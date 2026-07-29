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Дизелът скочи над 1,75 евро за литър

Дизелът скочи над 1,75 евро за литър

29 Юли, 2026 10:13 1 224 31

  • горива-
  • цени-
  • дизел-
  • бензин-
  • петрол-
  • поскъпване-
  • българия

За последните две седмици дизелът е вдигнал цената си с 25 цента, а бензинът с 10 цента

Дизелът скочи над 1,75 евро за литър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола отбелязаха скок с над 4 процента на международните пазари заради нова военна ескалация в Близкия изток, което очаквано рефлектира върху бензиностанциите в България.

САЩ и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари в Ирак, а Иран изстреля балистични ракети, насочени към американски сили в региона. Действията бяха определени от Вашингтон като опит за изненадваща атака. В отговор на геополитическото напрежение, сортът Брент достигна 87,70 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна до 82,58 долара.

Експерти не очакват бърза деескалация в Персийския залив, докато запасите от суров петрол в САЩ отчитат спад с над 3 милиона барела. Ситуацията допълнително се нагнетява от очакванията ОПЕК+ да спре планираното увеличение на добивите за три месеца, считано от октомври.

Глобалният трус на пазарите вече се усеща директно от българските шофьори. Цената на дизела у нас премина психологическата граница от 1,75 евро за литър.

„За последните две седмици дизелът е вдигнал цената си с 25 цента, а бензинът с 10 цента“, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците на горива. Той допълни, че макар през последните дни барелът да е отбелязал лек спад от 15 долара, фючърсите на крайните горива остават на същите високи нива.

Според данните на бранша, в пет държави от Европейския съюз цените на горивата в момента са по-ниски от тези в България, тъй като съответните правителства прилагат кризисни мерки и субсидии. У нас обаче подобни стъпки към момента липсват, след като беше прекратена помощта от 20 евро месечно, отпускана по време на служебния кабинет на Андрей Гюров.

„В момента обаче едва ли българското правителство може да намали цената със 7-8 евроцента, защото става въпрос за огромни суми“, коментира Хаджидимитров. По думите му, въпреки поскъпването, от допълнителни държавни компенсации няма реална нужда на този етап.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жълтопаветник

    5 46 Отговор
    Аз от 5 години карам електричка. Какви са тези дизелови барутници в 21-ви век?

    Коментиран от #11, #27

    10:14 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СПЕКУЛА

    45 0 Отговор
    ТВА ДЕТО Е НА КОЛОНКИТЕ Е КУПЕНО ОТДАААВНА НА ЕФТИНА ЦЕНА НЕ Е КУПЕНО ОНЗИ ДЕН И ВЧЕРА ДОСТАВЕНО И И ДНЕСКА ОБРАБОТЕНО....

    10:15 29.07.2026

  • 4 ВИН ДИЗЕЛ

    25 3 Отговор
    ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМАМЕ САМОЛЕТИ В БЕЗМЕР.КАТО Е СКЪП ДИЗЕЛА ЩЕ КАРАМЕ С КЕРОСИН ОТ ТЯХ , НАПРАВО БЕЗ ПАРИ.ДА ЖИВЕЯТ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ ДЕТО ГИ ДОКАРАХА ПРЕДИ В СОФИЯ , СЕГА В ЯМБОЛ , УТРЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ ДАЙ БОЖЕ

    Коментиран от #6

    10:17 29.07.2026

  • 5 Честито!

    17 7 Отговор
    Мистър Кеш и олигарсите му "свалят цените" под вещото ръководство на Шиши.

    10:17 29.07.2026

  • 6 Чичо ти Румен съм

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "ВИН ДИЗЕЛ":

    Самолетите в Безмер ви дават свобода!

    10:18 29.07.2026

  • 7 Коста

    29 0 Отговор
    Повече да скочи! Да се разбере кои сме в Клуба на богатите!

    10:20 29.07.2026

  • 8 А бе

    5 20 Отговор
    Да се минава на хибриди и електрички е спасението

    Коментиран от #21

    10:20 29.07.2026

  • 9 Сзо

    32 0 Отговор
    Петрола пак падна от 100 на 83 долара, а дизела се вдига.....пазарна икономика.

    Коментиран от #15

    10:20 29.07.2026

  • 10 Тост

    15 0 Отговор
    Психологическата граница беше още на 1,25

    10:25 29.07.2026

  • 11 Ехо муции

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "жълтопаветник":

    И аз карам трутунетка

    Коментиран от #12

    10:26 29.07.2026

  • 12 жълтопаветник

    6 17 Отговор

    До коментар #11 от "Ехо муции":

    Който няма пари за електрически автомобили, да кара тротинетка или велосипед. Няма да ви дишам саждите.

    Коментиран от #17, #18, #28

    10:28 29.07.2026

  • 13 селяк

    22 0 Отговор
    Дружно да благодарим на миротворците и пазителите на световния мир Америка...и балъците от ЕС

    10:29 29.07.2026

  • 14 Специалист

    11 0 Отговор
    Нали за това се борихме.В клуба на богатите е така.Закона на джунглата не е отменен.Сега виновните какво наказание да си изберат 100 тояги или да изедят чувал със сол .Може и двете

    10:35 29.07.2026

  • 15 Адолф

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сзо":

    Това е така, защото другаря Радев бори спекулата и олигархията.

    10:35 29.07.2026

  • 16 Радеф ще оправи

    7 2 Отговор
    работите, следващия ход след като замрази заплатите е да ги намали и ще почнем да цъфтим и вържем.

    10:38 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дишай тогава

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "жълтопаветник":

    ф€к@лии

    10:41 29.07.2026

  • 19 Готованец

    3 2 Отговор
    Още да скочи.
    10 евро да стане!

    10:41 29.07.2026

  • 20 азз

    10 0 Отговор
    Наглецо !!!! От всички държави с подкрепа за населението си ние сме с най-ниски заплати !!!! И си тръгнал да обясняваш,че всичко се и наред.....

    10:41 29.07.2026

  • 21 Хмм

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "А бе":

    Ако си мислиш, че и тока няма да скочи много се лъжеш.

    10:44 29.07.2026

  • 22 Баба Гошка

    14 0 Отговор
    СвиквайтИ. Милиардерите си правят врътките, пък вий плащайтИ и блейтИ. А в България съвсем е втасала работата. Драннето щеЙ до коккалл, защото отвсякъде е фалирала работата, а има милион държавни хрантутници на десеторни заплати, "малццинство" за отглеждане и размножаване, пенсионери на доизживяване, включително петдесет годишни. Телкаджии, дет могат да бягат маратон. Изобщо мила родна картинка сме станали и дизел 1.75 е нищо

    10:47 29.07.2026

  • 23 хмм

    9 0 Отговор
    В Германия дизелът е 2.05, в Дания 2.31, Франция 2.14, Гърция 2.05... На бас, че братята гърци ще прескачат у нас да пълнят резервоарите, за да може и ние бързо да достигнем двете евро на литър. А бай Дончо прави милиарди докато дъщеря му купува цели острови в Европа. Светът е станал много неправилно място.

    10:50 29.07.2026

  • 24 оня с коня

    2 1 Отговор
    Има 2 вида Дизел - обикновен и "Дизел+".Аз наливам винаги от Втория в БМВ-то,който е по-скъп с 11 Цента на литър.Освен това слагам и Добавка "Цетан+" за вдигане на Цетановото число на горивото,което оскъпява литъра с още 20 цента.

    10:52 29.07.2026

  • 25 ЗАРАДИ ЕДНА СНИМКА СЪС УРСУЛА

    11 0 Отговор
    Сто човека изтриха 50% от парите на хората и вкараха България в поредната криза.

    10:52 29.07.2026

  • 26 Слънчасалия

    1 6 Отговор
    При мен цената на дизела е стабилна, крадената нафта от БДЖто е безплатна.

    11:06 29.07.2026

  • 27 Можал !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "жълтопаветник":

    Открал !

    Купил !

    11:12 29.07.2026

  • 28 Еюи

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "жълтопаветник":

    Души кyрo тогава

    11:24 29.07.2026

  • 29 Браво,може и още по-високи

    3 0 Отговор
    Нека ЕС рухне чрез горивата и да бъдем всички поробени свободни.

    11:35 29.07.2026

  • 30 Тоя

    1 0 Отговор
    С БМВ Х 5 Р 04 64 си гепа в сака по 2 туби и не му пука от цената

    11:38 29.07.2026

  • 31 Да се

    1 0 Отговор
    Кара а-л 3в1 - хибрид бензин и газ

    11:48 29.07.2026

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