Николов: Ако кризата с доставките на петрол продължи, горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър

Цената на горивата в България може устойчиво да достигне около 2 евро за литър, ако кризата с доставките на петрол се задълбочи. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "120 минути“ по bTV, цитиран от "Фокус"
Като основни причини за очакваното поскъпване той посочи критично ниските нива на стратегическите петролни резерви на САЩ и опасността от блокиране на ключови транспортни маршрути през Червено море. Според него евентуално затваряне на пролива Баб ел Мандеб ще затрудни веригите за доставки, което ще повиши цените на бензина, дизела и керосина.
Николов предупреди, че при пълна блокада на маршрутите през Персийския залив, която би спряла износа от Саудитска Арабия, Европа може да бъде принудена отново да разчита на руски доставки. "Когато няма предлагане и всички са отчаяни, ще купуват какъвто продукт има“, заяви той. По думите му напрежението в региона е финансово изгодно за Русия и частично за САЩ, но губещият е Европа заради енергийната си политика.
Той определи като успех временното замразяване на договора между "Булгаргаз“ и турската компания "Боташ“, договорено по-рано този месец между президентите на България и Турция. "В контекста на войната в Украйна, напрежението в Персийския залив и действията на европейските институции решенията на министъра на енергетиката и на премиера са правилни“, каза той.
Николов, който беше сред критиците на споразумението, заяви, че първоначалната сделка е била неизползваема и е носела финансови рискове за страната. Договорът беше предмет и на парламентарно изслушване през миналата година. Въпреки това Турция остава стратегически партньор заради големия си капацитет за регазификация на втечнен газ.
По отношение на бъдещите енергийни проекти Николов заяви, че България се нуждае от повече мощности, но решенията не трябва да се ограничават до АЕЦ "Белене“ или конкретна ядрена технология.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям
19:44 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пустиня(к)
19:47 26.07.2026
4 Мани
19:47 26.07.2026
5 Тръмп
19:48 26.07.2026
6 танкерист
19:49 26.07.2026
7 Гробар
Коментиран от #10
19:49 26.07.2026
8 Милюнера
Коментиран от #12, #15
19:49 26.07.2026
9 Пътуващ
19:50 26.07.2026
10 Афганистанец
До коментар #7 от "Гробар":Къде се бе синко да те заровя и да ти взема бизнеса.
19:50 26.07.2026
11 Още един
19:51 26.07.2026
12 Гробар
До коментар #8 от "Милюнера":Ама искал Ганю да ходи в Гърция с дизеларката. Ами да се премести да живее в Гърция. Ама там не давали да се краде. Ами ще почнеш да работиш бе Ганю. Като всички останали.
19:52 26.07.2026
13 2 eвро
19:53 26.07.2026
14 дядото
19:53 26.07.2026
15 българска бръмчалка
До коментар #8 от "Милюнера":браво любовче покажи на тия селяни как ма возиш на добай и занзибар и други още по луксозни дестинации!!!
19:55 26.07.2026
16 Чичее
20:01 26.07.2026