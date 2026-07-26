Николов: Ако кризата с доставките на петрол продължи, горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър

Цената на горивата в България може устойчиво да достигне около 2 евро за литър, ако кризата с доставките на петрол се задълбочи. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "120 минути“ по bTV, цитиран от "Фокус"

Като основни причини за очакваното поскъпване той посочи критично ниските нива на стратегическите петролни резерви на САЩ и опасността от блокиране на ключови транспортни маршрути през Червено море. Според него евентуално затваряне на пролива Баб ел Мандеб ще затрудни веригите за доставки, което ще повиши цените на бензина, дизела и керосина.

Николов предупреди, че при пълна блокада на маршрутите през Персийския залив, която би спряла износа от Саудитска Арабия, Европа може да бъде принудена отново да разчита на руски доставки. "Когато няма предлагане и всички са отчаяни, ще купуват какъвто продукт има“, заяви той. По думите му напрежението в региона е финансово изгодно за Русия и частично за САЩ, но губещият е Европа заради енергийната си политика.

Той определи като успех временното замразяване на договора между "Булгаргаз“ и турската компания "Боташ“, договорено по-рано този месец между президентите на България и Турция. "В контекста на войната в Украйна, напрежението в Персийския залив и действията на европейските институции решенията на министъра на енергетиката и на премиера са правилни“, каза той.

Николов, който беше сред критиците на споразумението, заяви, че първоначалната сделка е била неизползваема и е носела финансови рискове за страната. Договорът беше предмет и на парламентарно изслушване през миналата година. Въпреки това Турция остава стратегически партньор заради големия си капацитет за регазификация на втечнен газ.

По отношение на бъдещите енергийни проекти Николов заяви, че България се нуждае от повече мощности, но решенията не трябва да се ограничават до АЕЦ "Белене“ или конкретна ядрена технология.