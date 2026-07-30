Цените на медта скочиха с над 20%: Българската енергетика рискува да остане без поддръжка

Скокът в цените на металите на световните борси, съчетан с нелоялна конкуренция от компании извън ЕС, поставя под въпрос поддръжката на българските ТЕЦ, ВЕЦ и електрически мрежи. За това алармира Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и настоява за спешна промяна в правилата за обществени поръчки.

По данни на НСИ цените на производител в отрасъл „Производство на основни метали“ отбелязват двуцифрен ръст спрямо миналата година – с 19.8% през април и 21.5% през май. Основен двигател е медта, чиято цена на Лондонската борса (LME) е прехвърлила 12 000 – 13 000 щатски долара за тон. Тъй като медта формира до 60% от цената на материалите при всеки ремонт на генератор или трансформатор, поскъпването прави предварително планираните бюджети неизпълними.

Проблемът според БАСЕЛ, е че цените по българските търгове са „твърди“ – фиксирани предварително и без механизъм за корекция при промяна на борсовите котировки. Така рискът от поскъпването се прехвърля изцяло върху фирмите изпълнители.

„Няма как една българска компания да спечели търг при едни цени, а 6 месеца по-късно да купува медта с 30% по-скъпо и да изпълни договора без риск от фалит“, коментира ситуацията председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев. Съседни държави като Гърция, Сърбия и Черна гора вече прилагат формули за индексация на основните материали спрямо борсовите цени, докато у нас подобен механизъм липсва.

Към борсовия шок се добавя и конкуренция от компании извън ЕС – основно от Китай, Индия и Турция. По данни на БАСЕЛ над 60% от търговете в електротехниката у нас се печелят от фирми извън Европейския съюз, които разполагат с държавни субсидии в собствените си страни, могат да поемат поскъпването на суровините и предлагат по-ниски цени от българските конкуренти. „Изискването за над 50% европейско участие не е нова практика за България и просто трябва да се възстанови“, пояснява Белелиев.

БАСЕЛ настоява за две конкретни промени в обществените поръчки в енергетиката:

1. Задължителна индексация на цените – прекратяване на практиката с „твърди цени“ и въвеждане на формула за корекция спрямо борсовите цени на медта (LME) и другите основни метали във всички договори.

2. Минимум 50% европейско и българско участие – в проекти, финансирани с публични средства.

„Въпросът не търпи отлагане. Без промяна в правилата рискуваме поддръжката на важни енергийни съоръжения в страната да остане без изпълнители, а сигурността на енергийната система да бъде застрашена“, заключава Белелиев.

БАСЕЛ е учредена през 1994 г. и обединява 130 организации – производители на електрически и електронни изделия, фирми за ремонт и изграждане на електрически инсталации, доставчици на компоненти и др., с общ годишен оборот около 2 млрд. евро. Електроиндустрията е отрасълът с най-голям принос в износа на България за 10-та поредна година.