Шишков за лифта на Мальовица: Има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички

Иван Шишков коментира казуса с лифта на Мальовица с думите, че „очевидно има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички“.

„Проблемът е в това как одобреният проект отговаря на нормата, а именно увеличаване на обема на стъпките. Само че това, което инвеститорът сега е направил, е не само че не е спазил отменения проект, но и в момента изгражда чисто нови стъпки“, заяви още регионалният министър, цитиран от bTV.

По думите му законодателството не позволява изграждането на нови постаменти.

„И се получава в един момент, че този инвеститор си позволява да наруши закона, макар и с благородна цел, защото целта е благородна – да смениш един влек с четириседалков лифт“, каза още той.

Шишков беше категоричен, че подходът, по който е тръгнал инвеститорът, е незаконосъобразен и не е правилният начин за реализиране на подобен проект.

Според регионалния министър в района на Мальовица е премахнат стар ски влек и се изгражда нов 4-седалков лифт, въпреки забрана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Шишков твърди, че строежът е незаконен, защото разрешението за строеж, което е било опитано да бъде издадено в края на служебното правителство „Гюров“, не е отговаряло на законовите изисквания. Според него собственик е бизнесменът Христо Ковачки.