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Николов: Ако кризата с доставките на петрол продължи, горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър

Николов: Ако кризата с доставките на петрол продължи, горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър

26 Юли, 2026 19:25 372 16

  • александър николов-
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  • 2 евро-
  • криза

Като основни причини за очакваното поскъпване бившият посочи критично ниските нива на стратегическите петролни резерви на САЩ и опасността от блокиране на ключови транспортни маршрути през Червено море.

Николов: Ако кризата с доставките на петрол продължи, горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цената на горивата в България може устойчиво да достигне около 2 евро за литър, ако кризата с доставките на петрол се задълбочи. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "120 минути“ по bTV, цитиран от "Фокус"

Като основни причини за очакваното поскъпване той посочи критично ниските нива на стратегическите петролни резерви на САЩ и опасността от блокиране на ключови транспортни маршрути през Червено море. Според него евентуално затваряне на пролива Баб ел Мандеб ще затрудни веригите за доставки, което ще повиши цените на бензина, дизела и керосина.

Николов предупреди, че при пълна блокада на маршрутите през Персийския залив, която би спряла износа от Саудитска Арабия, Европа може да бъде принудена отново да разчита на руски доставки. "Когато няма предлагане и всички са отчаяни, ще купуват какъвто продукт има“, заяви той. По думите му напрежението в региона е финансово изгодно за Русия и частично за САЩ, но губещият е Европа заради енергийната си политика.

Той определи като успех временното замразяване на договора между "Булгаргаз“ и турската компания "Боташ“, договорено по-рано този месец между президентите на България и Турция. "В контекста на войната в Украйна, напрежението в Персийския залив и действията на европейските институции решенията на министъра на енергетиката и на премиера са правилни“, каза той.

Николов, който беше сред критиците на споразумението, заяви, че първоначалната сделка е била неизползваема и е носела финансови рискове за страната. Договорът беше предмет и на парламентарно изслушване през миналата година. Въпреки това Турция остава стратегически партньор заради големия си капацитет за регазификация на втечнен газ.

По отношение на бъдещите енергийни проекти Николов заяви, че България се нуждае от повече мощности, но решенията не трябва да се ограничават до АЕЦ "Белене“ или конкретна ядрена технология.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    5 1 Отговор
    откривател , бе ?!

    19:44 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Направо на 5 да закръглим, викам. Оно, по принцип, най-убаво на 10 евра да е, що по-лесно са смета. Па и нали оня, извънгабаритния, ни укара на макя си у...така, де, у "клуба на богатите".

    19:47 26.07.2026

  • 4 Мани

    0 0 Отговор
    пулатор....

    19:47 26.07.2026

  • 5 Тръмп

    0 0 Отговор
    след няколко дни ще сключи мурмурандум и петрола ще се срине!

    19:48 26.07.2026

  • 6 танкерист

    2 1 Отговор
    Нефта за рафинерията идва само от Новоросийск , и от никъде другите , а не само ние ,а от там танкерите не спират и за ЕС. !! Стига лъжи , измами и лицемерие ! !!

    19:49 26.07.2026

  • 7 Гробар

    5 1 Отговор
    България вече е един файтон неграмотни селяни. Няма икономика. Няма нужда от горива.

    Коментиран от #10

    19:49 26.07.2026

  • 8 Милюнера

    1 2 Отговор
    10 евро да стане, искам магистралата свободна да святкам с двеста. Да няма коли по нея, за да огладнее жена ми и сутеньора и, и тя да се върне у дома, да ми сяда на у стата и да ни гледа децата..

    Коментиран от #12, #15

    19:49 26.07.2026

  • 9 Пътуващ

    2 1 Отговор
    Че тя цената е точно 2,00 в Италия и Франция в момента. Гледам, че в България масово се карат по-скъпи коли от там. Няма логика горивата да са по-евтини.

    19:50 26.07.2026

  • 10 Афганистанец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Къде се бе синко да те заровя и да ти взема бизнеса.

    19:50 26.07.2026

  • 11 Още един

    0 0 Отговор
    масон..

    19:51 26.07.2026

  • 12 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Милюнера":

    Ама искал Ганю да ходи в Гърция с дизеларката. Ами да се премести да живее в Гърция. Ама там не давали да се краде. Ами ще почнеш да работиш бе Ганю. Като всички останали.

    19:52 26.07.2026

  • 13 2 eвро

    2 0 Отговор
    или 20 евро?

    19:53 26.07.2026

  • 14 дядото

    4 0 Отговор
    лошото е ;е изядохме и магаретата

    19:53 26.07.2026

  • 15 българска бръмчалка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милюнера":

    браво любовче покажи на тия селяни как ма возиш на добай и занзибар и други още по луксозни дестинации!!!

    19:55 26.07.2026

  • 16 Чичее

    0 0 Отговор
    Акото цапа и смърди.

    20:01 26.07.2026

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