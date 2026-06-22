Шишков за лифта на Мальовица: Има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички

Иван Шишков коментира казуса с лифта на Мальовица с думите, че „очевидно има още хора в тази държава, които не са разбрали, че законът е за всички“.
„Проблемът е в това как одобреният проект отговаря на нормата, а именно увеличаване на обема на стъпките. Само че това, което инвеститорът сега е направил, е не само че не е спазил отменения проект, но и в момента изгражда чисто нови стъпки“, заяви още регионалният министър, цитиран от bTV.
По думите му законодателството не позволява изграждането на нови постаменти.
„И се получава в един момент, че този инвеститор си позволява да наруши закона, макар и с благородна цел, защото целта е благородна – да смениш един влек с четириседалков лифт“, каза още той.
Шишков беше категоричен, че подходът, по който е тръгнал инвеститорът, е незаконосъобразен и не е правилният начин за реализиране на подобен проект.
Според регионалния министър в района на Мальовица е премахнат стар ски влек и се изгражда нов 4-седалков лифт, въпреки забрана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Шишков твърди, че строежът е незаконен, защото разрешението за строеж, което е било опитано да бъде издадено в края на служебното правителство „Гюров“, не е отговаряло на законовите изисквания. Според него собственик е бизнесменът Христо Ковачки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Е хайде да не сте всичките ... 90% сте беззаконници и корумпета.
"имало било хора..." ХАХАХА
Коментиран от #12
17:46 22.06.2026
2 НЕ, ТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ
17:48 22.06.2026
3 КОГА ЩЕ ВЪЗТАНОВИТЕ КАБИНКОВИЯ ЛИФТ
17:51 22.06.2026
4 Лекарите !
МТСП !
И МЗ !
Също !
Очевидно И !
Парламента !
17:51 22.06.2026
5 честен ционист
Коментиран от #8
17:51 22.06.2026
6 Васил
18:01 22.06.2026
7 Динко Харсъзина
18:02 22.06.2026
8 Джак Спароу
До коментар #5 от "честен ционист":Там дето питаш действа Али Баба и 240 - те разбойника
18:04 22.06.2026
9 Пачо
18:05 22.06.2026
10 Дориана
18:06 22.06.2026
11 малко истински факти
18:07 22.06.2026
12 Дориана
До коментар #1 от "хаха":Защитниците на мафията и коупцията ще разберете по трудния начин , че точно такива хора като Радев и Шишков ще изправят България в правилната посока. Край на кражбите , на завишените в пъти Обществени поръчки, край на беззаконието .Закона ще се прилага с цялата си строгост към всички корумпирани политици и чиновници.
18:11 22.06.2026
13 Ае сега,
18:16 22.06.2026
14 Сельото
18:18 22.06.2026