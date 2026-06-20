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АПИ ще строи магистрали и мегапроекти само на концесия
  Тема: Войната на пътя

АПИ ще строи магистрали и мегапроекти само на концесия

20 Юни, 2026 13:42 1 454 31

  • апи-
  • инж. александър тодоров-
  • магистрали-
  • тунели-
  • пътища-
  • концесия

България няма опит с концесии и създаване на публично-частни партньорства към момента

АПИ ще строи магистрали и мегапроекти само на концесия - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не само АМ "Черно море", а конкретните обекти, които ще бъдат дадени на концесия са няколко. Преди 2028 г. няма да има магистрали на концесия в България".

Това заяви пред bTV новият председателят на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Александър Тодоров.

По думите му България няма опит с концесии и създаване на публично-частни партньорства към момента, уточни news.bg.

Той посочи, че големи инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за магистрали или скоростни пътища, могат да бъдат дадени на концесия.

Друга магистрала, която би могла да бъде дадена на концесия, е АМ "Русе-Маказа". Следващите проекти, които също ще бъдат предмет на анализи, е тунелът под Петрохан и АМ "Рила".

Инж. Тодоров увери още, че ремонтните дейности по магистралите у нас ще приключат до края на месеца. За активния туристически сезон гражданите ще пътуват удобно и безпроблемно.

Той увери, че юли, август и първата половина на септември месец няма планирани ремонти, за да може да бъде облекчен трафикът и да не се създават неудобства.

Ремонтните дейности по магистралите „Хемус“ и „Тракия“ ще приключат, както ги бяхме планирали, до края на месеца. Това каза в предаването „Тази събота“ инж. Александър Тодоров, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".

„Вече пуснахме два участъка вчера - този на магистрала „Тракия“ след тунел „Районова врата“, между 55-ия и 60-ия километър, и участъкът на „Хемус“, който е дълъг 9 км, за да можем да облекчим движението“, обясни той.

В последните няколко дни пътуването в посока към морето е натоварено. Причина за километричните задръствания и изнервените шофьори са ремонти по магистралите "Тракия" и "Хемус". Най-натоварено е до тунел "Траянови врата".

От туристическия бранш излязоха с критика, че ремонтите отново се правят в началото на туристическия сезон. Имат и искания от институциите.

По думите на Тодоров остава да бъде пуснат участъкът при 33-ия километър на „Тракия“, който всъщност създава много големи неудобства, предвид че магистралата от София до Пловдив е изключително натоварена. „Но до следващия петък ще пуснем движението, за да се успокоят гражданите и да пътуват безпроблемно“.

„Следващият участък е в област Стара Загора, между Нова Загора и Стара Загора, 208-ия до 228-ия километър. Там ремонтните дейности ще продължат до 3 юли. Но предвид факта, че трафикът намалява след Пловдив, по-малко са неудобствата, които търпят гражданите“, смята той.

По думите му за активния туристически сезон ще се пътува безпроблемно и доста по-безопасно, предвид състоянието, в което са били участъците.

„Не извършваме основни ремонти. При настилането се предвижда състоянието на настилката, за да могат тези деформации и повреди по нея да се отстранят и да повишим значително безопасността. Основни ремонти в такива кратки срокове няма как да се случат“, коментира Тодоров.

Той сподели, че е имало изкърпване преди две седмици. „Хората не разбраха, но в участъка Пазарджик - от 72-ия до 90-ия километър, през нощните часове се затваряше магистралата и се изкърпваше, за да се избегнат неудобството през деня и задръстванията“.

Хората са изнервени предвид състоянието на пътната инфраструктура от години. Създава се напрежение, което, когато хората попаднат в тапа, ескалира и създава неудобство за всички. Ние правим страхотна организация, опитваме се да комуникираме с туристическия бранш и с превозвачите, за да се минимизират проблемите. Но все пак трябва да имаме предвид, че тези ремонтни дейности трябва да се изпълнят. Те изискват технологично време“, посочи той.

По думите му към момента няма планирани други ремонти през юли, август и първата половина на септември, за да се облекчи трафикът максимално и да не се създават неудобства. „В бъдеще ще се опитаме предварително да ги дискутираме с туристическия бранш и превозвачите, да обявяваме плановете по-рано, така че всички да са информирани и да избегнем напрежение“.

„Предвид състоянието от много години насам, инфраструктурата застарява и се поврежда все повече. Това не е само в България, а в световен мащаб“, коментира той.

Тодоров обясни, че се планират основни ремонти на „Хемус“ и „Тракия“, но в момента се провеждат дискусии кога да започнат. „Тепърва ще правим организация, за да можем предварително да уведомим гражданите“.

„Тунел „Топли дол“ трябва да бъде затворен на магистрала „Хемус“, за да се довърши ремонтът. Тунел „Районова врата“ също трябва да бъде ремонтиран. Това са изключително сложни ремонти и апелирам към разбиране от всички“, обясни Тодоров.

Той посочи, че и двата тунела са дълги около 800 метра. „Има много системи за безопасност, които трябва да се изградят, свързани с европейската директива. Това не може да се случи за няколко месеца“.

По думите му тогава движението ще се извършва само в едната тръба, което означава по-голямо натоварване.

„Не се планира тези ремонти да започнат до края на годината“, обясни Тодоров.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продажници

    24 1 Отговор
    Разпродадоха държавата за жълти стотинки, накрая ще пращате на гърци и турци да стигнете до селата.

    13:46 20.06.2026

  • 2 Това трябваше да стане преди 36 години

    15 3 Отговор
    а не група олигарси да откраднат милиарди!
    И сега щяхме да имаме магистрали!

    13:49 20.06.2026

  • 3 Племето помни като маймуните - 3 минути

    22 3 Отговор
    1991 година Япония предложеи да направи Хемус на цена 1 милион долара и със скорост на изграждане 1 километър на ден!
    Нашите крадци тогава не се съгласиха!

    Коментиран от #4, #31

    13:52 20.06.2026

  • 4 Уточнение

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":

    1 милион долара за километър!
    А сега строят за десетки милиони за километър!
    И магистрали няма!

    13:54 20.06.2026

  • 5 Дайте всички магистрали на концесия

    15 2 Отговор
    на Турция и Португалия!
    Ако искаме да имаме пътища, изгонете българската пътно строителна мафия завинаги.

    Коментиран от #11, #27

    13:54 20.06.2026

  • 6 цап царап

    10 0 Отговор
    пак ще има лапчо кебабчо

    13:58 20.06.2026

  • 7 Хайуейтухел

    8 1 Отговор
    На концесия и на конскаруция отиват нещата.

    13:59 20.06.2026

  • 8 БАЦЕ ЕООД

    6 3 Отговор
    идеята е ЕС да си построи пътя до фронта с Русия ...

    14:02 20.06.2026

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    А Видин - Монтана кога ?

    14:03 20.06.2026

  • 10 венетка

    10 0 Отговор
    Концесията за бъдещите пътища би ли включвала допълнителни пътни такси с бариери на входа?

    Коментиран от #13, #28

    14:03 20.06.2026

  • 11 Припомняме,

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дайте всички магистрали на концесия":

    че турска компания Дженгиз ремонтира 400-метрова отсечка АМ Люлин, която се пропуква само седмица след отварянето си през 2010г..... и т.н....

    14:08 20.06.2026

  • 12 въпрос

    18 0 Отговор
    Концесията е заробващ инструмент на олигархията. Като дадоха златодобива на концесия каква е ползата?

    14:09 20.06.2026

  • 13 Яяяяяя

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "венетка":

    Да, парите трябва да се избият многократно

    14:10 20.06.2026

  • 14 ост гост

    11 0 Отговор
    Тъй, някой строи на концесия и следва въпросът-аз защо плащам винетка и камионите тол-такса?

    14:10 20.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Твърдо против концесии! Плащаме данъци, за да си вършите работата!
    Да плащаме на чужди мафиоти, за да пътуваме в държавата си е престъпление!!!

    14:18 20.06.2026

  • 16 Престъпление, Съд, Оставка и

    9 2 Отговор
    Затвор. Няколко кръвоносни системи има държавата - банки, не са наши. Инфраструктура пътна - независимост при война и дислокация, хранителни и др. доставки. Вода и енергия. Зеленчукопроизводство, животновъдство-избити животни. Земя унищожена от ВЕИ-та и фото.
    Над 20 г. земята е мъртва след ВЕИ-та и фото, тонове батерии, бетон, арматура, пластмаса, унищожаване течения-климат, унищожаване птици миграция, без грам живот на тези територии.
    Пример Китай и врабчетата. 6300 кв. клм. Гюров за ВЕИ-та лозя, ниви, пасища вклч. София и София област, Смолян.
    Съд, оставка и затвор. Плюс Пакт за миграция на ЕС. Тотална катастрофа при 5.5 милиона население, демографска катастрофа..
    Оставка, ще дадат на Турция Концесията и то в турскоговорящи региони..
    Оставка на ГЕРБ, ДПС, ПБ, СДс, ДБ, ПП.

    14:20 20.06.2026

  • 17 Оня под Коня

    1 7 Отговор
    Иван Костов построи над 400 км пътна инфраструктура без цент европомощ!!! При условие, че по време на управлението на Иван Костов гражданските застраховки бяха на символична стойност при СиК, ВиС където Ви сърце сака... Значи Може, ама си трябва АКЪЛ!!!

    14:20 20.06.2026

  • 18 Папи

    6 0 Отговор
    От месец и половина изоставиха разбит от тях път след започнат ремонт от с. Казашка река ,Юнак , Дъбравино с мост над река Камчия до разклона за Долни Чифлик. Работиха месец-два и изведнъж машините изчезнаха до една след махнат асфалт и насипан чакъл. Всичко вече е в пепел ,камъни и дупки . А на единствения мост изляха 1/ 3 . Едното платно е старото , а другата му част е с излят и несъединен до края на моста. Има и стърчащи към гумите на минаващите превозни средства дебели арматурни железа . Парапети разбити и изгнили . Новият бетон стига от подпора на моста до нищото. Не са съединени краищата въпреки тежестта и дебелината на положения бетон. Кметовете казват ,че скоро няма да стане и не знаят защо ? Пак на рекет някакъв прилича работата за още пари , но това не може да оправи мизерията ,мръсотията и разбитите автомобили , а и камиони. През тези села минава път от Девненските бетоновози и камиони ТИР , дърва и селскостопански машини . Някакъв ужас е с едно полуразрушено платно на мост на пълноводна река с приливи поради дъждовете. Чакат да убият някого отново. Изрязаха малко клони , а докато го направят сигурно гората ще влезе в пътя с чакъла. Тези трябва да се закрият изцяло и други хора да работят .

    14:22 20.06.2026

  • 19 9ти септември

    7 0 Отговор
    Целият свинарник в затвора и конфискация на имуществото и пари

    14:23 20.06.2026

  • 20 Безпристрастен

    11 0 Отговор
    Всеки щом захапе властта,се насочва към най- тлъстите мръвки.Няма значение,кой,коя партия или коалиция.А големите мръвки,са пътища,жп.превози,магистрали.В по ново време се вторачиха в милиардите отвън,с тн
    Саниране.Стиропор с вагони.Лапаййй.! За да е по сигурно със стиропора,промениха Закон за управление на етажната собственост.Достатъчни са 67% от живущите в блока да са диви лакоми каскети,за " безплатна аванта" и санирането се превръща ,в задължително за всички домакинства.Отказваш да допускаш работниците в дома си,на тераси,коридори,санкция от 1000 лева ,от кмета на района/ общината.Ама ще ти налепят целия балкон отвътре с десет см стиропор отвсякъде,никой не те пита,дори да не си подписал споразумението.Праскат ти глобата директно.Ще плащаш като поп.Сега с магистралите -18 цента/ километър.Иначе,по третостепенните пътища,но и там винетка.Така продадоха тока,водата,златните залежи,летища, а на финала Грозданчо от итн.хариза на ивкончо целия БДЖ- пътнически превози.Със все новите композиции и вагони от чехия- на концесия,за 15 г.

    14:24 20.06.2026

  • 21 Тома

    9 2 Отговор
    Какво стана с на бати Бойко тиквата магистралите с 3 см асфалт и чувалите и саковете с пари измъкнати от банките за пътищата

    Коментиран от #29

    14:32 20.06.2026

  • 22 Станков

    8 0 Отговор
    И защо плащаме данъци и винетки толкова години . Не беше ли за пътища които така и така не получихме. Продавате суверенитет на Турците и му казвате -Концесия която отново ще ограбва нас с такси . Пътищата в техните Турски райони точно техните камиони ги разбиват най-много защото ги ползват за без пари до сега. Турчин ще богатее , а ние да му плащаме . Кой век пак ни връщате . Тази магистрала НЯМА да се ползва от Българи. Може някой политик бизнесмен да мине ,но не вярвам обикновения човек да им плати. Ако направи това ,Радевото правителство е пътник и не само за това. От половин век чакаме пътища и плащаме . Връщайте парите на хората първо за да имат за такси ако искате защото пътища няма . Всичко окрадохте и продължавате. Сега още директен кеш. Знаете ли колко рядко можете да видите местни автомобили на платените скъпо пътища от Сърбия до Италия и Австрия. Единици . Такива отсечки не са за народ в тази страна и затова той изчезва . Продажници .

    14:38 20.06.2026

  • 23 Танков

    4 0 Отговор
    Колко години български автомобили няма да плащат такси защото са плащали достатъчно за нищо . Закриват Ви и връщате парите . Тогава Концесии . След уточняване на това изрично условие . Да си дерат Турци , Румънци и Украинци които нищо не са плащали . Значи от Румъния през Варна и Бургас до Турция на това магистрала ли му казваш ? Нова до 2028 да пукнеш не можеш да построиш . Нито пък прехвалени Турци и Гърци. Могат да настелят само асфалт на ролки който от свлачища ,завои и баири ще изчезва на всеки три месеца. А живущите от града ,до село по черно могат да минават . В цял свят хората правят чисто ново и ПОДДЪРЖАТ добре старото което не се плаща . Туристи и бизнеси да си пътуват по платеното или който иска . Тук ще стане като с винетките - за липса на пътища и стандарт не отговарящ на нищо като размери ,ширина ,гладкост ,отстояние на опасни обекти , наклони и ъгъл завои , БОЯ нямаш ама дерете хората с винетки . Каква алтернатива на този път ще оставите ? Никаква защото друг път няма който да е що годе безопасен. Некадърници алчни сте си.

    14:51 20.06.2026

  • 24 Емигрант

    3 0 Отговор
    Не зная това АПИ държавно ли е частно ли е, но е абсолютен боклук, щели да строят на концесия, ха ха ха,юда "строят" или да лапат на концесия ? Няма в света такава пътно-строителна организация на която обектите и да не работят през ноща, в събота и в неделя, навсякъде в ЕС ремонти по пътищата и на нови обекти се работи денонощно, на смени, няма машина която да почива, работа, работа и пак работа, в България обаче това не е така, работят по пътищата денонощно само полицаи, камери и пътни знаци ! Държавата на мафията и рекета !

    14:52 20.06.2026

  • 25 Радевистов

    3 0 Отговор
    Така ли ще ограничите поскъпването и инфлацията . Обикновения човек потребител ще плаща отново без да ползва. Не си мислете ,че само пътуващия там човек плаща таксата. Всички и за всичко , от хляба до компютъра ще е още по-скъпо ако въведете и концесиите. А искаме хора от вашите политически назначения и този който ви е назначил в затвора и отнемане на имоти и пари на цялата рода за това ,че не направихте нищо въпреки винетки на общо основание и данъци върху кубици на мпс , а не на тежест и категория мръсотия. Защо най безвредните на газ автомобили вечно плащат наравно с другите ? Къде са парите досега с години от милиони хора вземани ? В затвора ви е мястото и да редите камъни и асвалт по пътищата за да ядете . Да си платите поне престоя там , а не да лежите.

    15:03 20.06.2026

  • 26 Мим

    1 0 Отговор
    Коя е тази Районова врата...

    15:05 20.06.2026

  • 27 Накрая

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дайте всички магистрали на концесия":

    изгонете и българите. Всичко си дадохме на концесия. Дадохме си водата, тока, полезните изкопаеми, търговската мрежа, съобщенията, медиите, сега и пътищата. Доматите и краставиците не си произвеждаме. Месото също. И на кой сме ги дали? На стратегическите партньори, понеже те имали опит.

    15:07 20.06.2026

  • 28 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "венетка":

    Ама ти си мислиш, че с винетка от €50 на година ще използваш и тези пътища построени от концесионери ли... 🙏🤣🤣🤣....започва дрането...

    15:15 20.06.2026

  • 29 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    Сега ще караш по магистралите на "пилота".....София - Варна за 25/30€ и ще си свиркаш... 🤣

    15:19 20.06.2026

  • 30 Бат Бойко откога ви го разправя това?

    1 0 Отговор
    Пак дойдохте на неговата.

    15:39 20.06.2026

  • 31 1 километър на ден? Картофи ли ще сееш?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":

    А бе ти хептен за балами ни направи. По това време в България действа Великото народно събрание, конституцията е старата, член Първи не е отменен. На 28 март 1990 година Българската външнотърговска банка (БВТБ) прекратява плащанията по външния си дълг. Мораториумът е обявен секретно и в противоречие със съществуващото българско законодателство, защото текста на мораториума не е съгласуван от Андрей Луканов в заседание на Министерския Съвет и не е представен в Народното събрание. Следва Лукановата зима и оставката на правителството му на 29 ноември 1990г. Назначено е програмното правителство на Димитър Попов. Освобождават се цените, "за Бога, братя, не купувайте" ако помниш. Няма пари, няма споразумение с МВФ. Кредитният рейтинг е под нулата.

    Никой в света няма да започне някакъв бизнес с държава в дефолт. Дори и Япония.

    15:53 20.06.2026

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