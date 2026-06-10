Мариана Тасева пред ФАКТИ: Все още се срещат нагласи от типа „един шамар не е насилие“, когато говорим за деца

„Промяната не се случва сама!“ Това е мотото на Годишния доклад на фондация „За Нашите Деца“ за 2025 г. 4 076 деца, родители и специалисти получиха подкрепа през изминалата година. Над 22 000 дейности, хиляди човешки истории и една мисия – никое дете да не остава само. За големите предизвикателства в грижата за децата… Пред ФАКТИ говори Мариана Тасева, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.
- Г-жо Тасева, фондацията е подкрепила над 4 000 деца, родители и специалисти през 2025 година, но в същото време говорите за сериозни дефицити в системата. Къде държавата продължава да изостава най-много в подкрепата на децата и семействата?
- Държавата продължава да изостава в политиките си към децата и семействата в няколко ключови направления. На първо място, България все още няма действаща национална стратегия за детето, която да задава ясна визия и дългосрочни приоритети. Липсва и достатъчно стратегически фокус върху ранното детско развитие и по-конкретно върху ранната детска интервенция – сфера, в която навременната подкрепа има решаващо значение за бъдещето на всяко дете.
Друг сериозен проблем е недостатъчното взаимодействие между социалната, образователната и здравната система. Макар сътрудничеството между тези три сектора да е заложено като принцип, на практика то все още не функционира ефективно.
Продължава да има и сериозни различия в достъпа до социални услуги, като извън големите населени места много семейства остават без необходимата подкрепа.
Необходима е и по-устойчива политика за развитие на приемната грижа като комплексна социална услуга в общността, със съответното обществено признание, адекватно финансиране и ясен статут. Важно е също да бъде възстановена и развивана патронажната грижа, както и да се създадат универсални услуги за подкрепа на родителството.
Макар държавата да отчита успехи в процеса на деинституционализация, той все още не е завършен. Вместо да наблюдаваме финалната му фаза, в последните години се забелязват признаци на забавяне. Все още съществуват специализирани институции за деца, които не са трансформирани, а реформата в центровете за настаняване от семеен тип както за деца, така и за възрастни хора, остава непълна.
- Обичате да казвате, че зад всяка статистика стои човешка история. Коя история от 2025 година ви разтърси най-силно и защо?
- Трудно бих посочила само една история, защото всяка от тях носи своята тежест и оставя следа. Особено силно ме впечатляват моментите, в които виждаме реалния резултат от дългогодишните усилия на специалистите и родителите. Такъв беше случаят с дете от Дневния ни център „Развитие“, което след две години интензивна терапия направи първите си самостоятелни крачки и започна да общува и играе с други деца.
Силно ме развълнува и историята на дете, което след престой в Център за настаняване от семеен тип успя да се върне при своя биологичен баща. Детето беше настанено извън семейството поради висок риск за здравето му, свързан с липса на жилище и сериозно неглижиране. След продължителна работа и подкрепа беше намерено решение, което позволи то отново да живее в семейна среда.
- Все още детската бедност се сочи като един от основните рискови фактори. Бедността ли е най-честата причина за кризите в семейството или зад нея стоят и други проблеми – насилие, зависимости, липса на подкрепяща среда?
- Бедността често е в основата на много други проблеми. Когато едно семейство живее продължително време в лишения и несигурност, то е изправено пред множество предизвикателства. Родителите изпадат в безизходица, а рискът от изоставяне или неглижиране на децата нараства.
Към това се добавят здравословни проблеми, зависимости, социална изолация и липса на подкрепяща среда. Всички тези фактори могат да доведат до насилие, злоупотреба и възпроизвеждане на негативни модели на поведение между поколенията.
Добрата новина е, че за всяко от тези предизвикателства съществуват решения. Бедността може да бъде преодолявана чрез заетост и социална подкрепа, зависимостите – чрез лечение и рехабилитация, а изолацията – чрез включване в общността и изграждане на социални връзки.
- Защо още говорим за истории на деца, преживели насилие, неглижиране и изоставяне? Нарастват ли подобни случаи в България, или по-скоро институциите започват по-добре да ги разпознават?
- Не само институциите, но и обществото като цяло започва да разпознава по-добре различните форми на насилие. Това е важна положителна промяна. Все повече хора осъзнават, че насилието не е само физическо, а може да бъде и емоционално, психологическо или свързано с пренебрегване на основните потребности на детето. Въпреки това все още се срещат нагласи от типа „един шамар не е насилие“ или „това са семейни работи“. Именно затова е важно да продължим да говорим открито по темата и да бъдем нетърпими към всяка форма на насилие.
Преживяното насилие в детството често оставя дълбоки следи и може да доведе до възпроизвеждане на същите модели в бъдеще. Неглижирането също е форма на насилие – когато дете е лишено от достатъчно храна, подслон, медицинска грижа, образование или възможности за социализация. За съжаление, и днес се срещаме с подобни случаи в съвременна България.
- Фондацията развива приемната грижа от години. В достатъчна степен ли е развита тя днес и защо все още има деца, които прекарват дълго време без стабилна семейна среда?
- Приемната грижа е една от най-важните услуги за закрила на деца в риск. След близките и роднините именно приемните семейства осигуряват среда, която е най-близка до естествената семейна среда и дава възможност на децата да изграждат здравословни модели на взаимоотношения.
По своята същност приемната грижа трябва да бъде временна – докато се намери най-доброто дългосрочно решение за детето, било то връщане в биологичното семейство или осиновяване. Продължителният престой в приемно семейство рядко е в интерес на детето, защото отлага трайното решаване на неговата житейска ситуация. Необходимо е държавата да развива приемната грижа не само като социална услуга, но и като професия. Особено важна е специализацията на приемните семейства за грижа за бебета, малки деца и деца със специфични потребности.
- Кампанията „Професия Човек“ поставя фокус върху социалните работници, психолозите и специалистите на първа линия. Защо тези професии продължават да бъдат сред най-недооценените в обществото?
- Все още няма достатъчно обществено разбиране за значението на професиите в социалната сфера и за тяхната роля в развитието на обществото. Работата на тези специалисти не дава незабавни резултати. Ефектът от нея често се вижда след години, когато децата, с които са работили, се превърнат в активни и самостоятелни възрастни.
Добавената стойност на тази работа трудно може да бъде измерена, но тя е огромна. В същото време виждаме положителни промени, включително от страна на бизнеса, който все по-често осъзнава значението на инвестициите в хората и тяхното развитие.
Технологиите и изкуственият интелект могат да улесняват процеси и да заменят част от рутинните дейности, но не могат да заменят човешката емпатия, подкрепа и пряко общуване. Затова вярвам, че социалните професии тепърва ще заемат заслуженото си място сред най-уважаваните професии в обществото.
- Ранното детство все още не е национален приоритет. Каква е цената за обществото, когато инвестициите в първите години от живота на едно дете липсват?
- Ранното детство е най-важният период в развитието на човека. Именно тогава се поставят основите на бъдещото физическо, емоционално и социално развитие. Много от затрудненията и изоставанията могат да бъдат преодолени успешно, ако бъдат разпознати и адресирани навреме.
Когато необходимата подкрепа липсва през първите години, последиците често се пренасят в следващите етапи от живота и понякога стават трудно обратими. Затова инвестициите в ранното детско развитие са инвестиции в бъдещето на обществото.
Навременната превенция и ранната интервенция дават възможност на повече деца да развият своя потенциал и да се превърнат в активни и социално ангажирани граждани. Много по-разумно е обществото да инвестира днес, вместо да плаща многократно по-висока цена утре.
- През 2025 г. фондацията е обучила над 1 500 специалисти и е достигнала до нови общности. Какво показва практиката – има ли достатъчно подготвени кадри в социалната система, или вече говорим за кадрова криза?
- Фондация „За Нашите Деца“ винаги е споделяла своя опит и експертиза с хората, които желаят да се развиват професионално. Социалната сфера има нужда от ясни професионални стандарти, кариерни пътеки и възможности за развитие.
Трудно можем да говорим за устойчиво качество на услугите, ако липсват достатъчно квалифицирани специалисти и ако професията не предлага необходимия престиж, достойно възнаграждение и възможности за професионално израстване.
Кадровата криза обаче не е само проблем на социалния сектор. Тя е предизвикателство пред почти всички сфери на икономиката и обществото. Всеки работодател трябва да предлага добри условия на труд, гъвкавост, социални придобивки и здравословна работна среда, ако иска да привлича и задържа качествени специалисти.
- Ако сега имате възможност да предложите три спешни национални мерки за защита на децата в риск, кои биха били те и защо?
- На първо място бих поставила приемането на национална стратегия за детето, която да обедини усилията на институциите около ясни цели и приоритети.
Втората ключова мярка е поставянето на ранното детско развитие и ранната детска интервенция сред националните приоритети. Именно там инвестициите носят най-висока възвращаемост както за децата, така и за обществото.
Третата мярка е реалното, а не само формалното сътрудничество между социалната, образователната и здравната система. Само чрез координирани действия можем да гарантираме навременна и ефективна подкрепа за децата и семействата. Към това бих добавила и осигуряването на достъпни социални услуги във всяко населено място, устойчивото развитие на приемната грижа, възстановяването на патронажната грижа и разширяването на услугите за подкрепа на родителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая
Коментиран от #29
12:14 10.06.2026
2 честен ционист
12:16 10.06.2026
3 Понякога
12:18 10.06.2026
4 Заради
Коментиран от #19
12:18 10.06.2026
5 Старите филми
12:18 10.06.2026
6 гейлорд кукорчу
12:19 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
Коментиран от #13
12:21 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Напомняне
До коментар #8 от "Иван":Е то е разхайтено тъкмо по тази причина, де - както казваше един мой познат: "Малко си биен навремето!"
Коментиран от #22
12:23 10.06.2026
14 Макаренко
Около 80% процента да лигави изродчета и шанса да се променят към добро е отрицателен.
Тъпа , мазна пача👌
Коментиран от #24
12:24 10.06.2026
15 Питам
12:25 10.06.2026
16 ДЪРТ ДАСКАЛ
12:27 10.06.2026
17 Мериносна туджа
12:28 10.06.2026
18 Пешо z
12:29 10.06.2026
19 Поправка
До коментар #4 от "Заради":Като изедех шамарите в училище се молех в къщи никой да не разбере,че вкъщи ме почваха на почивки, а майка ми да не я заболи ръката ме подкарваше направо с чехала
Коментиран от #26
12:31 10.06.2026
20 Соваж бейби
Шамара на дете в екстремна екстремна ситуация е задължителен ,примери много системно бягство от училище ,отговорил на учителка,с телефон в час пише или гледа соц.мрежи ....Детето трябва да има страх от родителите бащата най вече ,майките сме по добри .Не казвам да се бие дете всяка вечер профилактично но си трябва пердах и наказание .
12:32 10.06.2026
21 Тити на Кака
Има още много НПО-неща които като това нещо се борят срещу шамарите, а са глухи и неми за подвизите на различните видове ППетроханъри!
Просто бизнес, нищо лично
12:35 10.06.2026
22 Путин
До коментар #13 от "Напомняне":Като търпите еврейски фондации да ви окупират и дават наклон
Коментиран от #27
12:36 10.06.2026
23 Мина Анева
12:37 10.06.2026
24 Соваж бейби
До коментар #14 от "Макаренко":Защо са нагли и прости сегашната младеж ?Благодарение на такива като тази ,детето е направило бела ти го раздрусаш малко да слезе от небесата ,то ти казва по точно те заплашва се обадя на полицията знае че имат права.После когато положението стигне да крайност в затвор ,или интернат за хулигани затвор за малолетни съм сигурна че питат родителите защо не взехте сериозно решение ?
Коментиран от #28
12:39 10.06.2026
25 ДрайвингПлежър
Ти не го шамариш да го нокаутираш, а да си научи урока, да не прави така!
Еквивалента на "да се опариш" - болката е учител!
Толерастията която тая лекла и себеподобните и проповядват виждаме до какво ни докараха!
12:39 10.06.2026
26 Точно
До коментар #19 от "Поправка":Така, върна ме в спомените! И имаше удивително единодушие между майката и бащата! Нямаше как да се мине метър! Родителската обич не се бъркаше с възпитанието!
12:39 10.06.2026
27 Си Дзи
До коментар #22 от "Путин":искам да те пляскам наголо
12:39 10.06.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #24 от "Соваж бейби":Те тия лелки учат сополанковците, че "имат права"
Ама пропускат да им кажат, че срещу всяко право има насрещно задължение и когато не го спазваш има последствия. И на малките им е много удобно така!
То "шамарите" трябва да почнат с тия глъмави лелки!
12:41 10.06.2026
29 Пешо
До коментар #1 от "Тая":А говори ли се зс падивното насили на жениете над мъжете? Че ходят полухоли по улиците и тормозят така мъжете не е ли насилие? Да дразнят, да пилят..да натякват все да се сърдят за нещо си.... аз мисля че е насили. Ама упс... какъв мъж съм аз...да го повдихюгам на въптос... мъжете могат само да теглят като волове и да мълчат като риби
12:48 10.06.2026
30 гадател
12:48 10.06.2026
31 Айше
12:51 10.06.2026
32 От чужбина
И аз мисля, като се прибера в България да повъзпитам моите... Така де, нали съм европеец, децата нема да ги шамаря по улиците, само като се прибереме у дома.
12:52 10.06.2026
33 Петър
12:54 10.06.2026