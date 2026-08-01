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Новите цени на винетките от 1 август: Скок с 30%

Новите цени на винетките от 1 август: Скок с 30%

1 Август, 2026 07:34, обновена 1 Август, 2026 07:38 1 180 34

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  • автомобили

Какви са новите тарифи за шофьорите на леки коли

Новите цени на винетките от 1 август: Скок с 30% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новите цени на винетките от днес влизат в сила. От 1 август 2026 г. шофьорите на автомобили до 3,5 тона плащат с 30% по-високи такси за ползване на републиканската пътна мрежа.

Промените са обнародвани в Държавен вестник и са официална част от Бюджет 2026. Актуализацията на тарифите се прави за първи път от въвеждането на електронната система през 2019 г.

Всички видове електронни винетки за леки и къмпинг автомобили (категория М1) поскъпват. Пълният списък с цените в евро (както са разписани в официалната тарифа) включва:

  • Годишна винетка: 64,50 евро (стара цена 49,60 евро)
  • Тримесечна винетка: 35,90 евро (стара цена 27,61 евро)
  • Месечна винетка: 19,90 евро (стара цена 15,34 -евро)
  • Седмична винетка: 10,00 евро (стара цена 7,67 евро)
  • Уикенд винетка: 6,60 -евро (стара цена 5,11 евро)
  • Еднодневна винетка: 5,30 евро (стара цена 4,09 евро)

Размерът на компенсаторната такса при преминаване без валидна винетка също се увеличава на 46,50 евро.

Защо поскъпват пътните такси в България

Повишението на цените е одобрено от Министерския съвет. Мотивите са свързани с острия недостиг на средства за рехабилитация на пътната мрежа. Новите тарифи ще донесат допълнителни приходи от над 22,5 млн. евро през 2026 г. и над 54 млн. евро годишно занапред.

Средствата ще отидат за ремонти на третокласни пътища, подмяна на мантинели и внедряване на модерни системи за пътна безопасност. Изборът на датата 1 август е стратегически, тъй като тогава транзитният трафик през страната е най-интензивен. По този начин голяма част от финансовата тежест се поема от чуждестранни шофьори.

Как да избегнете глоби при покупка

Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни при въвеждане на данните си. Според указанията, грешно попълнен регистрационен номер означава, че автомобилът няма валидна такса. При техническа грешка може да се направи корекция на до 3 символа след подаване на заявление.

Официална информация и проверка на валидността можете да направите на интернет адреса на Националното тол управление (www.bgtoll.bg) или на официалния портал на Агенция "Пътна инфраструктура" (www.api.bg).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    24 1 Отговор
    не го очаквах от теб

    Коментиран от #16, #28

    07:41 01.08.2026

  • 2 Скок

    21 0 Отговор
    подскок , на по - висок !

    07:43 01.08.2026

  • 3 в същото време

    22 7 Отговор
    фирмите на дпс-гроб продължават да крадът парите които даваме за нормален път

    07:43 01.08.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    11 24 Отговор
    50 Евро на година за винетка беше смешно. Не 30, а 300% трябва да се вдигнат, за да има хубави пътища. Не може да не плащаме, а да искаме качество.
    Всеки знае, че едно отиване в Гърция в едната посока е 20 Евро, на връщане още 20 Евро. Защо не ревете? Защо? За седмица за едно отиване и връщане давате 40 Евро, колкото тук за година и мълчите и не се оплаквате, че там е скъпо!!! Да, по-хубави са им пътищата, защото си плащат.
    Факт е и че ГРОБ откраднаха света и сега ще берем техните плодове на некачественото строителство за последните 15 години, но това е друга тема.

    Коментиран от #8, #9, #29

    07:47 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 камънчо

    7 7 Отговор
    бомбите за украйна

    07:52 01.08.2026

  • 7 Браво

    24 2 Отговор
    Прогрес с Прогресивна Виденова България!

    Обещаха да намалят цените отрицателно!
    Да борят олигархията отрицателно!
    Да борят цените отрицателно!

    07:52 01.08.2026

  • 8 Ха ха ха ха

    35 0 Отговор

    До коментар #4 от "Директора👨‍✈️":

    И по 500 евро да ги направят, пак ще са си същи пътищата.

    07:53 01.08.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "Директора👨‍✈️":

    Сега няма ГРОБ да краде сега ПБ ще краде. Строителните фирми са си същите.

    07:54 01.08.2026

  • 10 Троян

    21 1 Отговор
    Къде може да публикуваме сметките от автосервизите за ремонти по окачването? Тия срам нямат.

    Коментиран от #21, #25

    07:55 01.08.2026

  • 11 САНДОКАН

    18 0 Отговор
    Пример за необосновано вдигане на цената. Тази схема с винетките виждаме не допринася за по добри пътища , а единствено за пълнене на нечии джобове . Контролните органи дали ще направят проверка

    07:57 01.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МУНЧО

    12 1 Отговор
    Ша на УПРАЙ.

    Няма да унивате.

    08:00 01.08.2026

  • 14 Камерите

    12 1 Отговор
    Излязоха ли Храстите?

    08:01 01.08.2026

  • 15 Механик

    9 7 Отговор
    Няма да се плашите от идването на еврото! Слуховете за повишаване на цените са нищо друго освен руска хибридка.
    Помните ли тоя слоган? Знам, че го помните. Помните го но не направихте нищо против СЛОГАна. Е, сега ви го СЛОжиха. Честито ви "клуба на богатите"!

    Коментиран от #17

    08:03 01.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе руцки тъп

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Преди еврото колко пъти вдигна цените?

    08:19 01.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бориме

    3 0 Отговор
    инфлацията. Огън се гаси с огън

    08:25 01.08.2026

  • 20 Нали

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "Симантроник":

    Ти си ги избрал бе, какво ми ревеш сега?
    След Борисов само некадърници!

    08:26 01.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 За хората-

    6 0 Отговор
    по високи такси , винетки, цени , ток, вода, лихви и данъци.

    За олигарсите на Радню- повече милиарди за " инвестиционни разходи ", демек за държавни поръчко и крадене без отчет. Радню еднолично разпределя баницата на правилните олигарси.

    При Боко бяха калинки, при Радню са копринки!

    08:29 01.08.2026

  • 25 Ходи

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Троян":

    при друг като ти е скъп тоя. Ако всички са еднакво скъпи, значи това е реалната цена

    08:29 01.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ко стана с оная

    3 0 Отговор
    " малка потребителска кошница ", дето щяхме да я защитаваме и наблюдаваме и заради която премахнахме " Магазините за хората "?!

    08:32 01.08.2026

  • 28 Малко е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Който кара - плаща. Бедните хора нямат коли..

    08:36 01.08.2026

  • 29 ТИР

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Директора👨‍✈️":

    Специално за Гърция да поясня , плащаш магистралата , но има и алтернативни безплатни пътища , но през цялото време на почивката - безплатно паркиране, липса на платени зони а в курортната зона плодовете бяха по 1 евро килограм,,,

    08:38 01.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вижте сега, другарки и другари,

    2 1 Отговор
    важното е , че рейтингът на другаря Радед расте!

    Коккото повече растат цените, толкова повече расте рейтингът на другаря Радев!

    зашо става така? Защото хората с удояолствие дават парите си на др. Радев , той да ги управлява. Зашото му имат доверие, че ще ги управлява правилно. Няма да ги раздаде на неговите олигарси, я! Няма да се сдобият с по 400 имота, я! Няма да има там разни пътища на Копринката, я! Няма да се возят на мерцедеси с маненкенки, я! Или на яхти с някоя Прокурорка, я!

    За това , другарки и другари, дайте да дадем още пари на другаря Радев!

    08:39 01.08.2026

  • 32 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Крадев

    08:40 01.08.2026

  • 33 мунчо

    1 0 Отговор
    мисли за хората, мунчаа

    08:50 01.08.2026

  • 34 Румен Радев почна на оправя

    1 0 Отговор
    работите.Слв още няколко месеца още по-оправено и хубаво ще бъде.

    08:52 01.08.2026

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