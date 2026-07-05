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Провал за Путин: Рускините не искат да раждат по много деца
  Тема: Украйна

Провал за Путин: Рускините не искат да раждат по много деца

5 Юли, 2026 10:01 1 291 80

  • раждаемост-
  • русия-
  • руснаци-
  • владимир путин-
  • деца-
  • война-
  • население

Въпреки всички усилия на властта руските жени раждат малко деца, а населението бързо се топи

Провал за Путин: Рускините не искат да раждат по много деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Днес никой вече не мисли за голямо семейство. Раждат едно, най-много две деца, мислят повече за консумация и самореализация и искат да ходят по-често на почивка. Медиите пропагандират западната култура, а тя не е добра за Русия", казва пред АРД Дмитрий Чолкин, баща на осем деца.

Когато е навън с петте по-малки деца, често го питали дали всичките са негови - без да знаят, че руснакът има още три. Обикновено след това следвал въпросът дали всички са от един брак.

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"Ако искаме да запазим страната си като християнска православна държава, трябва да раждаме повече деца", допълва съпругата му Олга. Тя си спомня как още преди 20 години един свещеник казал, че за да се съхраним като нация, всяка жена трябва да ражда средно по осем деца. "Преди 20 години това може да е било вярно, но днес и осем деца вече не са достатъчни", казва убедено рускинята.

Възпитание в патриотизъм

Олга е на 45 години, Дмитрий – на 47. Запознали са се в университета. Децата им се обучават у дома, което е позволено от руската образователна система. „Ние ги възпитаваме в патриотичен дух, също така следим с кого общуват.“ В училище това не е възможно, там те биха могли да се сблъскат с неща, които не са добри за тях, казва Олга пред германското издание.

Когато някое от децата я попита какво представлява „специалната военна операция“, майката повтаря обяснението, дадено от Путин през 2022 година: Русия е трябвало да се намеси, защото „другата страна не е спазила договореностите“. По-конкретна тя не става, но твърди, че на преценката на президента може да се вярва.

Шест, седем, осем деца като норма

Семейство Чолкини е точно такова, каквото Путин би искал: набожно, патриотично, с много деца. Шест, седем, осем деца – това трябва да е нормата, както самият той е казвал в миналото.

Но е факт, че Чолкини са абсолютно изключение, защото населението на Русия бързо намалява. Вярно е, че раждаемостта спада в цяла Европа – но в Русия кривата е много по-стръмна, отколкото другаде: от 2014 г. насам раждаемостта е спаднала с повече от една трета. Държавата се опитва да противодейства с радикални мерки: абортите се затрудняват значително, студентките получават премии, ако раждат рано, а доброволната бездетност се счита за порочна.

Възроденият мит за "майката героиня"

Путин възстанови дори съветския орден „Майка героиня“ - за жени с десет и повече деца. В началото на юни държавната телевизия излъчи една от церемониите, на която в разкошната "Катерининска зала" на Кремъл една по една майките бяха тържествено извиквани на сцената, за да получат ордена си лично от президента Путин, разказва АРД.

Сред наградените бе и Сима Каркусова от Осетия, родила 15 деца. Всички те излязоха с нея за групова снимка с президента. След което Каркусова се обърна към домакина с думите: „Уважаеми Владимир Владимирович, благодарим Ви, че възстановявате тази традиция. Нека Бог Ви дари с благословия, сила, здраве и мъдрост", цитира част от словото ѝ германската обществена медия.

Труднодостъпни данни

От години Путин възприема нарастването на населението като своя историческа мисия. Но то намалява с всяка изминала година от неговия мандат. С какви темпове става това напоследък обаче е тайна – от началото на 2025 г. държавната статистическа служба публикува само оскъдни данни за демографското развитие.

Това се дължи и на войната. Всеки, който спомене например броя на загиналите войници, рискува да си навлече проблеми - например да бъде обявен за „чуждестранен агент", което на практика означава и забрана за работа, посочва Алексей Ракша - един от водещите експерти в Русия в областта на демографията.

По думите му сега са засекретени „абсолютно всички данни: каква е смъртността, колко са ражданията, сключените бракове, разводите – всичко е под ключ. Публикува се само раждаемостта, тоест колко деца ражда средно една жена във всеки регион. Този показател се посочва, защото официално е един от критериите за оценка на губернаторите: ако даден регион има лоши резултати, губернаторът може да бъде уволнен", казва руският демограф.

Войната ускорява негативната тенденция

Раждаемостта в Русия е 1,34 - т.е. малко повече от едно дете на жена. Това е средна стойност за Европа, където като цяло раждаемостта също е ниска. Но с всяка изминала година от руската война срещу Украйна се раждат все по-малко деца. И без това от години броят на смъртните случаи надвишава този на ражданията. Статистически погледнато, хората в Русия умират по-рано, отколкото другаде в Европа.

"Това беше така и преди войната, но тя ускори тази тенденция", казва Ракша. Според неговите изчисления Русия вече губи между седемстотин и осемстотин хиляди души годишно. "За Путин това би трябвало да е истинска катастрофа", коментира експертът демограф. Никой обаче не говори публично за това, че войната играе някаква роля в това отношение, отбелязва още германската обществена медия АРД.

Автор: Ина Рук ARD


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    23 39 Отговор
    Путлер е диктатор като иска да ражда сам децата.

    Коментиран от #6, #7, #40

    10:04 05.07.2026

  • 2 Поредната помия...!

    45 25 Отговор
    На Дойче-Зелето...
    Бях до заглавието...

    Коментиран от #53

    10:05 05.07.2026

  • 3 Мнение

    46 16 Отговор
    А германките, французойките и българките ги раждат по 10???
    За да може глобалистическите господари на Урсутлер и Демоничвото Веле, да ги пратят срещу Путин, както направиха с украинците?!

    Незабавна забрана за ДВ в България, пък и в ЕС!!! Това не е медия, това е канал за разпространение на лъжи и манипулация на хората!

    Коментиран от #73

    10:06 05.07.2026

  • 4 оферта за хиляди трупове

    18 16 Отговор
    Руската страна е готова да извърши хуманитарна акция в Константиновка за прехвърляне на телата на загинали украински военнослужещи. С тази цел от 12:00 до 18:00 часа на 6 юли 2026 г. украинската страна е поканена да спре обстрела на града. Киев трябва да информира руското командване за решението си до обяд на 5 юли. Московско време.

    Коментиран от #61

    10:06 05.07.2026

  • 5 Пич

    24 12 Отговор
    Аооо......
    Те и германките не искат да раждат, но като ги ( незнам как да го кажа, защото според ЕС титаните на мисълта, изнасилване под десет минути не се брояло), значи, някой беззъб афганистански или пакистански докато, като ги прегледа за една две минути, и раждат! Ама - не точно арийци...

    Коментиран от #60

    10:06 05.07.2026

  • 6 Мнение

    23 13 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    А урсутлер, дето дава нашите данъци на зельо и получава обратно после част от тях чрез бусове пълни с пачки (справка заловените бусове в Унгария)?!

    Историята се повтаря!
    Тия дето стояха зад Хитлер през всв, сега подкрепят урсула и зельо!!!

    10:08 05.07.2026

  • 7 Сила

    15 17 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Много иска милия , много му се иска ....!!!
    Постоянно опитва да забременее с Ахмак Сила и компания !!!

    10:09 05.07.2026

  • 8 Путин

    8 9 Отговор
    Няма не искам, няма недей

    10:09 05.07.2026

  • 9 Тъйде

    16 5 Отговор
    Те поне са бели.

    Коментиран от #68

    10:10 05.07.2026

  • 10 Симпатизант

    24 15 Отговор
    В. Путин е спасителят на съвременна Русия, който съумя да запази независимостта и суверенитета на държавата, тогава когато Атлантическият Запад всячески се опитва да я отслаби и колонизира, както се получи с държавите от Източна и Централна Европа.

    10:10 05.07.2026

  • 11 Дюнер с кисело зеле

    15 12 Отговор
    Като изгонят белите цигани от Украйна, ще имат малко население и много територия и ресурси, докато ЕС отдавна е заприличал на гето.

    10:11 05.07.2026

  • 12 Мусорчик

    9 3 Отговор
    "От години Путин възприема нарастването на населението като своя историческа мисия."

    Ко каза, ко?

    Коментиран от #47

    10:12 05.07.2026

  • 13 Хазара путин

    10 16 Отговор
    Да учи украински

    10:13 05.07.2026

  • 14 Софиянец

    20 7 Отговор
    А европейките изобщо не искат, ама специалистите с чалми на урсула не ги питат 😂

    10:14 05.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ами

    16 6 Отговор
    ха ха ха с каква нескрита радост дойчезеле измисля апокалиптични новини за русия всеки ден.....щом им е хубаво и вселенски им плаща.....

    10:15 05.07.2026

  • 17 Тримилиардна висша раса зад гърба ви

    16 6 Отговор
    Спокойно! От Изток във врата ви диша тримилиардната висша китайска раса!

    Коментиран от #77

    10:15 05.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Малий

    13 10 Отговор
    За какво да раждат като ти ги пращаш да гинат

    10:16 05.07.2026

  • 20 Стопяване на нацията

    20 4 Отговор
    Нация, където средностатистическото семейство са с по три деца (при руснаците) ще оцелее, няма да се стопи, но в България демографията е трагедия.

    10:17 05.07.2026

  • 21 Казуар

    9 6 Отговор
    Един руски пълководец е казал, че Русия никога не е имала проблем за броя на войниците, женурята раждали други. Великият руски пълководец Гурко токова бързал за София, че вкарал войската в силна снежна буря и студ и на билото по пътя през Арабаконак от измръзване са загинали над 800 войника. Сега там има голям паметник.

    10:17 05.07.2026

  • 22 Фори

    3 7 Отговор
    Абе те са 150 милиона. И десет години да не се раждат деца пак ще се увеличават! Ще компенсират раждаемоста съюзните републики.

    10:19 05.07.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    4 9 Отговор
    Савецките стерви не сакат деца,сакат ичкия и коги я изгъчкат да си турат бутильочката таме од де требе да раждат! Внетен ли сме?

    10:20 05.07.2026

  • 24 реалистъ

    12 13 Отговор
    Какъв е смисъла да раждат роби, които като навършат 18 ще ги пратят на фронта, а там средната продължителност на живота е 20 минути?!

    10:21 05.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хъхъ

    9 4 Отговор
    Жените вече искат само да си правят кеф на в@гините, а деца не искат да раждат и гледат.

    10:22 05.07.2026

  • 27 Провал за дойче зеле дет плямпа смешки

    18 4 Отговор
    навсякъде в европа жените не искат да раждат по много деца вперили се в социалните мрежи и сайтове за лапнишарани
    с изключение на прииждащите кафяви хлебарки на безплатна хранилка

    10:23 05.07.2026

  • 28 АГ Шейново

    18 2 Отговор
    В България средно на година умират 100 хиляди, а се раждат 50хиляди......!
    Да не говорим изобщо за етническия произход на новородените!
    Та не знам за "провала на Путин", ама за нашия провал нито ред!

    Коментиран от #33

    10:23 05.07.2026

  • 29 интересно

    11 7 Отговор
    А как е в Европа? А в Украйна? Дойччче Зелето срамежливо мълчи..

    10:23 05.07.2026

  • 30 Факти

    8 8 Отговор
    18 години да го гледаш и Путин да го убие. Безсмислено.

    10:25 05.07.2026

  • 31 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    21 2 Отговор
    Дoйче Beле е синоним на пpимитивна русофобна пропаганда.

    ПП Потърсих в нета информация за германската "журналистка" Ина Рук написала "статията". Оказа се, че е на 64 години, няма деца и никога не е била омъжвана.

    10:26 05.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бай Араб

    6 8 Отговор
    Няма провал.Рускините си ходят редовно в Турция да ги хранят и си раждат турчета .Храната прави борбата.

    10:27 05.07.2026

  • 35 Пък в €С

    8 2 Отговор
    се късат да раждат, ама само гостенките от Близкия Изток и Африка.

    10:29 05.07.2026

  • 36 Кико

    8 3 Отговор
    Рускините не раждат, обаче германките и българките се скъсаха да раждат "от хубав живот" в съюза.

    10:29 05.07.2026

  • 37 Григор

    12 4 Отговор
    "Провал за Путин: Рускините не искат да раждат по много деца"
    Поредната помия от "Дойче веле"! Нищо ново под слънцето. "Дойче веле" и обективност; две несъвместими неща! А как изглежда проблемът с раждаемостта в Европа?Ами как, по същия начин. Всички европейски страни имат демографски проблеми. У нас като нямаме война и имаме най- продължителното майчинство в Европа, как изглеждат нещата? Никак ли?Знаем, че е така.

    10:30 05.07.2026

  • 38 шаа

    9 3 Отговор
    падението на зелето и на фрактите е бездънно

    10:32 05.07.2026

  • 39 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    Е, Путин е вече на 70+, на тази възраст няма как да смогне....

    10:32 05.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фют

    1 1 Отговор
    Аз не бих платила цената...

    10:33 05.07.2026

  • 42 повече рубли по малко акъл

    2 3 Отговор
    Всички БГ русо.фи.ли.стици са дечица на Путин

    10:33 05.07.2026

  • 43 Не е баш така

    6 4 Отговор
    Чеченци, арабели, кавказци,индийци и братушкиот Африка правят истински москалчета на Наташките давалки!
    Кавказците у москал хващат Наташките направо от улицата и ги МАН Андръсат у колите, градинките по няколко човека! Без значение дали са ученички, студентки,женени парцалани!
    А узкоглазите москалья Дох нут у ДОНБАС като ско тове.
    Хахахаха

    Коментиран от #45, #70

    10:34 05.07.2026

  • 44 на дядо му Петър в ОСТАТА

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "дядо Петър":

    Ало в Московията честни изборите ,кажи го тва на Навални, Немцов

    10:39 05.07.2026

  • 45 Я СЕГА И ЕДНА СТАТИЯ

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "Не е баш така":

    ЗА БРОЯ НА УКРАИНСКИТЕ ПРОСТИТУТКИ В ЕВРОПА

    Коментиран от #50

    10:40 05.07.2026

  • 46 Цомчо Плюнката

    5 4 Отговор
    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    10:40 05.07.2026

  • 47 2554

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мусорчик":

    Точно това прави. Бере лайката на руския народ и така постига висока раждаемост.

    10:43 05.07.2026

  • 48 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор
    Рускините си го слагат в грешната дупка 😁😁😁

    10:43 05.07.2026

  • 49 Алармира ли про статата

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "дядо Петър":

    Дрът Педро? По Конституция, старухата Педофил и пе ДАЛ ,има право на..2 МАНДАТА,..а не 26 год.. царуване на Фюрера пеДо-фил !
    "Избори" в които Фюрера сам брои своите бюлетини, НЕ СА избори! Ама дрът импотентен Комуняга като теб ,нема как да знае! Оти си роб и де билен

    10:43 05.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ти да видиш сега ха ха нещастниМисирки

    8 4 Отговор
    дойче зелето се е загрижило за руснаците? ти да видиш ха ха ха

    10:45 05.07.2026

  • 53 ами много ясно, че само заглавието и..

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Поредната помия...!":

    нормален човек тук чете само заглавието и коментарите, и никога помията написана от неизвестен автор

    10:48 05.07.2026

  • 54 Яяяяяяя

    4 2 Отговор
    А българките раждат по 7-8, и повечето от тях са самотни майки, а на 35 години са вече баби

    10:50 05.07.2026

  • 55 А по времето на Великия Сталин

    3 2 Отговор
    Великият маршал Жуков е казал: Бабы ещё нарожают! В превод на български - бабы - женоря.

    Коментиран от #78, #79

    10:52 05.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    1 4 Отговор
    Отново се лее от канала.

    10:53 05.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Перник

    3 3 Отговор
    То в Германия много раждат деца .Раждат ама турците ,арабите,африканците от.н.За справка немския национален отбор по футбол-белите вече са наполовина .След 50години немците ще са черни ама те се загрижили за руснаците .Путин ви каза не ни мислете нас ,а си оправяйте Вашата кочина .

    Коментиран от #62

    10:54 05.07.2026

  • 60 ичке

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    за паки ли та сръби

    10:54 05.07.2026

  • 61 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "оферта за хиляди трупове":

    Е и!?

    10:55 05.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ГЛЕЙ СИГА

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ляво леке":

    И ЩО ТОГАВА РАНИМ САМО ЕДНАТА СГАН
    ДАЙ ДА РАНИМ И ДРУГАТА А КО ШИ КАЙШ
    АМА НЯМА ДА ИМА ПОМОЩИ ЗА ДЕБИЛИ КАТО ТЕБЕ БЕ

    11:00 05.07.2026

  • 64 А50

    1 1 Отговор
    Но пък при Мерц осеменяването върви по план, за Макрон да не говорим

    11:01 05.07.2026

  • 65 ВЕСЕЛЯК

    1 1 Отговор
    А германките се избиха да раждат. По 10-15 направо.
    Хихи

    11:03 05.07.2026

  • 66 никогапак

    1 1 Отговор
    - Татко, какво са парите?
    - Парите, синко - замечтано казва бащата, - това са мерцедес, доро уиски, хубави жени...
    - А когато няма пари? - пита синът.
    - Ами - трамвай, чай, майка ти...

    11:04 05.07.2026

  • 67 А50

    1 1 Отговор
    Проблема е сериозен и повсеместен с белия човек. От една страна белият е качествена работна ръка , от друга цветните се множат използвайки благата създадени от белите. Ако намалеят белите качеството на живот ще падне и продължителноста на живот на цветните също. От една страна трябва да има бели деца, но те работят после докато другите лежът или са по слабо грамотни

    11:06 05.07.2026

  • 68 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тъйде":

    ХАХАХА!!! Сигурно сигурно... 2035 година - 35% от населението на Блятия ще са писслямисти.
    В момента са около 30%.

    Блятнишките монголоидни писслямисти били "бели"... Сигурно сигурно. ХАХАХА

    11:06 05.07.2026

  • 69 Мутата

    1 1 Отговор
    Щото у нас и в Европата раждат на поразия.

    11:07 05.07.2026

  • 70 Малката Мута

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Не е баш така":

    Изглежда ти си правен от някой опушен братчед и между подопашните бузи.

    11:13 05.07.2026

  • 71 Изперкали наташки

    1 0 Отговор
    Нема по изперкали!

    11:19 05.07.2026

  • 72 Ти си

    0 1 Отговор
    Да ги питам тия от DW каква е ситуацията в Германия? По колко деца искат да раждат германките? Защо жени на по 60+ години гледат15 годишни тинейджери у дома вместо внуци ? И защо Европа компенсира загубите си на местно население с внос от вън с чужди нему народи?
    Защо от DW вият на чужди гробища ......

    11:19 05.07.2026

  • 73 Про стачка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Да колега германката Айше и французойката Фатима ги раждат по 10 та и отгоре .

    11:21 05.07.2026

  • 74 Начо

    0 0 Отговор
    Рускините раждат в Турция . Повече от милион са омъжени в Турция и раждат турски деца

    11:24 05.07.2026

  • 75 В Русия и у нас

    1 1 Отговор
    Не е трудно да се разбере. За да роди деца, една жена се стреми да се омъжи, за да имат закрила и тя, и бъдещите й потомци. След като в настоящата война загинаха близо половин милион руски мъже, повечето от които са неженени младежи, това означава, че за почти половин милион момичета женихи няма.
    Някои жени се решават да станат самотни майки, но при това положение коя би родила повече от едно дете? Изключение прави едно нашенско малцинство, но при него жената и нейният осеменител си живеят на семейни начала, взимат какви ли не помощи, защото били неомъжени, правейки по този начин всички нас на глупаци - и данъкоплатците, и държавата.
    Пита се в задачата, защо в някои други държави се следи толкова строго дали бащата на детето на самотната майка посещава нея и детенцето? И ако ги посещава, майката губи бонусите, предназначени за самотното родителство. А нашата държава какво прави? Насърчава развъждането на едни.

    11:25 05.07.2026

  • 76 хаха

    0 0 Отговор
    "Главният мюфтия прогнозира, че след 15 години Русия ще бъде с една трета мюсюлманско население
    Според оценките, настоящото мюсюлманско население в Русия е между 14 и 20 милиона души от общото население на Русия от 146,8 милиона"

    Изказването е от 2019. ХАХАХА
    Московитски монголо-писслямисти!

    11:26 05.07.2026

  • 77 ХЕ ХЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тримилиардна висша раса зад гърба ви":

    И те не искат да раждат. Не им харесва да ги използват някакви си... КОМУНИСТИ!

    11:26 05.07.2026

  • 78 В Русия и у нас

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "А по времето на Великия Сталин":

    Не е трудно да се разбере. За да роди деца, една жена се стреми да се омъжи, за да имат закрила и тя, и бъдещите й потомци. След като в настоящата война загинаха близо половин милион руски мъже, повечето от които са неженени младежи, това означава, че за почти половин милион момичета женихи няма.
    Някои жени се решават да станат самотни майки, но при това положение коя би родила повече от едно дете? Изключение прави едно нашенско малцинство, но при него жената и нейният осеменител си живеят на семейни начала, взимат какви ли не помощи, защото били неомъжени, правейки по този начин всички нас на глупаци - и данъкоплатците, и държавата.
    Пита се в задачата, защо в някои други държави се следи толкова строго дали бащата на детето на самотната майка посещава нея и детенцето? И ако ги посещава, майката губи бонусите, предназначени за самотното родителство. А нашата държава какво прави? Насърчава развъждането на едни.

    11:27 05.07.2026

  • 79 Велики ли?!

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "А по времето на Великия Сталин":

    Тази реплика на Жуков е изречена по времето на Втората световна война, по повод на това, че е имало коментари - в един и същи тип сражения немците губят най-много 20% от войниците си, а руснаците губят 80% и по този повод се казвало, че съветските военачалници хвърлят войничетата като слама в огън.

    11:30 05.07.2026

  • 80 Гей Веган

    0 0 Отговор
    Аз пък чак сега разбрах, че основната задача на Путин била да опложда рускините. И то всичките!

    11:30 05.07.2026