Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Шишков за лифта на Мальовица: Има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички

Шишков за лифта на Мальовица: Има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички

22 Юни, 2026 17:39 878 14

  • иван шишков-
  • лифт-
  • мальовица-
  • държава-
  • закон

„Проблемът е в това как одобреният проект отговаря на нормата, а именно увеличаване на обема на стъпките. Само че това, което инвеститорът сега е направил, е не само че не е спазил отменения проект, но и в момента изгражда чисто нови стъпки“, заяви още регионалният министър

Шишков за лифта на Мальовица: Има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Иван Шишков коментира казуса с лифта на Мальовица с думите, че „очевидно има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички“.

„Проблемът е в това как одобреният проект отговаря на нормата, а именно увеличаване на обема на стъпките. Само че това, което инвеститорът сега е направил, е не само че не е спазил отменения проект, но и в момента изгражда чисто нови стъпки“, заяви още регионалният министър, цитиран от bTV.

По думите му законодателството не позволява изграждането на нови постаменти.

„И се получава в един момент, че този инвеститор си позволява да наруши закона, макар и с благородна цел, защото целта е благородна – да смениш един влек с четириседалков лифт“, каза още той.

Шишков беше категоричен, че подходът, по който е тръгнал инвеститорът, е незаконосъобразен и не е правилният начин за реализиране на подобен проект.

Според регионалния министър в района на Мальовица е премахнат стар ски влек и се изгражда нов 4-седалков лифт, въпреки забрана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Шишков твърди, че строежът е незаконен, защото разрешението за строеж, което е било опитано да бъде издадено в края на служебното правителство „Гюров“, не е отговаряло на законовите изисквания. Според него собственик е бизнесменът Христо Ковачки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    6 2 Отговор
    Е па вие в онова Блато там всичките сте такива бе!
    Е хайде да не сте всичките ... 90% сте беззаконници и корумпета.

    "имало било хора..." ХАХАХА

    Коментиран от #12

    17:46 22.06.2026

  • 2 НЕ, ТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ

    5 0 Отговор
    ТАКА Е ЗАЩОТО СИСТЕМНО СЕ СЪЗДАВАХА И СИ ПЛАЩАХА ЗА ТОВА ПОВЕДЕНИЕ

    17:48 22.06.2026

  • 3 КОГА ЩЕ ВЪЗТАНОВИТЕ КАБИНКОВИЯ ЛИФТ

    4 0 Отговор
    Окрадохте земята под лифта в Симеоново и разрушихте лифта да не ви пречат кабинките.

    17:51 22.06.2026

  • 4 Лекарите !

    1 0 Отговор
    НЗОК !

    МТСП !

    И МЗ !

    Също !

    Очевидно И !

    Парламента !

    17:51 22.06.2026

  • 5 честен ционист

    3 1 Отговор
    А в Баба Алино закон важи ли?

    Коментиран от #8

    17:51 22.06.2026

  • 6 Васил

    2 0 Отговор
    Амиииииииии щом законите са за всички и аз искам да ме вози и да ме охранява НСО!

    18:01 22.06.2026

  • 7 Динко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Шишко, законът е за всички, особено за този който не е платил на правилния човек

    18:02 22.06.2026

  • 8 Джак Спароу

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Там дето питаш действа Али Баба и 240 - те разбойника

    18:04 22.06.2026

  • 9 Пачо

    3 1 Отговор
    Шишков,ако няма допълнителни стъпки , няма да е стабилна.Т какво искаш да стане злополука и тогава пак да търсим виновни...

    18:05 22.06.2026

  • 10 Дориана

    1 4 Отговор
    Така е години наред Борисов с помощта на Пеевски и олигарсите създадоха условия за корупция и мафия. Тя се е разпространила навсякъде във всички институции и структури включително Съд, Прокуратура Общини. Превърнаха България в политически зависима държава и сега Румен Радев и прогресивна България имат трудната задача да върнат държавата на Народа.

    18:06 22.06.2026

  • 11 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Ха ха , шишото нещастен ... Нали радевите умньовци много се напиняха до посиняване . Е, Невзоров вече е тук по собствена воля , и си приказва със следовател , а сега да видим радевите балалайки дали ще минат пред закона .

    18:07 22.06.2026

  • 12 Дориана

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Защитниците на мафията и коупцията ще разберете по трудния начин , че точно такива хора като Радев и Шишков ще изправят България в правилната посока. Край на кражбите , на завишените в пъти Обществени поръчки, край на беззаконието .Закона ще се прилага с цялата си строгост към всички корумпирани политици и чиновници.

    18:11 22.06.2026

  • 13 Ае сега,

    1 0 Отговор
    под вола теле. Значи Ковачки няма да го коментирам, но истината е, че той единствен направи нещо на това място. Правил по-големи стъпки, ще прави разбира се, нали натоварването е по-голямо и не е виновен той, а онзи в общината, който е разрешил строежа със старите фундаменти. Така че оставете човека да си свърши работата.

    18:16 22.06.2026

  • 14 Сельото

    2 0 Отговор
    омазан до ушите , сипе клишета и се прави на морален , на света вода !

    18:18 22.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол