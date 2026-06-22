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Вече е официално: Делян Добрев подаде молба за напускане на парламента

Вече е официално: Делян Добрев подаде молба за напускане на парламента

22 Юни, 2026 15:25 1 103 37

  • делян добрев-
  • молба-
  • напускане-
  • народно събрание

Очаква се документът да бъде разгледан и гласуван от народните представители в пленарна зала през тази седмица

Вече е официално: Делян Добрев подаде молба за напускане на парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ, цитирани от Нова телевизия. Документът беше входиран в деловодството на парламента днес. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.
Припомняме, че Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в събота на среща с младежката структура на партията в Раковски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    42 7 Отговор
    Хихи, що така всички окичили се с жълто син парцал отиват в кофата?

    Коментиран от #11, #20

    15:27 22.06.2026

  • 2 Бялджип

    48 1 Отговор
    Плъховете и потъващият кораб. Нататък е ясно. Останалото е измама!

    Коментиран от #8

    15:28 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    39 1 Отговор
    Тоест не вижда в близко бъдеще възможност за още ПАПУ.

    Без папане на бюджетни пари така става.

    15:29 22.06.2026

  • 5 мишока

    29 1 Отговор
    да го проверят
    човечеца
    дали всичко му е изрядно в банкови сметки и чужбина
    също за чекемджета замаскирани
    и тогава да го махат от парла ментата

    тоз щяха да го махат преди за далавера че плащал наем на майка си да му го осребяват
    ама цоко се застъпи за него

    Коментиран от #10

    15:29 22.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    30 0 Отговор
    Той искаше да бяга заедно със Сачева още преди изборите но не го пуснаха.

    15:30 22.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 2 Отговор
    ДЕЛЯН ДОБРЕВ Е РАЗСЛЕДВАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ЗА ОПГ ОЩЕ ОТ ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА ЗА ДАЛАВЕРИ ЗА 150 МИЛИОНА ЕВРО
    ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ ЗНАЕ ОТ ТОГАВА - СЕГА ЯВНО СЛЕДСТВИЕТО Е ПРИКЛЮЧИЛО:)
    .....
    И ДВЕТЕ ШЕФКИ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗНАЯТ И ТЕ И СГП ОТ АПРИЛ 2026
    ......
    ЛИЧНО СЕ ПОГРИЖИХ ЗА НЕГО :)

    Коментиран от #27

    15:31 22.06.2026

  • 8 Останалото е измама!

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    така е
    измамени и остригани до кожа стада из бг
    дето редовно блееха за тиквите по избори

    Коментиран от #19

    15:31 22.06.2026

  • 9 От парламента

    30 0 Отговор
    директно към ЦСЗ

    15:32 22.06.2026

  • 10 хаха

    26 0 Отговор

    До коментар #5 от "мишока":

    Ти да не падаш от Луната бе?

    "Майката на депутата от ГЕРБ и бивш енергиен министър Делян Добрев – Златка Добрева – е построила ваканционна къща край Брацигово, но в началото на ноември Върховният административен съд е постановил, че проектът е реализиран с незаконно строително разрешително"

    Всичко при този е незаконно. То е обществено известно ама сега се сети а?

    Коментиран от #14

    15:32 22.06.2026

  • 11 оня с коня

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Публичните коментари и разследвания, свързващи името на Делян Добрев с твърдения за злоупотреби и корупция, обхващат няколко скандала през годините:

    15:32 22.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    СЕГА РАБОТЯ ПО ТРЕТИ ФАЙЛ ЗА ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    И БОКЛУКА НА СОФИЯ , ВАРНА И СМОЛЯН
    ......
    СМЯТАМ ДА ДУМНА КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ СИКАДЖИЯТА :) НА ПРЕМИЕРА , НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ И НА ДАНС И МВР :)

    15:35 22.06.2026

  • 13 Цвете

    17 1 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЦАПАТЕ СТРАНИЦАТА ВИ С ЕДИН КРАДЕЦ НА ЕДРО? КОЙ ГО ИНТЕРЕСУВА, КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ РАЗКАРА? ОТИВА ДА ЖИВЕЕ ПРИ МАЙКА СИ, ПОД НАЕМ. 🎭🙃🤓🐷🐙👀

    15:36 22.06.2026

  • 14 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    22 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    МАЙКАТА ВЗЕ 2.4 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЕС ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ И ПРОДАДЕ ФИРМАТА НА ЕВРОХОЛД - ЕНЕРГОХОЛД - ЧЕЗ
    ......
    ПО - ЛОШО Е ОТ ЕДНА ВИЛИЧКА :)

    15:37 22.06.2026

  • 15 Дойде

    23 0 Отговор
    Като цървул а тръгва като баровец.

    15:37 22.06.2026

  • 16 Цвете

    9 2 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ЦАПАТЕ СТРАНИЦАТА ВИ С ЕДИН КРАДЕЦ НА ЕДРО? КОЙ ГО ИНТЕРЕСУВА, КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ РАЗКАРА? ОТИВА ДА ЖИВЕЕ ПРИ МАЙКА СИ, ПОД НАЕМ. 🎭🙃🤓🐷🐙👀

    15:38 22.06.2026

  • 17 ЗАЩО?

    11 0 Отговор
    Е въпросът.

    Коментиран от #26

    15:38 22.06.2026

  • 18 Тома

    18 0 Отговор
    Сигурно ще го пратят в някоя банка в чужбина както много изявени крадци от шайката.

    15:38 22.06.2026

  • 19 Ти да видиш

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Останалото е измама!":

    А сега, най-голямото и най-заблудено стадо в БЪЛГАРИЯ заблея за КАУН. ;)

    15:39 22.06.2026

  • 20 Хасковски каунь

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Не го мислете!
    Той така осребри некадърието си и ниския интелект, че срещу вас да тича не може го стигнете. Опаса окръга с фотоволтаици на орни земи и му дреме .....

    15:43 22.06.2026

  • 21 Съд, ОСтавка, ЗАТВОР

    7 6 Отговор
    Оставка Радев. ЕС разреши ГМО
    в храните да не се етикира. Ще ни тъпчат с отрови, и нямаме право да знаем.
    Гласували срещу правото ни на избор:
    - Танер Кабилов, Илхан Кючук
    - Ивайло Вълчев, Радан Кънев.
    Ако настъпят усложнения и вреди от ГМО за хора, животни, компаниите не носят вина.
    Ще ни тровите БЕЗНАКАЗАНО?
    Радев и НС дължат обяснения.
    Словакия ще заведе иск срещу поредното безумие на ЕП.
    Радев, кажи си? Освен за ГМО-то, и за Пакт за миграция ЕС?
    Както Турция да строи и Концесионира магистрали,
    заради неизгодните условия по Боташ.
    Радев нещо за 6300 кв. клм. ВЕИ-та на Гюров,
    безнаказано ще унищожавате плодородна българска земя?
    Оставка на ГЕРБ, ДПС, СДС, ПП, ДБ и ПБ.
    Над милион българи не са гласували да тровите с ГМО и
    продавате на безценица на Турция Територията.
    Чакаме Референдумът на Дойран, Радев.
    Оставка! Втори Борисов, не ни трябва.
    50% от заеми за ПВУ, ВЕИ-та на обръчи от фирми.
    Над милион избиратели не сме гласували за РАДЕВ, Борисов 2!

    Коментиран от #34

    15:43 22.06.2026

  • 22 Доротея

    6 1 Отговор
    Уведомявам Ви, най превантивно, че на фотоса виждате кмета на Хасково! Мандат 2027 - 2051 година! Зам. кмета е Георги Станков - ветеринар и като такъв, най подходящ за принадлежащия електорат в областта! С особени заслуги за изборните постижения на Герб в региона!

    15:44 22.06.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ТАТКОТО И МАЙКАТА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ХАСКОВО ИВАН ВЕЛИЧКОВ МИНЕВ ОТ ГЕРБ
    И КУМА ( ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ) И КУМИЦАТА ( ПЪРВАТА БРАТОВЧЕДКА) НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    .....
    ИМАТ 6 КАЗИНА - ПЕРАЧНИЦИ НА НАРКО ПАРИ СЪС СИНА НА ЗЛАТОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ - ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
    ......

    15:44 22.06.2026

  • 24 След

    18 0 Отговор
    купища мизерии в парламента , безумни далавери и грабене на милиони , Бърньо напускал..... Къде ще ходи ? Само за затвора е !

    15:44 22.06.2026

  • 25 Ще си

    13 0 Отговор
    Дебелее и пие, ще си харчи паричките от фотоволтаични и перки, от които сметките за ток са по 5. Като Самито дете на дпс, и други наследници на аталай, сибил@ син на тошо африкански

    15:45 22.06.2026

  • 26 И защо

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "ЗАЩО?":

    Борисов го направи, този сополанко без никакво образование и квалификация, довлякъл се от САЩ, министър на енергетиката?

    15:46 22.06.2026

  • 27 Анонимен

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Недей лъга Бедняко Европа разследва Kayна Радев за 8 милиарда грабеж в 5 негови Служебни правителства и 6 Милиарда лева Грабеж от Боташ

    15:48 22.06.2026

  • 28 Истината

    8 1 Отговор
    Бок..луците от корумпираната Герб полека лека напускат кораба...ту туууу

    15:50 22.06.2026

  • 29 Копейкин

    6 0 Отговор
    Добре бе,тоя крадлив мушмурок с какво е толкова ценен,като фъфли и миьека??

    15:56 22.06.2026

  • 30 Дориана

    5 0 Отговор
    това беше очаквано Делян Добрев се провали като политик и финансист . С Теменужка Петкова искаха набързо по сред нощите да приемат финансовия бюджет, който беше абсолютна вреден за България . Не им се получи, защото разярения народ излезе по площадите.Да не говорим , че беше известен с корупционната схема Кумгейт. Беше и върл защитник на корумпирания модел Борисов- Пеевски. Поведението му в Парламента беше нагло и арогантно към Опозицията. С една дума противен човек.

    15:57 22.06.2026

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    3 4 Отговор
    На 27 юни от 18,30 ч. всички пред МС на протеста срещу предателската клика на Радев! Моля за активно споделяне!
    Да изметем червената чума !

    16:00 22.06.2026

  • 32 дорон

    5 0 Отговор
    Мръсният корумпиран гербераст ще бяга. Дръжте го!

    16:03 22.06.2026

  • 33 пери

    1 0 Отговор
    Далаверата свърши, а? Иначе нали някакви клетви се заклеват да служат, като станат депутати. Избирателите на гербавите уж са гласували за него и би трябвало да го чакат като техен "народен представител" да прави нещо за тях в парламента, ама на него вече не му се седи там. А даже не са минали и три месеца, откакто се намърда. За какво изобщо беше в листите?
    После искаме от такива да имат дългосрочна визия за България! Той за себе си нямал визия, освен явно личната далаверка.

    16:07 22.06.2026

  • 34 До номер 21

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Съд, ОСтавка, ЗАТВОР":

    Кога е гласувано това?. Имате ли доказателства?. Ако това е Наистина вярно, Радев е за линчуване и всичките които са гласували такъв закон. Очаквах същите простотии като при Боко и Шиши и не съм гласувал от 1990г за комунистическите боклуци и техните отрочета докато съм жив.

    16:08 22.06.2026

  • 35 1-20

    0 0 Отговор
    Ще го оставят да се измъкне този хубавец.

    16:08 22.06.2026

  • 36 Хм Хм

    0 0 Отговор
    Имаше един човек, Христо му викаха, а той от двадесет години повтаряше "съдебна реформа, съдебна реформа". Никой в провинцията не му обърна внимание. Човекът си отиде. След него други продължиха да повтарят "съдебна реформа, съдебна реформа". И на тях никой не обърна внимание. След това написах тука поне 20 пъти колко струва президентския апартамент на чорапа в х-л "Анел". Никакво внимание.
    Човек сам кове съдбата си. Има още за стригане.

    16:09 22.06.2026

  • 37 Томиславчо

    0 0 Отговор
    По-младото копие на Вожда , кога ? Томчо с мръснишко мутренския поглед и плюнчещ се като говори през зъби . Дребните карикатури са най-злобните пинчари докато ги отсвирят като бушончета. Но този сигурно друга партия ще прави . Има огромно Его и алчност . Пък и друго не могат да "работят " или изработват.

    16:11 22.06.2026

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