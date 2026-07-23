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Бюджет 2026 влиза за окончателно гласуване в парламента

Бюджет 2026 влиза за окончателно гласуване в парламента

23 Юли, 2026 07:45 474 16

  • бюджет 2026-
  • второ четене-
  • народно събрание-
  • гласуване

Държавният бюджет е с рекордно заложени приходи и разходи, както и с дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%

Бюджет 2026 влиза за окончателно гласуване в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес, съобщават от БНТ. До късно снощи от бюджетната комисия подготвяха последния вариант на доклада за второ четене.
Преди това ресорната комисия одобри всички девет предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от останалите 60 предложения на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани.
Държавният бюджет е с рекордно заложени приходи и разходи, както и с дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%.

От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да бъде намален до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче държавният дълг ще продължи да расте и ще надхвърли 50 млрд. евро при близо 38 млрд. евро тази година.
Вчера депутатите успяха окончателно да приемат бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    5 4 Отговор
    Чел съм безумните ви коментари, и отново се налага да ви отварям очите!!! Какво е процедурата по свръхдефицит?!
    Това не е нищо друго, освен инструмент, с който ЕС притиска държавите в ъгъла, за да ги направи все по зависими!!! Как най лесно се излиза от това положение?! Много лесно!!! Едни лелки от ЕП ти казват точно откъде да теглиш нов външен дълг!!! Теглиш точно от там, и затягаш парите на народа си, щото приоритет на лелките е да си плащаш вноските по дълга!!! И воала - народа ти страда, но ти ставаш от отличниците на ЕС, и се фуклявиш колко арен водач на народа си, щото лелките все те хвалят!!!
    Ако има неразбрали - питайте, ще обяснявам!!!

    07:58 23.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цървул

    5 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    08:02 23.07.2026

  • 5 Държавата на милиционерите

    4 1 Отговор
    Огромна администрация, никакви реформи, само заеми до фалит

    08:03 23.07.2026

  • 6 Въй

    1 0 Отговор
    Бюджетът за 2026-та година ще влезе в НС облечен с риза,вратовръзка и костюм,хилейки се и показвайки среден пръст на депутатщините.

    08:05 23.07.2026

  • 7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    1 1 Отговор
    Зеления чорап прави най-добрия бюджет ...всички българи са доволни и щастливи!

    08:08 23.07.2026

  • 8 Земята !

    2 0 Отговор
    Отново Става Плодка !

    08:10 23.07.2026

  • 9 гръндж

    1 0 Отговор
    Чакъй ся! Влизането на бюджета ще е, като влизането на футболния ни отбор на стадиона. Всеки ще го гледа,но не всеки ще му ръкопляска.

    08:12 23.07.2026

  • 10 Влиза

    5 0 Отговор
    за поредната катастрофа , продукт на БКП !

    Коментиран от #13

    08:14 23.07.2026

  • 11 ИЗБИРАТЕЛ

    2 0 Отговор
    Всички тежести се стоварват на редовите работещи Българи.Никакви Реформи ,Никаква борба с Олигархията,а по скоро поредният слугинаж

    Коментиран от #14

    08:19 23.07.2026

  • 12 Що Маймуни !

    1 0 Отговор
    За Нищо !

    08:20 23.07.2026

  • 13 Стига С Това БКП !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Влиза":

    Катастрофите са Характерни за България !

    От Турското Робство !

    Наясам !

    Коментиран от #15

    08:22 23.07.2026

  • 14 На всичкото

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ИЗБИРАТЕЛ":

    отгоре , вчера Радев изсъска на опозицията ,че не познавали военната терминология и се изказали грешно ! Заповеднически ги смъмри "Научете ги вече тия неща !"......... Военщина в Парламента ни .

    Коментиран от #16

    08:24 23.07.2026

  • 15 Да са им Сладки !

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стига С Това БКП !":

    Парите !

    08:25 23.07.2026

  • 16 Избрахте Си Генерал !

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "На всичкото":

    Сега Ще Си Имате !

    Военен Режим !

    08:27 23.07.2026

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