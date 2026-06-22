Вече е официално: Делян Добрев подаде молба за напускане на парламента

Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ, цитирани от Нова телевизия. Документът беше входиран в деловодството на парламента днес. Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.
Припомняме, че Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в събота на среща с младежката структура на партията в Раковски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #11, #20
15:27 22.06.2026
2 Бялджип
Коментиран от #8
15:28 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
Без папане на бюджетни пари така става.
15:29 22.06.2026
5 мишока
човечеца
дали всичко му е изрядно в банкови сметки и чужбина
също за чекемджета замаскирани
и тогава да го махат от парла ментата
тоз щяха да го махат преди за далавера че плащал наем на майка си да му го осребяват
ама цоко се застъпи за него
Коментиран от #10
15:29 22.06.2026
6 Последния Софиянец
15:30 22.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ ЗНАЕ ОТ ТОГАВА - СЕГА ЯВНО СЛЕДСТВИЕТО Е ПРИКЛЮЧИЛО:)
.....
И ДВЕТЕ ШЕФКИ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗНАЯТ И ТЕ И СГП ОТ АПРИЛ 2026
......
ЛИЧНО СЕ ПОГРИЖИХ ЗА НЕГО :)
Коментиран от #27
15:31 22.06.2026
8 Останалото е измама!
До коментар #2 от "Бялджип":така е
измамени и остригани до кожа стада из бг
дето редовно блееха за тиквите по избори
Коментиран от #19
15:31 22.06.2026
9 От парламента
15:32 22.06.2026
10 хаха
До коментар #5 от "мишока":Ти да не падаш от Луната бе?
"Майката на депутата от ГЕРБ и бивш енергиен министър Делян Добрев – Златка Добрева – е построила ваканционна къща край Брацигово, но в началото на ноември Върховният административен съд е постановил, че проектът е реализиран с незаконно строително разрешително"
Всичко при този е незаконно. То е обществено известно ама сега се сети а?
Коментиран от #14
15:32 22.06.2026
11 оня с коня
До коментар #1 от "Софиянец":Публичните коментари и разследвания, свързващи името на Делян Добрев с твърдения за злоупотреби и корупция, обхващат няколко скандала през годините:
15:32 22.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И БОКЛУКА НА СОФИЯ , ВАРНА И СМОЛЯН
......
СМЯТАМ ДА ДУМНА КМЕТА ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ СИКАДЖИЯТА :) НА ПРЕМИЕРА , НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ И НА ДАНС И МВР :)
15:35 22.06.2026
13 Цвете
15:36 22.06.2026
14 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #10 от "хаха":МАЙКАТА ВЗЕ 2.4 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЕС ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ И ПРОДАДЕ ФИРМАТА НА ЕВРОХОЛД - ЕНЕРГОХОЛД - ЧЕЗ
......
ПО - ЛОШО Е ОТ ЕДНА ВИЛИЧКА :)
15:37 22.06.2026
15 Дойде
15:37 22.06.2026
16 Цвете
15:38 22.06.2026
17 ЗАЩО?
Коментиран от #26
15:38 22.06.2026
18 Тома
15:38 22.06.2026
19 Ти да видиш
До коментар #8 от "Останалото е измама!":А сега, най-голямото и най-заблудено стадо в БЪЛГАРИЯ заблея за КАУН. ;)
15:39 22.06.2026
20 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Софиянец":Не го мислете!
Той така осребри некадърието си и ниския интелект, че срещу вас да тича не може го стигнете. Опаса окръга с фотоволтаици на орни земи и му дреме .....
15:43 22.06.2026
21 Съд, ОСтавка, ЗАТВОР
в храните да не се етикира. Ще ни тъпчат с отрови, и нямаме право да знаем.
Гласували срещу правото ни на избор:
- Танер Кабилов, Илхан Кючук
- Ивайло Вълчев, Радан Кънев.
Ако настъпят усложнения и вреди от ГМО за хора, животни, компаниите не носят вина.
Ще ни тровите БЕЗНАКАЗАНО?
Радев и НС дължат обяснения.
Словакия ще заведе иск срещу поредното безумие на ЕП.
Радев, кажи си? Освен за ГМО-то, и за Пакт за миграция ЕС?
Както Турция да строи и Концесионира магистрали,
заради неизгодните условия по Боташ.
Радев нещо за 6300 кв. клм. ВЕИ-та на Гюров,
безнаказано ще унищожавате плодородна българска земя?
Оставка на ГЕРБ, ДПС, СДС, ПП, ДБ и ПБ.
Над милион българи не са гласували да тровите с ГМО и
продавате на безценица на Турция Територията.
Чакаме Референдумът на Дойран, Радев.
Оставка! Втори Борисов, не ни трябва.
50% от заеми за ПВУ, ВЕИ-та на обръчи от фирми.
Над милион избиратели не сме гласували за РАДЕВ, Борисов 2!
Коментиран от #34
15:43 22.06.2026
22 Доротея
15:44 22.06.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И КУМА ( ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ) И КУМИЦАТА ( ПЪРВАТА БРАТОВЧЕДКА) НА ДЕЛЯН ДОБРЕВ
.....
ИМАТ 6 КАЗИНА - ПЕРАЧНИЦИ НА НАРКО ПАРИ СЪС СИНА НА ЗЛАТОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ - ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
......
15:44 22.06.2026
24 След
15:44 22.06.2026
25 Ще си
15:45 22.06.2026
26 И защо
До коментар #17 от "ЗАЩО?":Борисов го направи, този сополанко без никакво образование и квалификация, довлякъл се от САЩ, министър на енергетиката?
15:46 22.06.2026
27 Анонимен
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Недей лъга Бедняко Европа разследва Kayна Радев за 8 милиарда грабеж в 5 негови Служебни правителства и 6 Милиарда лева Грабеж от Боташ
15:48 22.06.2026
28 Истината
15:50 22.06.2026
29 Копейкин
15:56 22.06.2026
30 Дориана
15:57 22.06.2026
31 Възpожденец 🇧🇬
Да изметем червената чума !
16:00 22.06.2026
32 дорон
16:03 22.06.2026
33 пери
После искаме от такива да имат дългосрочна визия за България! Той за себе си нямал визия, освен явно личната далаверка.
16:07 22.06.2026
34 До номер 21
До коментар #21 от "Съд, ОСтавка, ЗАТВОР":Кога е гласувано това?. Имате ли доказателства?. Ако това е Наистина вярно, Радев е за линчуване и всичките които са гласували такъв закон. Очаквах същите простотии като при Боко и Шиши и не съм гласувал от 1990г за комунистическите боклуци и техните отрочета докато съм жив.
16:08 22.06.2026
35 1-20
16:08 22.06.2026
36 Хм Хм
Човек сам кове съдбата си. Има още за стригане.
16:09 22.06.2026
37 Томиславчо
16:11 22.06.2026