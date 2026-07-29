Пътна обстановка и извънредни мерки на АПИ

Пътищата от републиканската мрежа са проходими, но движението по основните магистрали е натоварено.
Агенция „Пътна инфраструктура“ въведе временна организация на движението и извънредни мерки за безопасност. Извършват се ремонти и косене на крайпътна растителност в участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. По АМ „Струма“ в област Кюстендил също има въведени временни ограничения. АПИ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост.
Интензивен трафик по границите на България
Според официалния сутрешен отчет на Главна дирекция „Гранична полиция“, трафикът е интензивен на следните пунктове:
- ГКПП „Капитан Андреево“ (граница с Турция) – засилен трафик на изход за леки автомобили.
- ГКПП „Калотина“ (граница със Сърбия) – натоварено движение на вход за леки автомобили поради транзитно преминаващи граждани.
- Границата с Румъния – трафикът през Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Фериботните връзки Свищов–Зимнич и Оряхово–Бекет временно са спрели работа поради критично ниското ниво на река Дунав.
- На границите с Гърция и Република Северна Македония преминаването е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.
Черна статистика на КАТ и сводки от Пожарната
Жегите усложняват пътната и пожарната обстановка в страната. През изминалите 24 часа са регистрирани тежки произшествия:
- Катастрофи по пътищата: По данни на КАТ, през денонощието в страната са станали 25 тежки ПТП с общо 33 ранени граждани. От началото на юли месец жертвите по пътищата са вече 46 души. Пример за тежък инцидент е верижна катастрофа на АМ „Струма“ край Бобошево с 4 автомобила и 8 пострадали.
- Статистика за пожарите: Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 178 сигнала и са потушили 126 пожара на територията на страната за последните 24 часа. Отчетена е една жертва вследствие на огнените стихии.
Условия за туризъм в планините
Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че сутрешните условия за планински туризъм в България са добри. Всички лифтови съоръжения в курортите работят нормално. Температурите по високите части варират между 4 и 12 градуса, като по билото на Стара планина духа умерен вятър. ПСС предупреждава, че в следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност и краткотрайни превалявания от дъжд, затова туристите трябва да бъдат добре екипирани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижда се
Коментиран от #3
07:07 29.07.2026
2 Дзак
07:14 29.07.2026
3 ТИР
До коментар #1 от "Вижда се":Освен да АПИ, ПАПИ доста ЛАПИ
как може да плащаш всички пътища , дори и такива с дупки, надвиснали клони ,храсти а като изпадне щепсел на устройството получаваш глоба 350 евро,,,
Може просто да се добавя неотчетения маршрут към фактурата ,,,
08:08 29.07.2026