Пътна обстановка: Натоварен трафик и натиск по границите

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Натоварен летен трафик, засилен натиск по граничните пунктове и десетки произшествия бележат началото на уикенда.

Към 7:45 часа сутринта ситуацията по републиканската пътна мрежа остава динамична. Всички шофьори и туристи трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с разпоредбите на властите.

Трафик по границите: Големи опашки на Калотина и Капитан Андреево

Интензивен летен трафик от транзитно преминаващи автомобили се отчита на ключови гранични контролно-пропускателни пунктове. Според данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ най-сериозно е натоварването на следните места:

Границата със Сърбия: Огромни опашки от леки автомобили се образуват на вход при ГКПП „Калотина“.

Огромни опашки от леки автомобили се образуват на вход при ГКПП „Калотина“. Границата с Турция: Изключително засилен е трафикът на изход за леки автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“.

Изключително засилен е трафикът на изход за леки автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“. Границата с Румъния: Преминаването по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт. Фериботите Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич обаче не работят поради критично ниското ниво на река Дунав.

Извънредни мерки на АПИ: Ограничения за камиони по магистралите

Заради очаквания огромен брой пътуващи в почивните дни, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временна организация на движението:

Забрана за камиони: Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле през уикенда.

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле през уикенда. Ремонти по АМ „Хемус“: Движението в посока София от км 350 до км 363 е ограничено. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна.

Движението в посока София от км 350 до км 363 е ограничено. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна. Почистване на растителност: По АМ „Струма“ в област Кюстендил предстои поетапно затваряне на изпреварващата и аварийната лента за премахване на храсти, като колите ще преминават само в активната лента.

Статистика от КАТ и Пожарната: Денонощие на инциденти

През последното денонощие екипите на Пътна полиция и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) работиха в извънреден режим:

Черна статистика от КАТ: Регистрирани са 14 тежки катастрофи в страната, при които има 17 ранени граждани . В столицата Пътна полиция е реагирала на 13 леки и 1 тежък инцидент с един пострадал.

Регистрирани са в страната, при които има . В столицата Пътна полиция е реагирала на 13 леки и 1 тежък инцидент с един пострадал. Пожарна безопасност: Огнеборците са реагирали на 183 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 143 пожара. От тях 18 са с преки материални щети, а останалите са възникнали в сухи треви и стърнища вследствие на високите летни температури. За щастие няма загинали граждани.

Условия за туризъм: ПСС предупреждава за опасно силно слънце

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК информира, че условията за планински туризъм са много добри, но крият рискове заради настъпващите жеги.

Времето в планините: Ясно, слънчево и почти тихо. Температурите в планинските курорти сутринта са около 18 градуса, но в следобедните часове във високите части ще стане изключително горещо.

Ясно, слънчево и почти тихо. Температурите в планинските курорти сутринта са около 18 градуса, но в следобедните часове във високите части ще стане изключително горещо. Важни съвети от ПСС: Спасителите апелират туристите да се движат само по обозначените маршрути, да носят светли дрехи, шапки, слънцезащитен крем и огромно количество вода, за да избегнат дехидратация и топлинен удар.