Ситуацията в страната: Пътища, трафик и пожари

Динамична и напрегната остава обстановката по пътищата, планинските масиви и ГКПП-тата в страната към 7.00 часа българско време.

Летният сезон, засиленият трафик и високите температури изправят пред сериозни изпитания екипите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) и Пътна полиция.

Сводка на МВР: Пожари и катастрофи в цифри

През изминалите 24 часа дежурните спасителни и контролни органи отчитат тежко денонощие. Ето официалните данни на МВР:

Пожари в страната : Ликвидирани са общо 142 пожара на територията на цялата страна. От тях 27 са с преки материални щети (включително 10 в жилищни сгради), а 115 са без материални щети (основно запалвания в сухи треви и отпадъци). При пожарите е регистриран 1 загинал гражданин.

: Ликвидирани са общо на територията на цялата страна. От тях 27 са с преки материални щети (включително 10 в жилищни сгради), а 115 са без материални щети (основно запалвания в сухи треви и отпадъци). При пожарите е регистриран 1 загинал гражданин. Катастрофи по пътищата: По данни на КАТ и „Пътна полиция“, републиканската мрежа бележи черна статистика с 29 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) за последното денонощие. При инцидентите са загинали 4 души, а 39 са ранени.

През нощта инцидент блокира активната лента при км 31 на АМ „Тракия“ в посока Бургас. Движението временно се осъществява само в изпреварващата лента под регулирането на „Пътна полиция“.

Извънредни мерки и ремонти от АПИ

Пътната агенция въвежда специфични реорганизации за днешния 30 юли:

АМ „Тракия“ : Днес от 8:00 до 15:00 часа в участъка между 61-и и 66-и км (област Пазарджик) в посока София ще се извършва почистване на отводнителни шахти. Движението в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а трафикът ще се насочва в активната лента.

: Днес от 8:00 до 15:00 часа в участъка между 61-и и 66-и км (област Пазарджик) в посока София ще се извършва почистване на отводнителни шахти. Движението в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а трафикът ще се насочва в активната лента. Път I-1 (Благоевград – Кулата) : Между 10:30 и 11:00 часа днес се променя организацията при 366-и км в района на Благоевград за подмяна на тол камера. Преминаването ще се извършва двупосочно в една лента.

: Между 10:30 и 11:00 часа днес се променя организацията при 366-и км в района на Благоевград за подмяна на тол камера. Преминаването ще се извършва двупосочно в една лента. АМ „Струма“ : Продължават временните промени в организацията на движението по участъци в област Кюстендил за монтаж на конструкции.

: Продължават временните промени в организацията на движението по участъци в област Кюстендил за монтаж на конструкции. Забрана за ТИР-ове: От АПИ напомнят, че в петък и неделя следобед влиза в сила ограничение за движението на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и Кресненското дефиле с цел облекчаване на трафика.

Интензивен трафик по границите

Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) работят при максимален капацитет.

Границата с Република Турция : Изключително натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за леки автомобили поради гастарбайтерския поток.

: Изключително натоварено е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за леки автомобили поради гастарбайтерския поток. Границата с Република Гърция : Засилен трафик от туристи се отчита на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“.

: Засилен трафик от туристи се отчита на ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Маказа“. Границата с Румъния: На ГКПП „Дунав мост - Русе“ и ГКПП „Дунав мост - Видин“ се образуват колони от товарни автомобили.

Шофьорите могат да проследят реалното натоварване чрез интерактивната карта на Националното тол управление на адрес bgtoll.bg/traffic_passes/.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) информира, че условията за туризъм в сутрешните часове са добри, но времето в следобедните часове в големите масиви (Рила, Пирин, Стара планина) крие риск от локални превалявания и гръмотевична дейност. Носенето на подходяща екипировка, заредени телефони и предварителното проучване на маршрутите са задължителни. Поради високия риск от пожари, паленето на огън извън регламентираните места е абсолютно забранено.