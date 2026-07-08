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Правната комисия в НС обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

Правната комисия в НС обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване

8 Юли, 2026 07:08 579 19

  • правна комисия-
  • народно събрание-
  • машинно гласуване

Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс.

Правната комисия в НС обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели, съобщават от Нова телевизия. Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април.
Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в Изборния кодекс, внесени и от ПП, ДБ, ДПС и „Възраждане”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    20 0 Отговор
    Трябва да пратят екип в Естония да черпят опит и да минаваме на интернет гласуване. Чак тогава ще имаме истинска демокрация.

    Коментиран от #14, #17

    07:29 08.07.2026

  • 3 Сиеломамата

    6 10 Отговор
    Ще инсталират изкуствен интелект на мадуровките и ромите вече ще могат да гласуват, дори без да са грамотни. Само с гласови команди.

    07:32 08.07.2026

  • 4 Единственият Мунчов закон,

    1 22 Отговор
    който одобрявам.

    Коментиран от #8

    07:37 08.07.2026

  • 5 Майора

    20 2 Отговор
    Жалко , с машините на Мадуро освен фалшификации , друго не става! Не случайно Вс на Германия отрече машините заради фалшифициране на изборите , а у нас “едно си баба знае , едно си баба бае”!

    07:46 08.07.2026

  • 6 Каква ни е на нас

    18 1 Отговор
    тюркия да пращат гласове от там?
    Първо това е вражеска “държава” и второ те не са българи!
    Пълна забрана на фалшификациите от там!

    07:47 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Одобрявай, като ти е толкова малко акъла

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Единственият Мунчов закон,":

    С тия "избори" през мадуровките Мунчо и мунчовците му ще те клaтят дo гpоб!

    07:50 08.07.2026

  • 9 иван костов

    17 0 Отговор
    И без това избирателната активност е ниска, сега съвсем ще падне! Накрая ще отменят и изборите!😂😂😂

    Коментиран от #11, #13

    07:51 08.07.2026

  • 10 Премахнете Цифрите !

    13 0 Отговор
    От Бюлутината !

    07:54 08.07.2026

  • 11 Това няма никакво значение

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    Гласуваш, не гласуваш, компютрите на Муньо гласуват вместо теб.

    07:55 08.07.2026

  • 12 Статистика

    13 0 Отговор
    Само в банановите републики от Южна.Америка се гласува с машини.

    07:55 08.07.2026

  • 13 При толкова Манипулациии !

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    Изглежда Изборите !

    Са С Отпаднала Необходимост !

    07:55 08.07.2026

  • 14 Не е проблема В гласуването !

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    А В Подправянето !

    Коментиран от #16

    07:58 08.07.2026

  • 15 Сбърка !

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прогрес назад":

    "Протресивен" Народ !

    08:00 08.07.2026

  • 16 Факт

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не е проблема В гласуването !":

    Най-евитната манипулация на изброите е през компютрите на Мадуро. Плащаш само на програмистите, нагласили софтуера да отчита "правилно" гласовете.

    Коментиран от #18

    08:01 08.07.2026

  • 17 миме

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    и що точно в естония , там само братушките останаха,, които даже са НЕграждани, тука кои ше праим НЕграждани? жълтопаветните ли?

    08:02 08.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изтрит за нищо нецензурно

    5 0 Отговор
    Иде бруталната €боташката диктатура през фалшиви мадуровски избори и цифрово СВDC €.

    08:16 08.07.2026

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