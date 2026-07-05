"Провал за Путин: Рускините не искат да раждат по много деца"

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"Днес никой вече не мисли за голямо семейство. Раждат едно, най-много две деца, мислят повече за консумация и самореализация и искат да ходят по-често на почивка. Медиите пропагандират западната култура, а тя не е добра за Русия", казва пред АРД Дмитрий Чолкин, баща на осем деца.

Когато е навън с петте по-малки деца, често го питали дали всичките са негови - без да знаят, че руснакът има още три. Обикновено след това следвал въпросът дали всички са от един брак.

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"Ако искаме да запазим страната си като християнска православна държава, трябва да раждаме повече деца", допълва съпругата му Олга. Тя си спомня как още преди 20 години един свещеник казал, че за да се съхраним като нация, всяка жена трябва да ражда средно по осем деца. "Преди 20 години това може да е било вярно, но днес и осем деца вече не са достатъчни", казва убедено рускинята.

Възпитание в патриотизъм

Олга е на 45 години, Дмитрий – на 47. Запознали са се в университета. Децата им се обучават у дома, което е позволено от руската образователна система. „Ние ги възпитаваме в патриотичен дух, също така следим с кого общуват.“ В училище това не е възможно, там те биха могли да се сблъскат с неща, които не са добри за тях, казва Олга пред германското издание.

Когато някое от децата я попита какво представлява „специалната военна операция“, майката повтаря обяснението, дадено от Путин през 2022 година: Русия е трябвало да се намеси, защото „другата страна не е спазила договореностите“. По-конкретна тя не става, но твърди, че на преценката на президента може да се вярва.

Шест, седем, осем деца като норма

Семейство Чолкини е точно такова, каквото Путин би искал: набожно, патриотично, с много деца. Шест, седем, осем деца – това трябва да е нормата, както самият той е казвал в миналото.

Но е факт, че Чолкини са абсолютно изключение, защото населението на Русия бързо намалява. Вярно е, че раждаемостта спада в цяла Европа – но в Русия кривата е много по-стръмна, отколкото другаде: от 2014 г. насам раждаемостта е спаднала с повече от една трета. Държавата се опитва да противодейства с радикални мерки: абортите се затрудняват значително, студентките получават премии, ако раждат рано, а доброволната бездетност се счита за порочна.

Възроденият мит за "майката героиня"

Путин възстанови дори съветския орден „Майка героиня“ - за жени с десет и повече деца. В началото на юни държавната телевизия излъчи една от церемониите, на която в разкошната "Катерининска зала" на Кремъл една по една майките бяха тържествено извиквани на сцената, за да получат ордена си лично от президента Путин, разказва АРД.

Сред наградените бе и Сима Каркусова от Осетия, родила 15 деца. Всички те излязоха с нея за групова снимка с президента. След което Каркусова се обърна към домакина с думите: „Уважаеми Владимир Владимирович, благодарим Ви, че възстановявате тази традиция. Нека Бог Ви дари с благословия, сила, здраве и мъдрост", цитира част от словото ѝ германската обществена медия.

Труднодостъпни данни

От години Путин възприема нарастването на населението като своя историческа мисия. Но то намалява с всяка изминала година от неговия мандат. С какви темпове става това напоследък обаче е тайна – от началото на 2025 г. държавната статистическа служба публикува само оскъдни данни за демографското развитие.

Това се дължи и на войната. Всеки, който спомене например броя на загиналите войници, рискува да си навлече проблеми - например да бъде обявен за „чуждестранен агент", което на практика означава и забрана за работа, посочва Алексей Ракша - един от водещите експерти в Русия в областта на демографията.

По думите му сега са засекретени „абсолютно всички данни: каква е смъртността, колко са ражданията, сключените бракове, разводите – всичко е под ключ. Публикува се само раждаемостта, тоест колко деца ражда средно една жена във всеки регион. Този показател се посочва, защото официално е един от критериите за оценка на губернаторите: ако даден регион има лоши резултати, губернаторът може да бъде уволнен", казва руският демограф.

Войната ускорява негативната тенденция

Раждаемостта в Русия е 1,34 - т.е. малко повече от едно дете на жена. Това е средна стойност за Европа, където като цяло раждаемостта също е ниска. Но с всяка изминала година от руската война срещу Украйна се раждат все по-малко деца. И без това от години броят на смъртните случаи надвишава този на ражданията. Статистически погледнато, хората в Русия умират по-рано, отколкото другаде в Европа.

"Това беше така и преди войната, но тя ускори тази тенденция", казва Ракша. Според неговите изчисления Русия вече губи между седемстотин и осемстотин хиляди души годишно. "За Путин това би трябвало да е истинска катастрофа", коментира експертът демограф. Никой обаче не говори публично за това, че войната играе някаква роля в това отношение, отбелязва още германската обществена медия АРД.

Автор: Ина Рук ARD