...А как са олигарсите ви,доволни ли са?Получиха ли си разходите за кампанията ви?Все са негодници двата шопара,но Копринката ,Радев и сглобката му от кадри втора и трета ръка провалени гербаджии,дерибеи,чалгаджии надмина всякакви очаквания за НОРМАЛНОСТ.Радев се оказа само фигурант,позьор и ПОЗОР.

    16:58 05.08.2026

  • 31 Ще е

    2 0 Отговор
    бюджет съставен от неграмотници! Всичко за сметка на народа!

    16:59 05.08.2026

  • 32 ДЪРЖАВА ОТ КРЕТЕНИ

    3 0 Отговор
    И. КРАДЦИ!

    17:00 05.08.2026

  • 33 Политическа проститутурутка

    1 0 Отговор
    Се оказа Радев!

    17:01 05.08.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ВИЖТЕ СНИМКАТА И КОЛКО Е "СИРИОZEH" ......................... ПРИ ВZИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА ..................... КРАДЕНЕТО ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2027 година ...................,... МНОГО Е "ZAИНТЕРЕСОВАН" НАШ МУНЬО (МИСТЪР КЕШ) ..................,.... ФАКТ !

    17:04 05.08.2026

  • 35 Нинова, Нинова!

    0 0 Отговор
    Никога българският народ няма да ти прости огромната грешка, всъщност не грошка, а чудовищно престъпление, което извърши, като докара на политическата сцена и направи президент това отвратително фатмашко нищожество с бръснатата кратуна, с мазната мутра, с грозната брадавица на нея, с дългия нос, дето върви два метра пред него и със змийските очички, никога! Защото това е повече от престъпление, това е трагедия! Този фатмак ,който 9 години нещо игареше "президент" ама неистово лъмтеше за изпълнителната власт и я получи, е наистина трагедия за България! Че Тиквата, Прасето, Сакатото учиндолско нищожество и останалите мерзавци и крадци на милиарди, дето ни "управляваха" досега, са направо агънца в сравнение с Фатмака ,който всъщност беше изборът на чудовището Путин! Кремълският злодей изпарти тук адютанта си генерал Решетников, той пък наби канчето на агент Сава, но особено на червената и в червата Курнела Ниновата, и България беше поробена! Беше поробена за втори път и от чалмите, и от Червената армия! Да, трагедията е пълна!

    17:15 05.08.2026

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