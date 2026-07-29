Дизелът скочи над 1,75 евро за литър

Цените на петрола отбелязаха скок с над 4 процента на международните пазари заради нова военна ескалация в Близкия изток, което очаквано рефлектира върху бензиностанциите в България.
САЩ и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари в Ирак, а Иран изстреля балистични ракети, насочени към американски сили в региона. Действията бяха определени от Вашингтон като опит за изненадваща атака. В отговор на геополитическото напрежение, сортът Брент достигна 87,70 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна до 82,58 долара.
Експерти не очакват бърза деескалация в Персийския залив, докато запасите от суров петрол в САЩ отчитат спад с над 3 милиона барела. Ситуацията допълнително се нагнетява от очакванията ОПЕК+ да спре планираното увеличение на добивите за три месеца, считано от октомври.
Глобалният трус на пазарите вече се усеща директно от българските шофьори. Цената на дизела у нас премина психологическата граница от 1,75 евро за литър.
„За последните две седмици дизелът е вдигнал цената си с 25 цента, а бензинът с 10 цента“, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците на горива. Той допълни, че макар през последните дни барелът да е отбелязал лек спад от 15 долара, фючърсите на крайните горива остават на същите високи нива.
Според данните на бранша, в пет държави от Европейския съюз цените на горивата в момента са по-ниски от тези в България, тъй като съответните правителства прилагат кризисни мерки и субсидии. У нас обаче подобни стъпки към момента липсват, след като беше прекратена помощта от 20 евро месечно, отпускана по време на служебния кабинет на Андрей Гюров.
„В момента обаче едва ли българското правителство може да намали цената със 7-8 евроцента, защото става въпрос за огромни суми“, коментира Хаджидимитров. По думите му, въпреки поскъпването, от допълнителни държавни компенсации няма реална нужда на този етап.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жълтопаветник
Коментиран от #11, #27
10:14 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 СПЕКУЛА
10:15 29.07.2026
4 ВИН ДИЗЕЛ
Коментиран от #6
10:17 29.07.2026
5 Честито!
10:17 29.07.2026
6 Чичо ти Румен съм
До коментар #4 от "ВИН ДИЗЕЛ":Самолетите в Безмер ви дават свобода!
10:18 29.07.2026
7 Коста
10:20 29.07.2026
8 А бе
Коментиран от #21
10:20 29.07.2026
9 Сзо
Коментиран от #15
10:20 29.07.2026
10 Тост
10:25 29.07.2026
11 Ехо муции
До коментар #1 от "жълтопаветник":И аз карам трутунетка
Коментиран от #12
10:26 29.07.2026
12 жълтопаветник
До коментар #11 от "Ехо муции":Който няма пари за електрически автомобили, да кара тротинетка или велосипед. Няма да ви дишам саждите.
Коментиран от #17, #18, #28
10:28 29.07.2026
13 селяк
10:29 29.07.2026
14 Специалист
10:35 29.07.2026
15 Адолф
До коментар #9 от "Сзо":Това е така, защото другаря Радев бори спекулата и олигархията.
10:35 29.07.2026
16 Радеф ще оправи
10:38 29.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дишай тогава
До коментар #12 от "жълтопаветник":ф€к@лии
10:41 29.07.2026
19 Готованец
10 евро да стане!
10:41 29.07.2026
20 азз
10:41 29.07.2026
21 Хмм
До коментар #8 от "А бе":Ако си мислиш, че и тока няма да скочи много се лъжеш.
10:44 29.07.2026
22 Баба Гошка
10:47 29.07.2026
23 хмм
10:50 29.07.2026
24 оня с коня
10:52 29.07.2026
25 ЗАРАДИ ЕДНА СНИМКА СЪС УРСУЛА
10:52 29.07.2026
26 Слънчасалия
11:06 29.07.2026
27 Можал !
До коментар #1 от "жълтопаветник":Открал !
Купил !
11:12 29.07.2026
28 Еюи
До коментар #12 от "жълтопаветник":Души кyрo тогава
11:24 29.07.2026
29 Браво,може и още по-високи
11:35 29.07.2026
30 Тоя
11:38 29.07.2026
31 Да се
11:48 29.07.2026