АПИ ще строи магистрали и мегапроекти само на концесия

"Не само АМ "Черно море", а конкретните обекти, които ще бъдат дадени на концесия са няколко. Преди 2028 г. няма да има магистрали на концесия в България".
Това заяви пред bTV новият председателят на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Александър Тодоров.
По думите му България няма опит с концесии и създаване на публично-частни партньорства към момента, уточни news.bg.
Той посочи, че големи инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за магистрали или скоростни пътища, могат да бъдат дадени на концесия.
Друга магистрала, която би могла да бъде дадена на концесия, е АМ "Русе-Маказа". Следващите проекти, които също ще бъдат предмет на анализи, е тунелът под Петрохан и АМ "Рила".
Инж. Тодоров увери още, че ремонтните дейности по магистралите у нас ще приключат до края на месеца. За активния туристически сезон гражданите ще пътуват удобно и безпроблемно.
Той увери, че юли, август и първата половина на септември месец няма планирани ремонти, за да може да бъде облекчен трафикът и да не се създават неудобства.
Ремонтните дейности по магистралите „Хемус“ и „Тракия“ ще приключат, както ги бяхме планирали, до края на месеца. Това каза в предаването „Тази събота“ инж. Александър Тодоров, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".
„Вече пуснахме два участъка вчера - този на магистрала „Тракия“ след тунел „Районова врата“, между 55-ия и 60-ия километър, и участъкът на „Хемус“, който е дълъг 9 км, за да можем да облекчим движението“, обясни той.
В последните няколко дни пътуването в посока към морето е натоварено. Причина за километричните задръствания и изнервените шофьори са ремонти по магистралите "Тракия" и "Хемус". Най-натоварено е до тунел "Траянови врата".
От туристическия бранш излязоха с критика, че ремонтите отново се правят в началото на туристическия сезон. Имат и искания от институциите.
По думите на Тодоров остава да бъде пуснат участъкът при 33-ия километър на „Тракия“, който всъщност създава много големи неудобства, предвид че магистралата от София до Пловдив е изключително натоварена. „Но до следващия петък ще пуснем движението, за да се успокоят гражданите и да пътуват безпроблемно“.
„Следващият участък е в област Стара Загора, между Нова Загора и Стара Загора, 208-ия до 228-ия километър. Там ремонтните дейности ще продължат до 3 юли. Но предвид факта, че трафикът намалява след Пловдив, по-малко са неудобствата, които търпят гражданите“, смята той.
По думите му за активния туристически сезон ще се пътува безпроблемно и доста по-безопасно, предвид състоянието, в което са били участъците.
„Не извършваме основни ремонти. При настилането се предвижда състоянието на настилката, за да могат тези деформации и повреди по нея да се отстранят и да повишим значително безопасността. Основни ремонти в такива кратки срокове няма как да се случат“, коментира Тодоров.
Той сподели, че е имало изкърпване преди две седмици. „Хората не разбраха, но в участъка Пазарджик - от 72-ия до 90-ия километър, през нощните часове се затваряше магистралата и се изкърпваше, за да се избегнат неудобството през деня и задръстванията“.
„Хората са изнервени предвид състоянието на пътната инфраструктура от години. Създава се напрежение, което, когато хората попаднат в тапа, ескалира и създава неудобство за всички. Ние правим страхотна организация, опитваме се да комуникираме с туристическия бранш и с превозвачите, за да се минимизират проблемите. Но все пак трябва да имаме предвид, че тези ремонтни дейности трябва да се изпълнят. Те изискват технологично време“, посочи той.
По думите му към момента няма планирани други ремонти през юли, август и първата половина на септември, за да се облекчи трафикът максимално и да не се създават неудобства. „В бъдеще ще се опитаме предварително да ги дискутираме с туристическия бранш и превозвачите, да обявяваме плановете по-рано, така че всички да са информирани и да избегнем напрежение“.
„Предвид състоянието от много години насам, инфраструктурата застарява и се поврежда все повече. Това не е само в България, а в световен мащаб“, коментира той.
Тодоров обясни, че се планират основни ремонти на „Хемус“ и „Тракия“, но в момента се провеждат дискусии кога да започнат. „Тепърва ще правим организация, за да можем предварително да уведомим гражданите“.
„Тунел „Топли дол“ трябва да бъде затворен на магистрала „Хемус“, за да се довърши ремонтът. Тунел „Районова врата“ също трябва да бъде ремонтиран. Това са изключително сложни ремонти и апелирам към разбиране от всички“, обясни Тодоров.
Той посочи, че и двата тунела са дълги около 800 метра. „Има много системи за безопасност, които трябва да се изградят, свързани с европейската директива. Това не може да се случи за няколко месеца“.
По думите му тогава движението ще се извършва само в едната тръба, което означава по-голямо натоварване.
„Не се планира тези ремонти да започнат до края на годината“, обясни Тодоров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Продажници
13:46 20.06.2026
2 Това трябваше да стане преди 36 години
И сега щяхме да имаме магистрали!
13:49 20.06.2026
3 Племето помни като маймуните - 3 минути
Нашите крадци тогава не се съгласиха!
Коментиран от #4, #31
13:52 20.06.2026
4 Уточнение
До коментар #3 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":1 милион долара за километър!
А сега строят за десетки милиони за километър!
И магистрали няма!
13:54 20.06.2026
5 Дайте всички магистрали на концесия
Ако искаме да имаме пътища, изгонете българската пътно строителна мафия завинаги.
Коментиран от #11, #27
13:54 20.06.2026
6 цап царап
13:58 20.06.2026
7 Хайуейтухел
13:59 20.06.2026
8 БАЦЕ ЕООД
14:02 20.06.2026
9 Гост
14:03 20.06.2026
10 венетка
Коментиран от #13, #28
14:03 20.06.2026
11 Припомняме,
До коментар #5 от "Дайте всички магистрали на концесия":че турска компания Дженгиз ремонтира 400-метрова отсечка АМ Люлин, която се пропуква само седмица след отварянето си през 2010г..... и т.н....
14:08 20.06.2026
12 въпрос
14:09 20.06.2026
13 Яяяяяя
До коментар #10 от "венетка":Да, парите трябва да се избият многократно
14:10 20.06.2026
14 ост гост
14:10 20.06.2026
15 ДрайвингПлежър
Да плащаме на чужди мафиоти, за да пътуваме в държавата си е престъпление!!!
14:18 20.06.2026
16 Престъпление, Съд, Оставка и
Над 20 г. земята е мъртва след ВЕИ-та и фото, тонове батерии, бетон, арматура, пластмаса, унищожаване течения-климат, унищожаване птици миграция, без грам живот на тези територии.
Пример Китай и врабчетата. 6300 кв. клм. Гюров за ВЕИ-та лозя, ниви, пасища вклч. София и София област, Смолян.
Съд, оставка и затвор. Плюс Пакт за миграция на ЕС. Тотална катастрофа при 5.5 милиона население, демографска катастрофа..
Оставка, ще дадат на Турция Концесията и то в турскоговорящи региони..
Оставка на ГЕРБ, ДПС, ПБ, СДс, ДБ, ПП.
14:20 20.06.2026
17 Оня под Коня
14:20 20.06.2026
18 Папи
14:22 20.06.2026
19 9ти септември
14:23 20.06.2026
20 Безпристрастен
Саниране.Стиропор с вагони.Лапаййй.! За да е по сигурно със стиропора,промениха Закон за управление на етажната собственост.Достатъчни са 67% от живущите в блока да са диви лакоми каскети,за " безплатна аванта" и санирането се превръща ,в задължително за всички домакинства.Отказваш да допускаш работниците в дома си,на тераси,коридори,санкция от 1000 лева ,от кмета на района/ общината.Ама ще ти налепят целия балкон отвътре с десет см стиропор отвсякъде,никой не те пита,дори да не си подписал споразумението.Праскат ти глобата директно.Ще плащаш като поп.Сега с магистралите -18 цента/ километър.Иначе,по третостепенните пътища,но и там винетка.Така продадоха тока,водата,златните залежи,летища, а на финала Грозданчо от итн.хариза на ивкончо целия БДЖ- пътнически превози.Със все новите композиции и вагони от чехия- на концесия,за 15 г.
14:24 20.06.2026
21 Тома
Коментиран от #29
14:32 20.06.2026
22 Станков
14:38 20.06.2026
23 Танков
14:51 20.06.2026
24 Емигрант
14:52 20.06.2026
25 Радевистов
15:03 20.06.2026
26 Мим
15:05 20.06.2026
27 Накрая
До коментар #5 от "Дайте всички магистрали на концесия":изгонете и българите. Всичко си дадохме на концесия. Дадохме си водата, тока, полезните изкопаеми, търговската мрежа, съобщенията, медиите, сега и пътищата. Доматите и краставиците не си произвеждаме. Месото също. И на кой сме ги дали? На стратегическите партньори, понеже те имали опит.
15:07 20.06.2026
28 Даааа
До коментар #10 от "венетка":Ама ти си мислиш, че с винетка от €50 на година ще използваш и тези пътища построени от концесионери ли... 🙏🤣🤣🤣....започва дрането...
15:15 20.06.2026
29 Мунчо
До коментар #21 от "Тома":Сега ще караш по магистралите на "пилота".....София - Варна за 25/30€ и ще си свиркаш... 🤣
15:19 20.06.2026
30 Бат Бойко откога ви го разправя това?
15:39 20.06.2026
31 1 километър на ден? Картофи ли ще сееш?
До коментар #3 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":А бе ти хептен за балами ни направи. По това време в България действа Великото народно събрание, конституцията е старата, член Първи не е отменен. На 28 март 1990 година Българската външнотърговска банка (БВТБ) прекратява плащанията по външния си дълг. Мораториумът е обявен секретно и в противоречие със съществуващото българско законодателство, защото текста на мораториума не е съгласуван от Андрей Луканов в заседание на Министерския Съвет и не е представен в Народното събрание. Следва Лукановата зима и оставката на правителството му на 29 ноември 1990г. Назначено е програмното правителство на Димитър Попов. Освобождават се цените, "за Бога, братя, не купувайте" ако помниш. Няма пари, няма споразумение с МВФ. Кредитният рейтинг е под нулата.
Никой в света няма да започне някакъв бизнес с държава в дефолт. Дори и Япония.
15:53 20.06.2026