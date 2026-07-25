Николай Ненчев: Решението за американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през НС

"Изказванията за опасност от война с Иран са твърде крайни. Решението за разполагане на американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през Народното събрание. Ние имаме договорености с нашите съюзници от НАТО и ЕС. Министърът на отбраната има правото да вземе решението за разполагането им, но минаването за гласуване през НС беше демократичен подход", коментира бившият министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
Според Ненчев, премиерът Румен Радев има непоследователни позиции. "Той беше против, тъй като по време на предизборната кампания имаше противоположна позиция по отношение на самолетите. Станахме свидетели на първите протести срещу тях. Големият проблем е, че не беше достатъчно добре обяснено на обществото. Опозицията също беше игнорирана. Радев се прикри и прати решението на парламента", изтъкна той.
Той припомни, че докато Румен Радев е бил командир на ВСС, той е бил категоричен, че не трябва да променяме закона, с който да позволи на наши съюзници и нашите военни сили да охраняват въздушното ни пространство. "Това беше неговото решение да напусне поста. Радев трябва да признае, че греши по много теми. Парламентарната група на "Прогресивна България" също има противоречиви позиции, нямат ясна представа какво се прави", заяви той.
По повод строежът на АЕЦ "Белене" заедно с Украйна Ненчев заяви, че е скептично настроен, но идеята не е лоша. "Тези реактори или трябва да се продадат, или да се оползотворят. Но как Украйна би повярвала на нещо, което ние постоянно слагаме и махаме от масата за преговори", заяви бившият военен министър.
Николай Ненчев също ще влезе в битката за президент наесен. "Обща кандидатура вдясно би била чудесна. БЗНС издига мен като кандидат, но даваме възможност за мандат за преговори за такава кандидатура и ако има подкрепа - ще я подкрепим. Бихме подкрепили достоен кандидат стига да има преговори в тази посока", заяви той. Ненчев пожела успех и на Илияна Йотова, която вчера обяви своята кандидатура за изборите през есента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 легитимна цел сме
Коментиран от #17, #20
17:30 25.07.2026
2 име
17:30 25.07.2026
3 Българин
Коментиран от #4
17:31 25.07.2026
4 Гробар
До коментар #3 от "Българин":Днес война с Иран, утре с Русия, вдругиден Софето на картофена нива. Ганю е войнствен и просссст.
17:34 25.07.2026
5 Последния Софиянец
17:35 25.07.2026
6 Чорбара
Смърди от всякъде .
17:35 25.07.2026
7 🦁ЩЩД🦁
17:39 25.07.2026
8 Механик
"Слуховете, че след приемане на еврото цените ще се увеличат са инсинуации и не почиват на никаква логика".
п.п.
Заглавието на статията да ви прилича на горните две твърдения?
17:43 25.07.2026
9 един БЪЛГАРИН
17:46 25.07.2026
10 Този откъде го изкопаха
Коментиран от #19
17:54 25.07.2026
11 Да се чете
17:55 25.07.2026
12 Всички
17:58 25.07.2026
13 Янко
18:00 25.07.2026
14 на този
18:01 25.07.2026
15 големдебил
18:01 25.07.2026
16 ?????
Земеделецът се беше поизгубил.
Оказва се БЗНС е дясна партия.
Стамболийски сигурно се е превъртял в отвъдното от такава констатация.
Всъщност колко БЗНС-та има в момента?
18:01 25.07.2026
17 смехоран
До коментар #1 от "легитимна цел сме":Късно е либе за референдум.Фатмака само си говореше за такива,а я сега му кажете той да го направи.
18:02 25.07.2026
18 Д-р Ментал
18:03 25.07.2026
19 Бай онзи
До коментар #10 от "Този откъде го изкопаха":Този е коцкара в българското посолство в Украйна.Задявал служителките и ги канил на партита и други работи.
18:03 25.07.2026
20 от Глу по Глу
До коментар #1 от "легитимна цел сме":Тоя глу сам казва, че имаме договорка с нато и ес, а не с сащ.
И къде ни е чистата и свята република, щом клечим преди да ни попитат... та чак ни казват, добро момче, хайде да ви сипя дарадон ...
Народе!!!!
18:05 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Подкрепа
18:06 25.07.2026
23 Хасковски каунь
18:10 25.07.2026