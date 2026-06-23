Лияна Панделиева: Най-лесно се давят децата, бъдете до тях, следете ги

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Шест деца са се удавили само за 72 часа в Испания.

И на басейна, където е загинало четиригодишно момиченце, и на плажовете е имало спасители, но испанските власти обвиняват родителите, които не следели децата си.

Хайде само за миг да си представим, че трагедията се случва у нас.

Всеки, опитал да напомни за родителските ангажименти, ще бъде разпънат и ще бъде обвинен в жестокост и безчувственост. Всяка институция в България ще бъде обвинена в грандиозна безотговорност и министрите ще бъдат строени да отговарят защо се е стигнало до такъв кошмар, а свидетели ще обясняват, че линейки и хеликоптери са се бавили с часове.

Испанците обясняват обаче, че четиригодишно дете се дави за половин до една минута и понеже не умее да се бори, то просто поглъща водата.

Всяка година съм свидетел как плажуващи ругаят спасителите на плажа, когато не им дават да влизат във водата заради огромно вълнение или заради друга опасност.

През 2025 година в Гърция на плажа и в курортен басейн са се удавили 374 човека, в Испания са 280, в Италия са 165, в Турция са 220.

На този фон за миналата година у нас са загинали 44 летовници, като петима от тях са в басейни.

И когато казваме, че България е сигурно място за почивка, тези данни също е добре да се знаят.

Естествено, голяма е разликата в дължината на бреговите ивици. Когато съотнесем брой жертви на 100 км плажове, то нашият коефициент е най-висок: над 12,43 човека. В Испания коефициентът е 5,64, в Турция е 3,06, в Гърция е 2,73 и 2,17 в Италия.

В абсолютни числа обаче, именно заради безкрайната си брегова линия, в удавянията води Гърция.

Испанците предупреждават: най-бързо и най-лесно се давят децата. Бъдете с тях, следете ги!

А това е общовалиден съвет.