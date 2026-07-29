Дизелът скочи над 1,75 евро за литър

Цените на петрола отбелязаха скок с над 4 процента на международните пазари заради нова военна ескалация в Близкия изток, което очаквано рефлектира върху бензиностанциите в България.

САЩ и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари в Ирак, а Иран изстреля балистични ракети, насочени към американски сили в региона. Действията бяха определени от Вашингтон като опит за изненадваща атака. В отговор на геополитическото напрежение, сортът Брент достигна 87,70 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна до 82,58 долара.

Експерти не очакват бърза деескалация в Персийския залив, докато запасите от суров петрол в САЩ отчитат спад с над 3 милиона барела. Ситуацията допълнително се нагнетява от очакванията ОПЕК+ да спре планираното увеличение на добивите за три месеца, считано от октомври.

Глобалният трус на пазарите вече се усеща директно от българските шофьори. Цената на дизела у нас премина психологическата граница от 1,75 евро за литър.

„За последните две седмици дизелът е вдигнал цената си с 25 цента, а бензинът с 10 цента“, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците на горива. Той допълни, че макар през последните дни барелът да е отбелязал лек спад от 15 долара, фючърсите на крайните горива остават на същите високи нива.

Според данните на бранша, в пет държави от Европейския съюз цените на горивата в момента са по-ниски от тези в България, тъй като съответните правителства прилагат кризисни мерки и субсидии. У нас обаче подобни стъпки към момента липсват, след като беше прекратена помощта от 20 евро месечно, отпускана по време на служебния кабинет на Андрей Гюров.

„В момента обаче едва ли българското правителство може да намали цената със 7-8 евроцента, защото става въпрос за огромни суми“, коментира Хаджидимитров. По думите му, въпреки поскъпването, от допълнителни държавни компенсации няма реална нужда на този етап.