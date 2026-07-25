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Николай Ненчев: Решението за американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през НС

Николай Ненчев: Решението за американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през НС

25 Юли, 2026 17:23 528 23

  • николай ненчев-
  • решение-
  • самолети-цистерни-
  • народно събрание

"Изказванията за опасност от война с Иран са твърде крайни", коментира бившият министър на отбраната

Николай Ненчев: Решението за американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през НС - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Изказванията за опасност от война с Иран са твърде крайни. Решението за разполагане на американските самолети цистерни не беше необходимо да минава през Народното събрание. Ние имаме договорености с нашите съюзници от НАТО и ЕС. Министърът на отбраната има правото да вземе решението за разполагането им, но минаването за гласуване през НС беше демократичен подход", коментира бившият министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
Според Ненчев, премиерът Румен Радев има непоследователни позиции. "Той беше против, тъй като по време на предизборната кампания имаше противоположна позиция по отношение на самолетите. Станахме свидетели на първите протести срещу тях. Големият проблем е, че не беше достатъчно добре обяснено на обществото. Опозицията също беше игнорирана. Радев се прикри и прати решението на парламента", изтъкна той.
Той припомни, че докато Румен Радев е бил командир на ВСС, той е бил категоричен, че не трябва да променяме закона, с който да позволи на наши съюзници и нашите военни сили да охраняват въздушното ни пространство. "Това беше неговото решение да напусне поста. Радев трябва да признае, че греши по много теми. Парламентарната група на "Прогресивна България" също има противоречиви позиции, нямат ясна представа какво се прави", заяви той.

По повод строежът на АЕЦ "Белене" заедно с Украйна Ненчев заяви, че е скептично настроен, но идеята не е лоша. "Тези реактори или трябва да се продадат, или да се оползотворят. Но как Украйна би повярвала на нещо, което ние постоянно слагаме и махаме от масата за преговори", заяви бившият военен министър.
Николай Ненчев също ще влезе в битката за президент наесен. "Обща кандидатура вдясно би била чудесна. БЗНС издига мен като кандидат, но даваме възможност за мандат за преговори за такава кандидатура и ако има подкрепа - ще я подкрепим. Бихме подкрепили достоен кандидат стига да има преговори в тази посока", заяви той. Ненчев пожела успех и на Илияна Йотова, която вчера обяви своята кандидатура за изборите през есента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 легитимна цел сме

    10 2 Отговор
    решението задължително през РЕФЕРЕНДУМ

    Коментиран от #17, #20

    17:30 25.07.2026

  • 2 име

    8 3 Отговор
    Копейките от ДБ не подкрепиха решението, а от ПП са насотявали за повече самолети, че да има място по колесниците за всички, когато дойде време за евакуация.

    17:30 25.07.2026

  • 3 Българин

    6 3 Отговор
    За Тръмп беше важно да получи потвърждение, че нещата в България са под контрол. За това и Радев поиска да има гласуване в НС, което да докаже и на най-заспалите, кой определя играта.

    Коментиран от #4

    17:31 25.07.2026

  • 4 Гробар

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Днес война с Иран, утре с Русия, вдругиден Софето на картофена нива. Ганю е войнствен и просссст.

    17:34 25.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Трябва да знаем кой ни вкара във войната.За Народният съд.

    17:35 25.07.2026

  • 6 Чорбара

    10 2 Отговор
    Глупав папуняк!
    Смърди от всякъде .

    17:35 25.07.2026

  • 7 🦁ЩЩД🦁

    5 1 Отговор
    Понеже ти и твоите ЕА сподвижници сте "на нож" срещу премиера,и понеже така и така решението бе подложено на гласуване,защо не гласувахте "Против" ? Аз бих гласувал с две карти "против".

    17:39 25.07.2026

  • 8 Механик

    4 1 Отговор
    "Вие не сте компетентни и не може да правите референдум за такова важно нещо като приемането на еврото"
    "Слуховете, че след приемане на еврото цените ще се увеличат са инсинуации и не почиват на никаква логика".
    п.п.
    Заглавието на статията да ви прилича на горните две твърдения?

    17:43 25.07.2026

  • 9 един БЪЛГАРИН

    7 1 Отговор
    🤬🤬 "...Пеевски доказа на едно цяло поколение млади хора, че в България не е нужно да си образован, почтен или кадърен, за да успееш – достатъчно е да си безскрупулен, да имаш прокурор зад гърба си и да знаеш как да изнудваш!...“

    17:46 25.07.2026

  • 10 Този откъде го изкопаха

    5 1 Отговор
    Да ръси и той глупости. Не ни стигат разни соломони, ленчета коренчета, надки и друга евроатлантическа гмеж. Ай.........

    Коментиран от #19

    17:54 25.07.2026

  • 11 Да се чете

    1 1 Отговор
    Ленчета кремчета.

    17:55 25.07.2026

  • 12 Всички

    1 0 Отговор
    радки са с противни муцуни. Отврат!

    17:58 25.07.2026

  • 13 Янко

    3 1 Отговор
    Ега си държавата щом аз съм им военен министър.Така каза навремето земеделеца ненчев

    18:00 25.07.2026

  • 14 на този

    2 0 Отговор
    Бяха му сложили белезниците в ефир , но се откупи !!

    18:01 25.07.2026

  • 15 големдебил

    3 0 Отговор
    Кольо бе,не война с Иран,а нападение от Иран,те ще ни затрият бе,каква войска имаме ние,кой ще ни пази?ФАЩ не си опазиха базите,та нас ще опазят.Немислима глупост направи фатмака.

    18:01 25.07.2026

  • 16 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Земеделецът се беше поизгубил.
    Оказва се БЗНС е дясна партия.
    Стамболийски сигурно се е превъртял в отвъдното от такава констатация.
    Всъщност колко БЗНС-та има в момента?

    18:01 25.07.2026

  • 17 смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "легитимна цел сме":

    Късно е либе за референдум.Фатмака само си говореше за такива,а я сега му кажете той да го направи.

    18:02 25.07.2026

  • 18 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Радев така се изплъзна от отговорността на решението и прехвърли топката на НС. Ако има референдум дали да ги допуснем на летището резултатът ще бъде 100% НЕ!

    18:03 25.07.2026

  • 19 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този откъде го изкопаха":

    Този е коцкара в българското посолство в Украйна.Задявал служителките и ги канил на партита и други работи.

    18:03 25.07.2026

  • 20 от Глу по Глу

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "легитимна цел сме":

    Тоя глу сам казва, че имаме договорка с нато и ес, а не с сащ.
    И къде ни е чистата и свята република, щом клечим преди да ни попитат... та чак ни казват, добро момче, хайде да ви сипя дарадон ...
    Народе!!!!

    18:05 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Подкрепа

    0 0 Отговор
    Този специалист да го махате пълен некадърник. А на всичкото отгоре направи министерството на отбраната бардак. Срам и позор е тази личност.

    18:06 25.07.2026

  • 23 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    През съвестта на управляващите,да!

    18:10 25.07.2026

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