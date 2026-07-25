Николай Ненчев: Решението за американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през НС

"Изказванията за опасност от война с Иран са твърде крайни. Решението за разполагане на американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през Народното събрание. Ние имаме договорености с нашите съюзници от НАТО и ЕС. Министърът на отбраната има правото да вземе решението за разполагането им, но минаването за гласуване през НС беше демократичен подход", коментира бившият министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Според Ненчев, премиерът Румен Радев има непоследователни позиции. "Той беше против, тъй като по време на предизборната кампания имаше противоположна позиция по отношение на самолетите. Станахме свидетели на първите протести срещу тях. Големият проблем е, че не беше достатъчно добре обяснено на обществото. Опозицията също беше игнорирана. Радев се прикри и прати решението на парламента", изтъкна той.

Той припомни, че докато Румен Радев е бил командир на ВСС, той е бил категоричен, че не трябва да променяме закона, с който да позволи на наши съюзници и нашите военни сили да охраняват въздушното ни пространство. "Това беше неговото решение да напусне поста. Радев трябва да признае, че греши по много теми. Парламентарната група на "Прогресивна България" също има противоречиви позиции, нямат ясна представа какво се прави", заяви той.

По повод строежът на АЕЦ "Белене" заедно с Украйна Ненчев заяви, че е скептично настроен, но идеята не е лоша. "Тези реактори или трябва да се продадат, или да се оползотворят. Но как Украйна би повярвала на нещо, което ние постоянно слагаме и махаме от масата за преговори", заяви бившият военен министър.

Николай Ненчев също ще влезе в битката за президент наесен. "Обща кандидатура вдясно би била чудесна. БЗНС издига мен като кандидат, но даваме възможност за мандат за преговори за такава кандидатура и ако има подкрепа - ще я подкрепим. Бихме подкрепили достоен кандидат стига да има преговори в тази посока", заяви той. Ненчев пожела успех и на Илияна Йотова, която вчера обяви своята кандидатура за изборите през есента.