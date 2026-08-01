Новите цени на винетките от 1 август: Скок с 30%

Новите цени на винетките от днес влизат в сила. От 1 август 2026 г. шофьорите на автомобили до 3,5 тона плащат с 30% по-високи такси за ползване на републиканската пътна мрежа.

Промените са обнародвани в Държавен вестник и са официална част от Бюджет 2026. Актуализацията на тарифите се прави за първи път от въвеждането на електронната система през 2019 г.

Всички видове електронни винетки за леки и къмпинг автомобили (категория М1) поскъпват. Пълният списък с цените в евро (както са разписани в официалната тарифа) включва:

Годишна винетка: 64,50 евро (стара цена 49,60 евро)

64,50 евро (стара цена 49,60 евро) Тримесечна винетка: 35,90 евро (стара цена 27,61 евро)

35,90 евро (стара цена 27,61 евро) Месечна винетка: 19,90 евро (стара цена 15,34 -евро)

19,90 евро (стара цена 15,34 -евро) Седмична винетка: 10,00 евро (стара цена 7,67 евро)

10,00 евро (стара цена 7,67 евро) Уикенд винетка: 6,60 -евро (стара цена 5,11 евро)

6,60 -евро (стара цена 5,11 евро) Еднодневна винетка: 5,30 евро (стара цена 4,09 евро)

Размерът на компенсаторната такса при преминаване без валидна винетка също се увеличава на 46,50 евро.

Защо поскъпват пътните такси в България

Повишението на цените е одобрено от Министерския съвет. Мотивите са свързани с острия недостиг на средства за рехабилитация на пътната мрежа. Новите тарифи ще донесат допълнителни приходи от над 22,5 млн. евро през 2026 г. и над 54 млн. евро годишно занапред.

Средствата ще отидат за ремонти на третокласни пътища, подмяна на мантинели и внедряване на модерни системи за пътна безопасност. Изборът на датата 1 август е стратегически, тъй като тогава транзитният трафик през страната е най-интензивен. По този начин голяма част от финансовата тежест се поема от чуждестранни шофьори.

Как да избегнете глоби при покупка

Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни при въвеждане на данните си. Според указанията, грешно попълнен регистрационен номер означава, че автомобилът няма валидна такса. При техническа грешка може да се направи корекция на до 3 символа след подаване на заявление.

Официална информация и проверка на валидността можете да направите на интернет адреса на Националното тол управление (www.bgtoll.bg) или на официалния портал на Агенция "Пътна инфраструктура" (www.api.bg).