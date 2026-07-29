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Пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ

Пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ

29 Юли, 2026 06:53, обновена 29 Юли, 2026 06:57 834 3

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Катастрофи, пожари и натоварен трафик

Пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътищата от републиканската мрежа са проходими, но движението по основните магистрали е натоварено.

Агенция „Пътна инфраструктура“ въведе временна организация на движението и извънредни мерки за безопасност. Извършват се ремонти и косене на крайпътна растителност в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. По АМ „Струма“ в област Кюстендил също има въведени временни ограничения. АПИ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост.

Интензивен трафик по границите на България

Според официалния сутрешен отчет на Главна дирекция „Гранична полиция“, трафикът е интензивен на следните пунктове:

  • ГКПП „Капитан Андреево“ (граница с Турция) – засилен трафик на изход за леки автомобили.
  • ГКПП „Калотина“ (граница със Сърбия) – натоварено движение на вход за леки автомобили поради транзитно преминаващи граждани.
  • Границата с Румъния – трафикът през Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Фериботните връзки Свищов–Зимнич и Оряхово–Бекет временно са спрели работа поради критично ниското ниво на река Дунав.
  • На границите с Гърция и Република Северна Македония преминаването е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

Черна статистика на КАТ и сводки от Пожарната

Жегите усложняват пътната и пожарната обстановка в страната. През изминалите 24 часа са регистрирани тежки произшествия:

  • Катастрофи по пътищата: По данни на КАТ, през денонощието в страната са станали 25 тежки ПТП с общо 33 ранени граждани. От началото на юли месец жертвите по пътищата са вече 46 души. Пример за тежък инцидент е верижна катастрофа на АМ „Струма“ край Бобошево с 4 автомобила и 8 пострадали.
  • Статистика за пожарите: Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 178 сигнала и са потушили 126 пожара на територията на страната за последните 24 часа. Отчетена е една жертва вследствие на огнените стихии.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че сутрешните условия за планински туризъм в България са добри. Всички лифтови съоръжения в курортите работят нормално. Температурите по високите части варират между 4 и 12 градуса, като по билото на Стара планина духа умерен вятър. ПСС предупреждава, че в следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност и краткотрайни превалявания от дъжд, затова туристите трябва да бъдат добре екипирани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    1 0 Отговор
    АПИ само ПАПИ.

    Коментиран от #3

    07:07 29.07.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Жега! Вчера беше 37о.

    07:14 29.07.2026

  • 3 ТИР

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижда се":

    Освен да АПИ, ПАПИ доста ЛАПИ
    как може да плащаш всички пътища , дори и такива с дупки, надвиснали клони ,храсти а като изпадне щепсел на устройството получаваш глоба 350 евро,,,
    Може просто да се добавя неотчетения маршрут към фактурата ,,,

    08:08 29.07.2026

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