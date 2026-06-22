България е първа в ЕС по поскъпване на горивата през май

Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 20,7 на сто през май спрямо същия месец 2025 г., според най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.
През март цените на горивата и смазочните материали в ЕС се повишиха с 12,9 на сто на годишна база, а през април - с 20,8 на сто.
През май поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, като с най-много е нараснала цената им в България с 33,9 на сто, Люксембург с 32,2 на сто, Литва с 30,8 на сто и Румъния – с 30,4 на сто. Най-малко е било увеличението в Унгария – с 3,5 на сто, а в останалите държави от ЕС ръстът варира между 12,7 на сто в Полша и 29,2 на сто във Франция.
Цените на горивата и смазочните материали у нас са се ускорили през май, след като през април беше отчетен ръст с 27,8 на сто и с 6 на сто през март.
На месечна база, спрямо април, през миналия месец поскъпването на горивата и смазочните материали е било с 1,1 на сто след ръст от 14,7 на сто през предходния месец и от 12,7 на сто през март.
Разглеждайки поотделно цените на дизела и бензина, Евростат отчита, че през май дизелът в ЕС е поскъпнал с годишен темп от 29 на сто, а бензинът - с 16,2 на сто. През април цените на дизела се повишиха с 33,7 на сто, докато на бензина прибавиха 13,6 на сто.
На месечна база обаче се регистрира поевтиняване на дизела с 5,8 на сто, докато бензинът е поскъпнал с 0,8 на сто спрямо април т.г.
През април спрямо март цената на дизела се вдигна със 7,9 на сто, а на бензина наддаде с 2,4 на сто.
През май в сравнение с април цените на дизела в ЕС са се увеличили единствено в Румъния – с 1,6 на сто, като са намалели в останалите страни от ЕС. Най-големите намаления са регистрирани в Германия с 11,9 на сто, Гърция с 8,5 на сто, Естония с 8,4 на сто и Ирландия – с 8,1 на сто, докато най-ниски понижения са отчетени в България - с 0,7 на сто, Унгария с 0,9 на сто и Кипър - с 1,5 на сто.
При бензина 23 страни от ЕС са регистрирали повишения на цените през май спрямо предишния месец - от 6,9 на сто в Италия до 0,1 на сто в Хърватия и Унгария. От друга страна, цените в Германия Ирландия и Швеция са намалели през май в сравнение с предходния месец - съответно с 5,6, 2 и 0,7 на сто.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7
14:12 22.06.2026
2 Регресивна България=пеевски на стероиди
Коментиран от #26
14:12 22.06.2026
3 Без име
14:14 22.06.2026
4 Хахахаха
14:14 22.06.2026
5 Tётя Мyтpaфановна
До сега нито една туба бензин няма донесена като помощ в посоль . В България явно няма приятели на мадараша, няма русофили, а само ментета - интересчии, лицемери и kлoшаpи, които се надяват някой да им подхвърли огризка .
Коментиран от #27
14:15 22.06.2026
6 по всичко най бедната в ес
където тиквените чекмеджари се налапаха и
радеви не ги разследват
Коментиран от #29
14:15 22.06.2026
7 Хахахаха
До коментар #1 от "честен ционист":С руския стана нещо,мдааа. Бензина изчезна от руските бензиностанции, това стана. Там цената му е вече нула.
14:16 22.06.2026
8 Последния Софиянец
14:18 22.06.2026
9 Най после
14:19 22.06.2026
10 Възpожденец 🇧🇬
14:19 22.06.2026
11 селяк
Коментиран от #19
14:22 22.06.2026
12 икономист
14:24 22.06.2026
13 Гоуст
14:25 22.06.2026
14 Пет пари
14:28 22.06.2026
15 ма ДУРО
Коментиран от #16, #17
14:28 22.06.2026
16 тутуту
До коментар #15 от "ма ДУРО":и магистрали за милиарде си имаме :Д в чекмеджета
Коментиран от #22
14:29 22.06.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #15 от "ма ДУРО":Боташ внася газ а не петрол.
Коментиран от #21, #30
14:30 22.06.2026
18 Тома
14:31 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Механик
Сега кога да ви вярвам? Предния път или сега?
14:38 22.06.2026
21 Като внася
До коментар #17 от "Последния Софиянец":КАКВА Е ЦЕНАТА МУ, "другарю" ???
14:38 22.06.2026
22 ма ДУРО
До коментар #16 от "тутуту":По "магистралите" стигнахме до Лукановата зима, която в сравнение на това, което ни чака е горещо лято
Коментиран от #33
14:41 22.06.2026
23 Очакваме големия шлем на Радев
А иначе втория път, след като през Ботаж пак плащаме за Мира, за ракетите на Путин.
За това бяха играни лъжите за националния интерес.
Не знам само Азърбейджан ще ни държи същата цена или ще я вдитне и украйна дали няма да ни наложи вето на танкерите по черно море -руските.
Коментиран от #32
14:42 22.06.2026
24 Заслужавате си го
14:44 22.06.2026
25 Аз се чудя
Хайде сега да изпълзят от дупките си и да дадат обяснение защо се получи обратно.
14:47 22.06.2026
26 миме
До коментар #2 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":а драгалевския с.ганин що продаде нефтохима точно на братушките?
15:12 22.06.2026
27 миме
До коментар #5 от "Tётя Мyтpaфановна":че то и тъмносините пеДуханци от градската десница "обичате" запада само щот сте иоагенти и шпиони на хранилка на ми6 и цру
15:17 22.06.2026
28 Тончо
15:19 22.06.2026
29 миме
До коментар #6 от "по всичко най бедната в ес":а пък сцепените ПеПеДеБераси даже и седеха у феноменалният скут
15:20 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЦенаЕднаВсекиДен
15:35 22.06.2026
32 миме
До коментар #23 от "Очакваме големия шлем на Радев":кво общо имат азерите?,а бандерасите кво имат против нали и ние и те сме вече от правилната страна на историята?
15:46 22.06.2026
33 миме
До коментар #22 от "ма ДУРО":ми кат махнахме бай тошо така ни се пада-глад и мизерия ...36 години стигат
15:49 22.06.2026