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Цените на медта скочиха с над 20%: Българската енергетика рискува да остане без поддръжка

Цените на медта скочиха с над 20%: Българската енергетика рискува да остане без поддръжка

30 Юли, 2026 15:47 436 12

  • електропроводи-
  • мед-
  • цени-
  • поскъпване-
  • криза

БАСЕЛ настоява за индексация на цените на суровините

Цените на медта скочиха с над 20%: Българската енергетика рискува да остане без поддръжка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скокът в цените на металите на световните борси, съчетан с нелоялна конкуренция от компании извън ЕС, поставя под въпрос поддръжката на българските ТЕЦ, ВЕЦ и електрически мрежи. За това алармира Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и настоява за спешна промяна в правилата за обществени поръчки.

По данни на НСИ цените на производител в отрасъл „Производство на основни метали“ отбелязват двуцифрен ръст спрямо миналата година – с 19.8% през април и 21.5% през май. Основен двигател е медта, чиято цена на Лондонската борса (LME) е прехвърлила 12 000 – 13 000 щатски долара за тон. Тъй като медта формира до 60% от цената на материалите при всеки ремонт на генератор или трансформатор, поскъпването прави предварително планираните бюджети неизпълними.

Проблемът според БАСЕЛ, е че цените по българските търгове са „твърди“ – фиксирани предварително и без механизъм за корекция при промяна на борсовите котировки. Така рискът от поскъпването се прехвърля изцяло върху фирмите изпълнители.

„Няма как една българска компания да спечели търг при едни цени, а 6 месеца по-късно да купува медта с 30% по-скъпо и да изпълни договора без риск от фалит“, коментира ситуацията председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев. Съседни държави като Гърция, Сърбия и Черна гора вече прилагат формули за индексация на основните материали спрямо борсовите цени, докато у нас подобен механизъм липсва.

Към борсовия шок се добавя и конкуренция от компании извън ЕС – основно от Китай, Индия и Турция. По данни на БАСЕЛ над 60% от търговете в електротехниката у нас се печелят от фирми извън Европейския съюз, които разполагат с държавни субсидии в собствените си страни, могат да поемат поскъпването на суровините и предлагат по-ниски цени от българските конкуренти. „Изискването за над 50% европейско участие не е нова практика за България и просто трябва да се възстанови“, пояснява Белелиев.

БАСЕЛ настоява за две конкретни промени в обществените поръчки в енергетиката:

1. Задължителна индексация на цените – прекратяване на практиката с „твърди цени“ и въвеждане на формула за корекция спрямо борсовите цени на медта (LME) и другите основни метали във всички договори.

2. Минимум 50% европейско и българско участие – в проекти, финансирани с публични средства.

„Въпросът не търпи отлагане. Без промяна в правилата рискуваме поддръжката на важни енергийни съоръжения в страната да остане без изпълнители, а сигурността на енергийната система да бъде застрашена“, заключава Белелиев.

БАСЕЛ е учредена през 1994 г. и обединява 130 организации – производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставчици на компоненти и др., с общ годишен оборот около 2 млрд. евро. Електроиндустрията е отрасълът с най-голям принос в износа на България за 10-та поредна година.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Миналата година Дънди Прешъс е откраднала злато и мед за 80 млрд лв

    Коментиран от #11

    15:48 30.07.2026

  • 2 САНДОКАН

    8 1 Отговор
    Не ни трябва ТЕЦ,ВЕЦ и АЕЦ . Братска Америка ще ни дава евтин ток , както ни дава евтин газ

    15:51 30.07.2026

  • 3 Джери

    7 1 Отговор
    Българската енергетика рискува да остане без поддръжка,А БЪЛГАРИЯ РИСКУВА ДА ОСТАНЕ БЕЗ ТОК.НА ТЪМНО.

    15:52 30.07.2026

  • 4 хехе

    2 1 Отговор
    Много отдавна електроразпределителните дружества смениха медните кабели с алуминиеви така, че какво точно иде реч.

    15:52 30.07.2026

  • 5 освен златото

    2 0 Отговор
    ибанкостоф циганина и бою циганина са подарили и медта ни

    15:56 30.07.2026

  • 6 Баце

    3 0 Отговор
    Жалка история е днешната реалност, колкото и да се опитват да я украсяват, било то и с цветовете на дъгата, разни кресливи, продажни, треторазрядни бивши комсомолци с един куп девиации.
    А "Онзи с каскета" Ви я построи от НУЛАТА, барабар с АЕЦ, поддържаше я и изкарваше пари за бюджета. Па вие си плюйте и лъжете. Ама и сега още цоцате от това.

    15:57 30.07.2026

  • 7 сбруя

    3 0 Отговор
    Значи няма да има нужда от Втора атомна централа на остров Белене. Защото няма да останат кабели по които токът от АЕЦ-а да се праща на ползвателите му. Ястнооо! Тогава ще спре копаенето на въглища. Ще си сложим слънчеви панели по терасите и така ще си имаме ток през деня,а през нощта ще спим дълбоко,гладни и брадясали.

    15:58 30.07.2026

  • 8 Авеее

    1 0 Отговор
    Пак българска работа!

    15:59 30.07.2026

  • 9 От хумата

    0 0 Отговор
    Ше режем жици ..

    16:01 30.07.2026

  • 10 Пламен

    2 0 Отговор
    Всички кабели на далекопроводите вече са от алуминий.
    Тез що ривът ?!

    16:03 30.07.2026

  • 11 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нема как , да си всестранно развита личност , да разбираш от всичко ... Последния Софиянец - ПРЕЗИДЕНТ ..🤭😁

    16:06 30.07.2026

  • 12 Хаха

    0 0 Отговор
    поставя под въпрос поддръжката на българските ТЕЦ, ВЕЦ и електрически мрежи.

    Никой не ги поддържа
    Всички са оставени от байТошово време,само прибират парите от хората всеки месец

    16:06 30.07.2026

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