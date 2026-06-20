АПИ ще строи магистрали и мегапроекти само на концесия

"Не само АМ "Черно море", а конкретните обекти, които ще бъдат дадени на концесия са няколко. Преди 2028 г. няма да има магистрали на концесия в България".

Това заяви пред bTV новият председателят на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Александър Тодоров.

По думите му България няма опит с концесии и създаване на публично-частни партньорства към момента, уточни news.bg.

Той посочи, че големи инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за магистрали или скоростни пътища, могат да бъдат дадени на концесия.

Друга магистрала, която би могла да бъде дадена на концесия, е АМ "Русе-Маказа". Следващите проекти, които също ще бъдат предмет на анализи, е тунелът под Петрохан и АМ "Рила".

Инж. Тодоров увери още, че ремонтните дейности по магистралите у нас ще приключат до края на месеца. За активния туристически сезон гражданите ще пътуват удобно и безпроблемно.

Той увери, че юли, август и първата половина на септември месец няма планирани ремонти, за да може да бъде облекчен трафикът и да не се създават неудобства.

Ремонтните дейности по магистралите „Хемус“ и „Тракия“ ще приключат, както ги бяхме планирали, до края на месеца. Това каза в предаването „Тази събота“ инж. Александър Тодоров, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".

„Вече пуснахме два участъка вчера - този на магистрала „Тракия“ след тунел „Районова врата“, между 55-ия и 60-ия километър, и участъкът на „Хемус“, който е дълъг 9 км, за да можем да облекчим движението“, обясни той.

В последните няколко дни пътуването в посока към морето е натоварено. Причина за километричните задръствания и изнервените шофьори са ремонти по магистралите "Тракия" и "Хемус". Най-натоварено е до тунел "Траянови врата".

От туристическия бранш излязоха с критика, че ремонтите отново се правят в началото на туристическия сезон. Имат и искания от институциите.

По думите на Тодоров остава да бъде пуснат участъкът при 33-ия километър на „Тракия“, който всъщност създава много големи неудобства, предвид че магистралата от София до Пловдив е изключително натоварена. „Но до следващия петък ще пуснем движението, за да се успокоят гражданите и да пътуват безпроблемно“.

„Следващият участък е в област Стара Загора, между Нова Загора и Стара Загора, 208-ия до 228-ия километър. Там ремонтните дейности ще продължат до 3 юли. Но предвид факта, че трафикът намалява след Пловдив, по-малко са неудобствата, които търпят гражданите“, смята той.

По думите му за активния туристически сезон ще се пътува безпроблемно и доста по-безопасно, предвид състоянието, в което са били участъците.

„Не извършваме основни ремонти. При настилането се предвижда състоянието на настилката, за да могат тези деформации и повреди по нея да се отстранят и да повишим значително безопасността. Основни ремонти в такива кратки срокове няма как да се случат“, коментира Тодоров.

Той сподели, че е имало изкърпване преди две седмици. „Хората не разбраха, но в участъка Пазарджик - от 72-ия до 90-ия километър, през нощните часове се затваряше магистралата и се изкърпваше, за да се избегнат неудобството през деня и задръстванията“.

„Хората са изнервени предвид състоянието на пътната инфраструктура от години. Създава се напрежение, което, когато хората попаднат в тапа, ескалира и създава неудобство за всички. Ние правим страхотна организация, опитваме се да комуникираме с туристическия бранш и с превозвачите, за да се минимизират проблемите. Но все пак трябва да имаме предвид, че тези ремонтни дейности трябва да се изпълнят. Те изискват технологично време“, посочи той.

По думите му към момента няма планирани други ремонти през юли, август и първата половина на септември, за да се облекчи трафикът максимално и да не се създават неудобства. „В бъдеще ще се опитаме предварително да ги дискутираме с туристическия бранш и превозвачите, да обявяваме плановете по-рано, така че всички да са информирани и да избегнем напрежение“.

„Предвид състоянието от много години насам, инфраструктурата застарява и се поврежда все повече. Това не е само в България, а в световен мащаб“, коментира той.

Тодоров обясни, че се планират основни ремонти на „Хемус“ и „Тракия“, но в момента се провеждат дискусии кога да започнат. „Тепърва ще правим организация, за да можем предварително да уведомим гражданите“.

„Тунел „Топли дол“ трябва да бъде затворен на магистрала „Хемус“, за да се довърши ремонтът. Тунел „Районова врата“ също трябва да бъде ремонтиран. Това са изключително сложни ремонти и апелирам към разбиране от всички“, обясни Тодоров.

Той посочи, че и двата тунела са дълги около 800 метра. „Има много системи за безопасност, които трябва да се изградят, свързани с европейската директива. Това не може да се случи за няколко месеца“.

По думите му тогава движението ще се извършва само в едната тръба, което означава по-голямо натоварване.

„Не се планира тези ремонти да започнат до края на годината“, обясни Тодоров.