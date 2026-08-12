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Легендата на ЦСКА Димитър Якимов навършва 85 години

Легендата на ЦСКА Димитър Якимов навършва 85 години

12 Август, 2026 18:00 611 2

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"Магьосника" и "Поета на футбола" празнува юбилей: Поколения българи се прекланят пред гения на армейския виртуоз

Легендата на ЦСКА Димитър Якимов навършва 85 години - 1
Снимка: ЦСКА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 12 август 2026 г., една от най-великите емблеми в историята на българския футбол – Димитър Якимов – празнува своя забележителен 85-и рожден ден.

Футболистът, чието име е синоним на виртуозна техника, ненадминат дрибъл и футболна поезия, получи стотици емоционални поздравления от спортната общественост у нас. От ръководството на армейския клуб излязоха с официално обръщение към привържениците, определяйки рожденика като символ на футболното съвършенство.

Димитър Якимов – Митата остава в сърцата на поколения фенове с прозвищата "Магьосника" и "Поета на футбола". Той пристига на стадион "Българска армия" през 1960 година от Септември София и защитава червената фланелка в продължение на 14 паметни години. За този период нападателят и атакуващ полузащитник изиграва 352 мача и отбелязва 163 гола в официалните срещи за ЦСКА.

Успехите на Митата на клубно ниво са грандиозни – той е 7-кратен шампион на България и 5 пъти вдига Купата на Съветската армия. Той е и ключова фигура в паметните полуфинални битки срещу италианския гранд Интер за Купата на европейските шампиони (КЕШ) през легендарната 1967 година. За влиянието му над играта говори и фактът, че самият Христо Стоичков нееднократно е посочвал Якимов като своето най-голямо вдъхновение в детските години.

Освен ярката си следа на клубно ниво, Димитър Якимов заема златна страница и в историята на националния ни отбор, за който записва 67 мача и 9 попадения. Именно той отбелязва историческия победен гол срещу Франция в Милано през 1961 година, който класира България за първи път на финали на Световно първенство. Участник е на три Мондиала – в Чили (1962), Англия (1966) и Мексико (1970), както и на Олимпийските игри в Рим през 1960 г.

Екипът ни се присъединява към многобройните пожелания към легендата за крепко здраве, дълголетие, нестихваща енергия и още много щастливи мигове с любимия спорт!


България
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  • 1 Да бъде

    5 0 Отговор
    Жив и здрав! Еди от най- Великите футболисти на България за, всички времена! Истинска легенда, а не просто ветеран и Айде легенда, като много други!

    18:26 12.08.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    ЧРД ,да си жив и здрав бат Митко

    18:57 12.08.2026

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