"Провал за Путин: Рускините не искат да раждат по много деца"

"Днес никой вече не мисли за голямо семейство. Раждат едно, най-много две деца, мислят повече за консумация и самореализация и искат да ходят по-често на почивка. Медиите пропагандират западната култура, а тя не е добра за Русия", казва пред АРД Дмитрий Чолкин, баща на осем деца.
Когато е навън с петте по-малки деца, често го питали дали всичките са негови - без да знаят, че руснакът има още три. Обикновено след това следвал въпросът дали всички са от един брак.
"Ако искаме да запазим страната си като християнска православна държава, трябва да раждаме повече деца", допълва съпругата му Олга. Тя си спомня как още преди 20 години един свещеник казал, че за да се съхраним като нация, всяка жена трябва да ражда средно по осем деца. "Преди 20 години това може да е било вярно, но днес и осем деца вече не са достатъчни", казва убедено рускинята.
Възпитание в патриотизъм
Олга е на 45 години, Дмитрий – на 47. Запознали са се в университета. Децата им се обучават у дома, което е позволено от руската образователна система. „Ние ги възпитаваме в патриотичен дух, също така следим с кого общуват.“ В училище това не е възможно, там те биха могли да се сблъскат с неща, които не са добри за тях, казва Олга пред германското издание.
Когато някое от децата я попита какво представлява „специалната военна операция“, майката повтаря обяснението, дадено от Путин през 2022 година: Русия е трябвало да се намеси, защото „другата страна не е спазила договореностите“. По-конкретна тя не става, но твърди, че на преценката на президента може да се вярва.
Шест, седем, осем деца като норма
Семейство Чолкини е точно такова, каквото Путин би искал: набожно, патриотично, с много деца. Шест, седем, осем деца – това трябва да е нормата, както самият той е казвал в миналото.
Но е факт, че Чолкини са абсолютно изключение, защото населението на Русия бързо намалява. Вярно е, че раждаемостта спада в цяла Европа – но в Русия кривата е много по-стръмна, отколкото другаде: от 2014 г. насам раждаемостта е спаднала с повече от една трета. Държавата се опитва да противодейства с радикални мерки: абортите се затрудняват значително, студентките получават премии, ако раждат рано, а доброволната бездетност се счита за порочна.
Възроденият мит за "майката героиня"
Путин възстанови дори съветския орден „Майка героиня“ - за жени с десет и повече деца. В началото на юни държавната телевизия излъчи една от церемониите, на която в разкошната "Катерининска зала" на Кремъл една по една майките бяха тържествено извиквани на сцената, за да получат ордена си лично от президента Путин, разказва АРД.
Сред наградените бе и Сима Каркусова от Осетия, родила 15 деца. Всички те излязоха с нея за групова снимка с президента. След което Каркусова се обърна към домакина с думите: „Уважаеми Владимир Владимирович, благодарим Ви, че възстановявате тази традиция. Нека Бог Ви дари с благословия, сила, здраве и мъдрост", цитира част от словото ѝ германската обществена медия.
Труднодостъпни данни
От години Путин възприема нарастването на населението като своя историческа мисия. Но то намалява с всяка изминала година от неговия мандат. С какви темпове става това напоследък обаче е тайна – от началото на 2025 г. държавната статистическа служба публикува само оскъдни данни за демографското развитие.
Това се дължи и на войната. Всеки, който спомене например броя на загиналите войници, рискува да си навлече проблеми - например да бъде обявен за „чуждестранен агент", което на практика означава и забрана за работа, посочва Алексей Ракша - един от водещите експерти в Русия в областта на демографията.
По думите му сега са засекретени „абсолютно всички данни: каква е смъртността, колко са ражданията, сключените бракове, разводите – всичко е под ключ. Публикува се само раждаемостта, тоест колко деца ражда средно една жена във всеки регион. Този показател се посочва, защото официално е един от критериите за оценка на губернаторите: ако даден регион има лоши резултати, губернаторът може да бъде уволнен", казва руският демограф.
Войната ускорява негативната тенденция
Раждаемостта в Русия е 1,34 - т.е. малко повече от едно дете на жена. Това е средна стойност за Европа, където като цяло раждаемостта също е ниска. Но с всяка изминала година от руската война срещу Украйна се раждат все по-малко деца. И без това от години броят на смъртните случаи надвишава този на ражданията. Статистически погледнато, хората в Русия умират по-рано, отколкото другаде в Европа.
"Това беше така и преди войната, но тя ускори тази тенденция", казва Ракша. Според неговите изчисления Русия вече губи между седемстотин и осемстотин хиляди души годишно. "За Путин това би трябвало да е истинска катастрофа", коментира експертът демограф. Никой обаче не говори публично за това, че войната играе някаква роля в това отношение, отбелязва още германската обществена медия АРД.
Автор: Ина Рук ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
Коментиран от #6, #7, #40
10:04 05.07.2026
2 Поредната помия...!
Бях до заглавието...
Коментиран от #53
10:05 05.07.2026
3 Мнение
За да може глобалистическите господари на Урсутлер и Демоничвото Веле, да ги пратят срещу Путин, както направиха с украинците?!
Незабавна забрана за ДВ в България, пък и в ЕС!!! Това не е медия, това е канал за разпространение на лъжи и манипулация на хората!
Коментиран от #73
10:06 05.07.2026
4 оферта за хиляди трупове
Коментиран от #61
10:06 05.07.2026
5 Пич
Те и германките не искат да раждат, но като ги ( незнам как да го кажа, защото според ЕС титаните на мисълта, изнасилване под десет минути не се брояло), значи, някой беззъб афганистански или пакистански докато, като ги прегледа за една две минути, и раждат! Ама - не точно арийци...
Коментиран от #60
10:06 05.07.2026
6 Мнение
До коментар #1 от "Васил":А урсутлер, дето дава нашите данъци на зельо и получава обратно после част от тях чрез бусове пълни с пачки (справка заловените бусове в Унгария)?!
Историята се повтаря!
Тия дето стояха зад Хитлер през всв, сега подкрепят урсула и зельо!!!
10:08 05.07.2026
7 Сила
До коментар #1 от "Васил":Много иска милия , много му се иска ....!!!
Постоянно опитва да забременее с Ахмак Сила и компания !!!
10:09 05.07.2026
8 Путин
10:09 05.07.2026
9 Тъйде
Коментиран от #68
10:10 05.07.2026
10 Симпатизант
10:10 05.07.2026
11 Дюнер с кисело зеле
10:11 05.07.2026
12 Мусорчик
Ко каза, ко?
Коментиран от #47
10:12 05.07.2026
13 Хазара путин
10:13 05.07.2026
14 Софиянец
10:14 05.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ами
10:15 05.07.2026
17 Тримилиардна висша раса зад гърба ви
Коментиран от #77
10:15 05.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Малий
10:16 05.07.2026
20 Стопяване на нацията
10:17 05.07.2026
21 Казуар
10:17 05.07.2026
22 Фори
10:19 05.07.2026
23 Архимандрисандрит Бибиян
10:20 05.07.2026
24 реалистъ
10:21 05.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хъхъ
10:22 05.07.2026
27 Провал за дойче зеле дет плямпа смешки
с изключение на прииждащите кафяви хлебарки на безплатна хранилка
10:23 05.07.2026
28 АГ Шейново
Да не говорим изобщо за етническия произход на новородените!
Та не знам за "провала на Путин", ама за нашия провал нито ред!
Коментиран от #33
10:23 05.07.2026
29 интересно
10:23 05.07.2026
30 Факти
10:25 05.07.2026
31 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
ПП Потърсих в нета информация за германската "журналистка" Ина Рук написала "статията". Оказа се, че е на 64 години, няма деца и никога не е била омъжвана.
10:26 05.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бай Араб
10:27 05.07.2026
35 Пък в €С
10:29 05.07.2026
36 Кико
10:29 05.07.2026
37 Григор
Поредната помия от "Дойче веле"! Нищо ново под слънцето. "Дойче веле" и обективност; две несъвместими неща! А как изглежда проблемът с раждаемостта в Европа?Ами как, по същия начин. Всички европейски страни имат демографски проблеми. У нас като нямаме война и имаме най- продължителното майчинство в Европа, как изглеждат нещата? Никак ли?Знаем, че е така.
10:30 05.07.2026
38 шаа
10:32 05.07.2026
39 Тити на Кака
10:32 05.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фют
10:33 05.07.2026
42 повече рубли по малко акъл
10:33 05.07.2026
43 Не е баш така
Кавказците у москал хващат Наташките направо от улицата и ги МАН Андръсат у колите, градинките по няколко човека! Без значение дали са ученички, студентки,женени парцалани!
А узкоглазите москалья Дох нут у ДОНБАС като ско тове.
Хахахаха
Коментиран от #45, #70
10:34 05.07.2026
44 на дядо му Петър в ОСТАТА
До коментар #40 от "дядо Петър":Ало в Московията честни изборите ,кажи го тва на Навални, Немцов
10:39 05.07.2026
45 Я СЕГА И ЕДНА СТАТИЯ
До коментар #43 от "Не е баш така":ЗА БРОЯ НА УКРАИНСКИТЕ ПРОСТИТУТКИ В ЕВРОПА
Коментиран от #50
10:40 05.07.2026
46 Цомчо Плюнката
10:40 05.07.2026
47 2554
До коментар #12 от "Мусорчик":Точно това прави. Бере лайката на руския народ и така постига висока раждаемост.
10:43 05.07.2026
48 Гресирана ватенка
10:43 05.07.2026
49 Алармира ли про статата
До коментар #40 от "дядо Петър":Дрът Педро? По Конституция, старухата Педофил и пе ДАЛ ,има право на..2 МАНДАТА,..а не 26 год.. царуване на Фюрера пеДо-фил !
"Избори" в които Фюрера сам брои своите бюлетини, НЕ СА избори! Ама дрът импотентен Комуняга като теб ,нема как да знае! Оти си роб и де билен
10:43 05.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ти да видиш сега ха ха нещастниМисирки
10:45 05.07.2026
53 ами много ясно, че само заглавието и..
До коментар #2 от "Поредната помия...!":нормален човек тук чете само заглавието и коментарите, и никога помията написана от неизвестен автор
10:48 05.07.2026
54 Яяяяяяя
10:50 05.07.2026
55 А по времето на Великия Сталин
Коментиран от #78, #79
10:52 05.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
10:53 05.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Перник
Коментиран от #62
10:54 05.07.2026
60 ичке
До коментар #5 от "Пич":за паки ли та сръби
10:54 05.07.2026
61 Хахаха
До коментар #4 от "оферта за хиляди трупове":Е и!?
10:55 05.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ГЛЕЙ СИГА
До коментар #50 от "ляво леке":И ЩО ТОГАВА РАНИМ САМО ЕДНАТА СГАН
ДАЙ ДА РАНИМ И ДРУГАТА А КО ШИ КАЙШ
АМА НЯМА ДА ИМА ПОМОЩИ ЗА ДЕБИЛИ КАТО ТЕБЕ БЕ
11:00 05.07.2026
64 А50
11:01 05.07.2026
65 ВЕСЕЛЯК
Хихи
11:03 05.07.2026
66 никогапак
- Парите, синко - замечтано казва бащата, - това са мерцедес, доро уиски, хубави жени...
- А когато няма пари? - пита синът.
- Ами - трамвай, чай, майка ти...
11:04 05.07.2026
67 А50
11:06 05.07.2026
68 хаха
До коментар #9 от "Тъйде":ХАХАХА!!! Сигурно сигурно... 2035 година - 35% от населението на Блятия ще са писслямисти.
В момента са около 30%.
Блятнишките монголоидни писслямисти били "бели"... Сигурно сигурно. ХАХАХА
11:06 05.07.2026
69 Мутата
11:07 05.07.2026
70 Малката Мута
До коментар #43 от "Не е баш така":Изглежда ти си правен от някой опушен братчед и между подопашните бузи.
11:13 05.07.2026
71 Изперкали наташки
11:19 05.07.2026
72 Ти си
Защо от DW вият на чужди гробища ......
11:19 05.07.2026
73 Про стачка
До коментар #3 от "Мнение":Да колега германката Айше и французойката Фатима ги раждат по 10 та и отгоре .
11:21 05.07.2026
74 Начо
11:24 05.07.2026
75 В Русия и у нас
Някои жени се решават да станат самотни майки, но при това положение коя би родила повече от едно дете? Изключение прави едно нашенско малцинство, но при него жената и нейният осеменител си живеят на семейни начала, взимат какви ли не помощи, защото били неомъжени, правейки по този начин всички нас на глупаци - и данъкоплатците, и държавата.
Пита се в задачата, защо в някои други държави се следи толкова строго дали бащата на детето на самотната майка посещава нея и детенцето? И ако ги посещава, майката губи бонусите, предназначени за самотното родителство. А нашата държава какво прави? Насърчава развъждането на едни.
11:25 05.07.2026
76 хаха
Според оценките, настоящото мюсюлманско население в Русия е между 14 и 20 милиона души от общото население на Русия от 146,8 милиона"
Изказването е от 2019. ХАХАХА
Московитски монголо-писслямисти!
11:26 05.07.2026
77 ХЕ ХЕ
До коментар #17 от "Тримилиардна висша раса зад гърба ви":И те не искат да раждат. Не им харесва да ги използват някакви си... КОМУНИСТИ!
11:26 05.07.2026
78 В Русия и у нас
До коментар #55 от "А по времето на Великия Сталин":Не е трудно да се разбере. За да роди деца, една жена се стреми да се омъжи, за да имат закрила и тя, и бъдещите й потомци. След като в настоящата война загинаха близо половин милион руски мъже, повечето от които са неженени младежи, това означава, че за почти половин милион момичета женихи няма.
Някои жени се решават да станат самотни майки, но при това положение коя би родила повече от едно дете? Изключение прави едно нашенско малцинство, но при него жената и нейният осеменител си живеят на семейни начала, взимат какви ли не помощи, защото били неомъжени, правейки по този начин всички нас на глупаци - и данъкоплатците, и държавата.
Пита се в задачата, защо в някои други държави се следи толкова строго дали бащата на детето на самотната майка посещава нея и детенцето? И ако ги посещава, майката губи бонусите, предназначени за самотното родителство. А нашата държава какво прави? Насърчава развъждането на едни.
11:27 05.07.2026
79 Велики ли?!
До коментар #55 от "А по времето на Великия Сталин":Тази реплика на Жуков е изречена по времето на Втората световна война, по повод на това, че е имало коментари - в един и същи тип сражения немците губят най-много 20% от войниците си, а руснаците губят 80% и по този повод се казвало, че съветските военачалници хвърлят войничетата като слама в огън.
11:30 05.07.2026
80 Гей Веган
11:30 05.07.2026