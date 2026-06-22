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България е първа в ЕС по поскъпване на горивата през май

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата през май

22 Юни, 2026 14:10 1 289 33

  • поскъпване-
  • горива

На месечна база, спрямо април, през миналия месец поскъпването на горивата и смазочните материали е било с 1,1 на сто след ръст от 14,7 на сто през предходния месец и от 12,7 на сто през март

България е първа в ЕС по поскъпване на горивата през май - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 20,7 на сто през май спрямо същия месец 2025 г., според най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

През март цените на горивата и смазочните материали в ЕС се повишиха с 12,9 на сто на годишна база, а през април - с 20,8 на сто.

През май поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, като с най-много е нараснала цената им в България с 33,9 на сто, Люксембург с 32,2 на сто, Литва с 30,8 на сто и Румъния – с 30,4 на сто. Най-малко е било увеличението в Унгария – с 3,5 на сто, а в останалите държави от ЕС ръстът варира между 12,7 на сто в Полша и 29,2 на сто във Франция.

Цените на горивата и смазочните материали у нас са се ускорили през май, след като през април беше отчетен ръст с 27,8 на сто и с 6 на сто през март.

На месечна база, спрямо април, през миналия месец поскъпването на горивата и смазочните материали е било с 1,1 на сто след ръст от 14,7 на сто през предходния месец и от 12,7 на сто през март.

Разглеждайки поотделно цените на дизела и бензина, Евростат отчита, че през май дизелът в ЕС е поскъпнал с годишен темп от 29 на сто, а бензинът - с 16,2 на сто. През април цените на дизела се повишиха с 33,7 на сто, докато на бензина прибавиха 13,6 на сто.

На месечна база обаче се регистрира поевтиняване на дизела с 5,8 на сто, докато бензинът е поскъпнал с 0,8 на сто спрямо април т.г.

През април спрямо март цената на дизела се вдигна със 7,9 на сто, а на бензина наддаде с 2,4 на сто.

През май в сравнение с април цените на дизела в ЕС са се увеличили единствено в Румъния – с 1,6 на сто, като са намалели в останалите страни от ЕС. Най-големите намаления са регистрирани в Германия с 11,9 на сто, Гърция с 8,5 на сто, Естония с 8,4 на сто и Ирландия – с 8,1 на сто, докато най-ниски понижения са отчетени в България - с 0,7 на сто, Унгария с 0,9 на сто и Кипър - с 1,5 на сто.

При бензина 23 страни от ЕС са регистрирали повишения на цените през май спрямо предишния месец - от 6,9 на сто в Италия до 0,1 на сто в Хърватия и Унгария. От друга страна, цените в Германия Ирландия и Швеция са намалели през май в сравнение с предходния месец - съответно с 5,6, 2 и 0,7 на сто.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 2 Отговор
    Смятайте, при положение, че в България няма и капка от персийския петрол. Ако стане нещо с руския, то автомобил с пълен резервоар ще почне да се разменя за АК-47 с пълнител.

    Коментиран от #7

    14:12 22.06.2026

  • 2 Регресивна България=пеевски на стероиди

    3 23 Отговор
    Това е защото прогресивния рундьо кРадев и кремълски слуга и марионетка и определи справедлива по висока цена за Лукойл на Мордор

    Коментиран от #26

    14:12 22.06.2026

  • 3 Без име

    21 0 Отговор
    Изобщо не сме се съмнявали.

    14:14 22.06.2026

  • 4 Хахахаха

    24 0 Отговор
    Браво браво. Все сме първи по цени. Грешка няма. Ухуууу.

    14:14 22.06.2026

  • 5 Tётя Мyтpaфановна

    4 16 Отговор
    Наша Маша-алкаша от преди седмица призова всички приятели на мадараша да помагат с горивата.
    До сега нито една туба бензин няма донесена като помощ в посоль . В България явно няма приятели на мадараша, няма русофили, а само ментета - интересчии, лицемери и kлoшаpи, които се надяват някой да им подхвърли огризка .

    Коментиран от #27

    14:15 22.06.2026

  • 6 по всичко най бедната в ес

    22 0 Отговор
    България е първа в ЕС по поскъпване
    където тиквените чекмеджари се налапаха и
    радеви не ги разследват

    Коментиран от #29

    14:15 22.06.2026

  • 7 Хахахаха

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    С руския стана нещо,мдааа. Бензина изчезна от руските бензиностанции, това стана. Там цената му е вече нула.

    14:16 22.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Горивата не падат.

    14:18 22.06.2026

  • 9 Най после

    17 0 Отговор
    Веднъж и ние да сме първи в Европа.

    14:19 22.06.2026

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    5 15 Отговор
    Сега покемоните на кРадев ще анализират, ще обсъдят, ще пуснат някое goBeдо, като владо николов, да обясни икономическите параметри, естествено ще чуем нечувани все още npocтотии и накрая ще обвинят Асен Василев и Иван Костов.

    14:19 22.06.2026

  • 11 селяк

    10 2 Отговор
    Сакаате у клубо на богатите дръж те са кат члЕнове на клуба на богатите и не ревете

    Коментиран от #19

    14:22 22.06.2026

  • 12 икономист

    13 1 Отговор
    Ако още не сте разбрали , България е най-скъпата държава в целия свят .Цените високи , заплатите не чак толкова

    14:24 22.06.2026

  • 13 Гоуст

    14 0 Отговор
    20% официални данни. Като ги обърнеш в евро, то става 40%

    14:25 22.06.2026

  • 14 Пет пари

    12 0 Отговор
    Не е от еврото, нали знаете. Някой да не си помисли нещо!

    14:28 22.06.2026

  • 15 ма ДУРО

    5 10 Отговор
    Да, ама си имаме Боташ !!!

    Коментиран от #16, #17

    14:28 22.06.2026

  • 16 тутуту

    17 0 Отговор

    До коментар #15 от "ма ДУРО":

    и магистрали за милиарде си имаме :Д в чекмеджета

    Коментиран от #22

    14:29 22.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "ма ДУРО":

    Боташ внася газ а не петрол.

    Коментиран от #21, #30

    14:30 22.06.2026

  • 18 Тома

    5 0 Отговор
    При нас важи девиза беден ли си дядо попе в г.......

    14:31 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    13 0 Отговор
    Да де, ама точно по ова време ТОЧНО вие тук пускахте статии от разни експерти, които ни убеждаваха, че в България цените се увеличават много по-бавно и много по-малко от колкото в другите страни.
    Сега кога да ви вярвам? Предния път или сега?

    14:38 22.06.2026

  • 21 Като внася

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    КАКВА Е ЦЕНАТА МУ, "другарю" ???

    14:38 22.06.2026

  • 22 ма ДУРО

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "тутуту":

    По "магистралите" стигнахме до Лукановата зима, която в сравнение на това, което ни чака е горещо лято

    Коментиран от #33

    14:41 22.06.2026

  • 23 Очакваме големия шлем на Радев

    1 6 Отговор
    Първия признак, че правителството на Радев започна да плаща и купува нефта от Путин.
    А иначе втория път, след като през Ботаж пак плащаме за Мира, за ракетите на Путин.
    За това бяха играни лъжите за националния интерес.
    Не знам само Азърбейджан ще ни държи същата цена или ще я вдитне и украйна дали няма да ни наложи вето на танкерите по черно море -руските.

    Коментиран от #32

    14:42 22.06.2026

  • 24 Заслужавате си го

    1 6 Отговор
    Щом сте си дали НПЗто на руски турчин за без пари, че и президентът му прави мили очи - щял да го пази от санкции.

    14:44 22.06.2026

  • 25 Аз се чудя

    12 0 Отговор
    къде се изпокриха Бойо,Хампарцуна и разни там експерти,които ни внушаваха,че ще нищо няма да поскъпне,като влезем в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
    Хайде сега да изпълзят от дупките си и да дадат обяснение защо се получи обратно.

    14:47 22.06.2026

  • 26 миме

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":

    а драгалевския с.ганин що продаде нефтохима точно на братушките?

    15:12 22.06.2026

  • 27 миме

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Tётя Мyтpaфановна":

    че то и тъмносините пеДуханци от градската десница "обичате" запада само щот сте иоагенти и шпиони на хранилка на ми6 и цру

    15:17 22.06.2026

  • 28 Тончо

    2 0 Отговор
    И последна която ще ги намали дори и 70 долара да стане барела. Щом можете три месеца така ще карате и за напред . Не ви интересува печалбата на частника . Това е мнението на служители по бензиностанциите . Толкова за грабежите с цените. Справедливи са според частниците щом ги плащаме . А всъщност плащате и през данъци ,защото тук частник без да взема от данъци ,помощи и отстъпки държавни свързан с политическите мафии - Няма. Частник е само когато си обявява цените все по-големи . За останалото -рев до бога и дайте ,помагайте ,ще фалирам безценния . Иначе гордо навирил мутра в лимузината и само имоти ,пари и далавери върти с политици. Тук няма частно и капитализма е само в заплащането . Иначе си е безпланово постсоциалистическо разграбване от едни и същи фамилии с промяна единствено на методите ,но винаги от " Държавното и общото " .

    15:19 22.06.2026

  • 29 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "по всичко най бедната в ес":

    а пък сцепените ПеПеДеБераси даже и седеха у феноменалният скут

    15:20 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЦенаЕднаВсекиДен

    0 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    15:35 22.06.2026

  • 32 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Очакваме големия шлем на Радев":

    кво общо имат азерите?,а бандерасите кво имат против нали и ние и те сме вече от правилната страна на историята?

    15:46 22.06.2026

  • 33 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ма ДУРО":

    ми кат махнахме бай тошо така ни се пада-глад и мизерия ...36 години стигат

    15:49 22.06.2026

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