Новини
България »
Километрични задръствания към Гърция и това лято, рекорден трафик спря движението по „Струма“

Километрични задръствания към Гърция и това лято, рекорден трафик спря движението по „Струма“

22 Юни, 2026 09:28 1 163 47

  • задръствания-
  • път-
  • гърция-
  • трафик

Образува се колона, дълга 40 километра

Километрични задръствания към Гърция и това лято, рекорден трафик спря движението по „Струма“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жаждата за море винаги е по-голяма от страха от задръстванията. В събота видяхме, че тази поговорка важи за хиляди туристи, които стоически изтърпяха 40-километрова тапа, за да преминат проблематичния участък между Кресна и Благоевград и все пак да достигнат до курортите в южната ни съседка. Нито светофарът в Кресна, нито засиленото полицейско присъствие, нито въвеждането на обходни маршрути помогнаха за облекчаването на трафика и изглежда сякаш и тази година преди морето ще се чака дълго на пътя.

От Кресна до Благоевград 40-километровото задръстване подреди автомобили и камиони в огромна колона, която в един момент започна да приближава тунел "Железница". За да не се струпат всички вътре в двукилометровото съоръжение и да има рискове за пътуващите, от АПИ обявиха, че пренасочват движението от магистралата към Е-79. Така и на двата пътя се образува голяма тапа.

Шофьорите недоволстваха от тапата, защото чакаха с часове в жегата. В задръстването имаше и такива, които се прибираха вкъщи, а не пътуваха към границата с Гърция.

4 часа отнемаше пътуването от Благоевград до Симитли - 40 километра за 240 минути. Надеждите са, че строящият се в момент обход на Кресна, който трябва да е готов догодина, ще реши проблема, защото ще изведе трафика извън града. Така автомобилите не би трябвало да се бавят в градските условия и трафикът се чака да стане далеч по-лек. Но съмненията остават - защото хилядите автомобили ще се струпват вкупом на други точки, например преди кръговото кръстовище след Кресна.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то има толкова пунктове а те се

    15 2 Отговор
    задръстват с километри . ама в гръцка ходят румънци, македонци , сръби . та там е всякаква сбирщина . има и 10 проценти с къщи и кемпери . помним плевелиев, оня транспортния , горанов купиха имоти в гръцка . сега задръстват пътя . отиват на 4 месечна ваканция . но не знаят гръцки .

    09:32 22.06.2026

  • 2 Даниел

    18 1 Отговор
    А по магистралите към българското Черноморие тази година липсват дори катастрофите!

    Коментиран от #43

    09:32 22.06.2026

  • 3 Алибека на Буци съм

    24 1 Отговор
    Ама, ама там имат и земетресения, и хищни риби изяждат плажуващите!

    Коментиран от #7

    09:33 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    12 1 Отговор
    Аз това лято се нанасям в Баба Алино, вие се редете на КПП-тата.

    09:34 22.06.2026

  • 5 ЦК на БКП

    8 2 Отговор
    Всички комуняги които приветстваха "откритите листове" за пограничните райони преминаха първи по магистралата още нощес.

    09:35 22.06.2026

  • 6 Баровец

    5 6 Отговор
    Така е, бедните търчат към Гърция! Ние паралиите фърчим със самолети докъдето си поискаме!

    Коментиран от #13, #14, #15

    09:36 22.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Алибека на Буци съм":

    И пак са по-добре, защото си нямат поредният на "общата" и "Регресивна България"

    09:38 22.06.2026

  • 8 държава

    6 1 Отговор
    от зомби

    09:39 22.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    А към Черно море е спокойно.

    Коментиран от #18

    09:41 22.06.2026

  • 10 замислен

    8 1 Отговор
    И винаги в началото на такова задръстване има някой дето без причина кара с 30-40 и се чуди и възмущава защо му свиркат и святкат тези отзад.

    Коментиран от #11, #25

    09:41 22.06.2026

  • 11 е как

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "замислен":

    Той винаги така си кара. Ще спеси 150 грама газ до Солун.

    09:43 22.06.2026

  • 12 Тва требе

    5 2 Отговор
    да е платена от некой морски бетонов тумбак публикация, нали?

    09:44 22.06.2026

  • 13 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баровец":

    като порасна искам да стана като тебе

    Коментиран от #16

    09:44 22.06.2026

  • 14 НАП

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баровец":

    Идваме да ти проверим доходите и какви данъци още не си плащал

    Коментиран от #17

    09:45 22.06.2026

  • 15 Аз пък

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Баровец":

    ще прескоча до Крим. Там ако не си напълниш резервоара с бензин ядеш бой. Иначе го изливат по улиците. Затова багажника ми е препълнен с туби, даже и няколко съм свързал с въже за теглича

    Коментиран от #22

    09:46 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баровец

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "НАП":

    Аматьор! Ние си переме парите точно както стриктно си плащаме данъците!

    Коментиран от #23

    09:47 22.06.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Защото цените ги люлят 9 бала

    09:48 22.06.2026

  • 19 Мдааа

    5 2 Отговор
    При цени: порция цаца 12Е, таратор 9Е, дюнер 18Е на "нашето" море направо е учудващо, че трафикът, към Гърция все пак макар и бавно се движи!

    09:49 22.06.2026

  • 20 Бг.Море

    8 1 Отговор
    Таз година 40км. дай боже до година 400км. Цаца за 12€ 200гр.не щем и салата 250гр.за 8€ Бг. Шефовете да си викат родата и персонала да им правят оборот.Прицакахте се сами сложихте катинара на Руснаците и пуснахте урки да ги храните и гледате за без пари.От германцията ви идват са дъртаци с диабет не пият и не ядат.Густо майна вдигай знамето фалит.

    09:49 22.06.2026

  • 21 Ганчо бананчо

    1 1 Отговор
    Кът им е толкова акъла,да се връх у задръстването

    09:51 22.06.2026

  • 22 Баровец

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Аз пък":

    Що се мъчиш така бе, нямаш ли пари за самолет? Прави като Зелю - проси!

    09:51 22.06.2026

  • 23 НАП

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баровец":

    Ей сега ще проверим откъде са ти парите ,ако не може да докажеш ,конфискуваме всичко

    Коментиран от #27

    09:52 22.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "замислен":

    и винаги в началото на една катастрофа има по един, дето бърза

    Коментиран от #28, #38

    09:53 22.06.2026

  • 26 Преди 15-20 години когато ходех

    0 1 Отговор
    в Гърция всички ме гледаха и се чудеха.
    А сега всичкита селяния е нарамила ти сагите ѝ е хукнала като изоглавена нататък. Изучиха се българчетата а аз като по глупав ходя на южното Черноморие на пустите и диви флажове в България. Сигурно ще кажат че съм селянин..... Лошо е че остават все по-малко такива

    09:55 22.06.2026

  • 27 Баровец

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "НАП":

    Пратете ми Черната Нора, с очилцата.....

    Черна пантера, в черна Панамера.....

    09:56 22.06.2026

  • 28 а не се ли сещаш

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    че ако спазвайки ограниченията, всички се налага да те заобикалят, проблема не е в тях?

    Коментиран от #31

    09:58 22.06.2026

  • 29 Поне

    1 0 Отговор
    Няма да стоят гладни ,багажниците им са пълни от Кауфланда

    09:59 22.06.2026

  • 30 Георги

    2 0 Отговор
    това са 40км все бедняци, които не могат да си позволят да играят на алчноморието. Заплатите им като станат европейски и те ще могат да ядат цаца с бира по нашето море. До тогава ще се мъчат в тая лоша Гърция!

    09:59 22.06.2026

  • 31 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "а не се ли сещаш":

    причини кола да се движи бавно колкото искаш, виж за липсата на толерантност се сещам само за една.

    Коментиран от #33

    10:01 22.06.2026

  • 32 Важното

    2 0 Отговор
    е да се снимат, че са ходили, мазохисти.

    10:04 22.06.2026

  • 33 като се движи бавно

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Георги":

    да спре и да пропусне колоната.

    Коментиран от #36

    10:06 22.06.2026

  • 34 зомби

    0 0 Отговор
    България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. Над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания Фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в Министерството на вътрешните работи, което управлява Фонда. Целеви средства за превенция на катастрофите и намаляване на броя на жертвите от пътно-транспортни произшествия (ПТП) отиват за текущи ремонти на РПУ-та, закупуване на служебни облекла и канцеларски материали, семинари и конкурси като „Пътен полицай на годината“. В същото време броят на катастрофите нараства устойчиво през последните години, увеличават се и ранените, особено тежките случаи.

    Тази картина и тези шокиращи данни очертава доклад на Сметната палата след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 г., а одитираният обект е МВР, разказва в обширно съобщение Сметната палата.

    10:07 22.06.2026

  • 35 МПС

    2 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    10:09 22.06.2026

  • 36 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "като се движи бавно":

    бавно движещите се обикновено го правят,а човек спазващ ограниченията няма проблем с бавнодвижещите се. Задължителна минимална скорост има само на магистралата - карай там.

    Коментиран от #40

    10:11 22.06.2026

  • 37 ТИР

    2 0 Отговор
    Не навременното престрояване в една лента е причината за тапите , винаги едни тъпи тарикати отиват напред и навлизат в лентата разрешена за движение което причинява спирането на останалите....

    10:11 22.06.2026

  • 38 замислен

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    На кое викаш "някой дето бърза"? Хората са ти направили път, изчислили са че може спокойно да се движиш по него с 90 а ти си се кротнал с 60 по някаква причина и правиш тапа? или ограничението е 60 а ти решаваш че трябва да минеш с 30? Та кога започнат да те изпреварват предизвикваш повече ситуации за катастрофи от колкото ако натиснеш малко газта. Ако те е страх вземи уроци, ако колата не е ОК мини през сервиз, ама да прецакаш сума народ защото не си ОК с главата не го разбирам.

    Коментиран от #41

    10:18 22.06.2026

  • 39 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА СЕ БЛОКИРАТ ГРАНИЦИТЕ С ГЪРЦИЯ ЗА ДА УСЕТЯТ КАК СЕ ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИТЕ В КЪСНА ЕСЕН, КОГАТО ТЕХНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПРОТЕСТИРАТ И ЗАТВАРЯТ ГРАНИЦИТЕ С БЪЛГАРИЯ

    10:18 22.06.2026

  • 40 замислен

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Георги":

    Чл. 22, ал. 1: Водачът на пътно превозно средство не трябва да се движи без основателна причина с твърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите пътни превозни средства.Чл. 22, ал. 2: Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, трябва да ги пропусне при първа възможност.Чл. 22, ал. 3: На водача на моторно превозно средство е забранено да се движи с ниска скорост без включени аварийни светлини.

    Коментиран от #42

    10:21 22.06.2026

  • 41 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "замислен":

    задължителна мимимална скорост има само на магистралата - карай там. Причини човек да кара бавно колкото искаш, виж за липсата на толерантност се сещам само за една. Като искаш да караш бързо има писти. Пътят е на всички и всеки платил данък и винетка има право да се движи там със скорост съобразена освен с пътната обстановка и с неговите и възможностите на автомобила. Ако нещо не ти харесва влез парламента и промени законите, до тогава нарушителят е бързащия дето примигва, а не човекът, който кара по-навно от него.

    Коментиран от #44

    10:24 22.06.2026

  • 42 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "замислен":

    стани катаджия и започни да глобяваш! Даже последните години им вдигат заплатите доста.

    10:26 22.06.2026

  • 43 София Резово 3.20 минути

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Сутрин рано.
    София Гърция 3.20 минути в задръстването преди Кресна.
    Да не съм мазохист да хукна към Гърция

    10:29 22.06.2026

  • 44 проблема на България

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    е толерастията

    Коментиран от #45

    10:29 22.06.2026

  • 45 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "проблема на България":

    и Путин и бавнодвижещите се!

    Коментиран от #46

    10:30 22.06.2026

  • 46 но най-вече

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Георги":

    Международното положение

    10:32 22.06.2026

  • 47 665

    1 0 Отговор
    По Струма се изсипвали по 7х автомобила на час. Това са 2 коли на секунда. За да няма задръстване, пътят трябва да е от- до магистрала , с поне 4 ленти на платно. А такава няма.

    10:32 22.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове