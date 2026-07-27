Хаджидимитров: Надяваме се да пътуваме евтино, но няма да стане

Въпреки обявеното тази нощ поредни спиране на въздушните удари в Близкия изток цените на петрола на международните борси остават високи. На българските бензиностанции обаче цените на бензина, дизела и пропан-бутана трайно вървят нагоре.
„Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре. За последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента. Тепърва и газта започва да поскъпва“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
„Надяваме се на едно щастливо лято и да пътуваме по-евтино, но няма да се осъществи спрямо ситуацията в Близкия изток“, смята той.
Хаджидимитров заяви, че в момента е много трудно да се прогнозира какви ще бъдат цените на горивата от есента.
„Ако ситуацията е такава, естествено е, че ще вървят нагоре. През последните 20 дни цените на едро на дизела на нашите борси се вдигнаха с около 30 цента, което все още не е отразено“, обясни още Димитър Хаджидимитров.
Очакванията са тази седмица дизеловото гориво да поскъпне с около 6-7 цента.
„Стискаме палци ситуацията в Близкия изток да се успокои и това да не се случи, но ако това се задържи, ще виждаме още по-високи цени тази седмица“, прогнозира Хаджидимитров.
Той заяви, че въпреки тези цени не вижда спад на потреблението на горивата у нас.
„Когато стане скъпо, хората трябва да ограничат возенето. Държавата трябва да се намеси много минимално във всеки един бизнес, не само в нашия, за да има свободен пазар и да няма подпомагане на един или друг участник на пазара“, заяви Димитър Хаджидимитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв спад ?
Така ще е защото някои правят пари от това !
А кой плаща масрафа е ясно !
Ама такова е било времето винаги !
08:27 27.07.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
в стремежа им да накажат Русия...
Коментиран от #3
08:32 27.07.2026
3 няма край
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":руската мъка.
08:36 27.07.2026
4 Куку
08:44 27.07.2026
5 гейския запад
08:45 27.07.2026
6 гейския запад
08:46 27.07.2026
7 Крадевист
08:47 27.07.2026