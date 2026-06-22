Километрични задръствания към Гърция и това лято, рекорден трафик спря движението по „Струма“

Жаждата за море винаги е по-голяма от страха от задръстванията. В събота видяхме, че тази поговорка важи за хиляди туристи, които стоически изтърпяха 40-километрова тапа, за да преминат проблематичния участък между Кресна и Благоевград и все пак да достигнат до курортите в южната ни съседка. Нито светофарът в Кресна, нито засиленото полицейско присъствие, нито въвеждането на обходни маршрути помогнаха за облекчаването на трафика и изглежда сякаш и тази година преди морето ще се чака дълго на пътя.
От Кресна до Благоевград 40-километровото задръстване подреди автомобили и камиони в огромна колона, която в един момент започна да приближава тунел "Железница". За да не се струпат всички вътре в двукилометровото съоръжение и да има рискове за пътуващите, от АПИ обявиха, че пренасочват движението от магистралата към Е-79. Така и на двата пътя се образува голяма тапа.
Шофьорите недоволстваха от тапата, защото чакаха с часове в жегата. В задръстването имаше и такива, които се прибираха вкъщи, а не пътуваха към границата с Гърция.
4 часа отнемаше пътуването от Благоевград до Симитли - 40 километра за 240 минути. Надеждите са, че строящият се в момент обход на Кресна, който трябва да е готов догодина, ще реши проблема, защото ще изведе трафика извън града. Така автомобилите не би трябвало да се бавят в градските условия и трафикът се чака да стане далеч по-лек. Но съмненията остават - защото хилядите автомобили ще се струпват вкупом на други точки, например преди кръговото кръстовище след Кресна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 то има толкова пунктове а те се
09:32 22.06.2026
2 Даниел
Коментиран от #43
09:32 22.06.2026
3 Алибека на Буци съм
Коментиран от #7
09:33 22.06.2026
4 честен ционист
09:34 22.06.2026
5 ЦК на БКП
09:35 22.06.2026
6 Баровец
Коментиран от #13, #14, #15
09:36 22.06.2026
7 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "Алибека на Буци съм":И пак са по-добре, защото си нямат поредният на "общата" и "Регресивна България"
09:38 22.06.2026
8 държава
09:39 22.06.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #18
09:41 22.06.2026
10 замислен
Коментиран от #11, #25
09:41 22.06.2026
11 е как
До коментар #10 от "замислен":Той винаги така си кара. Ще спеси 150 грама газ до Солун.
09:43 22.06.2026
12 Тва требе
09:44 22.06.2026
13 Георги
До коментар #6 от "Баровец":като порасна искам да стана като тебе
Коментиран от #16
09:44 22.06.2026
14 НАП
До коментар #6 от "Баровец":Идваме да ти проверим доходите и какви данъци още не си плащал
Коментиран от #17
09:45 22.06.2026
15 Аз пък
До коментар #6 от "Баровец":ще прескоча до Крим. Там ако не си напълниш резервоара с бензин ядеш бой. Иначе го изливат по улиците. Затова багажника ми е препълнен с туби, даже и няколко съм свързал с въже за теглича
Коментиран от #22
09:46 22.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Баровец
До коментар #14 от "НАП":Аматьор! Ние си переме парите точно както стриктно си плащаме данъците!
Коментиран от #23
09:47 22.06.2026
18 АГАТ а Кристи
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Защото цените ги люлят 9 бала
09:48 22.06.2026
19 Мдааа
09:49 22.06.2026
20 Бг.Море
09:49 22.06.2026
21 Ганчо бананчо
09:51 22.06.2026
22 Баровец
До коментар #15 от "Аз пък":Що се мъчиш така бе, нямаш ли пари за самолет? Прави като Зелю - проси!
09:51 22.06.2026
23 НАП
До коментар #17 от "Баровец":Ей сега ще проверим откъде са ти парите ,ако не може да докажеш ,конфискуваме всичко
Коментиран от #27
09:52 22.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Георги
До коментар #10 от "замислен":и винаги в началото на една катастрофа има по един, дето бърза
Коментиран от #28, #38
09:53 22.06.2026
26 Преди 15-20 години когато ходех
А сега всичкита селяния е нарамила ти сагите ѝ е хукнала като изоглавена нататък. Изучиха се българчетата а аз като по глупав ходя на южното Черноморие на пустите и диви флажове в България. Сигурно ще кажат че съм селянин..... Лошо е че остават все по-малко такива
09:55 22.06.2026
27 Баровец
До коментар #23 от "НАП":Пратете ми Черната Нора, с очилцата.....
Черна пантера, в черна Панамера.....
09:56 22.06.2026
28 а не се ли сещаш
До коментар #25 от "Георги":че ако спазвайки ограниченията, всички се налага да те заобикалят, проблема не е в тях?
Коментиран от #31
09:58 22.06.2026
29 Поне
09:59 22.06.2026
30 Георги
09:59 22.06.2026
31 Георги
До коментар #28 от "а не се ли сещаш":причини кола да се движи бавно колкото искаш, виж за липсата на толерантност се сещам само за една.
Коментиран от #33
10:01 22.06.2026
32 Важното
10:04 22.06.2026
33 като се движи бавно
До коментар #31 от "Георги":да спре и да пропусне колоната.
Коментиран от #36
10:06 22.06.2026
34 зомби
Тази картина и тези шокиращи данни очертава доклад на Сметната палата след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 г., а одитираният обект е МВР, разказва в обширно съобщение Сметната палата.
10:07 22.06.2026
35 МПС
10:09 22.06.2026
36 Георги
До коментар #33 от "като се движи бавно":бавно движещите се обикновено го правят,а човек спазващ ограниченията няма проблем с бавнодвижещите се. Задължителна минимална скорост има само на магистралата - карай там.
Коментиран от #40
10:11 22.06.2026
37 ТИР
10:11 22.06.2026
38 замислен
До коментар #25 от "Георги":На кое викаш "някой дето бърза"? Хората са ти направили път, изчислили са че може спокойно да се движиш по него с 90 а ти си се кротнал с 60 по някаква причина и правиш тапа? или ограничението е 60 а ти решаваш че трябва да минеш с 30? Та кога започнат да те изпреварват предизвикваш повече ситуации за катастрофи от колкото ако натиснеш малко газта. Ако те е страх вземи уроци, ако колата не е ОК мини през сервиз, ама да прецакаш сума народ защото не си ОК с главата не го разбирам.
Коментиран от #41
10:18 22.06.2026
39 ДРТ ПРЧ
10:18 22.06.2026
40 замислен
До коментар #36 от "Георги":Чл. 22, ал. 1: Водачът на пътно превозно средство не трябва да се движи без основателна причина с твърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите пътни превозни средства.Чл. 22, ал. 2: Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, трябва да ги пропусне при първа възможност.Чл. 22, ал. 3: На водача на моторно превозно средство е забранено да се движи с ниска скорост без включени аварийни светлини.
Коментиран от #42
10:21 22.06.2026
41 Георги
До коментар #38 от "замислен":задължителна мимимална скорост има само на магистралата - карай там. Причини човек да кара бавно колкото искаш, виж за липсата на толерантност се сещам само за една. Като искаш да караш бързо има писти. Пътят е на всички и всеки платил данък и винетка има право да се движи там със скорост съобразена освен с пътната обстановка и с неговите и възможностите на автомобила. Ако нещо не ти харесва влез парламента и промени законите, до тогава нарушителят е бързащия дето примигва, а не човекът, който кара по-навно от него.
Коментиран от #44
10:24 22.06.2026
42 Георги
До коментар #40 от "замислен":стани катаджия и започни да глобяваш! Даже последните години им вдигат заплатите доста.
10:26 22.06.2026
43 София Резово 3.20 минути
До коментар #2 от "Даниел":Сутрин рано.
София Гърция 3.20 минути в задръстването преди Кресна.
Да не съм мазохист да хукна към Гърция
10:29 22.06.2026
44 проблема на България
До коментар #41 от "Георги":е толерастията
Коментиран от #45
10:29 22.06.2026
45 Георги
До коментар #44 от "проблема на България":и Путин и бавнодвижещите се!
Коментиран от #46
10:30 22.06.2026
46 но най-вече
До коментар #45 от "Георги":Международното положение
10:32 22.06.2026
47 665
10:32 22.06.2026