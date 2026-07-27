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Хаджидимитров: Надяваме се да пътуваме евтино, но няма да стане

Хаджидимитров: Надяваме се да пътуваме евтино, но няма да стане

27 Юли, 2026 08:04 696 7

  • дизел-
  • бензин-
  • газ-
  • горива

Очаква се нов скок на цената на дизела тази седмица заради напрежението в Близкия изток

Хаджидимитров: Надяваме се да пътуваме евтино, но няма да стане - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въпреки обявеното тази нощ поредни спиране на въздушните удари в Близкия изток цените на петрола на международните борси остават високи. На българските бензиностанции обаче цените на бензина, дизела и пропан-бутана трайно вървят нагоре.

„Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре. За последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента. Тепърва и газта започва да поскъпва“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

„Надяваме се на едно щастливо лято и да пътуваме по-евтино, но няма да се осъществи спрямо ситуацията в Близкия изток“, смята той.

Хаджидимитров заяви, че в момента е много трудно да се прогнозира какви ще бъдат цените на горивата от есента.

„Ако ситуацията е такава, естествено е, че ще вървят нагоре. През последните 20 дни цените на едро на дизела на нашите борси се вдигнаха с около 30 цента, което все още не е отразено“, обясни още Димитър Хаджидимитров.

Очакванията са тази седмица дизеловото гориво да поскъпне с около 6-7 цента.

„Стискаме палци ситуацията в Близкия изток да се успокои и това да не се случи, но ако това се задържи, ще виждаме още по-високи цени тази седмица“, прогнозира Хаджидимитров.

Той заяви, че въпреки тези цени не вижда спад на потреблението на горивата у нас.

„Когато стане скъпо, хората трябва да ограничат возенето. Държавата трябва да се намеси много минимално във всеки един бизнес, не само в нашия, за да има свободен пазар и да няма подпомагане на един или друг участник на пазара“, заяви Димитър Хаджидимитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв спад ?

    7 0 Отговор
    Един два цента ? Спиране на огъня ? Ежедневни глупости от рижавия кукумицин !
    Така ще е защото някои правят пари от това !
    А кой плаща масрафа е ясно !
    Ама такова е било времето винаги !

    08:27 27.07.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 2 Отговор
    Важното е да слушаме ДВЕТЕ КУЧЧКИ - Урсула и Кая,
    в стремежа им да накажат Русия...

    Коментиран от #3

    08:32 27.07.2026

  • 3 няма край

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    руската мъка.

    08:36 27.07.2026

  • 4 Куку

    4 0 Отговор
    Цената на брента пада спрямо предната седмица! А дизела се вдига!

    08:44 27.07.2026

  • 5 гейския запад

    2 0 Отговор
    Демокрацията демокрацията е виновна.

    08:45 27.07.2026

  • 6 гейския запад

    4 0 Отговор
    Гейския запад

    08:46 27.07.2026

  • 7 Крадевист

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    хотели луче, получили - как всегда

    08:47 27.07.2026

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