Бюджет 2026 влиза за окончателно гласуване в парламента

Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес, съобщават от БНТ. До късно снощи от бюджетната комисия подготвяха последния вариант на доклада за второ четене.
Преди това ресорната комисия одобри всички девет предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от останалите 60 предложения на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани.
Държавният бюджет е с рекордно заложени приходи и разходи, както и с дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%.
От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да бъде намален до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче държавният дълг ще продължи да расте и ще надхвърли 50 млрд. евро при близо 38 млрд. евро тази година.
Вчера депутатите успяха окончателно да приемат бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Това не е нищо друго, освен инструмент, с който ЕС притиска държавите в ъгъла, за да ги направи все по зависими!!! Как най лесно се излиза от това положение?! Много лесно!!! Едни лелки от ЕП ти казват точно откъде да теглиш нов външен дълг!!! Теглиш точно от там, и затягаш парите на народа си, щото приоритет на лелките е да си плащаш вноските по дълга!!! И воала - народа ти страда, но ти ставаш от отличниците на ЕС, и се фуклявиш колко арен водач на народа си, щото лелките все те хвалят!!!
Ако има неразбрали - питайте, ще обяснявам!!!
07:58 23.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цървул
08:02 23.07.2026
5 Държавата на милиционерите
08:03 23.07.2026
6 Въй
08:05 23.07.2026
7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
08:08 23.07.2026
8 Земята !
08:10 23.07.2026
9 гръндж
08:12 23.07.2026
10 Влиза
Коментиран от #13
08:14 23.07.2026
11 ИЗБИРАТЕЛ
Коментиран от #14
08:19 23.07.2026
12 Що Маймуни !
08:20 23.07.2026
13 Стига С Това БКП !
До коментар #10 от "Влиза":Катастрофите са Характерни за България !
От Турското Робство !
Наясам !
Коментиран от #15
08:22 23.07.2026
14 На всичкото
До коментар #11 от "ИЗБИРАТЕЛ":отгоре , вчера Радев изсъска на опозицията ,че не познавали военната терминология и се изказали грешно ! Заповеднически ги смъмри "Научете ги вече тия неща !"......... Военщина в Парламента ни .
Коментиран от #16
08:24 23.07.2026
15 Да са им Сладки !
До коментар #13 от "Стига С Това БКП !":Парите !
08:25 23.07.2026
16 Избрахте Си Генерал !
До коментар #14 от "На всичкото":Сега Ще Си Имате !
Военен Режим !
08:27 23.07.2026