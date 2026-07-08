Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели, съобщават от Нова телевизия. Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април.
Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в Изборния кодекс, внесени и от ПП, ДБ, ДПС и „Възраждане”.
Правната комисия в НС обсъжда преминаване към изцяло машинно гласуване
8 Юли, 2026 07:08 579 19
Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс.
Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вот с изключение на секции с под 300 избиратели, съобщават от Нова телевизия. Това е едно от предложенията на управляващите от „Прогресивна България” за промени в Изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиените бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факти
Коментиран от #14, #17
07:29 08.07.2026
3 Сиеломамата
07:32 08.07.2026
4 Единственият Мунчов закон,
Коментиран от #8
07:37 08.07.2026
5 Майора
07:46 08.07.2026
6 Каква ни е на нас
Първо това е вражеска “държава” и второ те не са българи!
Пълна забрана на фалшификациите от там!
07:47 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Одобрявай, като ти е толкова малко акъла
До коментар #4 от "Единственият Мунчов закон,":С тия "избори" през мадуровките Мунчо и мунчовците му ще те клaтят дo гpоб!
07:50 08.07.2026
9 иван костов
Коментиран от #11, #13
07:51 08.07.2026
10 Премахнете Цифрите !
07:54 08.07.2026
11 Това няма никакво значение
До коментар #9 от "иван костов":Гласуваш, не гласуваш, компютрите на Муньо гласуват вместо теб.
07:55 08.07.2026
12 Статистика
07:55 08.07.2026
13 При толкова Манипулациии !
До коментар #9 от "иван костов":Изглежда Изборите !
Са С Отпаднала Необходимост !
07:55 08.07.2026
14 Не е проблема В гласуването !
До коментар #2 от "Факти":А В Подправянето !
Коментиран от #16
07:58 08.07.2026
15 Сбърка !
До коментар #1 от "Прогрес назад":"Протресивен" Народ !
08:00 08.07.2026
16 Факт
До коментар #14 от "Не е проблема В гласуването !":Най-евитната манипулация на изброите е през компютрите на Мадуро. Плащаш само на програмистите, нагласили софтуера да отчита "правилно" гласовете.
Коментиран от #18
08:01 08.07.2026
17 миме
До коментар #2 от "Факти":и що точно в естония , там само братушките останаха,, които даже са НЕграждани, тука кои ше праим НЕграждани? жълтопаветните ли?
08:02 08.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Изтрит за нищо нецензурно
08:16 08.07.2026