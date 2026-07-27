Хаджидимитров: Надяваме се да пътуваме евтино, но няма да стане

Въпреки обявеното тази нощ поредни спиране на въздушните удари в Близкия изток цените на петрола на международните борси остават високи. На българските бензиностанции обаче цените на бензина, дизела и пропан-бутана трайно вървят нагоре.

„Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре. За последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента. Тепърва и газта започва да поскъпва“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

„Надяваме се на едно щастливо лято и да пътуваме по-евтино, но няма да се осъществи спрямо ситуацията в Близкия изток“, смята той.

Хаджидимитров заяви, че в момента е много трудно да се прогнозира какви ще бъдат цените на горивата от есента.

„Ако ситуацията е такава, естествено е, че ще вървят нагоре. През последните 20 дни цените на едро на дизела на нашите борси се вдигнаха с около 30 цента, което все още не е отразено“, обясни още Димитър Хаджидимитров.

Очакванията са тази седмица дизеловото гориво да поскъпне с около 6-7 цента.

„Стискаме палци ситуацията в Близкия изток да се успокои и това да не се случи, но ако това се задържи, ще виждаме още по-високи цени тази седмица“, прогнозира Хаджидимитров.

Той заяви, че въпреки тези цени не вижда спад на потреблението на горивата у нас.

„Когато стане скъпо, хората трябва да ограничат возенето. Държавата трябва да се намеси много минимално във всеки един бизнес, не само в нашия, за да има свободен пазар и да няма подпомагане на един или друг участник на пазара“, заяви Димитър Хаджидимитров.