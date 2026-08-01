Новите цени на винетките от 1 август: Скок с 30%

Новите цени на винетките от днес влизат в сила. От 1 август 2026 г. шофьорите на автомобили до 3,5 тона плащат с 30% по-високи такси за ползване на републиканската пътна мрежа.
Промените са обнародвани в Държавен вестник и са официална част от Бюджет 2026. Актуализацията на тарифите се прави за първи път от въвеждането на електронната система през 2019 г.
Всички видове електронни винетки за леки и къмпинг автомобили (категория М1) поскъпват. Пълният списък с цените в евро (както са разписани в официалната тарифа) включва:
- Годишна винетка: 64,50 евро (стара цена 49,60 евро)
- Тримесечна винетка: 35,90 евро (стара цена 27,61 евро)
- Месечна винетка: 19,90 евро (стара цена 15,34 -евро)
- Седмична винетка: 10,00 евро (стара цена 7,67 евро)
- Уикенд винетка: 6,60 -евро (стара цена 5,11 евро)
- Еднодневна винетка: 5,30 евро (стара цена 4,09 евро)
Размерът на компенсаторната такса при преминаване без валидна винетка също се увеличава на 46,50 евро.
Защо поскъпват пътните такси в България
Повишението на цените е одобрено от Министерския съвет. Мотивите са свързани с острия недостиг на средства за рехабилитация на пътната мрежа. Новите тарифи ще донесат допълнителни приходи от над 22,5 млн. евро през 2026 г. и над 54 млн. евро годишно занапред.
Средствата ще отидат за ремонти на третокласни пътища, подмяна на мантинели и внедряване на модерни системи за пътна безопасност. Изборът на датата 1 август е стратегически, тъй като тогава транзитният трафик през страната е най-интензивен. По този начин голяма част от финансовата тежест се поема от чуждестранни шофьори.
Как да избегнете глоби при покупка
Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни при въвеждане на данните си. Според указанията, грешно попълнен регистрационен номер означава, че автомобилът няма валидна такса. При техническа грешка може да се направи корекция на до 3 символа след подаване на заявление.
Официална информация и проверка на валидността можете да направите на интернет адреса на Националното тол управление (www.bgtoll.bg) или на официалния портал на Агенция "Пътна инфраструктура" (www.api.bg).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
Коментиран от #16, #28
07:41 01.08.2026
2 Скок
07:43 01.08.2026
3 в същото време
07:43 01.08.2026
4 Директора👨✈️
Всеки знае, че едно отиване в Гърция в едната посока е 20 Евро, на връщане още 20 Евро. Защо не ревете? Защо? За седмица за едно отиване и връщане давате 40 Евро, колкото тук за година и мълчите и не се оплаквате, че там е скъпо!!! Да, по-хубави са им пътищата, защото си плащат.
Факт е и че ГРОБ откраднаха света и сега ще берем техните плодове на некачественото строителство за последните 15 години, но това е друга тема.
Коментиран от #8, #9, #29
07:47 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 камънчо
07:52 01.08.2026
7 Браво
Обещаха да намалят цените отрицателно!
Да борят олигархията отрицателно!
Да борят цените отрицателно!
07:52 01.08.2026
8 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Директора👨✈️":И по 500 евро да ги направят, пак ще са си същи пътищата.
07:53 01.08.2026
9 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Директора👨✈️":Сега няма ГРОБ да краде сега ПБ ще краде. Строителните фирми са си същите.
07:54 01.08.2026
10 Троян
Коментиран от #21, #25
07:55 01.08.2026
11 САНДОКАН
07:57 01.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МУНЧО
Няма да унивате.
08:00 01.08.2026
14 Камерите
08:01 01.08.2026
15 Механик
Помните ли тоя слоган? Знам, че го помните. Помните го но не направихте нищо против СЛОГАна. Е, сега ви го СЛОжиха. Честито ви "клуба на богатите"!
Коментиран от #17
08:03 01.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Абе руцки тъп
До коментар #15 от "Механик":Преди еврото колко пъти вдигна цените?
08:19 01.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бориме
08:25 01.08.2026
20 Нали
До коментар #18 от "Симантроник":Ти си ги избрал бе, какво ми ревеш сега?
След Борисов само некадърници!
08:26 01.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 За хората-
За олигарсите на Радню- повече милиарди за " инвестиционни разходи ", демек за държавни поръчко и крадене без отчет. Радню еднолично разпределя баницата на правилните олигарси.
При Боко бяха калинки, при Радню са копринки!
08:29 01.08.2026
25 Ходи
До коментар #10 от "Троян":при друг като ти е скъп тоя. Ако всички са еднакво скъпи, значи това е реалната цена
08:29 01.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ко стана с оная
08:32 01.08.2026
28 Малко е
До коментар #1 от "Радев":Който кара - плаща. Бедните хора нямат коли..
08:36 01.08.2026
29 ТИР
До коментар #4 от "Директора👨✈️":Специално за Гърция да поясня , плащаш магистралата , но има и алтернативни безплатни пътища , но през цялото време на почивката - безплатно паркиране, липса на платени зони а в курортната зона плодовете бяха по 1 евро килограм,,,
08:38 01.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вижте сега, другарки и другари,
Коккото повече растат цените, толкова повече расте рейтингът на другаря Радев!
зашо става така? Защото хората с удояолствие дават парите си на др. Радев , той да ги управлява. Зашото му имат доверие, че ще ги управлява правилно. Няма да ги раздаде на неговите олигарси, я! Няма да се сдобият с по 400 имота, я! Няма да има там разни пътища на Копринката, я! Няма да се возят на мерцедеси с маненкенки, я! Или на яхти с някоя Прокурорка, я!
За това , другарки и другари, дайте да дадем още пари на другаря Радев!
08:39 01.08.2026
32 Гост
До коментар #30 от "Гост":Крадев
08:40 01.08.2026
33 мунчо
08:50 01.08.2026
34 Румен Радев почна на оправя
08:52 01.08.2026