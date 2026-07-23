Бюджет 2026 влиза за окончателно гласуване в парламента

Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента. Очаква се това да стане като извънредна точка в програмата на депутатите днес, съобщават от БНТ. До късно снощи от бюджетната комисия подготвяха последния вариант на доклада за второ четене.

Преди това ресорната комисия одобри всички девет предложения на управляващите и отхвърли по-голямата част от останалите 60 предложения на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани.

Държавният бюджет е с рекордно заложени приходи и разходи, както и с дефицит от 7,2 млрд. евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%.

От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да бъде намален до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче държавният дълг ще продължи да расте и ще надхвърли 50 млрд. евро при близо 38 млрд. евро тази година.

Вчера депутатите успяха окончателно да приемат бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.